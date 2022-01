脡s la primera acci贸 reivindicada per la Xarxa d鈥橢structures Populars i Comunit脿ries (XEPC), un espai de trobada de diverses organitzacions i col路lectius de Manresa, que vol ubicar-hi una part de l鈥橢scola Popular, l鈥橢spai de Defensa Legal i l鈥橢spai de Joves Alqua. La sucursal banc脿ria 茅s propietat de Divarian, una immobili脿ria que des del mes d’octubre ja pertany en la seva totalitat al fons d’inversi贸 Cerberus

Fa m茅s de deu anys que estan tancades, per貌 avui les antigues oficines banc脿ries de Caixa Manresa, a la pla莽a Sant Ignasi n煤mero 22, s鈥檋an obert de bat a bat. Ho han fet no pas per concedir hipoteques, assessorar la inversi贸 o crear un compte, sin贸 per ubicar-hi una part de l鈥橢scola Popular, l鈥橢spai de Defensa Legal i l鈥橢spai de Joves Alqua. Es tracta de la primera acci贸 que es reivindica des de la Xarxa d鈥橢structures Populars i Comunit脿ries (XEPC), un espai de trobada de diverses organitzacions i col路lectius de Manresa, com la PAHC Bages, l鈥橢spai de Defensa Legal, Acci贸 sindical o AAMAS.

Des de la XEPC denuncien l鈥檃bandonament de les oficines i expressen la voluntat de 鈥渄onar-hi un 煤s social i fer-ne un espai que doni m茅s vida al barri鈥. Actualment, les instal路lacions s贸n propietat de la immobili脿ria Divarian que, des de finals d鈥檕ctubre, ja pertany en la seva totalitat al fons d鈥檌nversi贸 estatunidenc Cerberus. Fins aleshores i des que, l鈥檕ctubre de 2018, va vendre part dels seus actius immobiliaris a un dels fons d鈥檌nversi贸 m茅s grans del m贸n, el BBVA en conservava el 20%.

Les oficines de l鈥檈xtingida Caixa Manresa s贸n una de les 5.265 sucursals que han tancat a els darrers dotze anys a Catalunya, el territori de l鈥橢stat espanyol amb m茅s persianes banc脿ries abaixades, segons un informe publicat per la Fundaci贸m Ram贸n Areces. Per la XEPC de Manresa no es pot permetre que el fons d鈥檌nversi贸 tingui 鈥渓ocals abandonats, degradant i deixant morir els nostres barris鈥.

A partir d鈥檃vui, el local ser脿 un espai on es desenvolupar脿 una part de l鈥檃ctivitat de l鈥Escola Popular, un projecte educatiu des d鈥檜na perspectiva de la pedagogia popular i cr铆tica que va obrir les portes formalment durant el curs 2016-2017. Per貌, a m茅s, acollir脿 l鈥橢spai de Defensa legal d鈥檃companyament gratu茂t en mat猫ria d鈥檈strangeria, processos judicials, situaci贸 de viol猫ncia masclista, discriminaci贸 i racisme o pres贸, i l鈥橢spai Alqua, d鈥檃companyament a joves migrades des d鈥檜na perspectiva antiracista, que, entre altres, organitza cursos de castell脿, catal脿, un taller de fusteria i mec脿nica, sopadors o una patxanga futbolera.

Fins ara, essencialment, eren els baixos del bloc 4 de PAHC Bages -d鈥檜n total de vuit-, els que acollien l鈥橢scola Popular. L鈥檈difici, al carrer Sobrerroca i propietat de la Sareb, va ser okupat el 2015 i, a banda dels projectes populars als baixos, hi viuen fam铆lies en situaci贸 de vulnerabilitat. Hi havia data de desallotjament per a l鈥1 de mar莽 de l鈥檃ny passat, per貌 despr茅s d鈥檜na forta mobilitzaci贸, l鈥橝juntament va arribar a un acord amb la Sareb i el llan莽ament es va suspendre.

D鈥檜na caixa a un fons d鈥檌nversi贸

La desaparici贸 de Caixa Manresa es va produir el 2010, quan es va fer efectiva la seva fusi贸 amb Caixa Tarragona i Caixa Catalunya, entitat que dos anys m茅s tard va protagonitzar el rescat bancari m茅s gran dels Pa茂sos Catalans, prop de 13.000 milions d鈥檈uros p煤blics, i el segon de tot l鈥橢stat, despr茅s de Bankia.

El 2011 CatalunyaCaixa va crear Catalunya Banc per a desenvolupar la seva activitat financera i pocs anys m茅s tard, el BBVA el va adquirir a trav茅s de subhasta per tan sols 1.100 milions d鈥檈uros -tot i que el cost final de l鈥檕peraci贸 es va reduir a 600 milions per la cobertura i les garanties avantatjoses que oferia el FROB- Finalment el 2016 es van fusionar, 茅s a dir, van deixar de tenir dos consells d鈥檃dministraci贸, tot i mantenir les dues marques.

Va se el 2018, quan Cerberus va concloure l鈥檕peraci贸 coneguda com a Projecte Marina per adquirir el 80% del negoci immobiliari de BBVA a l鈥橢stat espanyol amb la creaci贸 de la societat Divarian. Per darrere de Blackstone i per davant de Lone Star, el fons d鈥檌nversi贸 茅s un dels principals compradors de totxo de la banca a l鈥橢stat espanyol, segons la consultoria Axis Corporate.

