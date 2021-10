–

Dave, un profesor de East Sussex, en Inglaterra, dice que dej贸 de llevar su mascarilla “en el instante” en que termin贸 de ser obligatorio. “La llevaba a rega帽adientes, porque era lo correcto y porque era obligatorio”, dice el profesor. “Pero sent铆a, y sigo sintiendo, que la raz贸n por la que nos dijeron que llev谩semos mascarilla era para que la gente que ten铆a miedo tuviera menos miedo”. No se sinti贸 raro dejando la mascarilla, seg煤n dice, ya que “a casi nadie le importa”, pero se pone una cuando va al veterinario, al farmac茅utico o al m茅dico, porque sabe que quieren que lo haga. “Siento que es lo m谩s respetuoso, pero es un poco de teatro”, asegura.

Reino Unido es ahora uno de los pa铆ses con mayor incidencia en casos, hospitalizaciones y muertes del mundo. La incidencia es de 481 casos por 100.000 habitantes cada siete d铆as (en Espa帽a, esa medida es de 24), cada semana muere un millar de personas por COVID-19 y los hospitales reportan que ya est谩n saturados, con casi 7.000 nuevos ingresados por coronavirus en la 煤ltima semana. El nivel de vacunaci贸n es m谩s bajo que en otros pa铆ses europeos, con un 68% de la poblaci贸n vacunada (en Espa帽a es el 79%).

Entretanto, el n煤mero de personas que llevan mascarillas en Reino Unido ha bajado mes a mes desde julio, cuando termin贸 en Inglaterra la obligaci贸n legal de usarla, junto con a todas las restricciones internas. Seg煤n las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estad铆stica (ONS, por sus siglas en ingl茅s) la semana pasada, el 82% de los adultos declar贸 haber llevado mascarilla fuera de su casa durante los siete d铆as previos, lo que supone un descenso respecto al 86% del mes anterior.

Pero me parece un porcentaje elevado. De acuerdo con mi propia y muy poco cient铆fica encuesta, realizada la semana pasada a personas que sal铆an de un centro comercial en una ciudad del sur de Inglaterra, solo una de cada 25 llevaba mascarilla y, en su gran mayor铆a, se trataba de personas mayores, el grupo social m谩s vulnerable.

“Cuando todos los dem谩s dejaron de hacerlo, yo tambi茅n lo hice”, dice Holly. Su amiga Chantelle trabaja en un supermercado y tampoco lleva mascarilla desde julio. 驴Le molesta que los clientes no la lleven? “La verdad es que no”, dice, “porque yo no la llevo. Hacer un turno de ocho horas con una puesta era horrible”. 驴Volver铆an a llevar mascarilla? “Si tuvi茅semos que hacerlo, s铆, lo har铆a”, dice Holly. Pero ninguna de las dos lo har铆a por elecci贸n.

Puede que todos los brit谩nicos tengan que hacerlo: el clamor para hacer que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias va en aumento. En Escocia, lo siguen siendo en sitios como restaurantes, bares, tiendas, locales de ocio y lugares de culto, as铆 como en las escuelas para los ni帽os mayores de 12 a帽os. En Inglaterra, el uso de la mascarilla se “espera y recomienda” en lugares concurridos y cerrados, pero no es obligatorio por ley, a pesar de que muchos 鈥攊ncluidos los sindicatos de comercio y del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en ingl茅s)鈥 piden que vuelva a serlo, en medio de un aumento de los casos de coronavirus.

Ministros y diputados sin mascarilla

La semana pasada, el ministro de Sanidad, Sajid Javid, advirti贸 que este invierno se podr铆a alcanzar la cifra r茅cord de 100.000 nuevas infecciones diarias. En una rueda de prensa, Javid 鈥攓ue, junto a otros ministros, descarta de momento un “plan B” de medidas, entre las que se incluir铆a la obligatoriedad de las mascarillas鈥 dijo que “hay muchas cosas que todos podemos hacer, como llevar la cara cubierta en espacios concurridos o cerrados”. Esto ocurri贸 apenas unas horas despu茅s de que Javid no llevara mascarilla en la C谩mara de los Comunes, un espacio a menudo abarrotado y sin ventilaci贸n. El ministro Rishi Sunak se ha negado a comprometerse a llevar mascarilla en la C谩mara de los Comunes y el l铆der de esta C谩mara, Jacob Rees-Mogg, ha dicho que su partido no necesitaba llevar mascarillas porque sus miembros se conocen entre s铆 (no existe ning煤n estudio que indique que las personas que se conocen entre s铆 se contagien menos).

En la sesi贸n de este mi茅rcoles en el Parlamento, tanto Sunak como Boris Johnson llevaban mascarilla as铆 como m谩s diputados conservadores de lo habitual. El l铆der laborista, Keir Starmer, no pudo asistir a la sesi贸n porque ha dado positivo por coronavirus y ha tenido que aislarse.

“El mensaje que da el Gobierno es muy confuso”, dice Martin McKee, profesor de Salud p煤blica europea en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “Declararon el ‘d铆a de la libertad’, dijeron que se pod铆a dejar de usar mascarilla en un momento en que ten铆amos tasas de infecci贸n mucho m谩s altas que otros pa铆ses y hemos seguido teniendo tasas de infecci贸n altas”. El mensaje contradictorio significa que “por un lado, est谩n diciendo ‘todo ha terminado’ y, por otro, dicen ‘podemos tener un invierno muy dif铆cil por delante’. El mensaje es que no debemos preocuparnos, aunque ocasionalmente se ve interrumpido por el mensaje que recalca que s铆 hay que preocuparse”.

Al comienzo de la pandemia no estaba tan claro cu谩n eficaces eran las mascarillas para reducir los contagios, pero, como explica McKee, “hoy contamos con muchas pruebas al respecto“. El Gobierno brit谩nico parece estar confiando en una estrategia de “solo vacunas”, en lugar de apostar por “vacunas y m谩s”, dice McKee, “que es lo que est谩n haciendo otros pa铆ses europeos, donde se dice que las vacunas son muy importantes, pero que tambi茅n se necesitan otras cosas como pasaportes sanitarios, mascarillas, mejor ventilaci贸n, etc茅tera”.

En la mayor铆a de los pa铆ses de Europa, las mascarillas siguen siendo obligatorias. Uno de los colegas de McKee le dijo que el otro d铆a hab铆a visto a alguien subirse a un tren en Francia sin mascarilla “y que todo el mundo le mir贸 e hizo gestos con tanta desaprobaci贸n, que se baj贸 del tren”.

El ejemplo de Espa帽a

Heather, una brit谩nica que vive en Espa帽a pero que viaja a Reino Unido a menudo, dice que le sorprende cu谩n diferentes son las actitudes de los dos pa铆ses respecto al uso de mascarillas. En Espa帽a, su uso es obligatorio en espacios cerrados y el mensaje a la poblaci贸n es claro desde hace m谩s de un a帽o. “En Reino Unido, vemos que los pol铆ticos no llevan mascarilla, mientras que en Espa帽a es raro ver al presidente sin ella. Hace poco (el 12 de octubre), hubo un gran desfile en Madrid, con el ej茅rcito marchando y la familia real y el presidente all铆, y todos llevaban mascarilla”.

Heather act煤a en 贸peras y conciertos, donde incluso los cantantes llevan mascarilla. “Es la ley, protege a los dem谩s cantantes y protege a la audiencia”. “驴Por qu茅 no voy a llevar una mascarilla?”, dice. “Realmente no supone esfuerzo alguno. Me protege a m铆 y a los dem谩s, es algo muy f谩cil de hacer”.

El rey Felipe VI en la inauguraci贸n de un congreso este martes en Madrid. EFE/ Javier Lizon

Ideas racistas

Es peligroso “exagerar los aspectos negativos”, dice Stephen Reicher, profesor de Psicolog铆a Social de la Universidad de St. Andrews y miembro del subcomit茅 del Grupo Asesor Cient铆fico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en ingl茅s) que asesora al Gobierno brit谩nico. De acuerdo con las encuestas oficiales, la mayor铆a de la gente sigue usando mascarilla durante al menos una parte del tiempo “y la gran mayor铆a de la gente considera que estas son importantes”.

Al comienzo de la pandemia, los cient铆ficos dijeron en Reino Unido que las mascarillas eran una buena idea, pero all铆 no hubo seguimiento de la poblaci贸n. “Eso no tuvo ning煤n efecto: el uso de mascarillas estaba en torno al 20% y la gente sali贸 con todas estas explicaciones sobre que las personas son intr铆nsecamente contrarias a las mascarillas y que los brit谩nicos no las usar铆an”. Seg煤n Reicher, hab铆a “ideas racistas, como que los brit谩nicos no son obedientes como los asi谩ticos”. “Luego hicimos que las mascarillas fueran un requisito obligatorio y, en un par de semanas, pasamos del 20% al 80%”, explica.

Reicher dice que ni siquiera se trataba de hacer cumplir la ley, sino de dar una se帽al clara: si las mascarillas eran obligatorias, deb铆an ser importantes. Lo que el Gobierno de Boris Johnson est谩 indicando ahora es “que no son tan importantes”. “Eso forma parte de la postura general del Gobierno seg煤n la cual los contagios en verdad no importan mucho”, dice. Que los parlamentarios no lleven mascarillas en la atestada C谩mara de los Comunes, ni en reuniones de gabinete ni en conferencias del partido, “todo eso es un mensaje”.

Fallos de comunicaci贸n

Reicher dice que las mascarillas tienen un valor simb贸lico cuando nos enfrentamos a un virus que es invisible y cuyos peores efectos 鈥攅n las UCIs, por ejemplo鈥 no se ven en el d铆a a d铆a de la poblaci贸n. “Es lo que nos recuerda que la pandemia est谩 en marcha. Una vez que empezamos a quit谩rnosla, se debilita la sensaci贸n de que hay una raz贸n para hacer algo. Uno de los factores m谩s simples, obvios y poderosos para que la gente adopte comportamientos de protecci贸n es la sensaci贸n de que existe cierto nivel de riesgo. Si le dices a la gente que no hay tal riesgo, entonces no usar谩n mascarillas”.

Seg煤n Reicher, el declive en el uso de mascarilla en Reino Unido “no tiene que ver con los fallos de la psique humana, sino con los fallos en la comunicaci贸n y con las formas de politizaci贸n que nos impiden hacer lo necesario para controlar la pandemia”. Tambi茅n le preocupa que decirle a la gente que otros no llevan mascarillas 鈥攃omo hago yo en este art铆culo鈥 sea “contraproducente, porque si le dices a la gente que nadie m谩s lleva mascarilla, entonces ellos tambi茅n dejar谩n de llevarla”. “Debemos tener cuidado de ser mesurados, de no exagerar”, dice.

Pero miro a mi alrededor y parece que no llevar mascarilla se ha convertido en norma. Yo misma dej茅 de llevarla un tiempo, en parte por costumbre y en parte por haber empezado a sentirme como una neur贸tica tras darme cuenta de que a menudo era la 煤nica persona que llevaba mascarilla en las tiendas (ahora la he vuelto a llevar).

Presi贸n social

Aunque la mayor铆a de los adultos siguen llevando mascarilla al menos de vez en cuando, la tendencia ha sido hasta ahora descendiente. Nattavudh Powdthavee, profesor de Ciencias del Comportamiento en la Escuela de negocios de Warwick, conoce de primera mano la presi贸n de grupo.

“Vengo de Tailandia, donde era habitual que la gente llevara mascarilla incluso antes de la pandemia, debido a la historia de virus SARS y otras cosas”, dice. “Cuando la pandemia lleg贸, empec茅 a pensar: 驴debo empezar a llevar mascarilla ahora?”. Dice que entonces se sent铆a raro llevando mascarilla ya que su uso no se hab铆a normalizado a煤n en Reino Unido. “Aunque soy un cient铆fico del comportamiento”, dice riendo, “me siento inc贸modo llevando una mascarilla cuando otras personas no lo hacen”.

Una de las razones por las que Powdthavee cree que el uso de mascarillas est谩 en descenso en Reino Unido es la “compensaci贸n de riesgos”. El a帽o pasado, en un estudio, 茅l y sus colegas observaron que cuando el uso de mascarillas se hizo obligatorio, algunas personas “compensaban el riesgo” y empezaban a mantener menos distancia f铆sica. Powdthavee cree que est谩 ocurriendo algo similar en Reino Unido ahora que tenemos vacunas. “La gente piensa ‘bueno, estoy totalmente protegido, no necesito preocuparme demasiado. As铆 que si puedo elegir no llevar mascarilla, elegir茅 no llevarla'”.

Powdthavee cuenta que en otro estudio descubrieron “que la decisi贸n de llevar o no una mascarilla es algo tribal, hay una fuerte identidad social ligada a ella”. Basta con ver la C谩mara de los Comunes, donde la mayor铆a de los diputados conservadores han dejado de llevar mascarilla, mientras que la mayor铆a de los laboristas y de los diputados de la oposici贸n la llevan. En Estados Unidos en particular “era un asunto muy pol铆tico”.

Pero tambi茅n quer铆an averiguar si el uso de mascarilla se deb铆a a la personalidad de quien la llevara: 驴quienes las llevaban eran personas m谩s colaboradoras? “En un experimento en que la gente debe practicar un juego 鈥攅n el que debe compartir el dinero o robarlo鈥 no hallamos que las personas que suelen llevar mascarilla sean mucho m谩s colaboradoras que las que no lo hacen. Una de las conclusiones que sacamos fue que no marcaba la diferencia”. Lo que importaba, en cambio, era el “tribalismo” y si la gente jugaba contra alguien que, seg煤n les hab铆an dicho, tambi茅n sol铆a o no llevar una mascarilla. “Ah铆 es donde entra la decisi贸n de cooperar o robar el dinero: solo quieren ser tribales. Pero en cuanto al uso de la mascarilla en s铆 mismo, no encontramos ninguna diferencia. No hallamos que la gente que lleva mascarillas sea intr铆nsecamente m谩s amable”.

驴Se convertir谩 el uso de mascarilla en un signo de virtud, como ha dicho la diputada “tory” Gillian Keegan (ella tambi茅n dijo que Reino Unido “no es el tipo de pa铆s que te dice lo que tienes que llevar”)? Powdthavee lo duda, a menos que el c贸digo social cambie en Reino Unido y se empiece a ver a las personas sin mascarilla como ego铆stas.

“Si no llevar mascarilla es la norma, entonces es menor el estigma de no llevarla. Si se quiere que su uso aumente, su aplicaci贸n debe responder a un mandato”. No cree que baste con confiar en que la gente vaya a ponerse voluntariamente las mascarillas: “Me temo que la incentiva tiene que venir del Gobierno”.

Falsa elecci贸n

Reicher dice que el marco del debate sobre el uso de mascarillas se ha vuelto demasiado binario. En Reino Unido, la elecci贸n parece haberse convertido en optar entre el confinamiento o la libertad mientras las restricciones intermedias parecen haberse perdido en el foco del debate, aunque estas son lo que muchos piden. “Cosas como la ventilaci贸n para hacer que los espacios sean seguros, el apoyo a las personas para que se a铆slen si est谩n enfermas… eso no es encerrarse. Las mascarillas son una restricci贸n, no un confinamiento. Si todo se convierte en una cuesti贸n de encierro o libertad, no es de extra帽ar que la gente no est茅 entusiasmada. El problema es que, de no hacer estas cosas, nos encontraremos en la misma situaci贸n que el a帽o pasado, en la que ignoramos la necesidad de actuar hasta que las cosas se descontrolaron tanto que hubo que pisar el freno con fuerza y recurrir a verdaderas restricciones”.

Volver a las mascarillas en Inglaterra ser铆a un paso f谩cil y Reicher cree que no ser铆a tremendamente impopular. “Si se observa lo sucedido a lo largo de la pandemia, el p煤blico en general ha reconocido la necesidad de tomar medidas y se ha adelantado al Gobierno”. Reicher dice que la idea de que el Gobierno brit谩nico est谩 limitado por lo que el p煤blico tolerar谩 es “incre铆blemente enga帽osa”. “En general, la psicolog铆a indica que no hay problema. La gente est谩 dispuesta a hacer las cosas que son necesarias”.

Dave, el profesor que abandon贸 la mascarilla, est谩 de acuerdo. “Si tuviera que volver a llevar mascarilla porque su uso volviera a ser obligatorio, lo har铆a. A rega帽adientes”, dice.

