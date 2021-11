–

Opiniones de Kropotkin sobre la

Revolución rusa

El silencio casi absoluto que guardó

mi padre durante estos tres últimos años ha sido una constante fuente de

sorpresa, no sólo para sus compañeros anarquistas fuera de Rusia, sino también

para todos aquellos a quienes su nombre era conocido.

La explicación de este silencio no es

muy difícil de encontrar. Consiste en tres hechos. Primero, que la evolución de

una revolución está algo más allá de toda dirección humana; idea que desarrolla

en la nota que adjunto. Segundo, que aprobar las formas de vida que eran

implantadas en Rusia, aun tomando en cuenta las innumerables circunstancias

atenuantes, iba siendo cada día más difícil. Y tercero, que las críticas sólo

habrían servido de algo a los enemigos de esta inevitable, aunque dolorosa,

forma de progreso que una revolución supone.

En fecha próxima espero poder publicar

el conjunto de materiales referentes a los sucesos de estos tres últimos años

que ha dejado mi padre. En su mayoría son cartas dirigidas a los prohombres

bolcheviques, algunas de ellas a Lenin: protestas contra diversos actos del

Gobierno, advertencias de que ciertos excesos sólo servirían para facilitar el

triunfo de aquellos elementos que más seguramente abrirían el camino a una

pronta reacción. Otras cartas son a amigos en Rusia y unas cuantas a amigos de

Occidente. También hay borradores de algunos discursos pronunciados en Dmítrov

con motivo de las reuniones de las cooperativas locales, y numerosas notas -a

veces casi folletos- sobre sucesos del día, muchas de ellas escritas cuando

esperaba la visita de algún amigo de Europa o América.

Nada de ello ha sido publicado. No

sólo por las razones ya indicadas, sino también porque en Rusia no hay otra

prensa que la oficial del Gobierno. Hasta marzo de 1921 había una editorial

anarquista dirigida por el grupo anarquista-sindicalista Golos Truda (Voz del

Trabajo), que había publicado todas las obras de mi padre; pero poco después de

su muerte el Comité Ejecutivo del Soviet de Moscú aprobó una moción declarando

“que se daría todo el apoyo posible a la editorial Golos Truda para la

publicación de las obras del camarada Kropotkin”, con tan brillante

resultado que, quince días más tarde, el local y la imprenta de Golos Truda

fueron clausurados por orden del gobierno y casi todo su material salvajemente

destruido. Y cerrados siguen. Y hoy no se pueden conseguir en Rusia los libros

de mi padre. Por otra parte, mi padre no había querido publicar nada de

actualidad en Golos Truda temiendo que el censurar al Gobierno acarrease, no su

propia detención, cosa que a pesar de su edad y de sus achaques no le

preocupaba, sino el encarcelamiento de los compañeros que trabajaban en la

editorial.

No sin bastante desconfianza me

aventuro a dar a la publicidad el siguiente fragmento. Temo que a muchos pueda

parecer pesimista. Las revoluciones no son el resultado de un deseo de

destrucción, ni siquiera de rápido cambio por parte de los llamados

revolucionarios, sino la consecuencia inevitable de la apatía de los creyentes

en la evolución. Quienes no comprendan esto seguramente encontrarán sólo en la

nota de mi padre una prueba más de lo espantoso de las revoluciones. Pero

quizás no valga la pena preocuparse más de estos pesimistas profesionales.

La conversación a que la nota se

refiere tuvo lugar en Dmítrov el 23 de noviembre de 1920, a media tarde. Cuando

mi padre nos llamó poco después a mi madre y a mí, todavía se encontraba muy

excitado y la voz le temblaba al comenzar la lectura. La letra del manuscrito

original, aquella hermosa letra regular y siempre firme, aparece casi ilegible

en la primera cuartilla. La nota entera fue escrita en un momento de pasión y

de impaciencia. Realmente, una de las mayores tragedias a que he asistido

durante estos tres años, años llenos de sufrimiento más mental aún que físico,

fue la lucha por la serenidad y la paciencia que vi desarrollarse en el

espíritu de mi padre mientras miraba dar la vuelta a la rueda de ese terrible

carro de Yáganat que es el progreso humano. Su amor profundo y activo por la

humanidad le hacía presenciar con un tormento indecible dolores que no estaba

en su mano mitigar. También la fatalidad de una evolución que, siguiendo desde

su origen líneas falsas, sólo podía conducir al fracaso y a la reacción, era

para su espíritu clarividente una trágica perspectiva.

De todos modos, y a pesar de su

inarticulación, este fragmento puede interesar no sólo a los ya interesados en

los ideales anarquistas, sino también a aquellos en cuyo espíritu la revolución

rusa ha suscitado inacabables problemas y preguntas.

La traducción es absolutamente fiel,

casi literal, y he dejado algunas frases tal como están, apenas concluidas. No

creo necesario insistir en que se trata de una nota de memorándum, no escrita

para la publicación; pero como contesta ciertas preguntas y explica el silencio

de mi padre, a falta de algo más conexo, no estará de más que se conozca.

Sasha Kropotkin

(Conversación borrascosa con Sofía y

Sasha)

¡Siempre los mismos eternos reproches!

¡Que por qué no salgo con un programa definido! ¿De qué? ¡De acción! ¿Para qué?

O siquiera un juicio, una opinión general sobre los acontecimientos actuales.

Pues bien, ahí va mi opinión:

La revolución que estamos pasando es

la suma total no de los esfuerzos de individuos separados, sino un fenómeno

natural, independiente de la voluntad humana, un fenómeno natural semejante al

tifón que súbitamente se levanta en las costas del Asia Oriental.

Millares de causas, entre las cuales

la obra de individuos aislados y hasta de partidos enteros sólo han sido un

grano de arena, uno de los minúsculos torbellinos locales, han contribuido a

formar ese gran fenómeno natural, la gran catástrofe que renovará, o destruirá;

o quizás ambas cosas a la vez.

Todos nosotros, y yo también, hemos

preparado ese gran cambio inevitable. Pero igualmente lo prepararon las

anteriores revoluciones de 1789, 1848, 1871; los escritos de los jacobinos,

socialistas y radicales; las realizaciones de la ciencia, de la industria, del

arte, etc. En una palabra, millones de causas naturales han contribuido, como

millones de movimientos de partículas de aire o de agua causan la tempestad

súbita que sumerge centenares de barcos y destruye miles de casas; como

millones de sacudidas mínimas y movimientos preparatorios de partículas

separadas producen el terremoto.

En general, la gente no ve los sucesos

concretamente, piensan más en palabras que en imágenes definidas, y no tienen

la menor idea de lo que es una revolución, de esas infinitas causas y concausas

que le han dado forma, y así se inclinan a exagerar la importancia en el

desarrollo de la revolución de su personalidad y de la actitud que ellos, o sus

amigos y correligionarios, adoptarán en el tremendo cataclismo. Y desde luego

son absolutamente incapaces de comprender lo impotente que es todo individuo,

por grande que sea su inteligencia o su experiencia, en esta tromba de

infinitas fuerzas que ha puesto en movimiento el terremoto.

No comprenden que una vez que el gran

fenómeno natural se ha desencadenado, los individuos quedan incapacitados para

ejercer la menor influencia sobre el curso de los acontecimientos. Un partido

aún puede quizás hacer algo, mucho menos de lo que generalmente se cree, pero

ni siquiera sobre la superficie de las olas que se avecinan puede su influencia

notarse levemente. Pero congregaciones reducidas que no forman una gran masa,

son completamente impotentes; toda su fuerza se reduce a cero.

Imaginad una ola alta como una casa,

que va a romper sobre la playa, e imaginad a un hombre intentando hacerle

frente con su bastón o con su bote. Pues vuestra fuerza no es mayor. Aguantar

el cición mientras se pueda, es lo único posible.

Esta es la posición en que yo, un

anarquista, me encuentro. Pero también otros partidos mucho más numerosos se

encuentran hoy en Rusia en situación análoga.

Y aún diré más: el mismo partido que

gobierna se encuentra en igual posición. Actualmente ya no gobierna, se deja

arrastrar por la corriente que ayudó a crear, pero que es ahora mil veces más

fuerte que el partido mismo.

Había un dique, que contenía una gran

masa de agua. Todos trabajamos en minar ese dique. Y yo hice mi parte.

Unos soñaban guiar las aguas al

estrecho canal donde aguardaban sus propios molinos. Otros esperaron abrir un

nuevo cauce con ayuda de la corriente. Ahora ya se precipitan las aguas, no

hacia los molinos, que han arrastrado, ni tampoco hacia el cauce que les

habíamos señalado, porque la riada no se ha producido como resultado de

nuestros esfuerzos, sino como resultado de una masa de razones mucho mayores

que permitieron a las aguas romper el dique.

Y ahora la cuestión es: ¿Qué se debe

hacer? ¿Reparar el dique? Absurdo. Es demasiado tarde.

¿Abrir un nuevo cauce a la corriente?

Imposible. Ya le preparamos un canal, el que creímos mejor, y resultó

superficial e insuficiente. Cuando vinieron las aguas no corrieron por él. Se

precipitaron por otro camino, rompiéndolo todo al paso.

¿Qué debe, pues, hacerse?

Nos encontramos en medio de una

revolución que no ha avanzado por los caminos que le habíamos abierto, y que no

tuvimos tiempo de abrir suficientemente. ¿Qué puede hacerse ahora?

¿Oponerse a la revolución? ¡Absurdo!

Es demasiado tarde. La revolución

seguirá su camino, en dirección de la menor resistencia, sin prestar la más

mínima atención a nuestros esfuerzos.

En el momento actual la revolución

rusa se encuentra en la siguiente posición: está cometiendo horrores; está

arruinando al país entero; en su furiosa demencia está aniquilando valiosas

vidas, destruyendo sin mirar lo que destruye, sin saber adónde va. Claro que

por eso, se dirá, es una revolución y no un progreso pacifico.

Y mientras esta fuerza no se gaste por

sí misma como tiene que gastarse, nada podremos hacer para encauzarla.

Pero, ¿y entonces? Entonces,

inevitablemente, vendrá una reacción. Tal es la ley de la historia. Y es fácil

comprender porque no puede ser de otra manera.

La gente se figura que podemos

modificar la forma de desarrollo de una revolución. Ilusión pueril. Una

revolución es una fuerza cuyo crecimiento no puede ser modificado.

Y una reacción es absolutamente

inevitable; lo mismo que una depresión sigue a la ola en el agua; lo mismo que

la debilidad sucede en el ser humano a todo periodo de actividad febril.

Por consiguiente, lo único que podemos

hacer es aplicar nuestra energía a disminuir el furor y la fuerza de la

reacción venidera.

Pero, ¿en qué pueden consistir

nuestros esfuerzos?

¿En modificar las pasiones, tanto en

un bando como en otro? ¿Y quién nos escuchará? Aunque existiesen diplomáticos

capaces de desempeñar el papel, el momento de su debut aún no ha llegado;

ninguno de los dos bandos está todavía dispuesto a hacerles caso.

No veo más que una cosa: ir reuniendo

gentes de uno y otro partido que sean capaces de emprender una obra

constructiva después de que la revolución haya gastado su fuerza. Nosotros, los

anarquistas, debemos, por nuestra parte, reunir a un grupo de trabajadores

anarquistas honrados, abnegados y que no estén devorados por el orgullo.

Y si yo fuese más joven y pudiese

hablar con centenares de personas de la manera que es preciso hablar si se

quiere reunir a hombres para trabajar en común…

Piotr Kropotkin

Publicado en el Periódico anarquista

Tierra y Libertad, noviembre de 2017

Fuente: https://www.portaloaca.com/historia/historia-libertaria/13273-opiniones-de-kropotkin-sobre-la-revolucion-rusa.html