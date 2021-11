Omisiones y carga ideológica en el decálogo de la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza

–

Omisiones y carga ideol贸gica en el dec谩logo de la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza

Pedro 脕gueda

Los l铆deres del Partido Popular y Vox participar谩n este s谩bado en la manifestaci贸n que los sindicatos de la Polic铆a y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado en Madrid para protestar contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana que promueven los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los agentes se quejan de que no han sido consultados y de que “se pone en peligro” su seguridad y la de sus familias. En sus cr铆ticas a las enmiendas hay omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideol贸gicas, como cuando protestan porque el DNI vaya a escribirse en lenguas cooficiales.

Jupol ha resumido las principales reivindicaciones de los polic铆as y guardias civiles en un dec谩logo que toma como referencia el texto pactado con las enmiendas a la proposici贸n de ley presentada por el PNV. Jupol es el sindicato cuyo origen est谩 en la plataforma Jusapol y que barri贸 en las primeras elecciones sindicales a las que se present贸 con la exigencia de nuevas subidas salariales en el Cuerpo, tras la de 400 euros de media mensual que aprob贸 el 煤ltimo Gobierno de Rajoy e implant贸 el actual Ejecutivo. Otras asociaciones y sindicatos se concentran este mi茅rcoles frente a las delegaciones del Gobierno. Todas las organizaciones respaldan ambas convocatorias.

Polic铆as con presunci贸n de veracidad

Jupol dice: “El atestado policial perder谩 presunci贸n de veracidad si los hechos en ella consignados no resulten coherentes l贸gicos y razonables, salvo prueba en contrario”. Los sindicatos policiales est谩n aludiendo continuamente a los conceptos “delincuente” y “delito”, de los que no se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a las infracciones administrativas que no alcanzan el rango de delito y que se solventan con multas. En consecuencia, la propuesta de reforma no afectar谩 a los atestados sino a las “actas”, como recoge el texto de PSOE y Unidas Podemos. En realidad, el texto pactado por ambas fuerzas pol铆ticas recoge realmente lo siguiente: “El acta que se extienda gozar谩 de presunci贸n de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, l贸gica y razonable, salvo prueba en contrario”.

Pablo P茅rez es el portavoz nacional de Jupol. En declaraciones a elDiario.es asegura: “Todo lo que hacemos es l贸gico y razonable. No nos inventamos nada. Est谩n volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley”.

Grabaciones de las actuaciones policiales

Jupol dice en su dec谩logo sobre los cambios que quieren introducir el Gobierno y sus socios: “Grabaciones a los Polic铆as. La mera toma de im谩genes en lugares de tr谩nsito p煤blico y manifestaciones, o su mera difusi贸n, no constituir谩 infracci贸n”.

La enmienda pactada precisa: “No constituir谩 infracci贸n la mera toma de im谩genes en lugares de tr谩nsito p煤blico y manifestaciones, o su mera difusi贸n. No obstante, se considerar谩 infracci贸n grave el uso de im谩genes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el 茅xito de una operaci贸n. La situaci贸n de peligro o riesgo cierto generada, deber谩 reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Con la llegada de los tel茅fonos m贸viles con c谩mara son habituales las grabaciones que denuncian excesos policiales en la calle, principalmente en manifestaciones. Un tribunal ha absuelto recientemente al fotoperiodista de 鈥橢l Pa铆s鈥 sobre el que un polic铆a se invent贸 una agresi贸n. Otro fallo en Barcelona detalla c贸mo se acus贸 a un joven por una patada denunciada por los Mossos a que nunca se produjo. La condena al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr铆guez con el simple testimonio de un polic铆a que apenas ofreci贸 detalles tambi茅n ha sido objeto de pol茅mica.

El portavoz de Jupol se queja de que esas grabaciones “siempre muestran al compa帽ero levantando la defensa [la porra], pero no lo que ha ocurrido antes”. La soluci贸n estar铆a, seg煤n dice, en que la Direcci贸n General de la Polic铆a dote a los agentes de c谩maras en el pecho que graben toda la secuencia, como ellos vienen reclamando. Con la eliminaci贸n de que puedan identificar a quienes vean grabando a polic铆as desaparece la posiblidad de localizar a los que luego utilizan presuntamente esas im谩genes en grupos organizados de “violentos”, no ya solo en redes sociales sino en grupos de mensajer铆a instant谩nea como whatsapp, a帽ade P茅rez.

El Tribunal Constitucional estableci贸 hace exactamente un a帽o que este art铆culo de la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga grabar a agentes no cumple con la Carta Magna. Al prohibir el uso “no autorizado” de im谩genes o datos que, por ejemplo, pongan en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes no se est谩 respetando el “derecho fundamental a la informaci贸n”, estableci贸 el Constitucional.

Comunicar las manifestaciones

Jupol dice tambi茅n en su dec谩logo para justificar las protestas: “Las manifestaciones de car谩cter espont谩neo no tendr谩n que ser comunicadas previamente”. Y la enmienda de PSOE y UP recoge: “La carencia del tr谩mite previo de comunicaci贸n, aun pudiendo considerarse infracci贸n leve, no ser谩 motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reuni贸n y manifestaci贸n”.

Las quejas sindicales en este 谩mbito se refieren a que la no necesidad de comunicar una manifestaci贸n impedir铆a planificar un dispositivo, fomentar铆a los altercados y eso repercutir铆a en la integridad de los agentes. Los impulsores de la reforma han pensado en las expresiones espont谩neas de la ciudadan铆a y en el derecho fundamental de manifestaci贸n, aunque imponen l铆mites severos si se produce cualquier altercado.

“Las medidas de intervenci贸n para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiar谩n en todo momento por un enfoque de derechos humanos y ser谩n graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disoluci贸n de reuniones y manifestaciones constituir谩 el 煤ltimo recurso”, propone la enmienda.

Uso de material antidisturbios

Jupol se posiciona en contra de que en lo relativo al “material antidisturbios se utilice siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables”. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos recogen: “Las autoridades competentes deber谩n desarrollar protocolos espec铆ficos, de acuerdo con los est谩ndares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilizaci贸n de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

Los sindicatos policiales consideran que hay enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, pese a las graves lesiones que ha producido su uso en algunos ciudadanos, como la p茅rdida de un ojo, o incluso la muerte, en el caso del seguidor del Athletic de Bilbao I帽igo Cavacas. Los Mossos d鈥橢squadra han sustituido las pelotas de goma por otro material, el 鈥檉oam鈥, menos da帽ino, pero polic铆as y guardias civiles aseguran que sus compa帽eros de la Polic铆a auton贸mica lo consideran inoperante 鈥損ese a que tambi茅n ha causado lesiones鈥.

La tenencia de drogas

Pasa de infracci贸n grave a leve estar en posesi贸n de sustancias estupefacientes para uso personal. Hasta ahora, la incautaci贸n de una peque帽a cantidad de droga supon铆a una propuesta de sanci贸n que sol铆a quedarse en el tramo m谩s leve de los tres posibles de una falta grave, esto es, una sanci贸n de 601 euros, aunque la ley contempla multas de hasta 30.000 euros para este tipo de infracci贸n. Con el cambio a leve 鈥揢nidas Podemos quer铆a que la simple tenencia no fuera sancionable鈥, la multa m谩xima es de 600 euros, aunque con la l贸gica aplicada hasta ahora deber铆a aplicarse el tramo menor, de 100 euros. Los sindicatos policiales consideran que esta rebaja en la multa fomentar谩 el tr谩fico de drogas.

Multas seg煤n el poder adquisitivo

“Se tendr谩 en cuenta la situaci贸n econ贸mica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales”, dice la enmienda para el art铆culo 53.bis. Y a帽ade: “Si realizada esta ponderaci贸n se concluyese que la sanci贸n que corresponda no guarda proporci贸n con la situaci贸n econ贸mica del responsable, se proceder谩 de la manera establecida en los n煤meros siguientes, se fraccionar谩 el pago de la cuant铆a de la multa en la forma y con el l铆mite temporal que se estimen adecuados, siempre dentro del plazo previsto para la prescripci贸n de la sanci贸n o sanciones impuestas”.

Para el portavoz de Jupol se trata de algo “surrealista”. “驴A qui茅n le cabe en la cabeza que cada uno pagara distinto por una misma multa de tr谩fico? Los grupos violentos pueden utilizar a individuos con poco poder adquisitivo como punta de lanza”, pronostica Pablo P茅rez.

Dos horas m谩ximo detenido para poder ser identificado

Los sindicatos denuncian que el plazo en comisar铆a 煤nicamente a efectos de identificaci贸n, a donde se habr谩 conducido a una persona por no llevar la documentaci贸n encima o por negarse a entregarla, se reducir谩 de seis horas a dos. En realidad, la enmienda incluye la posibilidad de que, “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podr谩 prorrogar hasta un m谩ximo de seis horas”.

Un mando de la Polic铆a Nacional que no se identificaba declar贸 a 鈥橝bc鈥 que esto abre la puerta a que todos los alborotadores de las manifestaciones ir谩n indocumentados”. Se entiende que a los alborotadores que han cometido una simple infracci贸n administrativa y no est谩n acusados de un delito, como el de atentado a la autoridad. Tambi茅n se refer铆a este mando a los j贸venes de botell贸n que, seg煤n 茅l, preferir谩n ser conducidos a comisar铆a y pasar detenidos dos horas a identificarse para la propuesta de sanci贸n.

Devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados

Distintos testimonios de responsables policiales que justifican estos d铆as las protestas en los medios de comunicaci贸n alertan de que se va a convertir a los polic铆as en una suerte de “taxistas de delincuentes”. En realidad, la enmienda especifica que solo se actuar谩 as铆 en el caso de que la persona trasladada a dependencias policiales para su identificaci贸n cuando 茅sta se encuentre “en localidad distinta a la del requerimiento del acompa帽amiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

Cacheos y desnudos

Jupol critica que “no se dejar谩 a la vista la totalidad del cuerpo” en los cacheos y advierte del riesgo de inoperancia y dificultades para la realizaci贸n del trabajo de los agentes con los cambios que se pretenden introducir. La enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno establece que “fuera de dependencias policiales s贸lo podr谩 practicarse diligencias de registro corporal, que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situaci贸n de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadan铆a. No se dejar谩 a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el m谩ximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejar谩 constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adopt贸” .

DNI en lenguas cooficiales

Figura en el 煤ltimo punto del dec谩logo para justificar la marcha contra el Gobierno. La enmienda prev茅 que en el dise帽o del documento de identidad “se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”. El portavoz de Jupol reconoce que este cambio no afecta a la seguridad de los polic铆as ni sus familias.





PP, Cs y Vox se manifiestan a favor de la ley Mordaza, las balas de goma y en contra de la libertad de informaci贸n: 芦La polic铆a est谩 desprotegida禄.

PP, Vox y Cs volvieron a verse juntos en la calle. Esta vez, junto a polic铆as y guardias civiles que se concentraron frente a la delegaci贸n del Gobierno en Madrid contra la reforma de la llamada ley mordaza, que seg煤n ellos les deja 芦sin protecci贸n禄. Las protestas se repitieron en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en Espa帽a.

Santiago Abascal, Pablo Casado y Edmundo Bal acudieron personalmente a la protesta para denunciar que el Gobierno deja a los agentes 芦sin protecci贸n禄 con los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. Las concentraciones son el preludio de una manifestaci贸n que se celebrar谩 el s谩bado en Madrid, convocada por la plataforma 鈥楴o a la Espa帽a Insegura鈥, que engloba a asociaciones de agentes de la polic铆a nacional, municipales y de la guardia civil.

Antes de la protesta oficial, Abascal, asegur贸 que el Gobierno est谩 reformando la 芦ley mordaza禄 para que, cuando pierda las elecciones, 芦pueda incendiarlas con sus secuaces con total impunidad禄. Seg煤n 茅l, la reforma 芦protege al delincuente禄.

Por su parte, Pablo Casado, subray贸 que los agentes 芦estar谩n completamente vendidos禄 y anunci贸 que si la reforma se 芦perpetra禄, la llevar谩 al Tribunal Constitucional, que hace un a帽o aprob贸 la ley aprobada por Mariano Rajoy, aunque la matiz贸.

En cuanto a Edmundo Bal, se queja de que el gobierno est谩 enviando a los ciudadanos el mensaje de que no deben confiar en la polic铆a, y 芦esta no es la manera de trabajar禄, dijo.

La reforma de la ley 芦Mordaza禄

La reforma que prepara el Gobierno ha provocado muchas cr铆ticas entre los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que se quejan de que est谩n 芦desprotegidos禄 y que pone en riesgo su seguridad y la de sus familias. Hay varios puntos que les molestan especialmente, empezando por el hecho de que sus rostros puedan ser grabados y sus im谩genes difundidas. Sin embargo, en su sentencia, el Tribunal Constitucional elimin贸 este tipo de grabaciones del cap铆tulo de delitos graves.

Otra cosa que les molesta son las manifestaciones espont谩neas ante hechos como las agresiones sexuales de la Manada no supondr谩n infracciones 鈥渃uando el ejercicio pac铆fico de tal derecho precise de una r谩pida expresi贸n ante un acontecimiento de indudable repercusi贸n social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteraci贸n del orden p煤blico鈥. La carencia del tr谩mite de comunicaci贸n no impedir谩 as铆 la libertad de manifestaci贸n.

Tambi茅n les precoupa la limitaci贸n del material antidisturbios y la prohibici贸n de las pelotas de goma, que ser谩n sustituidas por pelotas de espuma, como ya ocurre en Catalu帽a.

