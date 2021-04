Freiman P谩ez



Si en una lucha no se tiene claro el objetivo planteado, si no existe claridad del contexto sociopol铆tico-econ贸mico existente pues es una lucha que se inicia con pisada falsa. De eso hay m煤ltiples experiencias. La ley 56 que crea el Distrito del Alto Apure, se logra en un contexto pol铆tico-social-econ贸mico determinado, entre otras cosas, en el 谩nimo de refundar la rep煤blica, en lo que conocimos como proceso popular constituyente. Su liquidaci贸n se da en una situaci贸n donde la participaci贸n popular ha sido decapitada por quienes en nombre del socialismo del siglo XXI han tergiversado lo que se conoce como Poder Popular.

Es que desde sus inicios los consejos comunales y las comunas nacieron ancladas a grupos de intereses que en nada ten铆an que ver con que la gente construyera ciudadan铆a emancipada. Para empezar crearon un ministerio que marco las pautas de c贸mo y a que tienen que responder las comunas, mientras que por otro lado, las gobernaciones y alcald铆as se peleaban no en apoyar la construcci贸n aut贸noma de dichas instancias, sino en funci贸n de ponerle las manos y tutelarlas para su control pol铆tico-administrativo-clientelar. Lo menos por lo que se preocuparon fue por impulsar el estudio, la reflexi贸n, la formaci贸n permanente del quehacer comunitario.

Eso conllevo a que unos pocos se embolsillar谩n los muchos recursos que el gobierno nacional destinara para los consejos comunales y “comunas en construcci贸n”. Alguien recuerda cuantos proyectos se presentaron en el Alto Apure en nombre del hoy trillado poder popular. Cu谩ntos de esos proyectos se aprobaron, cuantos se ejecutaron en un 100 por ciento. Cuantos de los proyectos aprobados y financiados se mantienen hoy (sustentables y sostenibles)鈥. Preguntas sin respuestas hay por doquier鈥.

Esto lo traigo a colaci贸n porque a quienes desean “resetear” la alcald铆a distrital, se les pregunta: cu谩l es el proyecto que presentan para ese fulano “reseteo” y atinan a decir; “bueno la ley hay que mejorarla incorporando al poder popular”. 驴Cu谩l poder popular? Ese que responde exclusivamente a los intereses del partido militar, el que calla ante la cada vez peor calidad de la menguada bolsa del CLAP, el mismo que guardo silencio cuando la ley 56 fue suprimida y liquidada, el que mira para otro lado ante la grosera e impagable tasa de tributos municipales, el que calla ante la no culminaci贸n del mercado municipal. Por cierto, el coronel-pentagonista ofreci贸 su culminaci贸n cuando sacaron a Lumay Barreto de la alcald铆a municipal y montaron como alcalde encargado a V铆ctor Blanco. De eso hace m谩s de 5 a帽os y Guasdualito a煤n sigue sin mercado municipal. Que cosas eh!!!

Otra perla: un flamante director de la alcald铆a del municipio P谩ez le despojo a una organizaci贸n de mujeres la maquina ponedora de ladrillos que funcionaba en el sector Mereicito-Morrocoy y el fulano poder popular ni asomo una letra de protesta, ni hablar lo que sucede con la “elegante” empresa de gas comunal鈥 Ni sobre los cuantiosos recursos recibidos a nombre de la pomposa ciudad comunal Sim贸n Bol铆var que dicen. Entonces, surge la pregunta (aunque parezca necia): en el marco de la Ley de Ciudades Comunales, Ley del Parlamento Comunal, Ley del Estado Comunal como se inserta el “reseteo” de la ley 56. Se trata de hacerle unos ajustes que le permita al corpomilitarismo mantener un f茅rreo control de ese ente pol铆tico-territorial. Donde est谩 la propuesta de lo nuevo que pretende nacer, frente a lo viejo que se niega a morir鈥

Para no finalizar; si se trata de reseteo, entonces el partido militar debe asumir sin ambig眉edad que suprimi贸 y liquid贸 el ente pol铆tico territorial distrital por su incapacidad de ganarle las elecciones a Jorge Edmundo Rodr铆guez Galviz y no como lo afirma el decreto de supresi贸n y liquidaci贸n “crear un nuevo ordenamiento jur铆dico, para avanzar en la consolidaci贸n de un Estado democr谩tico social de Derecho y de Justicia, as铆 como profundizar la democracia participativa鈥”. As铆 que no le cause extra帽eza a nadie, no se sorprenda paisano cuando los muy democr谩ticos y protagonistas “nos regalen un protectorado” al estilo de las autoridades de 谩reas puntofijista.



Para qu茅 recogen las firmas. 隆Hablen claro parientes! Cuidado y no terminan usando esas firmas para apoyar a determinado candidato o candidata psuveco a la alcald铆a municipal y a la gobernaci贸n del estado.

Como dice la canci贸n del cantor del pueblo Ali Primera: “Basta de mentes hip贸critas/ basta de mentes est贸lidas/que nos quieren mandar/levantemos para siempre la espalda/destrocemos el l谩tigo/que nos quiere marcar…”

Junto al Pueblo: Luchar Hasta Vencer!!!

[Tomado de https://www.aporrea.org/regionales/a301311.html.]