A lo largo de la d茅cada de 1980, decenas de miles de yihadistas de docenas de pa铆ses de mayor铆a musulmana volaron hasta EEUU, Gran Breta帽a y Pakist谩n para recibir entrenamiento de la CIA, los Boinas Verdes, los Marines de EEUU y el SAS y el MI6 brit谩nicos. Posteriormente, los extremistas extranjeros se rebautizaron a s铆 mismos como 鈥渁l-Qaeda鈥 y lanzaron una serie de ataques espectacularmente sangrientos contra objetivos estrat茅gicamente significativos que justificaron una 鈥済uerra contra el terrorismo鈥 global que contin煤a sirviendo como cobertura ideol贸gica para la hegemon铆a estadounidense contempor谩nea.

Como inform贸 Alex Rubinstein para The Grayzone, los estadounidenses que luchan en Ucrania como h茅roes, mientras blanquean sus antecedentes de asesinatos y violencia pol铆tica. Y, aunque el Departamento de Seguridad Nacional expresa su "preocupaci贸n" por el posible culatazo cuando estos veteranos de combate abiertamente fascistas regresen a EEUU, parece no estar haciendo nada para evitar que se dirijan al campo de batalla.

Al perseguir estos objetivos, las 茅lites estadounidenses y brit谩nicas est谩n haciendo una apuesta nuclear. Como incluso el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] ha advertido, el empoderamiento que han dado a los neonazis podr铆a abrir un nuevo cap铆tulo en la “guerra contra el terror” en la que los civiles sufrir谩n el efecto culatazo de los curtidos en la batalla extremistas: imagine al tirador de Buffalo con entrenamiento t谩ctico avanzado. Millones ser谩n considerados por las autoridades como potenciales supremacistas blancos, ultranacionalistas y nazis. Y bajo el pretexto de luchar contra el extremismo blanco, podr铆a comenzar una nueva fase de Vigilancia Total e 鈥淚ntervenci贸n鈥 exterior en las regiones del C谩ucaso y el B谩ltico.

Operar una ratline a Ucrania camuflada como una red de voluntarios sin fines de lucro

T铆pico de la clase de operaciones que se llevan a cabo, el ex marine estadounidense Benjamin Busch, el ex oficial de infanter铆a Adrian Bonenberger y el veterano de la guerra de Irak Matt Gallagher viajaron a Lviv, en el oeste de Ucrania, para entrenar a docenas de lo que los medios estadounidenses describen como "civiles ucranianos"

1潞 Agentes reclutadores

agentes de inteligencia estadounidenses estaban facilitando los viajes. Las agencias fronterizas y jur铆dicas no estaban obstruyendo las salidas y retornos:

鈥(Me acerqu茅 a) algunos amigos que trabajan en varios puestos gubernamentales, no tanto para pedirles permiso a ning煤n tipo de ente oficial鈥, declar贸 Gallagher, 鈥渟ino para saber si hab铆a alguna consecuencia potencial. La respuesta casi universal fue siempre, ya que ellos (las personas a las que entrenaba) eran realmente ciudadanos [no acreditadamente soldados], siempre que se centren en la autodefensa, siempre que no se trate de una operaci贸n militar encubierta, paramilitar, estar谩 bien. Algunos compa帽eros graduados [de la Universidad] de Wake Forest [en Carolina del Norte], a quienes no nombrar茅 porque trabajan para el T铆o Sam, fueron muy 煤tiles recopilando informaci贸n鈥.

2潞 Organizaci贸n de voluntarios – ONGs

Operaciones de este tipo sentaron las bases para una organizaci贸n masiva de "voluntarios". La creaci贸n de una fuerza internacional de voluntarios refleja los intereses del Batall贸n Azov, la unidad paramilitar vinculada a los nazis que ha sufrido varios cambios de nombre (pej. Movimiento Azov, Regimiento Azov), declaradamente desnazificada, y que supuestamente se ha integrado en unidades armadas ucranianas regulares. En realidad, el ala pol铆tica de Azov, el National Corps (anteriormente Patriotas de Ucrania), es descrito como neonazi por expertos occidentales contempor谩neos e incluso por el Departamento de Justicia de EEUU.

En febrero de 2018, Azov declar贸 en Discord : “[Nosotros] tendremos la legi贸n extranjera desplegada en los pr贸ximos 18 meses m谩s o menos”. Recriminando al gobierno ucraniano por bloquear sus operaciones, la joven l铆der del National Corps, Olena Semenyaka, dijo: 鈥渆speramos crear una legi贸n extranjera. Entonces podremos anunciar alto y claro cu谩ndo vamos buscamos voluntarios鈥. Si el gobierno t铆tere facha ucraniano era demasiado blando, el liderazgo de Azov no ten铆a que preocuparse, porque el T铆o Sam estaba all铆 para facilitar la creaci贸n de una liga internacional de voluntarios.

Volunteers for Ukraine VFU

Volunteers for Ukraine Describi茅ndose a s铆 misma como una organizaci贸n sin fines de lucro tipo 501(C)3 (por lo que no aparece ninguna informaci贸n en el sitio web del IRS en el momento de escribir este art铆culo), VFU no tiene conexiones expl铆citas con Azov. Fue fundada en febrero de 2022 llamada como 鈥淧acificadores Unidos por Ucrania鈥. El sitio web original era una extensi贸n del sitio web de la Legi贸n Internacional de Ucrania del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania.

Los agentes encargados de las relaciones p煤blicas detr谩s del sitio evidentemente decidieron que el moderado nombre de la organizaci贸n (“Peacekeepers”) probablemente no alentar铆a a los combatientes antirrusos a presentarse voluntarios, por lo que lo cambiaron a Voluntarios por Ucrania [como las tropas fascistas inglesas en el Ulster]. En el momento de escribir este art铆culo, el sitio web de VFU presenta im谩genes de manifestantes con carteles que incluyen 鈥淢ata a Putin鈥︹ y 鈥淧utin = Hitler鈥, una desviaci贸n bastante marcada de la intenci贸n de mantenimiento de la paz.