Hemos recibido varias cartas de V谩zquez Campillo, el 鈥淐hino鈥, y en una de ellas nos manda un comunicado que pide que hagamos llegar para la gente de la calle y tambi茅n para lxs compa帽erxs de detr谩s los muros. Reflexiona entorno a varios temas de escritos, noticias y comunicados que ha recibido en otra carta, sobre todo en relaci贸n a la excarcelaci贸n de presxs con enfermedades graves, los malos tratos y los permisos penitenciarios. Aprovechamos esta publicaci贸n para poner debajo su nombre competo y direcci贸n por si alguien quiere escribirle.

Julio 2022. Aislamiento de la c谩rcel de Segovia

Agradezco la carta que me hab茅is mandado, para mi significa mucho. Dar la opci贸n de aportar mi humilde opini贸n y poder reflexionar de todo aquello que he le铆do. Si lo que voy a escribir a continuaci贸n puede servir de algo, me dar铆a por contento.

En vuestra carta se han tocado varios puntos interesantes y, como siempre, preocupantes. Temas que, por desgracia, para la sociedad hablar del reo no es interesante ya que somos un tab煤, un 鈥渃ero a la izquierda鈥. Solo abren los o铆dos cuando escuchan en los medios cualquier noticia negativa referente a nosotros, y suelen ser la mayor铆a de ellas.

Por eso creo que cuando alguien se interesa por nosotros debemos de mimarlos, de tratarlos con cari帽o y el m谩ximo respeto, y hablarles con sinceridad. Podemos estar a la altura de cualquier circunstancia, pues no hay mejores armas para combatir que la verdad ni mejor espada que unas palabras coherentes. En una carta que he recibido, hablaban distintos presos de varios temas, como la excarcelaci贸n por enfermedades graves, la desacreditaci贸n que sufrimos los presos, los malos tratos, la expulsi贸n de las personas en situaci贸n irregular, muertes, suicidios鈥 ojal谩 tuviera yo la soluci贸n para cada asunto, pero no es as铆. Pero por los a帽os que llevo de c谩rcel (tengo 42 y son 28 a帽os preso, 18 chapado en aislamiento) intentar茅 aportar alguna cosa.

Sobre la excarcelaci贸n por enfermedades graves casi nunca se cumple. Los equipos de tratamiento casi siempre que llegan a pensar en ello e intentar mover alguna cosa es cuando a la persona le quedan pocos d铆as para morirse. Muchas veces saliendo directamente de la c谩rcel al hospital para terminar all铆 sus d铆as. Y las pocas veces que la persona puede morir en su entorno familiar, parece que aun hay que dar las gracias. Muchas veces estas personas hubieran podido salvar sus vidas, o alargarlas mucho mas, si les hubieran sacado antes a la calle y recibir all铆 los cuidados y las atenciones necesarias. Creo que tienen el pensamiento retorcido de pensar que alguien, aunque est茅 hecho una mierda, 鈥渁provechar铆a鈥 esta puesta en libertad para volver a delinquir. Como he dicho, un pensamiento retorcido de un equipo de supuestos profesionales que olvidaron su coraz贸n en la entrada de los centros penitenciarios y que aun no se han dado cuenta de que entran a trabajar sin 茅l. Y lo peor de todo, es que estas actuaciones perversas, son avaladas por los jueces y los gobiernos.

Si alguien tiene herramientas, medios, para luchar contra esto (驴abogadxs, donde est谩is?), bienvenido sea. Porque dudo mucho que los que estamos aqu铆 dentro podamos hacer gran cosa al respecto, mas que sacar nuestras palabras a la calle a trav茅s de los pocos grupos y personas interesadas en darnos voz.

Sobre los malos tratos y la desacreditaci贸n de nuestras palabras, por desgracia en estos campos de concentraci贸n he sufrido muchas palizas por parte de los verdugos. Gaseado, atado. Los cobardes siempre vienen en manada, no tienes casi nunca ninguna posibilidad. Y si no tienes un buen abogado a quien untes bien con dinero, poco puedes hacer para denunciarlo y que tu palabra valga de alguna cosa. No se las denuncias que he cursado yo por malos tratos, y a pesar de como me hab铆an dejado la cara y el cuerpo, ha dado igual. Pero aun as铆 no decaigo, no lo hag谩is, hay que mantenerse en pie y luchar como se pueda, y denunciar y contar lo que pasa. Porque sino, s铆 que habr谩n ganado del todo la partida. No dej茅is que tiren vuestros pensamientos, vuestros ideales, al suelo. Al final, es lo poco que nos queda. No dej茅is que os quiten la libertad de vuestra mente.

Cualquier 鈥渂eneficio鈥 penitenciario que le den a un preso, siempre es a criterio de un equipo de tratamiento corrupto, subjetivo, y donde t煤 no tienes ni puedes decir nada. Es como si pasaras cada vez por una especie de juicio que se celebra sin ti y donde todxs hablan de ti. Solo obtienen estos 鈥渂eneficios鈥 lxs presxs con influencia, con contactos, o los que colaboran con el r茅gimen penitenciario o callan y tragan. He conocido a cientos de presos que cumplen con todos los requisitos para salir de permiso, y no han pisado la calle ni la van a pisar hasta el d铆a de su libertad. Estamos peor ahora que en los a帽os 90. Hoy en d铆a estamos abandonados, olvidados, invisibles.

Los propios presos no luchamos, es como si estuvi茅ramos desanimados, sin esperanza alguna de conseguir nada. 驴Hemos olvidado todo lo ocurrido no hace tantos a帽os? 驴Los compa帽eros que lucharon, se mancharon las manos, se subieron a los tejados? Quiz谩 hoy no se puede o no se quiere reivindicar de la misma manera, pero compa帽erxs, seguimos teniendo derechos! Se nos sigue apaleando, atando, drogando, aislando.

No se cuanto ganan los verdugos ni todos los trabajadores, educadores, psic贸logos y dem谩s que purulan por estas casas. No lo s茅 ni me interesa. Pero no se merecen dicho salario. Los propios profesionales que supuestamente est谩n en la parte de la reeducaci贸n de lxs presxs, no creen en ella, no creen en nuestra reinserci贸n ni nos tratan como personas. Trabajan asumiendo que los presos cuando salgamos a la calle volveremos a entrar. Entonces 驴para qu茅 hacer nada? Esto est谩 lleno de personal viejo, al punto de la jubilaci贸n, quemado y aburrido. Las c谩rceles siguen siendo lugares de castigo, todo lo dem谩s, son palabrejas.

Como en la carta recibida se hablaba de Pastora, a ella me remito. Las veces que hab铆a comunicado con ella, en paz descanse, y mi vieja, la Nena, siempre me dec铆an que estuviera en contacto con alg煤n grupo. Personas de la calle, que aun siguieran con esto. Que esto me har铆a no solo sentirme menos solo, sino mas libre.

Estas son mis palabras, desde el puto aislamiento de Segovia. Me ten茅is aqu铆 para lo que yo pueda hacer y aportar. Os mando fuerza y salud, a los de dentro y a los de fuera. Y decir, para los de fuera, que no lo dej茅is, que sois nuestra voz, nuestra fuerza y nuestro brazo en el que nos agarramos mas de lo que pens谩is.

Que la lucha no muera.