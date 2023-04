–

Ram贸n 脕lvarez

鈥淪ab铆amos que el mundo no ser铆a el mismo. Algunos rieron, algunos lloraron, la mayor铆a guard贸 silencio鈥. As铆 defin铆a Robert Oppenheimer la reacci贸n que los cient铆ficos, pol铆tico y militares que formaban parte del proyecto Manhattan tuvieron ante la prueba Trinity, la primera explosi贸n nuclear producida por el ser humano en el desierto de Nuevo M茅xico.

La prueba fue un macabro 茅xito: el n煤cleo de plutonio del artefacto despleg贸 una energ铆a de 19 kilotones, dejo un cr谩ter de 330 metros de di谩metro y tres metros de profundidad y su onda de choque se sinti贸 a 160 kil贸metros de distancia. Era el 19 de julio de 1945 y Estados Unidos, con la colaboraci贸n del Reino Unido y Canad谩, culminaba una acelerada carrera para conseguir la bomba at贸mica.

Parad贸jicamente, el experimento no trataba de comprobar c贸mo ser铆a la detonaci贸n del primer artefacto nuclear, que se lanz贸 ese mismo 6 de agosto en Hiroshima, la bomba Little Boy, con un n煤cleo de uranio. El propio Oppenheimer, director del Laboratorio Nacional de Los 脕lamos, hab铆a garantizado su eficacia. Sino de Fat Man, la bomba que explot贸 tres d铆as despu茅s sobre Nagasaki.

Cient铆ficamente, aquellas tres explosiones supusieron un gran 茅xito cient铆fico, por m谩s que uno de sus principales impulsores pronto pusiese en cuesti贸n su uso militar para acabar con una guerra decantada a favor de los aliados masacrando a la poblaci贸n civil. De hecho, el proyecto Manhattan part铆a del temor a que fuesen los nazis quienes desarrollasen su propio programa nuclear, y en ese momento Berl铆n ya hab铆a capitulado.

Tras expresar sus reparos y liderar al grupo de cient铆ficos que abogaron por la desmilitarizaci贸n de la energ铆a nuclear 鈥揷omo proclama en el discurso que ofrecemos extractado, pronunciado en Los 脕lamos el 2 de noviembre de 1945鈥, Oppenheimer fue nombrado asesor jefe de la Comisi贸n de Energ铆a At贸mica de Estados Unidos, una agencia gubernamental creada en 1947 por el Congreso para fomentar y controlar el desarrollo con fines pac铆ficos de la tecnolog铆a nuclear.

En el seno de este organismo se acabaron forjando los 鈥溍omos para la paz鈥 que proclam贸 el presidente Dwight Eisenhower cuando la carrera nuclear con la Uni贸n Sovi茅tica ya era imparable. Sin embargo, los dos mandatos previos de Harry Truman supusieron una pesadilla para Oppenheimer y sus postulados a favor de la internacionalizaci贸n de la energ铆a at贸mica.

En plena deriva macartista, el cient铆fico vio c贸mo los v铆nculos que hab铆a tenido con el comunismo en las d茅cadas de los a帽os 30 鈥揷ontribuy贸 econ贸micamente al sostenimiento de la Rep煤blica Espa帽ola durante la Guerra Civil y su hermano fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos鈥 se volvieron contra su persona y su carrera cient铆fica. Hasta el punto de ser apartado de las comisiones en las que se debat铆an secretos de estado.

Finalmente, el propio Eisenhower le pidi贸 la renuncia al ser acusado en 1953 de entra帽ar un peligro para la seguridad nacional. Se resisti贸, aunque su sentencia ya estaba echada. Antes de morir en 1967, las administraciones Kennedy y Johnson dignificaron su figura como cient铆fico y como humanista.

El discurso

鈥淎gradezco al Comit茅 Ejecutivo esta oportunidad de hablar con ustedes. Me gustar铆a hablarles esta noche como un colega cient铆fico, al menos como un colega preocupado por el problema con el que nos encontramos. La verdad es que no tengo nada muy radical que decir y, en realidad, me habr铆a gustado hablar con ustedes en una fecha anterior, pero no pude hacerlo en el cargo que ocupaba.

鈥漀o podr铆a hablar, y no hablar茅 esta noche, sobre los problemas pol铆ticos: no s茅 mucho sobre eso. Y hay otra raz贸n. Como saben, a algunos de nosotros se nos ha pedido que seamos asesores t茅cnicos del secretario de Defensa y, a trav茅s de 茅l, del presidente. No es posible hablar en detalle de lo que piensa el se帽or A y lo que no piensa el se帽or B, o de lo que va a pasar la pr贸xima semana, sin violar estas confidencias.

鈥漀o creo, adem谩s, que eso sea importante. Hay cuestiones que son bastante simples y bastante profundas y que nos involucran como grupo de cient铆ficos; que nos involucran m谩s, quiz谩s, que a cualquier otro grupo en el mundo. Puede ayudar a entender cu谩l es nuestro papel y aportarnos algo de honestidad, algo de comprensi贸n, que ser谩 una fuente de fortaleza en lo que pueden ser los d铆as no muy f谩ciles que se avecinan.



Lo que ha sucedido nos ha obligado a reconsiderar las relaciones entre la ciencia y el sentido com煤n

鈥滾o que nos ha sucedido es realmente importante, es tan importante que creo que en cierto modo hemos regresado a los mayores avances del siglo XX, al descubrimiento de la relatividad y a todo el desarrollo de la teor铆a at贸mica y su interpretaci贸n en t茅rminos de complementariedad. Estas cosas, como saben, nos han obligado a reconsiderar las relaciones entre la ciencia y el sentido com煤n.

鈥漃ara entender el impacto de la creaci贸n de la bomba at贸mica y las armas nucleares uno tiene que mirar m谩s atr谩s, por ejemplo a los tiempos en que la ciencia f铆sica estaba creciendo en los d铆as del Renacimiento, cuando la amenaza que la ciencia supon铆a se sinti贸 tan profundamente en todo el mundo cristiano.

鈥滾a analog铆a, por supuesto, no es perfecta. Tal vez se puede pensar tambi茅n en los d铆as del siglo pasado en los que las teor铆as de la evoluci贸n parec铆an una amenaza para los valores por los que viv铆an los hombres. La analog铆a tampoco es perfecta, porque no hay nada en las armas at贸micas en que estuvieran involucradas ideas revolucionarias.

鈥漀o creo que las concepciones de la fisi贸n nuclear hayan puesto a prueba los intentos de ning煤n hombre por comprenderlas, y no siento que ninguno de nosotros haya aprendido mucho en un sentido profundo. No es una idea, es un desarrollo y una realidad, pero tiene en com煤n con los primeros d铆as de la ciencia f铆sica el hecho de que la existencia misma de la ciencia est谩 amenazada y su valor est谩 amenazado. Este es el punto del que me gustar铆a hablar un poco.

鈥滳reo que no hace falta decir por qu茅 el impacto es tan fuerte. Hay tres razones: una es la extraordinaria velocidad con la que las cosas que estaban justo en la frontera de la ciencia se tradujeron en t茅rminos que afectaron a muchas personas vivas, y potencialmente a todas las personas.

鈥漁tro es el hecho, bastante accidental en muchos sentidos, y relacionado con la velocidad, de que los propios cient铆ficos desempe帽aran un papel tan importante, no s贸lo proporcionando la base para las armas at贸micas, sino tambi茅n fabric谩ndolas. En esto estamos ciertamente m谩s cerca de 茅l que cualquier otro grupo.

鈥滾a tercera es que lo que hicimos, en parte debido a la naturaleza t茅cnica del problema, en parte porque trabajamos duro, en parte porque tuvimos buenos descansos, realmente lleg贸 al mundo con una realidad tan devastadora y tan repentina que no hubo forma de preverlo.

鈥滱l considerar cu谩l es la situaci贸n de la ciencia, puede ser 煤til pensar un poco en lo que la gente dijo y sinti贸 sobre sus motivos para aceptar este trabajo. En primer lugar, estaba la gran preocupaci贸n de que nuestro enemigo pudiera desarrollar estas armas antes que nosotros, y el sentimiento 鈥揳l menos, en los primeros d铆as, un sentimiento muy fuerte鈥 de que sin armas at贸micas podr铆a ser muy dif铆cil, podr铆a ser un imposible, ganar la guerra.

鈥滶stas cosas se desvanecieron cuando qued贸 claro que la guerra se ganar铆a de todos modos. Algunas personas, creo, estaban motivadas por la curiosidad, y con raz贸n; y algunas por un sentido de la aventura, y con raz贸n. Otros ten铆an argumentos m谩s pol铆ticos y dec铆an: 鈥楤ueno, sabemos que las armas at贸micas son posibles en principio, y no es correcto que la amenaza de su posibilidad no materializada se cierna sobre el mundo. Es adecuado que el mundo sepa lo que pueden ser鈥.

鈥漎 finalmente estaba, y creo que con raz贸n, la sensaci贸n de que probablemente no hab铆a lugar en el mundo donde el desarrollo de armas at贸micas tendr铆a m谩s posibilidades de conducir a una soluci贸n razonable, y una posibilidad menor de conducir al desastre, que en Estados Unidos. Creo que todas estas cosas que la gente dijo son ciertas, y creo que las dije todas yo mismo en un momento u otro.

鈥漃ero cuando lo analizas bien, la raz贸n por la que hicimos este trabajo es porque era una necesidad org谩nica. Si eres un cient铆fico, no puedes detenerte. Si eres cient铆fico crees que es bueno averiguar c贸mo funciona el mundo, que es bueno averiguar cu谩l es la verdad, que es bueno entregar a la humanidad en general el mayor poder posible para controlar el mundo y tratarlo de acuerdo a sus valores.

鈥漀o es posible ser cient铆fico a menos que creas que el conocimiento del mundo, y el poder que 茅ste otorga, es algo que tiene un valor intr铆nseco para la humanidad, y que lo est谩s utilizando para ayudar en la difusi贸n del conocimiento. Y debes estar dispuesto a asumir las consecuencias.

鈥滺ay muchos que dicen que la verdadera importancia de la energ铆a at贸mica no radica en las armas que se han fabricado, sino en todos los grandes beneficios que la energ铆a at贸mica traer谩 a la humanidad. Puede haber algo de verdad en esto, nunca en el pasado se ha abierto un campo nuevo donde los frutos reales del mismo no hayan sido invisibles al principio. Tengo una gran confianza en esos frutos, en las llamadas aplicaciones en tiempos de paz de la energ铆a at贸mica.

鈥滺ay otros que intentan escapar a la inmediatez de esta situaci贸n diciendo que, al fin y al cabo, la guerra siempre ha sido muy terrible. Despu茅s de todo, las armas siempre han empeorado y empeorado y que esto es s贸lo un arma m谩s y no genera un gran cambio sustancial, que s贸lo agrega efectividad a los bombardeos, que se encontrar谩 alg煤n tipo de protecci贸n.

鈥滳reo que estos esfuerzos por diluir y debilitar la naturaleza de esta crisis la hacen m谩s peligrosa. Nos corresponde aceptar la actual situaci贸n como una crisis muy grave, darnos cuenta de que estas armas at贸micas que hemos comenzado a fabricar son terribles, que implican un cambio, que no son s贸lo una peque帽a modificaci贸n: aceptar esto, y aceptar con ello la necesidad de aquellas transformaciones en el mundo que permitan integrar estos desarrollos en la vida humana.

鈥滳omo cient铆ficos, creo que tenemos quiz谩s un poco m谩s de capacidad para aceptar el cambio, y aceptar el cambio radical, debido a nuestras experiencias en la b煤squeda de la ciencia. Y eso puede ayudarnos, eso y el hecho de que hemos vivido para ser de alguna utilidad en la comprensi贸n de estos problemas.

鈥漃ara m铆 est谩 claro que las guerras han cambiado. Para m铆 est谩 claro que si estas primeras bombas, la bomba que se lanz贸 sobre Nagasaki, si puede destruir m谩s de 25 kil贸metros cuadrados, es realmente algo importante. Tengo claro que estas armas van a salir muy baratas a quien quiera fabricarlas. Tengo claro que se trata de una situaci贸n en la que se produce un cambio cuantitativo y un cambio en el que se desplaza la ventaja de la agresi贸n frente a la defensa.

鈥滾as armas nucleares ser谩n universales si la gente desea hacerlas universales, que no constituir谩n una carga real para la econom铆a de cualquier naci贸n fuerte, y que su poder de destrucci贸n crecer谩 y es ya incomparablemente mayor que el de cualquier otra arma.

鈥滱sistimos a cambios de muy largo alcance. Cambios en las relaciones entre las naciones, no s贸lo de esp铆ritu, no s贸lo de derecho, sino tambi茅n de concepci贸n y sentimiento. Creo que es cierto decir que las armas at贸micas son un peligro que afecta a todos en el mundo, y en ese sentido un problema completamente com煤n, un problema tan com煤n como lo fue para los aliados derrotar a los nazis.

鈥漃ara manejar este problema com煤n debe haber un sentido completo de responsabilidad comunitaria. No creo que uno pueda esperar que las personas contribuyan a la soluci贸n del problema hasta que sean conscientes de su capacidad para participar en la soluci贸n. El 煤nico fin 煤nico puede ser un mundo que est茅 unido y un mundo en el que no ocurra la guerra. Pero esas cosas no suceden de la noche a la ma帽ana, y menos sin encontrar esos obst谩culos insuperables que tantas veces la historia ha puesto en el camino de cualquier esfuerzo de cooperaci贸n.

鈥滺ay un punto que quiero recalcar, que implica un enorme cambio de esp铆ritu. Hay cosas que apreciamos mucho, y creo que las apreciamos con raz贸n. Dir铆a que la palabra democracia significa mucho. Hay muchas partes del mundo en las que no hay democracia. Y cuando hablo de un nuevo esp铆ritu en los asuntos internacionales me refiero a que m谩s all谩 de esas cosas m谩s profundas que apreciamos, y por las cuales los estadounidenses han estado dispuestos a morir, y la mayor铆a de nosotros estar铆a dispuesto a morir, hay algo m谩s profundo: el v铆nculo com煤n con otros hombres en todas partes.

鈥澛縌u茅 tipo de acuerdo entre naciones ser铆a un comienzo razonable? No tengo una respuesta, pero creo que es algo en lo que no estar铆a de m谩s tener alguna propuesta razonablemente concreta. Y yo ir铆a un paso m谩s all谩 y dir铆a incluso que la gran cuesti贸n del secreto, que deja perplejos a los cient铆ficos y a otras personas, debe dejar de ser unilateral.

鈥漇i la energ铆a at贸mica debe ser tratada como un problema internacional, como creo que debe ser, sobre la base de una responsabilidad internacional y un inter茅s com煤n internacional, los problemas del secreto tambi茅n son problemas internacionales. Quiero decir que el problema fundamental de c贸mo tratar este peligro no deber铆a ser tratado unilateralmente por Estados Unidos, o por Estados Unidos junto al Reino Unido.

鈥滾as naciones participantes en este debate tendr铆an una comisi贸n conjunta de energ铆a at贸mica que opere bajo las directivas m谩s amplias de los diferentes estados, pero con un poder no sujeto a revisi贸n por parte de los jefes de Estado, para ir adelante con aquellas aplicaciones constructivas de la energ铆a at贸mica que a todos nos gustar铆a ver desarrolladas: fuentes de energ铆a y las innumerables herramientas de investigaci贸n que son posibilidades inmediatas.

鈥漀o deber铆a existir solamente la posibilidad de intercambio de cient铆ficos y estudiantes, sino el establecimiento de una maquinaria que garantizase la fraternidad de los cient铆ficos. Pero, sobre todo, yo dir铆a que no se fabriquen bombas.

鈥滳omo he dicho, tuve durante mucho tiempo la sensaci贸n de la m谩s extrema urgencia. Hubo un per铆odo inmediatamente despu茅s del primer uso de la bomba en el que parec铆a m谩s natural que se hiciera una declaraci贸n pol铆tica clara y se diesen los pasos para implementarla; y ser铆a un error por mi parte no admitir que algo puede haberse perdido, y que puede haber una tragedia en esa p茅rdida.

鈥漃ero creo que el hecho claro es que en el mundo real, y con las personas reales en 茅l, ha llevado tiempo, y puede llevar m谩s tiempo, comprender de qu茅 se trata todo esto. Y no estoy seguro de que en otros pa铆ses esto no se tarde m谩s en comprender.

鈥滳reo que no tendremos ninguna esperanza si cedemos en nuestra creencia en el valor de la ciencia, en el bien que puede ser para el mundo saber sobre la realidad, sobre la naturaleza, para lograr un control cada vez mayor de la naturaleza, aprender, ense帽ar, comprender. Creo que si perdemos la fe en eso dejaremos de ser cient铆ficos, vendemos nuestro patrimonio, perdemos lo que m谩s valor tenemos para este momento de crisis.

鈥漃ero hay otra cosa: no somos s贸lo cient铆ficos; nosotros tambi茅n somos hombres. No podemos olvidar nuestra dependencia de nuestros semejantes. Me refiero no s贸lo a nuestra dependencia material, sin la cual ninguna ciencia ser铆a posible y sin la cual no podr铆amos trabajar.

鈥滿e refiero tambi茅n a nuestra profunda dependencia moral, en el sentido de que el valor de la ciencia debe estar en el mundo de los hombres, en el que est谩n todas nuestras ra铆ces. Estos son los lazos m谩s fuertes del mundo, m谩s fuertes incluso que los que nos unen unos a otros, estos son los lazos m谩s profundos, que nos unen a nuestros semejantes.鈥

