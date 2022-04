Italy: alongside natascia on hunger strike, with complicity and solidarity! solidarity gathering in front of the court of genoa

La ONU estima que el 90% de la población ucraniana estará en la pobreza dentro de un año (18/03/2022).

Italy: updates on natascia from s. maria capua vetere prison – operation prometheus

Italy: start of first degree of operation scintilla

The reaction in italy: message in the barrel about operation sibilla and much more by anarchist michele fabiani

[Rusia] Análisis de las acciones de los anarquistas en la resistencia ucraniana a la invasión rusa

[Rusia] Análisis de acciones de anarquistas en la resistencia ucraniana a la invasión rusa

En esta hora de grave peligro, en solidaridad con la resistencia ucraniana, reconstruyamos el movimiento antiguerra internacional

Feria del libro, fanzine y material polÍtico de portugalete 2021

[Badajoz] Recogida de material en apoyo a las jornaleras del incendio de Huelva

Piyayo invita a lxs compas de dentro a la reflexión sobre las huelgas de hambre, la lucha colectiva, la comunicación y los grupos de apoyo

La crisis ucraniana: imperios, pueblos, energía. Carlos Taibo