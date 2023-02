–

De parte de ANRed February 12, 2023 190 puntos de vista

Aftersun es una pel铆cula sobre el hilo que recorre el espacio que hay entre una hija y su pap谩. De c贸mo se estira, se tensa, se suaviza, se anuda, se deteriora, pero jam谩s se rompe. Pero es, tambi茅n, sobre el recuerdo, un ejercicio de memoria fiel al modo en el que la memoria realmente se ejerce: fragmentada, diluida, intensa, arbitraria, inventada. El v铆nculo entre Sophie y Calum est谩 atravesado por una Panasonic con la que registran sus vacaciones. La forma en la que cada uno sostiene esa c谩mara 鈥攄ice la autora de este texto鈥 nos cuenta a los personajes: c贸mo viven en ese momento y los instantes que elegir谩n atesorar.Por: Julieta Greco, Revista Anfibia.

Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Un sonido nos transporta a mediados de los a帽os 麓90 en los que el puente entre el registro anal贸gico y el digital empezaba a tejerse. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. A esas c谩maras con visor que permit铆an la fantas铆a de tener una peque帽a tele del tama帽o de una mano en la que volver a ver documentales 铆ntimos y registros caseros. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out: empieza Aftersun. Un plano en diagonal y una imagen grabada en una cinta gastada advierte algo de lo que veremos a continuaci贸n. Una ni帽a cumple once a帽os y entrevista a su j贸ven padre: 驴cuando vos ten铆as 11 qu茅 imaginabas que ibas a estar haciendo ahora?

驴Qu茅 une a una hija con un padre? 驴Un porcentaje de adn? 驴Rasgos fenot铆picos? 驴Gestos? 驴Modismos? 驴Una historia en com煤n? 驴Una mujer? 驴Un viaje? 驴Un c贸digo propio? 驴Un modo de divertirse? 驴Una forma de estar en silencio? 驴Una grabaci贸n en videotape de 8mm? 驴Una foto polaroid revelada? 驴Un recuerdo resbaladizo?

Esos modos diferenciales del registro, la forma en la que cada uno sostiene esa c谩mara, tambi茅n nos cuentan a los personajes: c贸mo viven en ese momento y los instantes que elegir谩n atesorar.

Aftersun, la 贸pera prima de la brit谩nica Charlotte Wells que acaba de estrenarse en Mubi, es una pel铆cula sobre el hilo que recorre el espacio que hay entre una hija y su pap谩. De c贸mo ese hilo se estira, se tensa, se suaviza, se anuda, se deteriora, pero jam谩s se rompe.

Sophie (en la piel de Frankie Corio, tal vez el mejor casting de 2022) tiene 11 a帽os y vive con su mam谩 en Edimburgo a m谩s de 600 kil贸metros de Londres, la ciudad en la que vive su pap谩, Calum (Paul Mescal, conocido por interpretar a Connell en Normal People). Ambos se encuentran despu茅s de algunos meses sin verse para pasar unas vacaciones en una especie de resort venido a menos con pileta, gu铆as y excursiones en Turqu铆a. Entre Sophie y Calum hay una testigo clave: una c谩mara panasonic que registra ese viaje en videotapes de ocho mil铆metros.

La fascinaci贸n de Sophie por ese registro es conocida por quienes fuimos ni帽os en los a帽os 麓90. Sophie entrevista a su pap谩, narra las excursiones que hacen como si fuera una env铆ada especial de un canal de televisi贸n, hace zoom hasta pixelar la imagen en el fondo del mar. De una manera menos l煤dica pero no sin ternura, Calum tambi茅n filma a su hija: prob谩ndose anteojos de sol, jugando con una colchoneta inflable en la pileta, salud谩ndolo desde lejos en el instante en el que se despiden. Esos modos diferenciales del registro, la forma en la que cada uno sostiene esa c谩mara, tambi茅n nos cuentan a los personajes: c贸mo viven en ese momento y los instantes que elegir谩n atesorar.

En otra l铆nea temporal, una Sophie de 30 a帽os sostiene la misma c谩mara y mira con nostalgia esos videos en su peque帽o visor. Quienes vemos Aftersun sabemos que el recuerdo que la pel铆cula teje es el suyo y ser谩 su mirada la que la directora nos proponga atender. Porque Aftersun tambi茅n es una pel铆cula sobre el hilo caprichoso que une un tiempo con una imagen, un recuerdo con un momento, un video con una sensaci贸n, una persona con un sentimiento, el presente con el pasado. Aftersun es una pel铆cula sobre el recuerdo, un ejercicio de memoria fiel al modo en el que la memoria realmente se ejerce: fragmentada, diluida, intensa, arbitraria, inventada.

Wells nos propone una pregunta: 驴de qu茅 est谩 hecho un recuerdo? Vivimos en el tiempo de fotografiarlo todo para atesorar cada instante, de comprar espacio en las nubes, de hacer lugar en los discos. El tiempo de memorias colapsadas, de borrar mails, archivos pesados, videos recibidos. El tiempo de los filtros, de las caras trastocadas, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, de la atenci贸n fragmentada. La pel铆cula nos lleva a otro tiempo, a uno que ya no existe: no solo al de la pubertad de la protagonista, tambi茅n a uno anal贸gico, sensorial, pausado, atento. Uno que solo el cine puede retratar con la conmoci贸n que puede producir la imagen. Aftersun apela a la materialidad de la memoria a trav茅s de la materialidad del registro: el grano fotogr谩fico en esta pel铆cula es visible no solo en las im谩genes tomadas por la Panasonic, sino tambi茅n en el registro de la propia Charlotte Wells que filma la piel de la espalda de Calum mientras duerme, las manos de los protagonistas superpuestas en un barco o la textura del protector solar desliz谩ndose por la espalda de Sophie, con la precisi贸n de quien realmente quiere contar una historia en im谩genes.

***

La pel铆cula de Wells juega en un territorio liminal. Y lo hace con varios registros. Estamos en el l铆mite de la infancia de Sophie. Una conversaci贸n sobre sexo entre dos adolescentes espiada desde la cerradura del ba帽o, el roce entre cuerpos j贸venes que Sophie mira de costado abajo del agua o la confesi贸n de gustarle a un chico: la sexualidad estar谩 entrando y saliendo constantemente como Sophie oscila entre jugar en el agua con su pap谩 y un beso nocturno dado en el borde de la pileta. Juega con el final de un tiempo para Calum y Sophie. No sabemos si esa fue la 煤ltima vez que se vieron, pero s铆 que entre una foto revel谩ndose sobre la mesa y el saludo final filmado por Calum en el aeropuerto, algo de esa relaci贸n culmin贸.

Durante una gran parte de las vacaciones, Calum tendr谩 un brazo roto, envuelto en un yeso con el que a pesar de su fractura proteger谩 a su hija: abraz谩ndola durante un viaje en micro o ense帽谩ndole a defenderse en caso de que alguien la ataque; una peque帽a met谩fora de lo que le pasa a este hombre: un padre quebrado, con una angustia que oculta y a la que accedemos como Sophie: en fragmentos. Largos silencios, respuestas hirientes, respiraciones agitadas, el coqueteo con el abismo de un balc贸n o con la oscuridad en el mar de noche, una escena en el escenario estrobosc贸pico donde Calum baila mientras David Bowie canta este es nuestro 煤ltimo baile / este es nuestro 煤ltimo baile / esto somos nosotros / bajo presi贸n / bajo presi贸n. Atisbos con los que intuimos una angustia profunda que la directora elegir谩 mostrar tangencialmente, en diagonal, desde el margen o como lo hace en la escena en la que el protagonista se desmorona y llora: desde atr谩s. Calum llora desconsoladamente y nosotros solo vemos su espalda. En ese instante recordamos que nosotros miramos a Calum como lo mira su hija Sophie, desde un presente en el que sospechamos su ausencia. Elegir contar la angustia de un padre de espaldas es un modo visual de afirmar la imposibilidad de acceder enteramente a ese dolor.

***

鈥淢e parece lindo que compartamos el mismo cielo. A veces miro el cielo y si puedo ver el sol pienso en que ambos podemos ver el sol y pienso en que aunque no estemos en el mismo lugar y no estemos realmente juntos en cierto modo lo estamos, porque ambos estamos bajo el mismo cielo鈥. Algo as铆 le dice Sophie a su pap谩. Esa reflexi贸n inocente envuelve de alg煤n modo toda la pel铆cula. En una carta que la directora le escribi贸 a los espectadores de Aftersun (鈥淒ear movie lovers鈥), confiesa que esta es una pel铆cula especialmente personal y la firma con una foto suya junto a su pap谩 en un resort de Turqu铆a veinte a帽os atr谩s. Esa ecuaci贸n dulce a trav茅s de la cual Sophie sigue unida a su pap谩 incluso lejos, incluso fuera del tiempo, incluso despu茅s del sol, es de alg煤n modo la operaci贸n a trav茅s de la cual Charlotte Wells le escribe una carta de amor a su propio padre y muestra que ese hilo que alguna vez los uni贸 sigue intacto.

*Nota publicada en https://www.revistaanfibia.com/aftersun-ojos-de-video-tape/