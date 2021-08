–

De parte de Periodico Anarquia August 16, 2021

No olvidemos qui茅nes sustentan hoy la solidaridad organizada, no el Estado ni sus ongs, sino la propia gente a atrav茅s de decenas de emprendimietos.

Recordemos bien que no demos sustentar la miseria perpet煤andola sino mostrando el camino de la solidaridad y autoorganizaci贸n.

Las ollas populares, las luchas sociales, el apoyo mutuo sin intereses econ贸micos ni pol铆ticos pero contrario a la caridad es nuestro camino. Conciente de la guerra social, conciente de la desigualdad estructural y de la profundizaci贸n actual de lxs capitalistas por profundizar la dominaci贸n debemos actuar.

No olvidemos que salimos todxs juntxs de 茅sta o reproducimos el c铆clo. Ponemos la fuerza en partidos para que vayan acomodando a su gente o nos organizamos para hacernos cargo de nuesttras vidas en un territorio que no quede nadie afuera鈥

M.