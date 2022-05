–

De parte de Indymedia Argentina May 30, 2022 189 puntos de vista

Como en el caso de Amazon, desde 2021, ya son 100 las tiendas de Starbucks en Estados Unidos en las que sus trabajadores votaron por sindicalizarse. Las empresas reaccionan con pr谩cticas antisindicales y mejoras parciales en los salarios y condiciones de trabajo, pero el fantasma de la sindicalizaci贸n recorre los estados.

Desde 2021, ya son 100 las tiendas de Starbucks en Estados Unidos en las que sus trabajadoras y trabajadores han votado por la sindicalizaci贸n. En abril, con una votaci贸n de 46 a 36, la tienda insignia de la firma en Manhattan se convirti贸 en el local m谩s grande en sindicalizarse. En una sucursal de Seattle, ciudad natal de la compa帽铆a, el voto a favor fue un谩nime. S贸lo en un local en la ciudad de Buffalo ha resultado derrotada la opci贸n de sumarse a la organizaci贸n gremial.

La ola de sindicalizaci贸n, incipiente a煤n, arranc贸 en la ciudad de Buffalo, New York, donde los trabajadores de dos locales votaron a favor de sindicalizarse como Starbucks Workers United (sbworkersunited.org) en diciembre de 2021. La llama encendida se esparci贸 r谩pidamente y hay iniciativas de organizaci贸n en m谩s de un centenar de locales en 30 estados de la uni贸n. Si bien son una peque帽a porci贸n de los cerca de 9 mil locales que maneja la firma, la reacci贸n de Starbucks denota la importancia del hecho.

Mientras trata a sus empleados como 鈥渟ocios鈥 (partners) y proclama valores progresistas, la compa帽铆a desalienta la sindicalizaci贸n y solicit贸 a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board, NLRB) que proh铆ba a los trabajadores organizar los locales individualmente. Tambi茅n requiri贸 a esta agencia que demore la certificaci贸n de las elecciones de Buffalo que obligar铆a a la empresa a sentarse a negociar con la Starbucks Workers United.

鈥淎lgunos socios (empleados) de Starbucks est谩n votando para unirse a un sindicato y sabemos que muchos de ustedes se preguntan qu茅 es lo mejor. En pocas palabras, somos mejores uno al lado del otro. Creemos que podemos construir una mejor experiencia trabajando codo con codo que sentados en una mesa de negociaci贸n鈥, dice la empresa en el sitio web We are one Starbucks, destinado a dialogar con los empleados. 鈥淐ada socio tiene la opci贸n de elegir qui茅n hablar谩 por 茅l en su lugar de trabajo. Puedes elegir hablar por vos mismo, por tus deseos y necesidades espec铆ficas, trabajando directamente con nosotros. O puede elegir que otra persona hable por vos鈥.

Con mensajes as铆 la empresa convoca a votar contra la sindicalizaci贸n, pero los trabajadores denuncian que tambi茅n est谩 utilizando una bater铆a de medidas que incluyen: despidos a quienes estaban involucrados en la organizaci贸n, reuniones antisindicales semanales obligatorias, cierre temporal de las tiendas sindicalizadas o en proceso de hacerlo y presencia en las tiendas de ejecutivos corporativos para vigilar la actividad sindical.

鈥淢ientras consideras tu elecci贸n entre el Starbucks reinventado y las promesas sindicales, te pedimos una cosa: Ve a los hechos. Tu voz y tu elecci贸n, son demasiado importantes como para no hacerlo鈥, concluye el mensaje de la compa帽铆a a los trabajadores, invit谩ndolos a participar de la construcci贸n de un Starbucks 鈥渞edise帽ado鈥. Acompa帽ando las medidas antisindicales represivas, la firma ha subido los salarios y ha mejorado los beneficios para los empleados en materia de jubilaciones, vacaciones y cobertura de salud.

Lo cierto es que es evidente que estas mejoras s贸lo se produjeron por el temor que despierta la ola de sindicalizaci贸n en los Estados Unidos. Este sector de trabajo lleva d茅cadas de bajos salarios, duras condiciones de trabajo y pocos beneficios sociales sostenido en una alta rotaci贸n del personal y en un mercado laboral de j贸venes estudiantes con poca perspectiva de hacer carrera en la empresa y bajas expectativas en cuanto a remuneraci贸n y prestaciones.

An茅cdotas de un buen patr贸n

En el oto帽o boreal pasado, despu茅s de que casi todos los trabajadores de un Starbucks en Cheektowaga, un peque帽o pueblo cerca de Buffalo (NY), firmaron la solicitud para realizar una elecci贸n sindical, la empresa cerr贸 la tienda durante dos meses, justificando la decisi贸n en que iban a convertir el local en un centro de formaci贸n profesional. Los empleados fueron reubicados en diferentes locales, como dispersado su intento de organizarse.

En Memphis, siete empleados de un local fueron despedidos 鈥渃on causa鈥 por permitir a la prensa ingresar a la tienda para que pudieran ver c贸mo funcionaba la actividad gremial. En tanto, la NLRB solicit贸 a un tribunal federal de Tennessee que emita una orden judicial que permita reintegrar a los trabajadores en sus funciones, y Kathleen McKinney, funcionaria local de esta agencia estatal, declar贸 que la compa帽铆a debe 鈥渃esar su conducta ilegal de inmediato para que todos los trabajadores de Starbucks puedan ejercer plena y libremente sus derechos laborales鈥.

A principios de mayo, la firma lanz贸 un gran manotazo de ahogado. Howard Schultz, varias veces CEO de la compa帽铆a y recientemente reinstalado como director ejecutivo, anunci贸 aumentos salariales para los empleados (鈥渟ocios鈥) no sindicalizados, excus谩ndose en que de hacerlo con todo el personal eso constituir铆a una imposici贸n ilegal 芦unilateral禄 de salarios y beneficios sin el acuerdo del sindicato. Una estratagema evidente y calculada por los abogados de la firma que indica hasta que punto est谩n asustados鈥 Ladran Sancho y endulzan con billetes, se帽al que cabalgamos.

WHAT A DAY!!! 5 more Starbucks stores won their unions today, bringing the total number of unionized Starbucks stores to over 80 across the country. 鈥 SBWorkersUnited (@SBWorkersUnited) May 20, 2022

Por su parte, desde las filas del partido Dem贸crata, con el propio presidente Biden a la cabeza, se ve con buenos ojos esta ola de organizaci贸n sindical. Los legisladores Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez visitaron a los activistas de Buffalo para brindarles su apoyo y Biden y la vicepresidenta Kamala Harris invitaron a la Casa Blanca a una delegaci贸n integrada por trabajadores y trabajadoras de Amazon y la empresa expendedora de caf茅. A la reuni贸n asisti贸 Christian Smalls del sindicato de trabajadores de Amazon con una campera que dec铆a 鈥渃om谩monos a los ricos鈥 (鈥渆at the rich鈥).

Mientras tanto, en otras cadenas del sector alimenticio como McDonald鈥檚 y Chipotle la organizaci贸n sindical avanza r谩pidamente.

Today, I met with grassroots worker organizers to thank them for their leadership in organizing unions. From the Amazon Labor Union to IATSE at Titmouse Productions, these folks are inspiring a movement of workers across the country to fight for the pay and benefits they deserve. pic.twitter.com/QZwdUEX3Xp 鈥 President Biden (@POTUS) May 5, 2022

Amazon y los fuegos artificiales de Bezos

El multimillonario Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, tambi茅n recurre a pr谩cticas antisindicales para proteger las ganancias que lo llevaron a ser el hombre m谩s rico del planeta.

Pese a ello, a fines de marzo de 2022, miles de trabajadores del almac茅n de Amazon JFK8 en Staten Island, New York, votaron para unirse al Sindicato de Trabajadores de Amazon, convirti茅ndose en el primer almac茅n de la compa帽铆a en EE. UU. en votar para sumarse a un sindicato en una elecci贸n reconocida por las autoridades federales.

Tras esta haza帽a no est谩 un gran sindicato con fondos y contactos aceitados con el poder. El h茅roe de esta lucha es Chris Smalls, un hombre afroamericano, ex rapero y despedido de Amazon, que junto con otros trabajadores cesanteados y en funciones lograron sortear todos los obst谩culos legales y los aprietes de la compa帽铆a para llevar adelante esta votaci贸n. Ellos conformaron el Sindicato de Trabajadores de Amazon que pone nervioso al hombre que con su compa帽铆a Blue Origin consigui贸 en julio de 2021, a bordo de su cohete New Shepard, salir de la atm贸sfera en lo que fue la primera misi贸n tripulada de la empresa que planea hacer de estos viajes y de futuras colonias espaciales un nuevo horizonte de negocios.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2022/05/24/ola-de-sindicalizacion-un-cafe-amargo-para-el-sr-starbucks/