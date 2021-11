 ONG palestinas no recurrirán su ilegalización por temor a un ‘juicio injusto’

Madrid, 23 nov (EFE).- Aseel AlBajeh y Sahar Francis, activistas y representantes palestinas de dos de las seis ONG designadas como 鈥渢erroristas鈥 por Israel el pasado 22 de octubre, afirmaron hoy en Madrid que no recurrir谩n su “ilegalizaci贸n鈥 porque saben que “el juicio ser铆a injusto y estar铆a basado en pruebas falsas e informaci贸n secreta”.

Las activistas intervinieron en un evento organizado por la Red Solidaria contra la ocupaci贸n de Palestina (Rescop), durante su visita a la capital espa帽ola.

鈥淐onocemos el sistema judicial israel铆 y si recurrimos el caso, no podr铆amos defendernos leg铆timamente. Nuestra estrategia pasa por contar con el apoyo de la opini贸n p煤blica local e internacional, los partidos pol铆ticos palestinos y las distintas organizaciones internacionales鈥, explic贸 Francis, quien dirige Addameer Prisoner Support and Human Right Association, una organizaci贸n no gubernamental que apoya legalmente a presos pol铆ticos palestinos en c谩rceles israel铆es y palestinas.

鈥淚srael est谩 atacando a las oeneg茅s, solo trabajamos buscando la rendici贸n de cuentas para que se acabe la impunidad. Aunque nos hayan ilegalizado, esto no para, solo podemos continuar alzando la voz contra las injusticias鈥, a帽adi贸 por su parte AlBajeh, experta legal de Al-Haq in Service of Man, organizaci贸n que se define como independiente, pro derechos humanos y radicada en Ramala (Cisjordania).

En su intervenci贸n, las activistas dieron su versi贸n sobre lo que para ellas supone la “criminalizaci贸n de las organizaciones palestinas”.

Asimismo, AlBajeh y Francis profundizaron en las denuncias que sus organizaciones llevaron a la Corte Penal Internacional por supuestos cr铆menes de guerra y de “apartheid” por parte de Israel.

鈥淚srael ha dise帽ado un sistema de leyes que discrimina a los palestinos, confiscan propiedades y aplican un sistema de no retorno que supone un verdadero 鈥榓partheid鈥, (鈥) apoyados en la divisi贸n territorial y dificultando nuestras vidas, fomentando el 茅xodo palestino鈥, argument贸 AlBajeh.