A Diego 鈥渂igotes鈥 y a m铆 nos encomendaron la primera acci贸n como integrantes de la flamante comisi贸n de enlace. En las primeras semanas de enero de 2002 la plaza de Villa del Parque era un hormiguero pateado y sab铆amos que otro se hab铆a formado en la plaza de Villa Urquiza. Era de noche, probablemente un martes. Ambos en bicicleta armamos un itinerario entre las dos plazas. El recorrido, sin embargo, no fue lineal. En el medio nos encontramos con siete grupos, siete asambleas nacidas en las esquinas. Esa suerte de Big Bang social del 19/20, con el paso de los d铆as ir铆a dando forma a la mayor铆a de las asambleas que se sostuvieron en el tiempo con acciones concretas, atrayendo, absorbiendo cada una a las expresiones m谩s peque帽as. En esos d铆as no cambi贸 el mundo pero s铆 la forma de insertarnos en 茅l para muchas y muchos de nosotros.

鈥淨u茅 boludo, qu茅 boludo, el decreto se lo meten en el culo鈥. Principal consigna de la noche del 19 de diciembre de 2001.

El 19/20 de diciembre de 2001 se produjo en Argentina una revuelta popular con epicentro en los grandes conglomerados urbanos. Fue la respuesta a una crisis que no se reduce exclusivamente al corralito y sus efectos, sino que abarc贸 otros aspectos, algunos de ellos centrales como la crisis de representatividad. El detonante lo activ贸 Fernando De la R煤a, presidente de la Naci贸n, cuando decidi贸 firmar el DNU 1678 y declarar el Estado de Sitio por 30 d铆as. La respuesta fue instant谩nea, tanto que en muchos barrios los cacerolazos, primero puertas adentro y despu茅s en las calles, comenzaron antes que terminara la cadena nacional. De la R煤a logr贸 lo opuesto de lo que pretend铆a, en lugar de encerrarse atemorizadas, decenas de miles de personas salieron a las calles rechazando la medida represiva. En las avenidas de los barrios porte帽os vecinas y vecinos, cacerola o cualquier cosa que hiciera ruido en mano, rompieron el imaginario alambrado que separaba la vereda de la calle y comenzaron a encender fuegos esquina de por medio. Algunos en alg煤n punto comenzaron a andar y fueron junt谩ndose, se plantearon un destino cercano, luego otro y finalmente una multitud lleg贸 a Plaza de Mayo. Esa noche las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar y asesinar. Esa misma noche la pueblada estuvo de parto m煤ltiple y entre otros nacimientos se produjo el 鈥淨ue se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥 y las asambleas.

Pero no es nuestra intenci贸n detenernos en lo que ocurri贸 ese d铆a de 48 horas ni en sus proleg贸menos, en alg煤n caso identificables acciones, en otros simplemente argumentos de quienes pretendieron ser el padre de la criatura. Nuestra intenci贸n es poner la mirada en lo que ocurri贸 despu茅s, particularmente en la propuesta asamblearia a la crisis institucional.

驴Por qu茅? Porque la explosi贸n social que se expres贸 en decenas de asambleas en todo el pa铆s recre贸 herramientas y las adapt贸 a las necesidades de pueblos y comunidades, herramientas que perduran hasta el presente. Porque ese proceso ha sido ignorado, cerrado al 19/20, a lo que no debemos volver, o visto como proleg贸meno de lo que vendr铆a despu茅s y traer铆a la reinstitucionalizaci贸n.

鈥淪i yo dec铆a lo que iba a hacer no me votaba nadie鈥. Carlos Menem.

Se puede afirmar que la mayor铆a de las asambleas del AMBA nacieron entre ese mi茅rcoles 19 de diciembre y los primeros d铆as de enero. Los protagonistas ten铆an un componente social que inclu铆a trabajadores ocupados y desocupados, pero tambi茅n a un sector de la clase media urbana empobrecida y empujada al hartazgo por dirigentes pol铆ticos y gremiales. El cuestionamiento que implic贸 la frase fuerza 鈥淨ue se vayan todos鈥 estuvo dirigido a toda forma de delegaci贸n o representaci贸n. Tomarlo literalmente o cerrar el sentido solamente sobre la clase pol铆tica o los gremialistas es recortar el alcance de la crisis. Todo lo instituido fue cuestionado, los medios de comunicaci贸n masiva y sus comunicadores estrella, los dirigentes, los intelectuales, los profesionales, el clero, la historia reciente, la historia oficial y todo fue cuestionado porque estaba estallado. En los primeros meses de 2002, la Dra. Ana Mar铆a Fern谩ndez aportaba su opini贸n sobre lo que est谩bamos protagonizando y en particular sobre 鈥淨ue se vayan todos鈥: 鈥淎ll铆 donde para algunos radicar铆a la limitaci贸n de este movimiento es donde abrevar铆a su potencia. Su importancia no estar铆a en la literalidad de una propuesta, sino justamente en el vac铆o que deja cuando reclama aquello que no es posible. Vac铆o de sentido que desde sus errancias necesarias y a partir de las latencias que provoca- demanda un desaf铆o colectivo: la ineludible invenci贸n de lo por-venir鈥.

No fue un momento de No-pol铆tica o Pre-pol铆tica, tampoco se buscaba reinventar la rueda, esta es una caracterizaci贸n m谩s reciente de los colectivos, lo que imagin谩bamos eran nuevos caminos.

鈥淭omemos nuestros asuntos en nuestras manos鈥. Frase complementaria del que se vayan todos.

Inicialmente las asambleas se convirtieron en un fant谩stico medio de comunicaci贸n a partir de la revalorizaci贸n del di谩logo y con ella, la consiguiente revalorizaci贸n de la palabra, dicho esto en m谩s de un sentido. Porque en las asambleas se retom贸 la posibilidad de pensar fuera de la agenda impuesta, sin limitarnos a responder interpelaciones, a partir de intereses propios, lo que brind贸 matices, una heterogeneidad inimaginable dentro de bloques ideol贸gicos predefinidos. El principio de las asambleas fue tumultuoso, las intervenciones fueron dispares, muchas veces sin conexi贸n entre ellas. Pero a todas las caracteriz贸 desde un primer momento la radicalidad de los reclamos y el rechazo visceral a las formas tradicionales de hacer pol铆tica.

En estas asambleas urbanas se pod铆a encontrar multiplicidad de edades, g茅nero, inserci贸n laboral, nivel educativo o experiencias pol铆ticas previas. As铆 pues, una de las caracter铆sticas distintivas de las asambleas es su alto grado de heterogeneidad, el di谩logo permanente y transversal entre las diversas pr谩cticas y corrientes de opini贸n al interior del campo popular. Con el correr de los d铆as, cientos de vecinos y vecinas confluyeron en proyectos colectivos diversos desde su propia acci贸n cotidiana como una instancia fundamental de aprendizaje vivencial.

En estas siembras se identifican algunas herramientas comunes a las que se ech贸 mano en ese primer a帽o:

鈥 Autoconvocatoria. Con la que se marc贸 el territorio dejando fuera a los partidos pol铆ticos. Los integrantes pod铆an participar como vecinos pero no org谩nicamente.

鈥 Horizontalidad. Permiti贸 que la palabra y los t贸picos fluyeran. Permiti贸 la igualdad en los di谩logos borrando los roles de poder que habitualmente los marca. Limit贸 la representaci贸n.

鈥 Autogesti贸n. Los recursos con los que se hac铆a todo eran propios y surg铆an de los aportes de los mismos asamble铆stas u organizando actividades para tal fin

鈥 Autonom铆a. Fue declarada una y otra vez, autonom铆a de los partidos pol铆ticos y de las instituciones del Estado, necesaria para poder imaginar otro tipo de sociedad.

鈥 Solidaridad. Permanente para construir con otros y otras, pero no para otros y otras.

鈥 Criticidad. Tamizaban y objetaban. Deconstru铆an historias, h茅roes y prohombres. Y constru铆an nuevas versiones a partir de la cr铆tica.

Con estas herramientas, con este 鈥渃贸mo鈥 se sembr贸 alegr铆as, expresiones culturales y el Big Bang tuvo la potencia de transformar conductas sociales y personales.

鈥淟os crecimientos colectivos construyen sujetos, los crecimientos individuales constituyen grupos, vanguardias, 茅lites.鈥 Isabel Rauber-2009

De Parque Centenario a las Asambleas Aut贸nomas

Las asambleas urbanas del AMBA tuvieron dos instancias de articulaci贸n. La primera fue la que se dio cada domingo en Parque Centenario en la que llegaron a participar alrededor de 5.000 personas en una suerte de asamblea de asambleas.

驴C贸mo llegamos a ese espacio de articulaci贸n? Embretados por los partidos pol铆ticos de la izquierda tradicional argentina. La elecci贸n respond铆a a motivos ajenos a las y los asamble铆stas. Cerrados los caminos para la participaci贸n org谩nica dentro de cada asamblea, en el espacio propuesto resultaba a priori factible de incidir en las decisiones colectivas. Y eso fue lo que termin贸 ocurriendo, por lo menos en la intenci贸n. Cada domingo terminaba con un rosario de actividades, casi todas marchas, a realizar hasta el s谩bado siguiente, 鈥渧otadas鈥 por una mayor铆a circunstancial.

Pero Parque Centenario nunca fue una organizaci贸n de segundo grado, sino una instancia de articulaci贸n, como qued贸 dicho, y lo que se resolviera all铆, no era un mandato para las asambleas. Cada una lo tamizar铆a posteriormente seg煤n su propia agenda. Termin贸 convertido en arena de lucha de esas mismas agrupaciones y el tironeo no hizo m谩s que destruirlo entre junio y julio de 2002.

Esta situaci贸n no tom贸 de sorpresa a buena parte de los y las asamble铆stas, de manera que antes que se produjera la destrucci贸n del espacio, un buen n煤mero de asambleas ya imaginaba colectivamente otro, el cual cont贸 con amplio consenso. Naci贸 as铆 el espacio de Asambleas Aut贸nomas que result贸 una herramienta 煤til para el movimiento asambleario, por lo menos hasta 2005. El nuevo espacio ahorr贸 en tensiones y l铆mites y permiti贸 el crecimiento de las asambleas que lo integraron, que acumularon discusiones y conocimientos. Crecieron las comisiones y con ellas la presi贸n que se pod铆a ejercer para alcanzar algunos objetivos. El espacio de articulaci贸n pas贸 a ser mensual y rotativo, por lo que se espaci贸 y perdi贸 la centralidad que tuvo el Parque Centenario. Tambi茅n promovi贸 la socializaci贸n m谩s acabada de experiencias.

鈥淯n recorrido, as铆 sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias (鈥) no es s贸lo un inventario, ah铆 se adivinan, m谩s que presentes, futuros鈥. Subcomandante Marcos.

Resulta dif铆cil abordar todo lo realizado por estas asambleas del AMBA en cinco a帽os, mucho de lo cual se comenz贸 a hacer en ese primer a帽o. 鈥淓s interesante observar tambi茅n el vertiginoso avance en la calidad de las propuestas. De la bronca, la queja, el testimonio angustiado de situaciones personales, a propuestas -que en algunos casos- llaman la atenci贸n con su originalidad.鈥, escrib铆a Ana Mar铆a Fern谩ndez en los primeros meses de 2002.

V茅rtigo, es probable que la expresi贸n defina el ritmo con el que se hicieron innumerables acciones, que se concretaron sin perder de vista las herramientas que acu帽aban.

Somos conscientes que cada una de las experiencias que evocaremos no son las 煤nicas que se produjeron y a su vez ameritar铆a cada una, un desarrollo propio.

Salud 鈥 Se cre贸 la comisi贸n de Intersalud que nucle贸 las diferentes comisiones de cada asamblea. Compartieron conocimientos y trabajaron pol铆ticas sanitaristas

Privatizadas 鈥 Se llam贸 鈥淐omisi贸n por el control de los servicios de empresas p煤blicas privatizadas鈥. All铆 nacieron las propuestas de resistencias a los tarifazos y un borrador para la recuperaci贸n de Aguas Argentinas

Deuda externa 鈥 Las asambleas partieron de la lucha de Alejandro Olmos y el fallo del Juez Ballesteros para caracterizar la deuda. La conclusi贸n fue el no pago de la deuda externa

Econom铆a social solidaria 鈥 Se generaron varios colectivos que conformaron peque帽as cooperativas. Se promovieron mediante acciones concretas (ferias, venta directa) sus productos y se incorpor贸 el concepto de precio justo y consumo responsable

Cartoneros 鈥 Las asambleas realizaron un censo propio en el que se determin贸 que en 2002 cada d铆a ven铆an 40.000 personas a la Capital a hacer un peso recuperando residuos. La comisi贸n de Cartoneros y Vecinos forz贸 campa帽as de vacunaci贸n antitet谩nica y particip贸 junto a estos trabajadores en instancias de di谩logo con el gobierno de la ciudad. La actividad de la comisi贸n cerr贸 en 2005 acompa帽ando a un grupo de trabajadores cartoneros al Segundo Congreso Latinoamericano de Recicladores en San Leopoldo, Brasil

Comunas 鈥 La comisi贸n de Comunas realiz贸 un trabajo de an谩lisis y comparaci贸n de algunas organizaciones comunales a nivel global y desarroll贸 una propuesta propia.

F谩bricas recuperadas 鈥 Las asambleas en todo el pa铆s acompa帽aron todas las recuperaciones que se dieron en el periodo. Pero m谩s all谩 del acompa帽amiento directo, el cambio de actitud a partir del 19/20 aceler贸 los procesos de recuperaci贸n de f谩bricas. Esta 煤ltima opini贸n se desprende de lo que muchos de esos trabajadores han manifestado en estos a帽os.

Articulaci贸n con movimientos de desocupados 鈥 鈥淧iquete y cacerola, la lucha es una sola鈥. Hubo reuniones en Roca Negra para realizar acciones en com煤n. Algunas asambleas acompa帽aron la protesta del 26 de junio de 2002 y esa noche, m谩s de 3.000 asamble铆stas salieron a la calle para reclamar justicia.

Inter-Tomas 鈥 Muchas asambleas del AMBA recuperaron espacios, edificios, comercios abandonados. Las tomas se hicieron con la participaci贸n solidaria de otras asambleas. Se gener贸 una red de abogados para la defensa legal de las tomas.

Justicia 鈥 Varias asambleas marcharon cada jueves a Tribunales hasta que cayeron los integrantes de la Suprema Corte. No fue magia, tampoco el generoso accionar de un gobierno. Los cambios institucionales que se produjeron en ese periodo se lograron en las calles.

El alimento en las asambleas fue cocinado en ollas populares y charlas entre todos los que compart铆an un plato. La olla de Bajo Belgrano perdur贸 en el tiempo, a煤n despu茅s que el espacio de articulaci贸n asambleario hab铆a desaparecido y fue un hito de solidaridad reprimido directa o indirectamente en varias ocasiones.

Tambi茅n se cultiv贸 la tierra all铆 donde se pudo, como en la Huerta Org谩zmica de Caballito o la de la asamblea de Saavedra.

Las asambleas articularon, visibilizaron y participaron en movilizaciones a casas de provincias en Buenos Aires acompa帽ando a todas los colectivos que resistieron la miner铆a a cielo abierto, el envenenamiento por fumigaciones, vertederos de todo tipo de venenos, contaminaci贸n de r铆os, arroyos, lagos.

Fueron tambi茅n caja de resonancia ante las violaciones de derechos humanos y acompa帽aron las luchas hist贸ricas sostenidas por los organismos.

En el 谩mbito asambleario se realizaron charlas de todo tipo y hubo cabida para resignificar expresiones culturales ocultadas y espacio para las nuevas.

A modo de cierre de este recorrido volveremos sobre la importancia que tuvo para las asambleas la comunicaci贸n y sus medios. Se produjeron volantes, boletines, peri贸dicos, radios abiertas. Se realizaron talleres sobre concentraci贸n de medios y la importancia de ahondar en experiencias de medios de comunicaci贸n alternativa.

Probablemente el mayor desaf铆o en cuanto a medios fue el QSVT, un peri贸dico formato tabloide que tuvo tres n煤meros entre marzo de 2003 y principios de 2004. Fue discutido en detalle para evitar la editorializaci贸n impl铆cita en el dise帽o. Todas las asambleas dispon铆an de la misma cantidad de caracteres para expresarse, todas eleg铆an su foto y por supuesto su tema. All铆 se reflej贸 sintetizada la heterogeneidad del espacio, y tambi茅n mostr贸 en sus contenidos c贸mo comenzaba a deshilacharse el espacio y las asambleas.

No hubo una partida de defunci贸n para estas experiencias, simplemente quienes las integraban fueron dando pasos en otras direcciones. 鈥淟a expropiaci贸n de la capacidad instituyente de la sociedad no es necesaria ni exclusivamente un acto de fuerza鈥, se帽alan Repupilli y Brambilla en La Fiesta de un Pa铆s Normal. La reinstitucionalizaci贸n se puso en marcha en 2003 con la asunci贸n de N茅stor Kirchner tomando demandas del 2001 y resignific谩ndolas, entendemos que fue trabajosa, lenta, pero finalmente las instituciones y la delegaci贸n y representaci贸n volvieron a cobrar sentido para buena parte de quienes participaron de las asambleas.

Muchos otros y otras formaron parte de colectivos con objetivos tan diversos como se pueda imaginar, y de esta forma se constituyeron alrededor de las mismas herramientas.

鈥淓n el c贸mo, veo el contenido鈥. Isabel Rauber 鈥 2009

En esta nota nos quedan sin abordar las asambleas nacidas en paralelo en otros lugares del pa铆s.

S贸lo mencionaremos algunas experiencias. En 2002 nace la Asamblea No a la Mina en Esquel y con ella nacen las asambleas No a la Mina en toda la cordillera. En 2003 echan a la Meridian Gold de su territorio y le queda a la provincia de Chubut una ley (5001) que protege el agua y la vida. En 2021 todav铆a luchan para que no la deroguen los diputados provinciales articulados con los empresarios mineros.

Lo mismo ocurre en Mendoza en 2007 donde los asamble铆stas fuerzan una ley (7722) contra la miner铆a a cielo abierto y deben sostener con militancia ese triunfo cada d铆a, al punto que en 2019 tambi茅n en forma asamblearia deben voltear una ley (9209) que reformaba la anterior y habilitaba el uso de venenos en la provincia. 鈥淟a 7722 no se toca鈥, dicen los y las asamble铆stas mendocinas.

En diciembre de 2009 nace la Asamblea del Algarrobo, que como sabemos dio una pueblada en febrero de 2010 y una lucha judicial de m谩s de 6 a帽os en la que tuvieron que acampar frente Tribunales en Buenos Aires para que se resolviera un amparo. Las y los integrantes del Algarrobo deben estar en permanente alerta en defensa del agua y la vida, este a帽o han vuelto a ser reprimidos y judicializados.

Durante todos estos a帽os hubo decenas de asambleas defendiendo las vertientes o resistiendo los caminos de monta帽a en C贸rdoba, o las m谩s recientes que se oponen a una decena de emprendimientos destructivos de su ambiente en Sierras Chicas.

En 2005 naci贸 la Asamblea de Gualeguaych煤, que plant贸 su lucha contra dos papeleras a construirse en la orilla oriental del R铆o Uruguay, logr贸 que se fuera una y aglutin贸 luchas ambientalistas de todo tipo. 鈥淟legamos por las papeleras y nos encontramos con el capitalismo鈥 sintetiz贸 en 2006 uno de los integrantes del Ej茅rcito Alpargatista Entrerriano, una de las expresiones culturales de la asamblea.

Y no es la 煤nica del litoral, acompa帽an sus acciones y sostienen demandas propias las de Concordia, Col贸n, Concepci贸n del Uruguay, Urdinarrain.

Con las mismas herramientas asamblearias, diferentes poblaciones combatieron la expansi贸n o instalaci贸n de energ铆a nuclear durante lo que va del siglo. En 2017 fueron los vecinos de R铆o Negro en asambleas populares autoconvocadas quienes lograron impedir la instalaci贸n de una planta de energ铆a nuclear china en su territorio.

Son poblaciones organizadas en asambleas las que aportan a las resistencias contra las fumigaciones. Fue la asamblea de Malvinas Argentinas la que ech贸 a Monsanto en C贸rdoba en 2013.

En 2006 nace un espacio de articulaci贸n que se dan estas asambleas al que llamaron UAC, Uni贸n de Asambleas Ciudadanas que luego cambiar谩 por Uni贸n de Asambleas de las Comunidades. Hasta hoy est谩 activo y en su seno coordinan actividades las asambleas que la integran.

鈥淐on el futuro detr谩s鈥

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA se organiza en forma horizontal y por fuera de los sindicatos que agrupan a m茅dicos y profesionales de la salud en general. El 5 de diciembre de 2019 la legislatura derog贸 una ley que hab铆a aprobado una semana antes. El legislativo porte帽o tom贸 la decisi贸n despu茅s de paros y movilizaciones forzados por el sector. La norma perpetuaba las actuales condiciones de precarizaci贸n laboral de residentes y concurrentes. El 26 de octubre de 2021 realizamos una entrevista a Luc铆a Moavro, concurrente de psicolog铆a en el Hospital Guti茅rrez y respecto a su organizaci贸n explic贸: 鈥淣osotros seguimos con la misma asamblea, que yo siempre digo que es un gran desaf铆o porque todos los a帽os un cuarto de los integrantes egresa y un cuarto entra nuevo, con lo cual es dif铆cil tener caras conocidas y dirigentes de mucho tiempo. Los sindicatos no s贸lo no nos representan sino que no escuchan nuestras demandas y reclamos鈥.

驴Si estas asambleas son las mismas de 2002/2005? Claro que no. Ni siquiera en esos momentos eran todas iguales. Lo que tienen en com煤n son las herramientas recreadas a partir de 2002, autoconvocatoria, autogesti贸n, horizontalidad, autonom铆a, solidaridad, la radicalidad de las propuestas y la b煤squeda en ciernes o avanzada de un cambio social emancipatorio como respuesta a una crisis civilizatoria, m谩s evidente hoy que hace 20 a帽os. Y alg煤n componente, rastros del ethos militante de entonces, caracterizado por Maristella Svampa por el rechazo de la democracia delegativa, 鈥渟urgido al calor de aquellos meses en los que se mezclaban sentimientos de temor e incertidumbre frente a la ausencia de referencias institucionales, y una alegr铆a instituyente de cara a las nuevas experiencias pol铆ticas鈥.

Con el futuro detr谩s fue el t铆tulo para unas charlas que propuso en estos d铆as el Instituto Gino Germanni, en el que el eje fue el 2001 y otros movimientos populares que irrumpieron posteriormente en Espa帽a, 2011 y m谩s recientemente en Chile, 2018.

Y la frase nos parece m谩s que adecuada para nombrar lo que nos hemos propuesto: desocultar lo ocultado, recorrer algunos hitos donde el pueblo organizado horizontalmente lucha tras objetivos concretos. O dicho en palabras de Amador Fern谩ndez Savater, hemos intentado una operaci贸n de memoria porque creemos que los efectos de lo que irrumpi贸 en 2002 siguen pasando a煤n. Las asambleas llevan casi 20 a帽os haciendo pol铆tica e interviniendo en las instituciones, desde afuera de las instituciones. Y en el camino, se gane o se pierda, contin煤an cambi谩ndonos, modificando lo m谩s chiquitito de nosotros y en consecuencia, nuestro entorno.

Graciela Gurvitz, Daniel Giovannini 鈥 Integrantes de La Colectiva Radio

