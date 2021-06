Olatz Sim贸n (Euskal Kazetaria): 鈥淢arine Le Pen puede ganar las elecciones, ya no es imposible. Ser铆a un golpe muy duro para la UE鈥.

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Olatz Sim贸n, corresponsal de ETB en Par铆s. Lleva 9 meses, pero tiene una larga historia cargada en su mochila: Bruselas, China, Barcelona鈥 all墨 donde se la necesitara. Cree que la pandemia a desmovilizado a los chale os amarillosen su batalla contra la reforma de las pensiones, sobre todo, pero dice que 鈥渁guardan鈥 su momento para dar la batalla. 鈥淎quel Arco del Triunfo tomado por los chalecos amarillos es algo que de momento est谩 parado鈥, a帽ade. Aunque queda un a帽o para las elecciones presidenciales francesas, entiende que la extrema derecha de Marine Le Pen 鈥減uede ganar鈥 las mismas, debido a la falta de alternativas unitarias desde la izquierda y los verdes, y avisa que 鈥渟er铆a un golpe muy duro para la UE鈥. No obstante, admite que en un a帽o pueden cambiar las cosas.

No ve cercano una uni贸n entre Hegoalde e Iparralde y Olatz Sim贸n reconoce que se ha perdido una buena oportunidad con el reconocimiento de las lenguas minorizadas en el Estado franc茅s, pero el Consejo Constitucional no dio el visto bueno a la ley aprobada en el Parlamento, por lo que 鈥渄e nuevo han hecho caballo de batalla鈥 con este tema, lo que indica un futuro incierto.

驴Cu谩nto tiempo llevas en Francia, porque has recorrido ya medio mundo?

Llevo poco, la verdad. Nueve meses. Ha sido como uno de esos cursos de preparaci贸n para el parto, siempre pensando que lo de verdad est谩 por llegar, porque esto b谩sicamente es hablar con gente, conocer gente y enterarte de cosas, y es justo lo que no he podido hacer durante estos meses que ha estado todo cerrado, y ahora parece que abre un poco m谩s, por lo que podremos hacer otros temas, un poco diferentes. Me considero casi reci茅n llegada, porque adem谩s de llevar poco tiempo ha sido un periodo muy real y monotem谩tico.

Has pasado ya por varios sitios鈥 Te conoc铆 en Bruselas.

Despu茅s de un par de a帽os en la tele en Iurreta, me fui de corresponsal a Bruselas, donde nos conocimos. Luego me fui a China, tres a帽os, y despu茅s de vuelta en un par de a帽os fui enviada especial donde pasaban cosas. Viv铆a en Barcelona, pero con la maleta hecha; fui a Grecia, a Lampedusa, a Estados Unidos; all铆 donde pasaba algo y no ten铆amos corresponsal fijo, digamos. Luego fui a la tele de coordinadora de internacional a Bilbao y la 煤ltima etapa han sido cinco a帽os de corresponsal en Barcelona, y ahora en Par铆s.

Eres corresponsal para todo, chica para todo.

Un poco s铆, pero esta guay sumar en la mochila cosas tan diferentes. Es verdad que al final acabas no siendo experta de nada, quiz谩s en la de Barcelona ha sido mi etapa m谩s larga. Tiene su cosa, al conocer m谩s realidades, un poco tambi茅n tiene su valor. E igual que tiene su valor llevar mucho tiempo tratando unos temas concretos en un lugar concreto o lA vida de nueva, que se pregunta cosas desde cero, tiene su valor. Hay que relativizar, pero tiene un valor.

De todos esos lugares, 驴con cu谩l te quedas o cu谩l te ha gustado m谩s o has sacado m谩s jugo?

El que m谩s me ha marcado fue Bruselas. Siempre he cre铆do que una salida, un contacto con el exterior deber铆a ser obligatorio en cualquier profesi贸n, para los periodistas deber铆a darse la oportunidad a todo el mundo para conocer eso que llamamos Bruselas desde dentro. Me form贸 como periodista, creo que conoc铆 los mejores compa帽eros, aunque he conocido muy buenos en todas partes, pero all铆 es como una familia. Y el hecho de que Bruselas afecte a toda nuestra vida y no verlo como ese lugar donde se dan o quitan subvenciones, es la parte abstracta que me marc贸 mucho. China es verdad que es una experiencia completamente diferente porque era casi virgen, y ante lo que tu mirabas y ense帽abas era la primera vez que se hac铆a. Y, ademas, ser corresponsal en China es ser corresponsal en todo Asia Pac铆fico. Igual que en Bruselas que viajas por muchos pa铆ses, all铆 era un continente. Siendo corresponsal铆as muy diferentes son las que m谩s me han marcado.

Bruselas es un sitio interesante, aunque a la gente le parece muy dif铆cil la informaci贸n que llega de all铆; China es ese gran desconocido y luego, es verdad, me encontr茅 en Barcelona con que todo el mundo sabe de pol铆tica catalana. Catalunya es de esos lugares tan cercanos y conocidos con los que tenemos tanta relaci贸n que eres menos procesador y descubridor de noticias.

Entrando en la actualidad y vida en Francia, ya son tres a帽os de Gobierno Macron, 驴c贸mo ves las protestas de los chalecos amarillos, influyen en la actividad del Gobierno franc茅s?

Ahora est谩 bastante paralizado, cuando llegu茅 en setiembre cubrimos lo que era la primera gran manifestaci贸n del curso, digamos. Despu茅s de la Covid, que estaba en un punto que no es que crey茅ramos que hab铆a pasado, pero es verdad que en verano todo el mundo sali贸 despu茅s del confinamiento y no se ve铆a tan claro ese recorrido tan largo que iba a tener la pandemia, y as铆 se reactivaban las citas sociales, la presencia en las calles, a pesar de las restricciones, y fue, incluso, para ellos mismos, una decepci贸n de que no se pudo continuar ese movimiento tan fuerte y presente.

Hay muchas manifestaciones y movilizaciones, pero esa presi贸n sobre el Gobierno franc茅s no dir茅 que se ha relajado, pero se ha puesto como en suspenso. La reforma de las pensiones, que es un poco la madre del cordero que se viene, se aplaz贸 hasta 2021. Estamos a mediados y鈥 no se si se ver谩 en la Asamblea francesa, pero no va a entrar a ese tema todav铆a. Es como si unos quisieran guardar fuerzas, mientras la enfermedad sigue ah铆, pero es como un acuerdo general de que no es el momento, a pesar de que estamos viendo todo tipo de leyes como la ley de seguridad global, la ley contra los radicalismos o separatismos, que le llaman, que ha generado respuesta en la calle. Pero los chalecos amarillos, como tal, con su reivindicaci贸n contra la reforma de pensiones, de aquel Arco del Triunfo tomado por los chalecos amarillos, es algo que de momento est谩 parado.

Parado porque estamos esperando a las elecciones o鈥

Bueno, no creo que los chalecos amarillos est茅n esperando a las elecciones. Es verdad que es un per铆odo que todo el mundo se resigna. Ahora vienen, en un mes, las elecciones regionales y departamentales, que son el gran experimento para testar de cara a las presidenciales del pr贸ximo a帽o, pero est谩 parada felizmente la respuesta en la calle para el Gobierno, que no hay tanto ruido en la calle y est谩 el movimiento, que tambi茅n es muy diverso hay que recordarlo, organiz谩ndose.

No creo que ha desaparecido, esa presi贸n que ha tenido enfrente un Gobierno como el franc茅s. No se desvanece, pero el tema de la pandemia pesa mucho y se han visto movilizaciones m谩s flojas dir铆amos, esperando quiz谩s el momento cuando se acerquen m谩s las elecciones, quiz谩s de cara al siguiente curso, cuando la pandemia o el grueso de la pandemia gracias a la vacunaci贸n est茅 un poco m谩s en segundo plano, de volver ya con toda la artiller铆a para centrar los temas de ese debate o de la campa帽a.

驴Quieres decir que la Covid ha aplacado la protesta en la calle?

S铆. Por obligaci贸n en muchos sectores, tambi茅n los chalecos amarillos apelan al sentido com煤n de no juntarse mucha gente, y quiz谩s en estos meses es otro tipo de movilizaci贸n la que ha habido que hacer, aunque en momentos puntuales se han movilizado para apoyar a determinados movimientos, con alguna sentencia o apoyando la lucha de algunos trabajadores de alguna empresa, en concreto. Siguen ah铆, sin duda, pero esa gran imagen, lo que te digo, ese Arco del Triunfo completamente tomado por los chalecos amarillos que parec铆a que el Gobierno iba a caer con esa fuerza est谩 en suspenso, no dir茅 que ha desaparecido.

En relaci贸n a las eleciones, 驴c贸mo ves la situaci贸n de Macron, el partido socialista鈥?

El Partido Socialista est谩 desaparecido, desmembrado. Los intentos por reorganizarse son muy t铆midos. Tienen que jugar m谩s a los tiempos. Est谩 tambi茅n la pregunta de si Anne Hidalgo [alcaldesa de Par铆s] se presentar谩 o no. Constantemente dice que hay que presentar un frente unido tambi茅n para las regionales y departamentales de junio, pero no termina de decidirse, porque tampoco sus n煤meros no son buenos y constantemente hace encuestas para saber cu谩les son sus posibilidades, y los expertos dicen que no se presentar谩 si no ve una salida positiva. Su presentaci贸n est谩 en el aire y quiz谩s ser铆a una figura que podr铆a aglutinar a un socialismo, al Partido Socialista, desecho, una izquierda que se est谩 viendo adelantada, por los Verdes, como se dio en las municipales pasadas. Hay muchas cabezas que podr铆an representar esa uni贸n de la izquierda frente a la amenaza de Le Pen o del propio Macron, pero no terminan de ponerse de acuerdo. No parece que a un a帽o de las elecciones presidenciales sean capaces de ponerse de acuerdo.

Ahora se est谩n viendo muchas cuchilladas de cara a las elecciones departamentales, y Macron, que no soy una experta ni que lleve mucho tiempo aqu铆, se ha quitado la careta esa de que 鈥榥o soy ni de izquierdas ni de derechas鈥 y est谩 directamente yendo a por el electorado de derechas. Se ve en su pol铆tica, en la representaci贸n que les da a sus ministros del ala m谩s dura, como el ministro del Interior, Gerald Darmanin, que tiene much铆simo espacio medi谩tico y que protagoniz贸 hace un par de meses un debate televisivo con Marine Le Pen. Me sorprendi贸 much铆simo que la l铆der de la oposici贸n hiciera un debate de dos horas y media en televisi贸n con el ministro del Interior. Una manera de decir de Macron es 鈥榤i hombre m谩s de derechas que tengo鈥.

Destaca del mismo una frase que dijo el ministro del Interior a Le Pen cuando estaban hablando sobre emigraci贸n. Le dijo 鈥榓l final va a ser usted m谩s blanda que nosotros鈥. Se refer铆a a los pasos fronterizos, tambi茅n cerrados con Espa帽a. Entonces, Macron directamente va por el electorado de derechas, quiere aprovecharse tambi茅n de que la derecha tradicional est谩 muy desnortada y quiere comer votos por la derecha, sabiendo que la amenaza real en la segunda vuelta es Marine Le Pen. Lo mismo que todas las encuestas siempre dicen que la extrema derecha sube m谩s de lo que siempre consigue, pero a todas luces subir铆a m谩s que en las anteriores. Y en caso de que Macron se presentara y llegara a la segunda vuelta, parece que ser铆a m谩s estrecha, sobretodo, m谩s que la 煤ltima vez ese t锚te a t锚te (cara a cara) entre los dos.

驴Le Pen puede ganar las elecciones, a tu juicio?

Creo que ya no es imposible. Antes era como un fantasma que se agitaba para movilizar al electorado de izquierdas o de centro. Creo que es una posibilidad. En las encuestas, quienes en segunda vuelta votaron Macron con la pinza en la nariz para no votar a Marine Le Pen, ahora son menos. Ahora son m谩s quienes est谩n dispuestos a ponerse la pinza a favor de Le Pen. Si son suficientes o no, eso s铆 que queda mucho tiempo y adem谩s con la situaci贸n tan vol谩til que tenemos, un a帽o creo que es mucho tiempo para ver, pero que puede permitir a Marine Le Pen pasar a la segunda vuelta y creo que tenemos que evitar que nos pase un poco como con Trump, facilitar al votante de Marine Le Pen creyendo que son cuatro locos o cuatro fachas, pero es una gran parte de la sociedad francesa, y con todo esto de la Covid y las crisis migratorias se llena de argumentos para dar un golpe en la mesa y llegar a la presidencia.

驴La ultraderecha en Francia no deja de ser un referente para el resto de la UE, si ganan o no, es un peligro?

Ser铆a cristalizar la amenaza que viene creciendo en los diez u ocho a帽os, es verdad. Para nosotros, a nivel europeo no es lo mismo que gane la extrema derecha en Holanda, que suba en Alemania, porque tiene mucho simbolismo hist贸rico de que pueda subir la extrema derecha o el neofascismo, pero el hecho de que Francia un motor de la UE, uno de los padres fundadores, diera este vuelco seria dur铆simo. Es verdad que Marine Le Pen esta jugando bien sus cartas en el sentido de que ya sabe que tiene que ponerse la piel de cordero, digamos. En esta crisis esperaba cuando llegu茅 escucharle declaraciones explosivas con la gesti贸n de la pandemia o atacar directamente鈥 y se est谩 sabiendo mucho m谩s presidenciable, y le deja al que fue su segundo Florian Philippot, que tiene su propio partido m谩s a la derecha y que hacen reuniones cada semana, esas declaraciones como que quiere que Francia salga de la UE, a煤na a los negacionistas, a las complotistas, entonces a ella (Le Pen) le va bien que otros del entorno de su partido y no relacionados directamente con ella, digan las barbaridades que seguramente piensa, pero tiene que dar la imagen de que puede ser la presidenta de todos, y est谩 jugando esas cartas. Ser铆a un golpe muy duro para la UE.

驴Y no hay una confrontaci贸n frente a los fascistas, una unidad del resto?

Lo intenta Jean-Luc M茅lenchon, de Francia Insumisa, en una editorial en Liberation se pod铆a leer una petici贸n para que todas las fuerzas democr谩ticas se unieran contra el fascismo, se unieran y salieran a la calle. Una declaraci贸n apoyada por decenas de sindicatos, de asociaciones de la parte insumisa de M茅lenchon. El problema de las urnas es quien lidera eso y 茅ste quiere liderarlo 茅l. Y los socialistas, que no saben quien ser谩 su candidato, quieren ellos. Yannick Jadot, de los Verdes, tambi茅n cree que unir a la izquierda pasa por la ecolog铆a, que ellos deber铆a liderarlo. Va a ser un tema de demasiadas cabezas de serpientes y va a ser la debilidad de unirse, aunque despu茅s entre la primera y segunda ronda todo puede cambiar, porque luego te lo juegas a una carta, pero creo que que se jugar谩 m谩s antes de la primera vuelta de las elecciones.

A nivel econ贸mico Francia, 驴c贸mo se encuentra, que piensa de ronda del G7 en Gran Breta帽a este mes?

Lo de Londres est谩 un poco apartado y los fondos de recuperaci贸n europeos a la espera. El tema es que Francia ha decidido endeudarse m谩s para hacer frente a la pandemia. Es la gran elecci贸n que han tenido que hacer frente los gobiernos a la hora de dar ayudas a los sectores m谩s afectados. La verdad es que han decidido dar bastantes ayudas.

Compar谩ndolo con otros pa铆ses, los sectores m谩s afectados, siempre imperfectas las ayudas, han decidido digamos salir con todo, de momento, han decidido endeudarse. Econ贸micamente no s茅 como van a salir de esto y no s茅 si los fondos europeos se van a distribuir como deber铆an o hasta qu茅 punto al ser a帽o electoral va a afectar y vamos a presenciar grandes anuncios y grandes medidas populares o populistas para inclinar esos votos, pero desde luego a nivel econ贸mico la ca铆da o el golpe por la Covid est谩 siendo un poco menos fuerte de lo que se esperaba.

Toda la actividad pol铆tica, econ贸mica y social c贸mo se refleja en Ipar Euskal Herria, 驴hay alguna esperanza de que alg煤n d铆a Euskal Herria tenga un futuro en uni贸n?

Creo que est谩 fuera en estos momentos. No tenemos un interlocutor en el El铆seo y la prueba m谩s evidente es con algo tan f谩cil como es la lengua, que deber铆a ser tan f谩cil y tan obvio que es un elemento enriquecedor y no un elemento castigable, estos d铆as atr谩s hemos tenido la decisi贸n de motu propio, de oficio, del Consejo Constitucional de evitar lo m谩s gordo de la ley de lenguas regionales que acababa de aprobar el 8 de abril, una ley hist贸rica para reconocer una situaci贸n de las lenguas minorizadas en Francia, que es lamentable, y se consegu铆a, el mayor hito, regularizar el modelo de inmersi贸n ling眉铆stica, eso que en Iparralde se hace gracias a la esfuerzo de mucho y de asociaciones privadas como Seaska y un mont贸n de gente a nivel personal, que se encuadraba en una ley instrumental.

Esta ley le daba legalidad a ese sistema e inscrib铆a en el c贸digo de educaci贸n franc茅s que todo el mundo tiene derecho a estudiar todos los niveles de la ense帽anza p煤blica en la lengua de la regi贸n en la que vive. Esto se hizo por el Gobierno y del ministro de Educaci贸n, Jean-Michel Blanquer, medio enga帽贸 a los diputados del Partido de Macron para juntar 60, que es el m铆nimo con el que tienes que presentar un recurso al Consejo Constitucional pero, para sorpresa de todos, solo se quejaban de la financiaci贸n. Uno de los art铆culos de esta ley dec铆a que si un ni帽o en su pueblo no puede estudiar euskera y tiene que ir a un centro de un pueblo de al lado, estos gastos que se generan corr铆an a cargo de la comuna o del ayuntamiento de origen.

No les parec铆a bien a los diputados de Macron, sino que les parec铆a que el estudiar otra lengua que no sea el franc茅s debe ser una opci贸n que tienen que pagar los padres. Eso que era el motivo del recurso, el Consejo Constitucional ni lo toca, deja as铆 este art铆culo y lo da por bueno. Lo tendr谩 que pagar la comuna. Pero s铆 se mete de oficio, sin que nadie le preguntara, y no da pie a utilizar o a que puedas tener el derecho a utilizar una lengua que no sea el franc茅s de forma oficial: que el franc茅s es la 煤nica lengua de Francia. Entonces, siendo para mi entrecomillas algo que podr铆an haber dejado pasar, porque es enriquecedor, hacer caballo de batalla otra vez de la lengua lo que indica que esto que dices de unir Hegoalde e Iparralde con la connivencia del Estado franc茅s es algo muy, muy lejano.

Se ha visto tambi茅n con la gesti贸n de la Covid qu茅 tipo de centralismo, otra vez, ha utilizado Paris para que todas las decisiones fueran verticales, y que no es nada nuevo y estamos acostumbrados a ello, a parte de las luchas que pueda haber en Iparralde para mantener viva esa esperanza por parte del El铆seo ni est谩 en la agenda, ni se la espera, ni se menciona.

驴En el tema de las elecciones departamentales en Iparralde ves alg煤n cambio?

La verdad es que no sabr铆a decirte. Acaban de cerrar las listas. No sabr铆a decirte qu茅 tendencia existe, la verdad.

驴Iparralde influye poco en resto de Francia?

Creo que no. Fue una gran sorpresa que con el tema de las lenguas regionales que por gran mayor铆a la Asamblea y los senadores aprobaban esta ley, corsos, bretones y vascos hicieron valer sus lenguas, tambi茅n utilizando el argumento que, por el que se ofendieron mucho sobre todo el ministro de Educaci贸n que los compar贸 con los extremistas radicales, ven铆a a decir que Francia es su pa铆s, que hab铆a muchos bretones que hablan otras lenguas y que han peleado, incluso, en el ej茅rcito franc茅s, y que se ve铆an insultados. Es un tema espinoso. Se ha visto con esta ley, y es la primera que nos afecta directamente, que se hay un movimiento a favor, que luego se ha visto pulverizado por nueve se帽ores expertos de un Consejo Constitucional cuando una amplia mayor铆a del Parlamento vot贸 a favor.

Ahora que tambi茅n has mencionado a C贸rcega, hace unos d铆as un grupo dijo que iba a retomar la lucha armada, 驴como ha sentado por ah铆?

Es algo que es casi un milagro que lo hayas le铆do, porque realmente es una noticia que se ha aparcado bastante aqu铆. Es algo muy minoritario de momento y est谩n a verlas venir, ni tan siquiera nombrarlos para desacreditarlo en sus discursos de gobierno, o directamente hacer como que no existen. Es algo muy incipiente y no hay mas datos para formarse una opini贸n de la fuerza que puedan tener.

Si quieres a帽adir algo, est谩s a tiempo.

No. Eskerrik asko.

