OPINI脫N SOBRE ACTOS DE LA COPEL

Creo que en el texto tiulado 芦Pros y contras de 鈥楳odelo77鈥猜 hay una dureza excesiva sobre los compa帽eros confinados en El Dueso en 1978. No es la primera vez que soy comprensivo con la actitud asamblearia que tomaron los nuestros. son varioslos factores que concurr铆an en esas fechas para que el m谩s importaante motor humano de los prisioneros en lucha tomaran estrat茅gicamente otros compromisos en las peleas carcelarias. Al desaparecer las principales referencis de los activos en las c谩rcles provinciales (y penales), quedaron peque帽as fuerzas desorientadas, con dif铆ciles iniciativas, porque las personas no son un programa, la proyecci贸n mim茅tica, sino una incertidumbre por el vaciamiento de las luchas que realiz贸 el estado. A primeros de 1978 entraban en las c谩rceles bocanadas de presos de otro sistema, la ayor铆a toxic贸manos. Los reductos copelianos viv铆an una situaci贸n paenitenciaria nueva. Hab铆a mucha soledad creada por la incertidumbre en esos medios coercitivos. Las bazas del estado fueron el confinamiento estricto de la mayor fuerza de la lucha, el despliegue t贸xico en las barriadas poblacionales, y las esperanzas del cambio del r茅gimen interior por una personalidad que en la 茅poca estaba avalada por los abogados c贸mplices del COPEL. Hab铆a extenuaci贸n psicol贸gica. Los confinados hab铆an recibido m煤ltiples apaleamientos. Tanto el cuerpo como la psicolog铆a tienen un l铆mite en el violento estr茅s recibido y que se viv铆a. Las personas no son de acero, intentan evitar nuevos sufrimientos intensivos. Soy comprensivo con las decisiones de la lucha menor, que no anulada, tomadas asambleariamentep or los compa帽eros. Nunca ir铆a en contra de los nuestros, porque no tenemos relevos y porque nos hemos partido el pecho a descubierto. No hay forma de clonar luchadores que no respiren.

En febrero de 1977 viramos radicalizando las luchas. Nos forzaron las circunstancias. Un a帽o y pico despu茅s hemos tenido otro viraje forzados por los nuevos acontecimientos. es m谩s importante no perder los proyectos pol铆ticos anticarcelarios para no perdernos en los ambientes de la insensibulidad abismal.

Tambi茅n comprendemos que haya alguna excepci贸n disconforme y que lo manifieste. Nada nuevo donde no existe dios.

Agust铆n Moreno Carmona