Nos enteramos de que Natascia -anarquista detenido el 21 de mayo de 2019 por la operación «Prometeo»- ha sido trasladado de la cárcel de Piacenza a la de Santa María Capua Vetere, en la provincia de Caserta. Más adelante se informará de las novedades.

Para escribirle:

Natascia Savio

C. C. di Santa Maria Capua Vetere “Francesco Uccella”

S. S. Appia 7-bis

80155 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Italia

A continuación, la dirección de Beppe, también encarcelado por la Operación Prometeo:

Giuseppe Bruna

C. C. di Bologna “Dozza”

via del Gomito 2

40127 Bologna

Italia

