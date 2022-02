–

Tras m谩s de una semana de la tragedia, las familias siguen luchando por traer a los suyos de vuelta a casa, un regreso que se hace m谩s improbable cada d铆a que pasa

Han pasado casi dos semanas desde el naufragio del Villa de Pitanxo a 450 al este de la isla canadiense de Terranova, en g茅lidas aguas internacionales con m谩s de 800 metros de profundidad en algunos puntos. Hoy, tras m谩s de una semana desde que se suspendieron las labores de b煤squeda de la tripulaci贸n y con los tres supervivientes de vuelta en sus casas, poco se sabe sobre el accidente mar铆timo m谩s grave de los 煤ltimos 38 a帽os.

El Villa de Pitanxo era un arrastrero congelador de 50 metros de eslora, moderno y equipado con tecnolog铆a que le permit铆a capear los fuertes temporales de los caladeros m谩s complicados. Esta misma semana, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, aseguraba que todos los barcos enviados a Terranova 芦est谩n construidos para faenar en esas aguas y con duras condiciones meteorol贸gicas禄. 驴Qu茅 pudo haber pasado entonces?

Si bien las primeras conjeturas apuntaron a un golpe de mar, la versi贸n oficial habla de un fallo del motor y los marineros experimentados no dejan de repetir que podr铆a deberse a un fallo humano. A pesar de todo lo que se pueda decir, el Gobierno ha aclarado que la investigaci贸n oficial podr铆a tardar hasta un a帽o en resolverse, aunque esto no exime a expertos y familiares de hacer conjeturas y llegar a sus propias conclusiones.

Una aguja en un pajar

Sabemos que el accidente acabar谩 esclareci茅ndose, o al menos conoceremos una versi贸n oficial en menos de un a帽o, satisfaga o no a las familias de las v铆ctimas y los desaparecidos. Lo que desde luego no sabemos es qu茅 pasar谩 con esos doce tripulantes que todav铆a est谩n desaparecidos. El presidente de ARVI comentaba el pasado jueves que 芦ahora mismo estamos buscando una aguja en un pajar禄: 驴es posible encontrar los cuerpos en una zona tan amplia y con corrientes tan fuertes como Terranova?

Para Rodrigo Tuero, Capit谩n de la Marina Mercante y miembro de la Asociaci贸n Asturiana de Capitanes de la Marina Mercante, la respuesta es evidente: 芦ojal谩 me equivoque, pero la experiencia me dice que sin apoyo a茅reo y sin soporte desde tierra que facilite c谩lculos para 谩reas de b煤squeda y que coordine sus movimientos, su esfuerzo es in煤til禄. En esto coinciden Touza y las familias de los desaparecidos, que siguen pidiendo al Gobierno espa帽ol que reanude el operativo de b煤squeda cuanto antes 芦porque estamos en el tiempo de descuento禄, dec铆a Mar铆a Jos茅 de Pazo, hija del jefe de m谩quinas del pesquero y portavoz de las familias.

Que Canad谩 paralizase la b煤squeda, para el Capit谩n de Marina Mercante, es l贸gico por 芦los l铆mites de supervivencia en aguas fr铆as y que, pasadas unas pocas horas, los cuerpos de las personas que mueren ahogadas se hunden y desaparecen de la superficie禄. Tambi茅n es importante considerar que, como apuntan Tuero y Touza, las corrientes y los vientos del Atl谩ntico Norte condicionar铆an much铆simo una b煤squeda 芦que puede extenderse miles de kil贸metros禄. Lo m谩s probable, seg煤n todos los expertos, es que si los cuerpos acabaron fuera del barco tras el naufragio est茅n muy lejos del lugar del hundimiento.

En el caso de que los tripulantes hubiesen quedado atrapados dentro de la embarcaci贸n podr铆a contemplarse la posibilidad de descender hasta el Villa de Pitanxo con medios tecnol贸gicos que pudiesen localizar sus cuerpos. El presidente de ARVI, por su parte, ha repetido una y otra vez que 芦deben priorizarse las vidas de nuestros marineros, no podemos seguir poni茅ndolos en riesgo para buscar a personas que, como ya sabemos, han fallecido禄. 芦T茅cnicamente habr铆a alguna posibilidad, escasa, y solo si se dan unos condicionantes muy espec铆ficos禄, dice Rodrigo Tuero, inmersiones que el Gobierno ha comenzado a estudiar y que algunas empresas podr铆an llevar a cabo.

Independientemente de que la b煤squeda se contin煤e o no, la ciencia est谩 en contra de la esperanza y todo apunta a que las doce personas que han desaparecido bajo las aguas de Terranova no podr谩n volver a sus casas. 芦Hay que asumir que Espa帽a no tiene mucha tradici贸n, ni flota, en este tipo de operaciones禄, dice Tuero. Si se consigue separar la emoci贸n de la raz贸n, es l贸gico pensar que, tras asegurar el director general de la Marina Mercante, Benito N煤帽ez, que el Villa de Pitanxo podr铆a encontrarse a 1.000 metros de profundidad, las tareas de recuperaci贸n de los cuerpos son una utop铆a que probablemente no llegue a intentarse.

El accidente y sus 芦causas ra铆z禄

Rodrigo Tuero fue de los primeros en asegurar que el golpe de mar no parec铆a una raz贸n plausible para que un barco moderno se hundiese. 芦Una meteorolog铆a adversa y un fallo mec谩nico no son razones suficientes para que un barco moderno se hunda禄, asegura. 芦De hecho, con la metodolog铆a de investigaci贸n m谩s habitual en el mundo marino, llamada modelo de causalidad, esas causas se las considera inmediatas al accidente, pero 茅ste deb铆a tener las bases preestablecidas para que ocurriera de antemano禄.

Tuero las llama causas ra铆z o b谩sicas: aquellas que explicar铆an por qu茅 el Villa de Pitanxo segu铆a faenando a pesar del temporal, por qu茅 un barco preparado para las tempestades canadienses se hundi贸 durante una tormenta o por qu茅 el motor pudo haber fallado 芦s煤bitamente禄, como explica la armadora Grupo Nores, propietaria del pesquero.

芦Voy a ser muy claro: los beneficiarios inmediatos de que se abracen teor铆as incorrectas sobre el accidente, culpando a agentes externos, sin fundamento t茅cnico, son aquellos que han tenido responsabilidad禄, dec铆a en un art铆culo que hoy ya es viral, porque 芦esto tiene un impacto econ贸mico directo sobre las v铆ctimas, ya que no es lo mismo indemnizar a un familiar de un fallecido por agentes externos, que por negligencia o dolo禄.

De hecho, las familias solicitaron el pasado jueves al Gobierno datos que el propio Tuero hab铆a sugerido que ser铆an necesarios para la resoluci贸n de la investigaci贸n: 芦la correspondencia completa con el buque, registros del departamento t茅cnico, registros de la gesti贸n de la seguridad y hasta copias de manuales de equipos禄.

Explica que, en el caso del Villa de Pitanxo, una causa ra铆z podr铆a ser 芦un mal dise帽o del buque, de sus c谩lculos de estabilidad o quiz谩s de su incorrecto manejo por el personal de a bordo禄. Hace referencia tambi茅n a la mala aplicaci贸n o la ausencia de protocolos de seguridad y manejo del arrastrero, sobre lo que tambi茅n las familias han pedido explicaciones al Gobierno.

En el caso del fallo mec谩nico, aunque esto son conjeturas 芦puramente te贸ricas禄, Tuero habla 芦de un mantenimiento inadecuado o realizado en contra de las recomendaciones del fabricante, o tambi茅n por haber modificado determinados equipos del buque sin el permiso y la supervisi贸n de la administraci贸n禄.

Todo esto, en teor铆a, ser谩 lo que estudie la Comisi贸n de Investigaci贸n de Accidentes e Incidentes Mar铆timos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, que pondr谩 sobre la mesa todas las posibles 芦negligencias禄 o descuidos previos al viaje del Villa de Pitanxo a Canad谩, as铆 como durante la madrugada del 15 de febrero, para esclarecer por qu茅 habr铆a fallado el motor de un arrastrero 芦perfectamente equipado y preparado para trabajar en ese caladero禄, en palabras de Javier Touza.

Hasta hoy 煤nicamente se ha comenzado la primera fase de la investigaci贸n, en la que se est谩 haciendo una recopilaci贸n de evidencias documentales y electr贸nicas sobre el buque, su tripulaci贸n y su viaje. Por el momento, no hay una causa definitiva del accidente y para la investigaci贸n no se ha establecido ninguna hip贸tesis previa, una investigaci贸n que podr铆a tardar en resolverse hasta doce meses.

