–

De parte de Portal Libertario OACA June 14, 2022 20 puntos de vista

Todo tiene que ver con La Naturaleza. El ser humano tiene que ver con La Naturaleza.

La precisi贸n del ser con su cultura se mide por los medios que se tienen para medirla. Ya os digo yo el nivel de cultura del ser humano: nulo.

Nunca se van a tener unos buenos medios para medir la cultura de un ser humano porque en el ser humano tambi茅n participan el inconsciente y el subconsciente.

La iluminaci贸n llega cuando dejas de mirar a la pantalla y te pones a observar el mundo que te rodea. As铆 un cosmonauta sali贸 de una cueva y vio La Luz鈥 Es m谩s: vio El Mundo.

Hay una cosa que se llaman manuales y que sirven para guiarse en el mundo. As铆, yo s茅 cosas sobre los pantalones vaqueros y sobre las corbatas.

No me llam茅is liberal. Todav铆a no: 驴sab茅is que en este mundo convivimos con multitud de liberales que hacen sus vidas y pasan a nuestro al rededor sin que apenas nos demos cuenta?

Puede ser un dicho muy curioso pero, 驴sab茅is que los jardines significan algo en nuestra sociedad y que cada jard铆n tiene su significado?

Yo s茅, por lo menos, hasta cierto punto, lo que soy. 驴Pero conoc茅is vosotros a vuestro vecino de la manzana de al lado y a vuestro vecino del portal que est谩 cuatro calles m谩s all谩 de vuestro portal?; 驴le conoc茅is de algo? Yo no lo s茅 desde luego pero, 驴a qu茅 hay alg煤n vecino al que no conoc茅is?

Yo mis ideas desde hace mucho tiempo que las llevo para m铆 mismo y, al final, lo que tengo es un modo de aprender.

No os voy a decir si esto es anarquismo o no pero os voy a decir que gracias a esa forma de aprender me es m谩s f谩cil suponer sistemas c铆clicos y ayudar m谩s a mi entorno.

Y鈥 驴Yo mismo?; pues os he de decir que soy ego铆sta鈥 Bueno, un poco ego铆sta鈥 隆Vamos! 隆Qu茅 me gusta juntarme con qui茅n me da la gana y cuando me da la gana! Eso s铆: me gusta aportar a los dem谩s.

A veces me junto con los 谩rboles y los 谩rboles me dan conversaci贸n, a veces me junto con los gorriones y los gorriones me dan conversaci贸n, a veces me junto con los gatos y los gatos me dan conversaci贸n, y a veces me junto con los seres humanos y los seres humanos me dan conversaci贸n.

Os voy a contar algo que tengo en la cabeza: 驴cre茅is en las brujas? Yo puedo creer o no pero s茅 que suceden cosas que a煤n no est谩n explicadas鈥 隆Un momento!: tengo mis m茅todos鈥 De verdad: a m铆, m谩s de una vez, me han llamado brujo.

驴Soy liberal? Os puedo contar un secreto鈥 Liberal鈥 Paso de la pol铆tica鈥 Pero porque la pol铆tica solo me ha aportado problemas.

Vosotros os sab茅is lo de 鈥渓o personal es pol铆tico鈥. Pues es que ese cuento si que me lo intento aplicar.

脷ltimo punto: 驴sab茅is lo que significan las palabras 鈥淪er鈥, 鈥淟ibertad鈥, 鈥淗ombre鈥, 鈥渉ombre鈥, 鈥渕ujer鈥 y 鈥淪olidaridad鈥?; a m铆 eso me lo ha ense帽ado la experiencia.

-Richie punk-