–

De parte de SAS Madrid August 30, 2021 1 puntos de vista

La huida de Afganist谩n de los USA, y de los figurantes europeos, no es una hu铆da m谩s. Es algo parecido a huir del Canal de Suez. Un cambio de 茅poca. Mientras tanto, no se sabe qui茅n es China. Ni lo que quiere. Salvo crecer indefinidamente.

1- Dec铆a MVM que los Vietnams los inician los Dem贸cratas para que puedan concluirlos los Republicanos. Lo que configura Afganist谩n como algo poco habitual. Las cosas poco habituales, cuando abundan, configuran los cambios de 茅poca. Uno debe fijarse m谩s en las cosas poco habituales que en los sem谩foros, en tanto las cosas no habituales son, b谩sicamente, sem谩foros. No observar los cambios en las cosas habituales suele ocasionar m谩s colisiones que no observar los sem谩foros.

2- Hola. Esto es un inventario de habitualidades y deshabitualidades presentes en la Liga 2021-22, y que pueden explicar los m谩rgenes de su l贸gica. En el mundo, Europa, Esp.

3- Lo poco habitual en Afganist谩n impide evaluarlo. De hecho, no se est谩 evaluando. La evacuaci贸n que han hecho, o no, los Estados, es inevaluable, en tanto los Estados han sido la principal fuente de informaci贸n de las evacuaciones. El sue帽o h煤medo de un Estado es evacuar Kabul, esa cosa que solo ellos saben si se est谩 haciendo, o no.

4- Los USA, que dejaron de ser el gendarme mundial con Trump, siguen sin ser el gendarme mundial. Esto es importante/lo importante. Es posible que no lo vuelvan a ser. Los USA tienen otros deberes. Fundamentalmente, los USA. La reconstrucci贸n de un Estado, a punto de dejar de serlo con /tras Trump. Los Dem贸cratas ya no construyen guerras que desguazan los Republicanos, sino Estado, que luego desguazan los Republicanos. Se trata de la primera 鈥搚 煤nica; en Europa las izquierdas siguen en modo Tercera V铆aZzzz鈥 respuesta organizada al neoliberalismo.

5- Lo que construyen los USA es diferente a lo que construye China y la UE. China construye planificaci贸n para 100 a帽os vista. La UE ha carecido de planificaci贸n para una pandemia. Una planificaci贸n desmesurada en el tiempo se parece a una planificaci贸n escasa en el tiempo en que ambas opciones pueden ser afuncionales, y solo esconden detr谩s un poder no electo, que debe tener una legitimidad en el tiempo. Cien a帽os o ninguno no es tiempo, es legitimidad. La UE se diferencia de USA en que sus izquierdas en activo siguen ancladas en la Tercera V铆a. Un fracaso, una jubilaci贸n anticipada de las izquierdas que nos acompa帽a desde hace 2-3 d茅cadas. Despu茅s de las terceras v铆as vienen los macronismos, y luego los trumpismos. El actual mapa de Europa son esas tres cosas, sincr贸nicas. En los USA parece que se quieren saltar la casilla Tercera V铆a, y la de los macronismos, para evitar la siguiente. En la UE, no tenemos de eso. La UE y USA se parecen en que no comprenden China.

6- China es incomprensible para los USA. Para la UE tambi茅n. Pero la UE ya no es una inteligencia obligada a entender el mundo. Quiz谩s la prueba de ello es la existencia prolongada en Europa de la Tercera V铆a, esa resignaci贸n a no entender. China es un mercado mundial en s铆 solo. China no precisa al mundo. Pero se lo ha encontrado de morros, y debe hacer algo con 茅l. China es inteligencia artificial, aplicable a la soluci贸n de conflictos humanos 鈥搒e han solventado con ese cacharro problemones, como el tr谩fico, en ciudades que en Europa ser铆an Estados鈥. Se intenta suplir/aplazar la democracia en China con inteligencia artificial. En Europa, en el resto del mundo, se intenta suplir/aplazar la democracia de manera m谩s anal贸gica y artesanal. China no es democracia. Europa empieza a no serlo. En los USA a煤n hay partido. Desde China se emite una 煤ltima Revoluci贸n Industrial, fundamentada en la tecnolog铆a, respaldada por una inteligencia colectiva de un volumen humano incomprensible en los USA y Europa. En esos dos continentes no hay tantos ingenieros como en China. El intento USA para comprender China es distanciarse de ella. Invertir. Invertir en educaci贸n. Posibilitar la vuelta a la educaci贸n de una inexistente clase media. A inicios de los 60 USA, que comprend铆a la URSS, estaba a tomar por XXXX de su carrera espacial. Tal vez pueda repetir aquella gesta. O tal vez no. Tal vez ya no tiene tiempo, despu茅s de varias d茅cadas de neoliberalismo y de puntuales Terceras V铆as.

7- No se sabe qu茅, o qui茅n es China. Ni lo que quiere. Salvo crecer indefinidamente, como todo el mundo. Parece que no quiere ser gendarme mundial. Pero posee tanto mundo 鈥搕erritorios en 脕frica y Sudam茅rica, en los que se practica la extracci贸n de materias primas y de alimentos鈥 que algo tendr谩 que hacer en esa direcci贸n. Nadie es gendarme mundial porque quiere. Los USA, cuando lo fueron, en 1918, no lo entendieron, de manera que desmantelaron su ej茅rcito. Ser gendarme mundial es un estado de 谩nimo, que no viene de serie. Lo que impide evaluar lo de Afganist谩n. 驴China gestionar谩 el conflicto? 驴Le toca la china a China? 驴Asia es ya para los asi谩ticos? 驴Lo que pasa en Asia se queda en Asia? China, en todo caso, lleva a帽os en guerra abierta y opaca con el Islam. La minor铆a uigur 鈥搒e especula que el 10% de esa minor铆a est谩 internada en campos鈥 es eso. Prolongado y brutalizado. La tradici贸n china es la guerra a muerte. Pero en el interior. No invade lo que no cree suyo. Es implacable con lo que cree suyo. Afganist谩n no es suyo. Pero pasar谩 a ser asunto suyo. Es su primera vez. La huida de Afganist谩n de los USA, y de los figurantes europeos, no es una hu铆da m谩s. Es algo parecido a huir del Canal de Suez. Un cambio de 茅poca. Nadie sabe lo que es eso.

8- Europa es Alemania. Concretamente, su amabilidad. No durar谩. Contradiciendo a su TC 鈥揳lgo inaudito desde sus a帽os 30鈥, Alemania sigue participando en la juerga del BCE. Es, concretamente, esa juerga. El BCE est谩 mancomunando la deuda Covid del Sur. Por la puerta de atr谩s, comprando deuda. La extrema derecha alemana presiona para que eso cese. La extrema derecha alemana, hoy, es esa presi贸n. Est谩 contra ese tratado de Versalles. Lo que tiene gancho comercial. La revoluci贸n Biden no ha llegado a Europa. Salvo alguna sombra. O rayo de luz. Que prolonga la no austeridad. La mayor inteligencia organizada en Europa no est谩, obviamente, en la Tercera V铆a, ese desastre. Es Merkel. Merkel est谩 garantizada en su sucesor. Pero no est谩 garantizada en el sucesor de su sucesor, que tendr谩 que competir abiertamente con la extrema derecha. La tradici贸n, en esos combates, es aceptar parte del ideario del contrincante. As铆 naci贸 y muri贸 鈥搇o hizo a la vez鈥 la Tercera V铆a. Merkel, ahora, est谩 haciendo lo contrario. Su enfrentamiento a Hungr铆a parece serio. Tendr谩 consecuencias en Esp. El PP tendr谩 que alejarse, expl铆citamente 鈥搕al vez no impl铆citamente鈥 de Vox. El v茅rtice de la pir谩mide del PP y de Vox es Aznar. Se tendr谩 que hacer una ceremonia para exorcizar ese v茅rtice. O no. La derecha esp es pl谩stica. Lo que le confiere mucha libertad. Contiene en su interior un secreto, un par茅ntesis inquietante, que explica cosas que todo el mundo ha olvidado 鈥搇a destrucci贸n de muchos objetos, una beligerancia que va de 1876 a 1978, con escala en 1936-39鈥. Pero tambi茅n contiene un mundo de fantas铆a y de color cedido por la Tercera V铆a. Y un contacto permanente con las derechas USA, ese lenguaje vivo. Para muertos. El combate a muerte de Merkel con la cosa h煤ngara puede moderar la Justicia esp. O no. Los mundos cerrados se creen autosuficientes. Posiblemente porque lo son. La c煤pula de la Justicia esp no se renovar谩, en todo caso, hasta la pr贸ximas generales. Momento en el que PP reconocer铆a su derrota y renovar铆a. O momento en el que reconocer铆a su victoria y renovar铆a. Es legal. No es justo.

9- Los Next Generation est谩n llegando. Este agosto, unos 9.000 millones de euros a Esp. Los fondos, todo el pack, lo venido y lo por venir, no solo son una 煤ltima ocasi贸n. Sino que, es muy probable, son una 煤ltima vez. Esta 煤ltima oportunidad que se da Europa no se volver谩 a repetir, parece. Eso crea estr茅s. El estr茅s habitual de las 煤ltimas ocasiones. Y ese estr茅s del Sur, relacionado con la cultura extractiva, una amplia explicaci贸n a la pol铆tica local. La Busca.

10- Los fondos se emiten desde una cultura y son recibidos por esa misma cultura pol铆tica en cada Estado. Es una cultura pol铆tica tan ajena a la previsi贸n de una pandemia, como, por lo mismo, a las previsiones del IPCC. El IPCC filtra su informaci贸n, para que llegue a usted, en lo que es un indicativo de que no llega a donde deber铆a llegar. A un mundo neoliberal, que precisa de gobiernos. Sin gobiernos, no hay neoliberalismo, ese capitalismo de Estado, en el que el Estado, como una madre, lo da todo sin pedir nada a cambio. En Esp los fondos ser谩n administrados por la Tercera V铆a. Verticalmente. Informar谩 de ellos como de la evacuaci贸n de Kabul. En Esp gobierna la Tercera V铆a y una cosa rara, nueva e imprevista. Un laborismo erigido en Trabajo, con materiales sorprendentes. No es tanto UP, IU, 15M, como reflejos de un PC que no lleg贸 a ser, y genio individual. Es sexy. Plantea, con escasa correlaci贸n de fuerzas, un roce severo con la Tercera V铆a. Vivir谩 alejado del contacto con los fondos, si bien es el germen de una cultura nueva.

11- Los informes filtrados del IPCC podr铆an dar para una nueva cultura. Si no se crea esa nueva cultura, vamos finos. No est谩 en juego la Humanidad, sino el Planeta. No es lo mismo. No es, adem谩s, la primera vez. Pas贸 ya en una ocasi贸n, hace miles de a帽os, cuando el Sapiens qued贸 reducido a 5.000 ejemplares. Los humanos no desaparecieron. Pero sufrieron severos EREs. La crisis clim谩tica consiste, literalmente, en eso. Por lo que deber铆a fraguar algo nuevo. Un nuevo anticapitalismo. Incluso en el capitalismo. Una idea de econom铆a que superara incluso a la izquierda, y que parta del acuerdo de que el capitalismo, desde los a帽os 70, tiene una bomba en su pecho. Que asuma una idea de decrecimiento, imposible sin reparto. No se puede detener la acumulaci贸n sin alguna suerte de reparto de lo acumulado. Eso es imposible sin una idea de especie. Idea de especie: todos somos Sapiens, no hay extranjeros entre nosotros, por lo que debemos protegernos para sobrevivir, que es, b谩sicamente, lo que ha hecho el Sapiens desde que naci贸 en 脕frica. Lo contrario ser铆a la prolongaci贸n de algo que ya es, literalmente, agon铆a: crecimiento desigual, acaparaci贸n, desigualdad, y conceptos raciales, que facilitar铆an decidir qui茅n sobra. Estamos en un momento cero, para acordar una cosa u otra. La izquierda del siglo XXI, o como se llame, debe ser de especie. La Tercera V铆a y la derecha no lo han sido. No lo ser谩n.

12- Cat. Lo que lleg贸 al poder en 2010, prosigue en el poder, con variaciones. Importantes. En todo caso, han tenido su oportunidad 鈥11 a帽os son una gran oportunidad; nadie dispone de 11 a帽os seguidos para casi nada; ellos, pues s铆鈥. La han desaprovechado. No han hecho nada de lo anunciado, sino que tienen serios problemas para solucionar una vacunaci贸n, un incendio, un botell贸n, una pandemia. Les fue bien mientras ellos retransmit铆an la evacuaci贸n de Kabul. Ya no es el caso. De este fabuloso esfuerzo para mantenerse en el poder despu茅s de recortar el bienestar quedan dos cosas. A) Un residuo seco, conformado por los restos de 10 a帽os de propaganda, y por una parte de la sociedad que, hasta el proc茅s, nunca hab铆a hecho pol铆tica. Es una suerte de extrema derecha europea m谩s. Nunca volver谩n a la sociedad. Son pol铆ticos j贸venes y votantes muy mayores. Ir谩n desapareciendo. Y B) una parte, m谩s amplia, que debe evaluar lo que ha pasado. Empiezan a hacerlo, con diez a帽os de retraso. Y eso debe ser respetado y animado. As铆, para ahorrar tiempo, han pasado dos cosas. Que la Unidad Nacional esp es un absurdo. Y que la Unitat Nacional cat es otro absurdo. Ya no existen unidades nacionales. Parad贸jicamente, s贸lo sobrevivir谩n en el XXI las naciones que lo sepan, que se fundamenten en derechos, y no en mitos. Naciones de Especie. Esp y Cat son, en ese sentido, dos v铆as muertas, esta ma帽ana a primera hora. Un s铆ntoma de la muerte: por primera vez en 11 a帽os empiezan a haber grandes pactos m谩s all谩 de procesismo. Son pactos del siglo XX, pre-IPCC. Un aeropuerto, unos JJ.OO. Mantenerse en el poder para hacer lo de siempre. Lo que se sabe hacer. Un pa铆s no se independiza de otro, sino de otra 茅poca. Eso nunca se plante贸 en Cat. Prosigue en la misma 茅poca que Esp. Una 茅poca que no entiende la 茅poca.

AUTOR: Guillem Mart铆nez

Enlace relacionado Ctxt.es 29/08/2021.