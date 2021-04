–

Opinar corte random y renunciar a entender: Masterchef, Vicent铆n, contagios, clases presenciales, agradecer las vacunas, decir que son veneno. FMI, Justicia Federal, inflaci贸n, lawfare, Santiago, Facundo, que te importe la v铆ctima seg煤n el victimario. La inseguridad, la desigualdad, filminas, Larreta, los runners, Alberta, las pibas, los chetos y la educaci贸n como todo llanto. Excitaci贸n, posteo, ansiedad y aturdimiento. Ser pollo, ser odio, ser ortiba, ser likes.

No ser gato del algoritmo, ni termo de la jefa, ni flashear libertario cuando solo est谩s diciendo mercado. Buscar aire, buscar a los amigos, ayudarnos a respirar. Contrarrestar los ataques a nuestro sistema nervioso central. Escurrirse, no saber, desertar, entrar en una, rajar del ruido de los medios, las redes, los panelistas, la m茅dica, el militante, la mam谩. Ruido que no habla de la vida sino de otra cosa, que odia los cuerpos, que disciplina, aturde y nos pone vigilantes.

Estar atentos de otra manera, a otros movimientos, a otros sonidos, a otros tiempos. Estar atentos de otra manera no es se帽alar, twittear manija, discutir o termear, sino elaborar otra b煤squeda de preguntas y respuestas. 驴Es necesario opinar tanto? 驴Hay que tener un timeline coherente? 驴Un muro militante? 驴Ser visibles? 驴Empacharse de combatiente cuando solo sos hater? Todo se expone en su obviedad, todo es excesivamente visible. El ruido, la visibilidad y la opini贸n es lo que manda.

Mejor huir del r茅gimen de la opini贸n que exige obediencia y visibilidad, mejor construir estrategias de visibilizaci贸n inveros铆miles. Mirar todo a trav茅s de un ojo ir贸nico, desconectado y en lo posible pillo. Bajar del patrullero, dejar de vigilantear, no flashear tanta politizaci贸n de los proyectos personales que son de otros. Ni atacar, ni defender, ni tanto opinar. Pavear, entrar en una, volverse imperceptibles. Hacer por hacer, fabular, segundear, construir acciones que no sean capturables, ni manipulables. Hacer algo absurdo que no se haga mercanc铆a, ni opini贸n, ni viral. Volverse invisibles, no atacables, an贸nimos. Empezar a respirar, dejar atr谩s tanta ansiedad.

