De parte de La Haine March 9, 2022 89 puntos de vista

Los activistas contra la guerra, los antiimperialistas y los radicales deben ser solidarios con el pueblo ucraniano, contra la agresión rusa, mientras se oponen tanto al imperialismo estadounidense como al ruso.

La crisis de Ucrania puede verse como dos conflictos que se cruzan y se superponen. Uno es la competencia subyacente entre el estado imperial estadounidense y el estado imperial ruso (y los aliados de cada uno). La otra es entre el estado imperial ruso y la nación más débil y oprimida de Ucrania.

Las tradiciones del anarquismo revolucionario y del marxismo de izquierda se han opuesto a todos los estados imperialistas en su conflicto interimperialista, rechazando todos los bandos. También se han opuesto en general a la opresión y explotación de países más débiles por parte de estados imperiales más fuertes. La pregunta de “¿quién es el agresor?” (o “¿quién disparó el primer tiro?”) no es central, en comparación con las dinámicas de opresión y dominación.

Imperialismos estadounidense y ruso

Tanto EE. UU. como Rusia son estados capitalistas que ejercen su influencia a nivel internacional. Juntos tienen el 90% de las bombas nucleares del mundo, lo que corre el riesgo de exterminar a la humanidad y otras especies. Suministran una gran proporción del petróleo y el gas del mundo, preparando el escenario para una catástrofe climática global. Estados Unidos es el estado más grande y rico con las fuerzas armadas más grandes y la mayoría de las bases extranjeras del mundo, incluso si está en declive. Rusia es mucho más débil y menos significativa económicamente, pero sigue siendo un gran estado militarizado. El estado estadounidense quiere contrarrestar su propia decadencia internacional, especialmente en comparación con sus aliados en Europa y con su otro principal competidor, China. El estado ruso, bajo su gobernante autoritario Vladimir Putin, quiere expandirse política, económica y militarmente,

Estados Unidos sentó las bases para la crisis actual. En 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron poner fin a la Guerra Fría. Rusia accedió a permitir la reunificación de Alemania. El gobierno de EE. UU. prometió no expandir la alianza militar de la OTAN más hacia el este, “ni una pulgada” Sin embargo, Estados Unidos no cumplió su promesa. Incorporó 14 países más a la OTAN, llegando hasta las fronteras de Rusia. Proporcionó suministros militares y bases para estos países, que incluían a Polonia. Esto fue junto con la expansión hacia el este de la Unión Europea. (Algunos políticos y militares con visión de futuro advirtieron sobre los peligros de la política estadounidense, pero fueron ignorados). Los rusos no fueron amenazados directa o inmediatamente, pero, según la lógica de los estados nacionales, esto inevitablemente los presionó para que retrocedieran. . La expansión de la OTAN puede haber sido una razón para la invasión de Ucrania por parte de Rusia o puede haber servido solo como una excusa , pero de todos modos desestabilizó la región.

Hay muchos en la izquierda que ven a los EE. UU. como el único peligro y, por lo tanto, apoyan cualquier campaña anti-EE.UU. fuerza, no importa cuán opresiva o antidemocrática (esto es “campismo”). Pero el imperialismo yanqui no es el único imperialismo, así como el imperialismo no es el único mal capitalista (como lo demuestran las dictaduras represivas entre las naciones más pobres).

En este caso, Ucrania ha sido oprimida por Rusia durante siglos. Fue gobernada por el imperio zarista y luego por la dictadura estalinista-comunista. Ahora el estado autoritario ruso actual quiere volver a dominarlo. A diferencia de muchos izquierdistas estadounidenses, todos los ucranianos conocen esta historia.

Mientras se oponen al imperialismo de las diversas grandes potencias, los socialistas revolucionarios defienden la autodeterminación de las naciones oprimidas. Eso no requiere respaldar a los gobiernos o liderazgos de estas naciones. Significa ser solidario con la gente (que en su mayoría son trabajadores, campesinos, comerciantes locales y los pobres). Significa apoyar la independencia, la autoorganización, la elección del sistema social, económico y político de estas naciones, etc. Los anarquistas pueden no estar de acuerdo con las opiniones políticas y económicas de la mayoría de la gente (que generalmente quiere su propio estado nacional). Pero los socialistas libertarios revolucionarios son solidarios con el pueblo y su derecho a tomar sus propias decisiones, incluido su derecho a aprender de sus propios errores.

El gobierno de los Estados Unidos hace un gran espectáculo al apoyar la autodeterminación nacional de Ucrania. Antes de la invasión rusa, Estados Unidos insistió en que Ucrania tenía derecho a unirse a la OTAN. Los rusos habían pedido que Estados Unidos prometiera que Ucrania nunca se uniría a la alianza militar occidental. De hecho, era bien sabido que a Ucrania no se le permitiría ingresar a la OTAN en un futuro previsible. Pero el estado de EE. UU. insistió piadosamente en que no podía proporcionarle a Rusia una garantía sobre esto, porque cada estado soberano tenía derecho a elegir cualquier alianza a la que quisiera unirse. Si bien es cierto en abstracto, esta afirmación de los EE. UU. merece una risa. Considere la reacción de los Estados Unidos cuando Cuba se alió con la Unión Soviética: boicots y cuarentenas, intentos de asesinar al presidente Castro, organización de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos, etc. Luego, cuando Castro y Jruschov de Rusia colocaron misiles con armas nucleares en Cuba, Estados Unidos bloqueó militarmente la isla y se arriesgó a una guerra mundial nuclear. (No estoy apoyando la decisión imprudente de los estados cubano y ruso de instalar estos misiles nucleares).

¡Imagine hoy la reacción de Estados Unidos si México anunciara un acuerdo militar con China, con bases de misiles chinos en la frontera con Estados Unidos!

En este momento, Estados Unidos está apoyando militarmente a la monárquica Arabia Saudita, en su guerra en Yemen, con horribles consecuencias para el pueblo yemení. Y Estados Unidos sigue apoyando a gran escala la opresión del pueblo palestino por parte de Israel, negándole cualquier tipo de autodeterminación nacional.

La hipocresía es tan obvia que incluso un conservador inteligente (“Nunca Trump”), Bret Stephens, podría escribir:

“¿Quiénes somos nosotros, con nuestra larga historia de invasiones e intervenciones, para sermonear a Vladimir Putin sobre el respeto a la soberanía nacional y el derecho internacional? ¿Quiénes somos nosotros, con nuestro historial nacional de esclavitud y discriminación, nuestro historial extranjero de apoyo a dictadores amistosos… después de 198 años de la Doctrina Monroe, para tratar de evitar que Rusia delinee su propia esfera de influencia?” (Stephens 2022; A22)

Siendo un experto burgués, concluye que los EE. UU. aún deberían intervenir en el conflicto entre Ucrania y Rusia y pregunta: “¿Quién sino nosotros?” (¿Los trabajadores de Ucrania y Rusia?)

La agresión rusa

El gobierno ruso es más ambiguo en su justificación de su guerra contra Ucrania. Vladimir Putin niega que Ucrania sea un país o que los ucranianos sean un pueblo Ha afirmado repetidamente que son simplemente una parte de Rusia y siempre lo han sido. En una conversación con George Wl Bush, dijo: “Ucrania ni siquiera es un Estado”. Putin culpó a Lenin y a los bolcheviques por considerar a los ucranianos como un pueblo que necesitaba su propia república cuando se estableció la URSS. Dado que, afirma, Ucrania no es una nación, no puede tener autodeterminación nacional.

En cambio, el régimen de Putin ha elaborado un montón de otras razones para justificar su guerra contra los ucranianos. Afirma que su estado es nazi, por ejemplo, y promete “desnazificar” Ucrania. Es cierto que las tendencias ultraderechistas neonazis y ultranacionalistas han crecido en Ucrania, alimentándose de la reacción contra el imperialismo ruso. Los anarquistas ucranianos y otros se han opuesto a ellos. Pero tales agrupaciones, de ninguna manera, controlan al gobierno. Casi no tienen representantes en el parlamento y el presidente, Volodymyr Zelensky, es judío. En cualquier caso, la cruel dictadura de Saddam Hussein no justificó la invasión estadounidense de Irak, ni la misoginia de los talibanes la guerra estadounidense contra el pueblo afgano.

Putin y sus secuaces tienen descaro denunciando gobiernos supuestamente fascistas. Putin se ha aliado con fuerzas neonazis y de extrema derecha en Rusia e internacionalmente. Ha construido un régimen burgués ultranacionalista antidemocrático, ligado a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha avivado la ira contra las personas LGBT como amenazas “occidentales” para Rusia. En EE. UU., Putin y el ultraderechista Donald Trump han tenido una fiesta del amor durante mucho tiempo, como se demostró recientemente en los elogios de Trump a las acciones de Putin en Ucrania. ¿Quién es el fascista? (Además, hablando de totalitarios asesinos en masa, cualquier proceso de “desestalinización” de Rusia, erradicando a aquellos que hicieron que la Unión Soviética fuera tan opresiva, ¡seguramente incluiría el castigo para los oficiales de policía de la KGB, como Vladimir Putin!)

Putin también acusa de que el gobierno ucraniano ha estado cometiendo un “genocidio” contra la minoría de habla rusa en el este de Ucrania (Donbas), lo cual es una mentira. Durante ocho años, las fuerzas rusas han apoyado a dos estados disidentes en el este de Ucrania, en una guerra secesionista con la mayor parte del país. La mayoría de los rusoparlantes habían votado por una Ucrania entera e independiente en 1991. Lo que quieren ahora, bajo las condiciones del régimen autoritario prorruso y la guerra civil, es una incógnita. El régimen ucraniano no ha manejado esto bien, eliminando el ruso de ser un idioma oficial y no brindando autonomía a los hablantes de ruso del este. Cualesquiera que sean las fallas de Ucrania en su trato a sus rusoparlantes, difícilmente justifican que Rusia invada y se apodere del país.

Se puede hacer el mismo comentario en relación con las otras quejas de Putin. El gobierno ucraniano pidió unirse a la OTAN (pero fue rechazado). Algún día podría instalar misiles nucleares (pero en 1994 se deshizo de los misiles nucleares que heredó de la Unión Soviética y envió muchos a Rusia). El gobierno es corrupto y antidemocrático (¡esto de Putin!). Y así sucesivamente, ninguno de los cuales justifica ni remotamente una invasión rusa.

Algunos en la izquierda libertaria argumentan que los anarquistas no apoyan la liberación nacional y, por lo tanto, no deberían tomar partido en la guerra rusa contra los ucranianos. Algunos anarquistas ignorantes piensan que la “autodeterminación nacional” fue inventada por Lenin. En realidad, ha sido durante mucho tiempo parte del programa de la democracia burguesa y el liberalismo clásico, junto con la libertad de expresión y asociación, la libertad de religión, la tierra para los agricultores que la usan, el derecho a portar armas, la elección de funcionarios, la igualdad de razas, géneros y nacionalidades, juicio por jurado, etc. (La burguesía siempre ha fallado en llevar a cabo consistentemente su programa democrático).

El anarquista revolucionario Michael Bakunin escribió: “La nacionalidad, como la individualidad, es un hecho natural. Denota el derecho inalienable de individuos, grupos, asociaciones y regiones a su propia forma de vida. Y esta forma de vida es el producto de un largo desarrollo histórico[una confluencia de seres humanos con una historia común, un idioma y un trasfondo cultural común]. Y es por eso que siempre defenderé la causa de las nacionalidades oprimidas que luchan por liberarse…. “ (Dolgoff, 1980, p. 401) Por “la nacionalidad… es un hecho natural”, no quiso decir que la nacionalidad es un hecho biológico, sino que es creada principalmente por una historia social no planificada y sin propósito.

Como escribió Peter Kropotkin, “El verdadero internacionalismo nunca se obtendrá sino por la independencia de cada nacionalidad, pequeña o grande, compacta o desunida, así como[la esencia de]la anarquía está en la independencia de cada individuo. Si decimos que ningún gobierno del hombre sobre el hombre, ¿cómo podemos permitir el gobierno de las nacionalidades conquistadas por las nacionalidades conquistadoras?” (citado en Miller, 1976, p. 231)

Los principios básicos de la situación deben ser claros: apoyo a los ucranianos contra los invasores rusos. Oponerse tanto al imperialismo ruso como al estadounidense. Es una cuestión táctica decidir cómo implementar estos principios. En Rusia se ha desarrollado un movimiento contra la guerra, cuya principal reivindicación es la paz y la retirada de las tropas rusas de Ucrania. En Ucrania, ciertamente quieren que las tropas rusas se retiren, pero un llamado a la “paz” probablemente sea un error. Más bien tienen que luchar contra los invasores. En EE.UU., los radicales deben abstenerse de respaldar las políticas del gobierno y deben exigir la retirada y el desmembramiento de la OTAN.

Sin embargo, sería un error oponerse a que Estados Unidos envíe armas al ejército o al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano está literalmente bajo presión. Depende de ellos cómo luchar y de quién obtener las armas. No deberían ser criticados por tomar armas de los EE. UU. o en cualquier otro lugar, aunque se les debe advertir que no confíen en los EE. UU. o la OTAN.

Lo mismo se aplica a los anarquistas ucranianos. ¿Deberían formar grupos guerrilleros para resistir a los rusos? ¿Unirse a varias organizaciones de voluntarios para ayudar en la lucha? ¿Unirse al ejército oficial? Estos son problemas que es mejor dejar en manos de los que están en el terreno, enfrentando al enemigo (o enemigos). Pero siempre que sea posible, deben tratar de promover la independencia política de la mayoría de la gente, la clase trabajadora y los oprimidos, del estado nacional, los gobernantes capitalistas y el imperialismo estadounidense, y promover la confianza en sus propias fuerzas.

La izquierda estadounidense

La izquierda estadounidense se ha fracturado por la guerra entre Ucrania y Rusia. En general, la mayoría de los liberales han aceptado las opiniones de la administración sin críticas. Ignoran lo que han hecho los EE.UU. y la OTAN para preparar el conflicto y su hipocresía al oponerse a la agresión rusa.

Muchos radicales y de extrema izquierda han estado del lado de Rusia, encontrando excusas para la invasión. Han aprendido tan bien a oponerse al imperialismo estadounidense que solo pueden ver el mundo a través de lentes antiestadounidenses, ignorando la complejidad de la realidad. No les importa en absoluto la autodeterminación de Ucrania, siempre que haya paz entre Rusia y Rusia. EE. UU. Podemos esperar una falta de reacción similar si China atacara a Taiwán, analizando todos los aspectos del problema excepto lo que quiere el pueblo de Taiwán.

Pero hay una parte de la izquierda radical que se opone tanto al imperialismo estadounidense como al ruso. A veces, esta minoría tiene poco que decir sobre la defensa de los ucranianos. Pero a menudo también exige la autodeterminación de Ucrania, incluido su derecho a la autodefensa. Busca divisiones en las clases dominantes y quienes están detrás de ellas.

Popularmente, en Rusia ha habido manifestaciones contra la guerra en más de 50 ciudades hasta ahora, hecho con valentía, ya que tantos manifestantes fueron arrestados. Asimismo, la Confederación del Trabajo de Rusia[KTR], con más de 20 sindicatos y cerca de 2 millones de afiliados, denunció la guerra y pidió una paz negociada. Estos reflejan el descontento entre las clases trabajadoras y el pueblo oprimido de Rusia, un descontento que puede llevar a cualquier parte.

El pueblo de Ucrania ha estado a la altura del desafío de la invasión y ha demostrado un notable grado de coraje y determinación. Tanto el ejército oficial como las fuerzas voluntarias han luchado heroicamente contra fuerzas militares mejor armadas y más grandes. No se sabe por el momento cómo se desarrollará esto, pero los rusos pagarán un precio mucho mayor de lo que esperaban.

El mundo está en un lugar peligroso. La pandemia mortal está lejos de estar bajo control y habrá más plagas. La economía internacional, aunque se encuentra al borde del colapso, sigue siendo inestable y vulnerable, con una gran expansión de la desigualdad económica. El clima global continúa desplomándose, degenerando hacia una catástrofe climática, junto con cataclismos en todos los aspectos de la ecología. A pesar del final de la Guerra Fría, las grandes potencias nunca han podido desarmar sus bombas nucleares. La democracia política (aunque limitada bajo los estados capitalistas) ha sido atacada dondequiera que exista.

Es en este contexto que un importante estado imperial ha invadido otro país relativamente desarrollado. Esto ha puesto al invasor, Rusia, en confrontación con los EE. UU., una confrontación de dos estados con armas nucleares.

La clase capitalista internacional, con sus estados y el mercado corporativo mundial, no es capaz de mantener la sociedad. No se puede depender de él para mantener la paz, proporcionar una prosperidad ecológicamente equilibrada para todos y desarrollar una sociedad cooperativa, radicalmente democrática y autónoma en todo el mundo. El pueblo trabajador y los oprimidos de todas las tierras deben trabajar juntos y reemplazar a estos gobernantes con libertad, igualdad y democracia plena. Estos puede comenzar siendo solidarios con los ucranianos, contra el imperialismo ruso y estadounidense.

Wayne Price

Referencias

Dolgoff, Sam (ed. y trad.). (1980). Bakunin sobre el anarquismo . Montreal: Libros de la rosa negra.?

Miller, Martín (1976). Kropotkin . Chicago y Londres: University of Chicago Press.

Stephens, Bret (23/2/2022). “Ucrania y la confianza en sí mismo de Estados Unidos” NY Times . A22.

* escrito para www.Anarkismo.net

https://www.anarkismo.net/article/32559