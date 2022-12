Operación Garra-Espada: el nuevo gran juego de Erdogan en Siria

–

Hay otra operaci贸n militar especial en el mercado. No, no es Rusia 芦desnazificando禄 y 芦desmilitarizando禄 Ucrania -y, por lo tanto, no es de extra帽ar que esta otra operaci贸n no est茅 erizando las plumas en todo el Occidente colectivo. La Operaci贸n Garra-Espada fue lanzada por el presidente de Turqu铆a, Recep Tayyip Erdogan, como venganza -muy emocional y concertada- por los ataques terroristas kurdos contra ciudadanos turcos (https://t.me/directorate4/14187). Algunos de los misiles que Ankara lanz贸 en esta campa帽a a茅rea llevaban los nombres de las v铆ctimas turcas.

El giro oficial de Ankara es que las Fuerzas Armadas turcas lograron plenamente sus 芦objetivos de la operaci贸n a茅rea禄 en el norte de Siria y en el Kurdist谩n iraqu铆 e hicieron pagar en 芦multitud禄 a los responsables del ataque terrorista contra civiles en la calle eatonal Istiklal de Estambul.

Y se supone que esto es s贸lo la primera etapa. Por tercera vez en 2022, el sult谩n Erdogan tambi茅n promete una invasi贸n terrestre de los territorios controlados por los kurdos en Siria (https://t.me/NovostiDamask/15616).

Sin embargo, seg煤n fuentes diplom谩ticas, eso no va a suceder, incluso cuando decenas de expertos turcos son firmes en que la invasi贸n es necesaria m谩s temprano que tarde. El astuto sult谩n est谩 atrapado entre su electorado, que est谩 a favor de una invasi贸n, y sus relaciones extremadamente matizadas con Rusia, que abarcan un amplio arco geopol铆tico y geoecon贸mico. Sabe muy bien que Mosc煤 puede aplicar todo tipo de palancas de presi贸n para disuadirle. Por ejemplo, Rusia anul贸 en el 煤ltimo momento el env铆o semanal de una patrulla conjunta ruso-turca a Ain al Arab que ten铆a lugar los lunes. Ain al Arab es un territorio altamente estrat茅gico: el eslab贸n perdido, al este del 脡ufrates, capaz de ofrecer una continuidad entre Idlib y Ras al Ayn, ocupado por dudosas bandas alineadas con Turqu铆a cerca de la frontera turca.

Erdogan sabe que no puede poner en peligro su posicionamiento como posible mediador entre la UE y Rusia y, al mismo tiempo, obtener el m谩ximo beneficio al eludir el combinado embargo-sanciones antirrusas. El sult谩n, que hace malabarismos con m煤ltiples expedientes, est谩 profundamente convencido de que tiene lo necesario para llevar a Rusia y a la OTAN a la mesa de negociaciones y, en 煤ltima instancia, poner fin a la guerra en Ucrania.

Paralelamente, cree que puede estar al tanto de las relaciones entre Turqu铆a e Israel; de un acercamiento a Damasco; de la delicada situaci贸n interna de Ir谩n; de las relaciones entre Turqu铆a y Azerbaiy谩n; de las incesantes metamorfosis en el Mediterr谩neo y del impulso a la integraci贸n de Eurasia. Est谩 cubriendo todas sus apuestas entre la OTAN y Eurasia.

Cerrar todas nuestras fronteras del sur

La luz verde para Claw-Sword (Garra-Espada) vino de Erdogan mientras estaba en su avi贸n presidencial, regresando del G20 en Bali. Eso ocurri贸 s贸lo un d铆a despu茅s de que se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien, seg煤n una declaraci贸n presidencial de Erdogan, el tema no hab铆a surgido. 芦No hemos mantenido ninguna reuni贸n con el Sr. Biden ni con Putin en relaci贸n con la operaci贸n. Ambos saben que podemos hacer este tipo de cosas en cualquier momento en esta regi贸n禄, dec铆a el comunicado. El hecho de que Washington no recibiera informaci贸n sobre Claw-Sword fue el reflejo de que Erdogan no fuera invitado a una reuni贸n extraordinaria del G7 y la OTAN en Bali, al margen del G20. Esa reuni贸n fue convocada por la Casa Blanca para tratar el asunto del ya famoso misil S-300 ucraniano que cay贸 en territorio polaco. En aquel momento, nadie en la mesa ten铆a pruebas concluyentes sobre lo ocurrido. Y Turqu铆a ni siquiera fue invitada a la mesa, lo que indign贸 profundamente al Sult谩n.

As铆 que no es de extra帽ar que Erdogan, a mediados de semana, dijera que Claw-Sword era 芦s贸lo el principio禄. Dirigi茅ndose a los legisladores del partido AKP en el Parlamento, dijo que Turqu铆a est谩 decidida a 芦cerrar todas nuestras fronteras del sur 鈥 con un corredor de seguridad que impida la posibilidad de ataques a nuestro pa铆s.禄 La promesa de la invasi贸n terrestre se mantiene: comenzar谩 芦en el momento m谩s conveniente para nosotros禄 y tendr谩 como objetivo las regiones de Tel Rifaat, Mambij y Kobane, que el Sult谩n calific贸 de 芦fuentes de problemas禄.

Ankara ya ha causado estragos, mediante el uso de drones, en el principal cuartel general de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias respaldadas por Estados Unidos, cuyos comandantes creen que el principal objetivo de una posible invasi贸n terrestre turca ser铆a Kobane.

Significativamente, es la primera vez que un dron turco apunta a una zona extremadamente cercana a una base estadounidense. Y Kobane es muy simb贸lica: el lugar donde los estadounidenses sellaron una colaboraci贸n con los kurdos sirios para -en teor铆a- luchar contra el ISIS.

Y eso explica por qu茅 los kurdos sirios est谩n horrorizados por la falta de respuesta estadounidense a los ataques turcos. Culpan -驴a qui茅n si no?- al Sult谩n por avivar los 芦sentimientos nacionalistas禄 antes de las elecciones de 2023, que Erdogan tiene ahora grandes posibilidades de ganar a pesar de la catastr贸fica situaci贸n de la econom铆a turca.

En este momento, no hay ninguna acumulaci贸n de tropas turcas cerca de Kobane, s贸lo ataques a茅reos. Lo que nos lleva al important铆simo factor ruso. Manbij y Tel Rifaat, al oeste del 脡ufrates, son mucho m谩s importantes para Rusia que Kobane, porque ambas son vitales para la defensa de Alepo contra posibles ataques salafistas yihadistas. Lo que puede ocurrir en un futuro pr贸ximo hace que la situaci贸n sea a煤n m谩s turbia. La inteligencia de Ankara podr铆a utilizar a los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham -que ya han tomado partes de Afrin- como una especie de 芦vanguardia禄 en una invasi贸n terrestre del territorio kurdo sirio.

Venta de petr贸leo sirio robado a Turqu铆a

La actual niebla de guerra incluye la noci贸n de que los rusos pueden haber vendido a los kurdos al dejarlos expuestos a los bombardeos turcos. Eso no se sostiene, porque la influencia de Rusia sobre el territorio kurdo sirio es insignificante comparada con la de Estados Unidos. S贸lo los estadounidenses podr铆an 芦vender禄 a los kurdos.

Cuanto m谩s cambian las cosas, m谩s siguen igual en Siria. Todo podr铆a resumirse en un impasse monumental. Esto se vuelve a煤n m谩s surrealista porque, en efecto, Ankara y Mosc煤 ya han encontrado la soluci贸n para la tragedia siria.

El problema es la presencia de las fuerzas estadounidenses, que esencialmente protegen a esos convoyes de mala muerte que roban el petr贸leo sirio. Los rusos y los sirios siempre lo discuten. La conclusi贸n es que los estadounidenses se quedan por inercia. Lo hacen porque pueden. Y Damasco es impotente para expulsarlos.

El Sult谩n juega todas las cartas con un cinismo consumado, en geopol铆tica y geoeconom铆a. La mayor parte de lo que est谩 sin resolver en Siria gira en torno a los territorios ocupados por bandas de facto que se autodenominan kurdas, protegidas por Estados Unidos. Trafican con el petr贸leo sirio para revenderlo, sobre todo a鈥 Turqu铆a.

Y luego, en un instante, las bandas armadas que se autodenominan kurdas pueden simplemente abandonar su lucha 芦antiterrorista禄鈥 liberando a los terroristas que apresaron, aumentando as铆 la 芦amenaza terrorista禄 en todo el noreste de Siria. Culpan a 鈥 驴qui茅n m谩s?- a Turqu铆a. Paralelamente, los estadounidenses aumentan la ayuda financiera a estas bandas armadas con el pretexto de la 芦guerra contra el terrorismo禄.

La separaci贸n entre 芦bandas armadas禄 y 芦terroristas禄 es, por supuesto, muy fina. Lo que m谩s le importa a Erdogan es que puede utilizar a los kurdos como moneda de cambio en las negociaciones comerciales relacionadas con eludir los embargos y las sanciones antirrusas. Y eso explica por qu茅 el sult谩n puede decidir bombardear territorio sirio cuando lo considere oportuno, a pesar de cualquier condena de Washington o Mosc煤. De vez en cuando, los rusos retoman la iniciativa sobre el terreno, como ocurri贸 durante la campa帽a de Idlib en 2020, cuando los rusos bombardearon a las fuerzas militares turcas que prestaban 芦ayuda禄 a los salafistas yihadistas. Ahora puede haber un cambio de juego. El ej茅rcito turco ha bombardeado el yacimiento petrol铆fero de al-Omar, al norte de Deir ez-Zor. Lo que esto significa en la pr谩ctica es que Ankara est谩 destruyendo ahora nada menos que la infraestructura petrolera de la tan alabada 芦autonom铆a kurda禄.

Esta infraestructura ha sido c铆nicamente explotada por Estados Unidos cuando se trata del petr贸leo que llega a la frontera con Irak en el Kurdist谩n iraqu铆. As铆 que, en cierto sentido, Ankara est谩 golpeando a los kurdos sirios y simult谩neamente al robo estadounidense del petr贸leo sirio.

El cambio de juego definitivo puede acercarse. Ser谩 el encuentro entre Erdogan y Bashar al-Assad, (驴recuerdan el estribillo de una d茅cada 芦Assad debe irse禄?) Lugar: Rusia. Mediador: Vladimir Putin, en persona. No es descabellado imaginar que esta reuni贸n allane el camino para que esas bandas armadas kurdas, a las que Washington ha tomado por tontos 煤tiles, acaben siendo diezmadas por Ankara.

