Por Olentzero y Mari Domingi hacia el Estado Vasco

Javier Vizca铆no

Les dejo para m谩s abajo los restos de serie del constitucionalazo y la chapa navide帽a del rey. Para esta v铆spera del d铆a de los inocentes me resulta m谩s tentador empezar por un amanuense diestro que entr贸 a un bazar oriental de Iru帽a y se encontr贸 鈥攙ade retro!鈥 con Olentzero y Mari Domingi. Casi se escribe una tesis doctoral.

El individuo en cuesti贸n se llama Luis Ventoso y es subdirector del digital ultracat贸lico El Debate. Miren que casualidad, que seg煤n sal铆a del bazar, se dio de narices con los personajes mentados: 鈥淓n la tarde de Nochebuena veo pasar el Desfile de Olentzero, con una orquestina tocando el chistu y el tamboril, ni帽os vestidos con trajes regionales y el inefable Papa Noel del nacionalismo subido a la trasera de un tractor鈥. Pod铆a haberse quedado en la descripci贸n costumbrista, pero no. Aquello no era un inocente desfile navide帽o sino la insuflaci贸n del mal en las tiernas cabezas infantiles: 鈥淭odo esto no es menor. Forma parte de una operaci贸n muy amplia e incansable para fomentar desde el poder regional un hecho cultural y ling眉铆stico que desplace a la cultura y lengua espa帽olas, de tal manera que sea m谩s f谩cil crear alg煤n d铆a el Estado vasco (o catal谩n)鈥.

Y cualquiera que conozca el repertorio cavernario cl谩sico, sabe que todo eso empieza en los pupitres: 鈥淟a herramienta es la educaci贸n. Por eso Espa帽a comenz贸 a deshilacharse el d铆a en que entreg贸 esa competencia a unas comunidades que en varias regiones estaban gobernadas por nacionalismos antiespa帽oles, desleales por naturaleza a todo nexo com煤n. Y as铆 andamos. Olentzero y Mari Domingi van viento en popa. El chino del bazar se ha dado cuenta perfectamente de qui茅n est谩 ganando la batalla cultural鈥.

Desde su bajo de la 煤ltima p谩gina de La Raz贸n, el veterano Luis Mar铆a Anson a帽ade otro ingrediente de disgregaci贸n: el deporte. A buenas horas se ha enterado el hombre de la nueva ley que permitir谩 competir internacionalmente a las selecciones vascas de Pelota y surf: 鈥淟a aspiraci贸n del Pa铆s Vasco y Catalu帽a a disponer de equipos 芦nacionales禄 forma parte de la estrategia separatista, porque el deporte supone un plus suplementario de gran propaganda. No se trata de competir deportivamente, sino pol铆ticamente A la chita callando, Pedro S谩nchez ha deslizado una ley que dificultar谩 mucho impedir las aspiraciones deportivo-pol铆ticas de los secesionistas vascos y catalanes鈥.

As铆 son las obsesiones. Antes de volver a la materia habitual, les traigo otra muestra del mismo g茅nero. El firmante es el columnero de ABC Jes煤s Lillo, que se hoy se marca lo que pretende ser un descacharrante resumen de lo mejor de 2022. Y entre jij铆s y jaj谩s, nos cae esta pedrea: 鈥淐ine. El ‘Ongi etorri’ subtitulado, arte y ensayo, con que la plataforma TikTok anunci贸 hace ahora seis meses la firma del acuerdo que la convirti贸 en socio destacado (sic) del Festival de San Sebasti谩n. No hay butacas en las salas que a煤n siguen abiertas鈥.

Ahora s铆, a lo de costumbre, que en realidad es lo mismo que lo anterior: el anuncio apocal铆ptico de la ruptura de Espa帽a y del r茅gimen del 78 en el mismo viaje. Aqu铆 la profec铆a de Cayetano Gonz谩lez en Libertad Digital: 鈥淓spa帽a atraviesa por el momento m谩s grave desde la transici贸n pol铆tica debido a que es el propio Gobierno de la Naci贸n quien est谩 socavando el r茅gimen constitucional del 78 y dando alas a los que quieren que Espa帽a deje de ser Espa帽a, es decir, a los independentistas catalanes y vascos. Ante este panorama, es m谩s urgente que nunca que los partidos que pueden conformar la alternativa a este desastre de Gobierno se pongan manos a la obra, aparquen sus intereses partidistas y entiendan que el objetivo prioritario y casi 煤nico es echar democr谩ticamente en las urnas al actual inquilino de la Moncloa鈥.

Nacho Cardero se suma en El Confidencial al coro de pla帽ideros incluyendo la monarqu铆a entre los materiales listos para el derribo: 鈥淪abe tambi茅n que actuaciones dif铆cilmente digeribles en tiempos pasados, como los indultos, la supresi贸n de la sedici贸n, la rebaja por malversaci贸n, la ocupaci贸n de la Justicia, el intervencionismo en las empresas privadas y los cameos con Bildu, apenas aguantan ahora unas horas de pol茅mica. De ah铆 a un nuevo proceso constituyente en el que se replantee la organizaci贸n territorial de Espa帽a y la monarqu铆a queda menos de lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks鈥.

Guadalupe S谩nchez a帽ade en The Objective el destino final del viaje revolucionario, que nio es otro que una dictadura: 鈥淎l totalitarismo se puede llegar por dos v铆as. Una, convulsa y violenta, es la revolucionaria. La otra, m谩s lenta y sibilina, pero igual de efectiva y mucho m谩s digerible: la colonizaci贸n institucional y el desarme de los contrapoderes, que acaban reconvertidos en unos meros figurantes formales que orbitan en torno al Ejecutivo. Y que nadie crea ni por un segundo que nuestra democracia es inmune o que la Uni贸n Europea puede cortar de ra铆z el avance de la enfermedad. Hay procesos de degradaci贸n que acaban siendo irreversibles鈥.

Pero calma, que eso no va a pasar Palabra de Ra煤l del Pozo, que aunque m谩s de una vez ha sostenido lo contrario, hoy se levantado optimista y ha dejado por escrito en El Mundo que esto est谩 construido a prueba de terremotos: 鈥淧ero no hubo hundimiento ni con la crisis de 2008, ni con el Covid, ni con la independencia de Catalu帽a, ni lo hay con la guerra de Ucrania, la inflaci贸n y la crisis de la energ铆a. Hemos superado las supuestas crisis sist茅micas. El Rey y la Constituci贸n del 78 que quieren derribar aguantan m谩s el resuello que un buzo鈥.