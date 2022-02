–

De parte de CNT-AIT February 7, 2022

El objetivo del anarquismo es la revoluci贸n, pero entendemos esta revoluci贸n en un doble sentido: Negativamente, estamos en contra del capitalismo y del Estado. Positivamente, estamos a favor de la extensi贸n de la democracia (democracia directa y participativa) en todas las parcelas de la sociedad.

La creaci贸n de la democracia es (a fortiori) la destrucci贸n del Estado, porque lo que hace que un Estado sea un Estado, es que es un aparato de poder jer谩rquico y burocr谩tico que se encuentra separado y por encima del pueblo que gobierna.

La creaci贸n de la democracia es la destrucci贸n del capitalismo, que es la relaci贸n jer谩rquica y burocr谩tica en la que nosotros, los trabajadores, estamos subordinados a los empresarios y accionistas que dirigen y explotan nuestro trabajo para obtener beneficios.

La democracia no es votar a los dirigentes para que decidan en nuestro nombre; una oligarqu铆a seleccionada por votaci贸n sigue siendo una oligarqu铆a. No, la democracia es la creaci贸n y el cambio de situaciones para que podamos reunirnos en base a la igualdad para debatir y decidir votando directamente sobre todas las cuestiones que nos afectan en com煤n.

Has preguntado por los proyectos del mundo real, 驴c贸mo se consigue esto en el mundo real y a escala del mundo real?

A trav茅s de la estrategia del anarcosindicalismo.

La Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT) es una federaci贸n de sindicatos de trabajadores organizada y que opera seg煤n los principios anarquistas. Su objetivo es avanzar y defender los intereses de los trabajadores contra las clases capitalistas y rentistas de hoy, mientras construye una organizaci贸n capaz de llevar a cabo la revoluci贸n social de ma帽ana.

La clave es que las organizaciones federadas dentro de la AIT no esperan a ma帽ana para hacer realidad la democracia. Afiliarse es empezar a participar directa e inmediatamente en el proyecto de autonom铆a colectiva e individual.

La autonom铆a colectiva e individual son dos caras de la misma moneda. No puedes lograr un desarrollo pleno de tu autonom铆a individual a menos que crees y participes activamente en instituciones sociales que realicen y practiquen la autonom铆a colectiva, es decir, la 鈥渄emocracia鈥 en su sentido directo y participativo.

Mientras que el objetivo final por el que trabajan todos los anarquistas es la revoluci贸n social -la extensi贸n de la democracia (directa y participativa) a todas las instituciones de la sociedad-, nosotros afirmamos nuestra autonom铆a en el aqu铆 y ahora intentando construir organizaciones con este car谩cter.

Cada reuni贸n, cada piquete y cada huelga representan un acontecimiento en el que el poder del capitalismo y el poder del Estado encuentran resistencia y se les hace retroceder.

Cada intento de organizaci贸n y de extensi贸n o de organizaci贸n demuestra a煤n m谩s el hecho de que pensamos y actuamos por nosotros mismos, como individuos y como miembros de la clase obrera.

Esto es lo que lo convierte en un proyecto del mundo real.

La revoluci贸n no es un acontecimiento lejano de todo o nada. La revoluci贸n son todos los pasos en el camino hacia, a trav茅s y m谩s all谩 de cualquier cl铆max de la lucha. Y nada de lo que hagamos para apoyarnos mutuamente a trav茅s de la organizaci贸n y la militancia de una organizaci贸n anarcosindicalista es in煤til. Esto es lo que la hace realista como estrategia a largo plazo para la revoluci贸n. Los beneficios de la participaci贸n son directos y gratificantes a pesar de la distancia a nuestro objetivo final.

Los valores, acciones y formas de relaci贸n (igualdad, autonom铆a, solidaridad, ayuda mutua, democracia directa, acci贸n directa, federaci贸n) que ponemos en pr谩ctica hoy en nuestras organizaciones son los mismos valores, acciones y formas de relaci贸n que caracterizar谩n una futura sociedad anarquista y socialista libertaria.

Y nada construye la confianza en uno mismo y la verdadera amistad con los dem谩s que comprometerse en una lucha por mejores salarios y condiciones o para conseguir que los trabajadores despedidos sean readmitidos o indemnizados. No necesitamos que los bur贸cratas de los sindicatos mayoritarios nos digan c贸mo hacer estas cosas. Somos m谩s creativos y conseguimos mejores resultados cuando lo hacemos por nosotros mismos.

Podemos prescindir de los jefes, los bur贸cratas y los pol铆ticos, pero ellos no pueden prescindir de nosotros. Esa es nuestra fuerza y nuestro poder. Todo lo que tenemos que hacer es pensar, organizarnos y permanecer juntos cuando actuamos.

Tenemos las herramientas para hacerlo. Se llaman anarcosindicalismo y AIT.

Traducci贸n del texto de ASF Melbourne North 鈥淵ou ask about implementing anarchism in real world projects?鈥 鈥 https://asf-iwa.org.au/you-ask-about-implementing-anarchism-in-real-world-projects/

