鈥淟a Fiscal铆a Anticorrupci贸n dijo simplemente que no ve铆a caso鈥, lamenta Carlos S谩nchez Mato sobre las posibles irregularidades cometidas en torno a la celebraci贸n del Open de Tenis. 鈥淎l final no se juzg贸 el Open, por desgracia se nos juzg贸 a nosotros鈥, a帽ade.

El exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena fue juzgado, junto a la entonces presidenta de Madrid Destino, Celia Mayer, y la directora de la mismo 谩rea, Ana Varela, por supuestos delitos de prevaricaci贸n y malversaci贸n de fondos p煤blicos. 驴Su delito? Investigar si los convenios en torno al torneo de tenis entraban o no en la legalidad. Ten铆an buenas razones para pensar que no: cada a帽o, el torneo costaba 鈥攜 sigue costando鈥 a la ciudad 15 millones de euros mientras en otras ciudades, como Roma, se celebra sin coste p煤blico. En varias transferencias 鈥攁lgunas por millones de euros鈥 a la empresa organizadora, MTP, se repet铆an los conceptos; y ni siquiera se contaba con ninguna prueba que acreditara a esta empresa como propietaria de los derechos para celebrar el torneo por los que pagaba el Ayuntamiento.

Su intento de destapar lo que podr铆a ser un robo al erario p煤blico fue respondido con amenazas, su anulaci贸n como figura pol铆tica, un intento de chantaje por parte del excomisario Villarejo para que se retiraran de la causa de la T谩ndem y un proceso judicial que, tras cinco a帽os, ha acabado d谩ndoles la raz贸n a ellos

A pesar de ello, su intento de destapar lo que podr铆a ser un robo al erario p煤blico fue respondido, seg煤n explica, con amenazas 鈥斺渢e vamos a arruinar la vida鈥, afirma que le advirti贸 un excargo del PP actualmente portavoz madrile帽o de Vox鈥, su anulaci贸n como figura pol铆tica, un intento de chantaje por parte del excomisario Villarejo para que se retiraran de la causa de la T谩ndem 鈥攅n la que est谩n personados Izquierda Unida y Podemos鈥 a cambio de retirar los cargos, y un proceso judicial que, tras cinco a帽os, ha acabado d谩ndoles la raz贸n a ellos. 鈥淣o se ha probado que las acusadas y el acusado, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intenci贸n que proteger y salvaguardar los intereses p煤blicos y las arcas municipales鈥, subraya la sentencia.

En el caso del Open de Tenis, S谩nchez Mato recuerda que ya ven铆an 鈥渕osqueados de casa鈥. Explica que antes de las elecciones municipales que llevaron a Carmena a la alcald铆a ya hab铆an escrito y hablado 鈥渁cerca de lo oscuro de esas maniobras de convenios realizados sin que fueran conocidos los detalles por la opini贸n p煤blica y que supon铆an hasta un 70% del presupuesto en deportes en la ciudad鈥. 鈥淟uego, cuando Celia es presidenta de Madrid Destino adem谩s de concejal, y yo vicepresidente adem谩s de concejal de Hacienda, vemos la documentaci贸n, pedimos informaci贸n y el expediente est谩 incompleto, sin datos esenciales. Una factura de cinco millones de euros, pues no s茅 si habr谩 gente acostumbrada a pagarla sin mirar, pero a nosotros desde luego nos daba p谩nico el que se pudiera realizar una acci贸n que coadyuvara al quebranto del patrimonio p煤blico y preguntamos, para empezar, a la asesor铆a jur铆dica [del Ayuntamiento] y a la propia empresa, que no ten铆a la informaci贸n que soportaba eso. Ten铆a el convenio con modificaciones muy importantes entre un a帽o y el siguiente, sin que hubiera justificaci贸n alguna ni memoria econ贸mica que lo acreditara鈥.

鈥淰en铆amos mosqueados de casa, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando entras y ves lo que hay, descubres que es todav铆a mucho peor que lo que te imaginabas desde fuera de la instituci贸n鈥, reconoce Carlos S谩nchez Mato

El exconcejal subraya que, adem谩s de los pagos por parte del Ayuntamiento a la empresa, esta 煤ltima gozaba de la cesi贸n de las instalaciones de manera pr谩cticamente gratuita. 鈥淰en铆amos mosqueados de casa, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando entras y ves lo que hay, descubres que es todav铆a mucho peor que lo que te imaginabas desde fuera de la instituci贸n鈥, sentencia.

La historia de la Caja M谩gica, recinto que alberga el torneo, ya presentaba pr谩cticas m谩s que dudosas. Frente a su presupuesto inicial de 128,6 millones de euros, el coste de su construcci贸n pas贸 a 294 millones. 鈥淧or Ley de contratos, no puedes tener una desviaci贸n de ese cariz, de ese tama帽o. Porque todas esas desviaciones la pr谩ctica nos ha demostrado que no se producen porque s铆: alguien se lleva algo por eso, aparte de la empresa que, l贸gicamente, factura m谩s. Luego aparecen unos papeles de B谩rcenas, con donaciones de FCC, ACS o similares y se preguntan por qu茅 donar铆an al PP. Con perd贸n鈥 驴no te jode? Pero ni siquiera eso fue objeto de nuestra denuncia en Fiscal铆a. Lo que nosotros denunciamos no era la construcci贸n de la Caja M谩gica, aunque seguro que ser铆a otra cosa claramente irregular鈥, se帽ala S谩nchez Mato.

En marzo de 2017, Mayer, Varela y S谩nchez Mato presentaron denuncia sobre el Open de Tenis ante la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, pero la instituci贸n hizo o铆dos sordos. 鈥淣o mereci贸 m谩s que nos dijeran que fu茅ramos con m谩s material probatorio, y fuimos con dos dict谩menes de despachos de abogados [los mismos que le valieron el proceso judicial ahora superado]鈥. Ellos s铆 fueron a juicio, y el torneo sigui贸 celebr谩ndose, con una 煤ltima renovaci贸n del convenio para este a帽o, en septiembre pasado, de la mano de Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida, para compensar el certamen que no se celebr贸 por la pandemia de covid.

鈥斅緾rees que volver谩n a renovar el convenio con MTP?

鈥擲铆, s铆, con toda seguridad, y por desgracia. La Fiscal铆a Anticorrupci贸n no entr贸 en detalle, por decirlo de una manera sobrevol贸 el asunto, y sin que se haya aclarado, estos ya han considerado que el hecho ha sido dado como bueno por la fiscal铆a y por la Justicia. No es cierto. Como tantos y tantos casos de irregularidades en la contrataci贸n p煤blica, no ha entrado la justicia a ver si realmente se han hecho las cosas de manera adecuada.

Darse de cabezazos contra una pared

El tema del Open de Tenis no fue el 煤nico que ol铆a mal que se encontr贸 Mato a su llegada al Ayuntamiento. La construcci贸n de la M-30, la fara贸nica obra considerada como la mayor obra civil llevada a cabo en el Estado, tambi茅n estaba llena de grises, como su mantenimiento posterior. La obra corri贸 a cargo de una empresa mixta p煤blico-privada creada ad hoc por el entonces alcalde madrile帽o Alberto Ruiz Gallard贸n. Fue una obra que se aprob贸 con un presupuesto de 3.600 millones de euros y cuyo coste finalmente ascendi贸 a 9.400 millones.

En la M-30 鈥渉ablamos de mil millones de euros de diferencias entre certificaciones y lo que se pag贸 con dinero p煤blico, lo de las mascarillas me parece una broma comparado con todo esto鈥, denuncia S谩nchez Mato

鈥淭engo 18.000 folios entregados a la Fiscal铆a con certificaciones [equivalente a albaranes] en la construcci贸n de la M-30 que no coinciden con las transferencias que tampoco merecieron ning煤n tipo de investigaci贸n. Y hablamos de mil millones de euros de diferencias entre certificaciones y lo que se pag贸 con dinero p煤blico, lo de las mascarillas me parece una broma comparado con todo esto鈥, denuncia S谩nchez Mato.

Tras la construcci贸n, en tareas de mantenimiento continuaron las irregularidades. Seg煤n publicaba El Salto en 2017, desde el Ayuntamiento en 2012 se avisaba con semanas de antelaci贸n a ACS y Ferrovial, encargada de la construcci贸n y mantenimiento de la infraestructura, de los tramos que iban a ser objeto de auditor铆as, una manera de mantener por debajo del 5% la tasa de incumplimiento de los pliegos t茅cnicos del contrato y as铆 evitar una rebaja en lo que cobraba la empresa constructora.

Una comisi贸n de investigaci贸n de la M-30 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 concluy贸 鈥渓a ilegalidad de las obras realizadas鈥 y el quebranto que hab铆a resultado para las arcas p煤blicas, cifrado en al menos 2.012 millones de euros, el modelo de gesti贸n indirecta elegido para la M-30 por parte del gobierno de Gallard贸n. Dos a帽os m谩s tarde, en julio de 2019, desde Izquierda Unida presentaron una denuncia ante la Fiscal铆a Anticorrupci贸n, pero, como con el Open de Tenis, no hubo respuesta.

Tampoco la hubo cuando, en 2018, desde Izquierda Unida denunciaron los contratos a dedo en la sanidad madrile帽a. Seg煤n detalla la denuncia, a la que ha tenido acceso El Salto, solo entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 la Comunidad de Madrid firm贸 cerca de 1,3 millones de contratos menores, que en el periodo analizado pod铆an tener un importe m谩ximo de 50.000 y 18.000 euros para obras y servicios respectivamente y se realizan sin concurso p煤blico. 鈥淗ay empresas que acumulan m谩s de 27.000 contratos menores adjudicados en 煤nicamente dos a帽os y medio鈥. Pero a la Fiscal铆a Anticorrupci贸n tampoco le mereci贸 ninguna actuaci贸n de investigaci贸n. Un a帽o despu茅s, desde Audita Sanidad denunciaron el mismo tema ante la Fiscal铆a y, meses despu茅s, ante el Tribunal de Cuentas, sin m谩s suerte.

鈥淓s un pozo negro鈥, lamenta S谩nchez Mato, quien recuerda tambi茅n c贸mo, en el caso Mercamadrid, iniciado a partir de una denuncia que present贸 junto a Marta Higueras en 2015, los juzgados investigaron brevemente la adjudicaci贸n de unos terrenos de Mercamadrid a Mercaocio, propiedad de Jos茅 Domingo Rodr铆guez Losada, due帽o del hotel ilegal El Algarrobico. Una operaci贸n que habr铆a costado a las arcas p煤blicas alrededor de 11 millones de euros y en la que estar铆an implicados la entonces concejal Concepci贸n Dancausa y el hermano de Ignacio Gonz谩lez, Pablo Gonz谩lez Gonz谩lez.

鈥淣i investigaron a Mercaocio, ni se hizo pericial alguna… Nada鈥, se帽ala el exconcejal. En 2018, tras la declaraci贸n ante el juez de Dancausa como 煤nica diligencia de investigaci贸n, la fiscal铆a pidi贸 el archivo de la causa, y el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 15 de Madrid obedeci贸.

鈥淪i no hay separaci贸n de poderes, la ciudadan铆a est谩 indefensa ante los abusos del poder y as铆 lo vemos una y otra vez con el sobreseimiento de los casos que afectan a la corrupci贸n del Partido Popular, casos que, por otro lado, son flagrantes鈥, se帽ala el investigador Manuel Gabarre

鈥淪i no hay separaci贸n de poderes, la ciudadan铆a est谩 indefensa ante los abusos del poder y as铆 lo vemos una y otra vez con el sobreseimiento de los casos que afectan a la corrupci贸n del Partido Popular, casos que, por otro lado, son flagrantes鈥, se帽ala a El Salto Manuel Gabarre. Desde el Observatorio CODE, Gabarre ha investigado varios casos en los que hay indicios de comisi贸n de delitos en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos estaba relacionado con sociedades de capital riesgo levantadas por los gobiernos regionales de Alberto Ruiz-Gallard贸n y Esperanza Aguirre.

La investigaci贸n del Observatorio CODE se plasm贸 en una querella presentada en diciembre de 2018 en los juzgados madrile帽os y en la Audiencia Nacional en la que se explicaba c贸mo, durante los a帽os 2006 y 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre habr铆a desviado millones de euros del erario p煤blico a empresas privadas a trav茅s de las entidades de capital riesgo Inicap y Capital Riesgo Madrid, que estaban gestionadas por Avanza 鈥攕ociedad creada por Caja Madrid鈥 y Mobius, sociedad de Javier L贸pez Madrid.

En la querella se detallaba el papel ejercido por un centenar de personas implicadas a las que se acusaba de delitos de malversaci贸n de fondos, corrupci贸n privada, delitos societarios, prevaricaci贸n y asociaci贸n il铆cita. Entre ellos, Percival Manglano 鈥攃onsejero de Econom铆a y Hacienda en la Comunidad entre los a帽os 2011 y 2012鈥, Enrique Mat铆as Ossorio 鈥攃onsejero de Econom铆a y Hacienda entre 2012 y 2015鈥, Javier L贸pez Madrid 鈥攜erno de Juan Miguel Villar Mir, y ya condenado por el caso de las Tarjetas Black鈥 y otros cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Las p茅rdidas para la comunidad madrile帽a alcanzar铆an los 60 millones de euros que fueron a parar en algunos casos a sociedades con actividad ficticia.

Gabarre hace n煤meros: en Espa帽a se cuentan alrededor de 3.000 jueces y la Fiscal铆a es un 贸rgano jer谩rquico que depende del Ministerio de Justicia. 鈥淪i contamos con que el 90% de los jueces, m谩s all谩 de su ideolog铆a, est谩n comprometidos con su trabajo, con controlar a unas 200 personas entre jueces y fiscales, un partido pol铆tico puede llevar las riendas del r茅gimen. 驴Por qu茅? Porque estas personas son las que van a ocupar los cargos pol铆ticos de la justicia, como son el Consejo General del Poder Judicial que decide los ascensos y, por tanto, las carreras profesionales de los jueces, y por otro lado, las instancias del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etc茅tera, etc茅tera鈥. 鈥淢ientras no se produzca esta separaci贸n de poderes, la sociedad espa帽ola va a estar constantemente sometida a los abusos de los poderosos, a lo que llamamos corrupci贸n generalizada鈥, reitera Gabarre.

鈥淧erseguir la corrupci贸n te arruina la vida incluso aunque ganes鈥, concluye S谩nchez Mato. Para 茅l, al menos, la reciente sentencia absolutoria en la que se subraya que su denuncia del Open de Tenis fue leg铆tima, le ha servido para algo: para que su madre sepa que su hijo no es un corrupto m谩s. 鈥淪iempre hay alg煤n gilipollas que dice que todos somos iguales, que 鈥榯u hijo es un corrupto鈥, y que pueda saber que no s铆 que no tiene precio鈥.

