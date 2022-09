–

Despu茅s de haber tenido diferentes cargos sindicales en la empresa, C茅sar Yag眉es ha sido despedido por 鈥渋neptitud sobrevenida鈥. Desde CGT alegan que la multinacional, con cientos de puestos de trabajo, podr铆a haber adaptado uno para su estado de salud, como ya ha realizado en otras ocasiones.

Despu茅s de desempe帽ar durante a帽os sus labores sindicales en el comit茅 de empresa y ostentar cargos en CGT Arag贸n, Opel ha despedido a C茅sar Yag眉es en un nuevo caso de represi贸n sindical, denuncia el sindicato. La empresa alega ineptitud sobrevenida para el desempe帽o de su puesto laboral, pero desde la Confederaci贸n sostienen que la multinacional podr铆a haber adaptado cualquiera de los centenares de puestos laborales que tienen en Zaragoza a la situaci贸n en la que se encuentra Yag眉es, todav铆a pendiente de superar un tribunal que le pueda incapacitar.

鈥淐uando lees la carta de despido es cuando se entienden las circunstancias y lo que esconde la empresa, porque los motivos no se mantienen bajo ning煤n concepto. Son una retah铆la de mentiras, una detr谩s de otra, sin sentido, que reeditan una vida laboral en la que no me reconozco鈥, desarrolla el propio trabajador afectado. En ese texto enumeran una serie de bajas que, seg煤n Yag眉es, se derivan de accidentes laborales, incluso una sentencia as铆 lo establece.

脡l empez贸 a trabajar en Opel en 1994, cuatro a帽os m谩s tarde se afili贸 a CGT, y durante seis candidaturas seguidas ha sido elegido como miembro del comit茅 de empresa de la compa帽铆a. 鈥淗e denunciado temas que a la empresa le han hecho mucho da帽o. M谩s all谩 de conseguir sanciones o que cambiaran su actitud respecto a algunas situaciones, tambi茅n he acudido a la prensa, y eso no lo perdonan鈥, explica. Sin ir m谩s lejos, 茅l fue uno de los testigos en el juicio que determin贸 que uno de sus compa帽eros hab铆a muerto por el amianto presente en las instalaciones de la automovil铆stica.

Largo historial de lucha sindical

Aquello sucedi贸 hace m谩s de dos d茅cadas, pero su actividad no ha parado hasta la actualidad. 鈥淗ace poco iniciamos una serie de denuncias por las irregularidades que comet铆an las empresas auxiliares de log铆stica de Opel, donde las contratas pagaban 400 euros menos de los estipulado en el convenio. Inspecci贸n de Trabajo oblig贸 a modificar esa anomal铆a, y eso tampoco me lo perdonan, porque signific贸 que dejaran de ganar bastante dinero鈥, determina el propio Yag眉es.

El trabajador ahora despedido siempre ha dado la cara, llegando a ser secretario general de la secci贸n sindical en Opel durante ocho a帽os o el responsable de la coordinadora de automoci贸n de CGT a nivel estatal. El cese del contrato se produjo a finales de junio, aunque el empleado no tuvo notificaci贸n del mismo hasta julio. Fue en ese mes cuando se dieron algunas reuniones con la multinacional 鈥減orque es una barbaridad que me despidan estando de baja y adem谩s con los antecedentes m茅dicos que tengo鈥, a帽ade el afectado.

En una situaci贸n m茅dica delicada

鈥淟o que deber铆a haber hecho Opel es adaptarme un puesto de trabajo, y no que me tenga que adaptar yo a 茅l, porque encima han intentado ponerme en dos puestos de trabajo totalmente contrarios a mis dolencias. Igual vengo solicitando la adaptaci贸n desde hace ocho a帽os, incluso presentando informes de la Seguridad Social, pero no ha habido manera鈥, se explaya Yag眉es. Este medio no ha obtenido respuestas a las preguntas enviadas a Opel.

La situaci贸n m茅dica de Yag眉es es lo suficientemente grave como para tenerla en cuenta a la hora de su desempe帽o laboral. Seg煤n denuncia 茅l mismo, en Opel ha ocurrido todo lo contrario: 鈥淓n 2017 ya ten铆a una serie de limitaciones m茅dicas reconocidas por la empresa, y cuando despu茅s sufr铆 un infarto, me desaparecieron autom谩ticamente todas, como si un infarto me curara de dolencias cr贸nicas, musculoesquel茅ticas鈥. Desde su punto de vista, es su lucha sindical lo que la impresa intenta acallar con este despido. 鈥淓n el momento en el que sacas los colores a una multinacional ves c贸mo te toman la matr铆cula, nunca mejor dicho. Han visto que en este momento estaba pendiente de otra intervenci贸n quir煤rgica por un tumor y me han despedido鈥, concluye el tambi茅n secretario general de CGT en Arag贸n.

Sin saber c贸mo terminar谩 su proceso de incapacidad

Miguel Fadrique, su hom贸logo a nivel confederal, declara que 鈥渆l despido ha ido contra C茅sar, pero es un ataque a lo que realmente 茅l significaba para la CGT en Opel y en Arag贸n, donde ha desempe帽ado muchos cargos鈥. 脡l es quien apunta que, en otros casos similares, la empresa no ha solucionado la situaci贸n de esta forma: 鈥淣adie se cree que no puedan adaptar un puesto de trabajo para 茅l en una compa帽铆a en la que trabajan 5.000 personas. No ser铆a la primera vez que la Seguridad Social le dice a una empresa que tiene la obligaci贸n de adaptarlo, porque no pueden incapacitar unilateralmente a una persona as铆 como as铆鈥, desarrolla.

Este sindicalista a帽ade que, ahora, Yag眉es se tendr谩 que someter a un proceso de incapacidad, con la incertidumbre de si saldr谩 adelante o no. 鈥淟a Opel ni siquiera se ha esperado a que concluya este proceso. Si no le incapacitan al final, 驴qu茅 pasar谩 con 茅l? Tiene m谩s de 50 a帽os y se ve con unas limitaciones f铆sicas muy graves y muy severas鈥, se pregunta Fadrique en referencia a las bajas esperanzas de que el empleado encuentre un trabajo nuevo debido a las dolencias que le ha causado trabajar en Opel.

鈥淣osotros buscamos la nulidad del despido, porque es una vulneraci贸n de los derechos fundamentales y la libertad sindical. Pensamos que todo esto no es porque no tengan un puesto de trabajo adaptado para 茅l, sino por el historial de C茅sar de demandas contra la empresa, tanto en material de salud laboral, como de prevenci贸n y fraude de ley鈥, desarrolla el secretario general de CGT a nivel estatal. En este momento, la Confederaci贸n es el segundo sindicato con mayor representatividad en el comit茅 de empresa: 鈥淧or el momento, las dem谩s secciones s铆 han mostrado su apoyo, veremos si cuando empiecen las acciones esas palabras pasan a los hechos鈥, apuntilla.

Acciones a pie de calle

A lo que se refiere es a las movilizaciones que han planteado para dar a conocer el caso e intentar revertir este despido que consideran injusto. En este sentido, piensa ir mucho m谩s all谩 de las fronteras aragonesas: la semana del 19 al 25 de septiembre, en diferentes ciudades, acudir谩n a las sedes de Opel o a sus concesionarios a denunciar la actitud de la empresa. En palabras del mismo Fadrique, 鈥減ara que los compradores sepan que dan dinero a una compa帽铆a que vulnera los derechos de los trabajadores y la libertad sindical鈥.

Adem谩s, ya est谩n hablando con algunos sindicatos a nivel internacional, para que la campa帽a llegue tan lejos como presente est茅 Opel. 鈥淓stoy notando mucho el apoyo de los compa帽eros, pese al relevo generacional que ha habido estos a帽os en el que ha entrado mucha gente joven鈥, subraya Yag眉es. 脡l mismo confirma que est谩n manteniendo encuentros con el tejido sindical y pol铆tico de Zaragoza 鈥測 los primeros contactos est谩n siendo muy positivos, aunque UGT y Comisiones Obreras de momento no se han sumado a las reuniones鈥, finaliza.

