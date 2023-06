–

No es la primera vez que me califican, no s茅 muy bien todav铆a si como elogio o de manera condescendiente, de optimista antropol贸gico. Creo que todo aquel que simpatiza con las ideas libertarias deber铆a serlo, tal calificativo conlleva una confianza (real, pragm谩tica, consecuente, nada de 芦locos so帽adores禄) en el progreso hacia una sociedad libre e igualitaria (los dos valores, libertad e igualdad, no soportan tensi贸n para el anarquismo).

Sin embargo, la visi贸n anarquista se distancia de liberalismo y marxismo (ambas corrientes, con su propio optimismo antropol贸gico) en diversos aspectos. El determinismo hist贸rico propio del marxismo (que, a estas alturas, no s茅 si habr谩 quien lo defienda, retrasando la consecuci贸n, no ya del 芦para铆so comunista禄, sino de la fase del 芦socialismo禄 a vete t煤 a saber cu谩ndo), a煤n teniendo en cuenta el importante factor evolutivo que es la lucha de clases, chirr铆a enormemente.

El anarquismo, y yo con 茅l, observa la historia con mucha m谩s flexibilidad que el socialismo marxista. Por otra parte, las ideas libertarias parten de una concepci贸n antropol贸gica (y sicol贸gica) diferente de la del liberalismo burgu茅s (triunfante pol铆tica y socialmente, de momento). No debe ser incompatible el ego铆smo, o b煤squeda de la satisfacci贸n individual, con la cooperaci贸n y solidaridad, basadas en la ayuda mutua.

El logro y coherencia anarquistas no se pospone para una sociedad futura, empieza aqu铆 y ahora, individual y colectivamente, en la medida en que las circunstancias lo permitan, en un ejercicio pr谩ctico de libertad. La revoluci贸n social no surge espont谩neamente (como una especie de advenimiento, t茅rmino m谩s bien m铆stico), empieza a prepararse en este momento.

El anarquismo es tambi茅n educaci贸n, lo que supone m谩s optimismo (palabra que me voy a empe帽ar en desprender de sus connotaciones 芦ut贸picas禄) ante la confianza en esta educaci贸n hacia la libertad. No es tarea f谩cil esta labor educativa (y auto-educativa) no adoctrinadora, que deber谩 potenciar valores y eliminar dogmas y prejuicios.

Se puede ser anarquista (muchos quiz谩 no empleen esta palabra, ante el desprestigio que sufre), es decir, un optimista antropol贸gico anti-autoritario, desde muchas perspectivas y filosof铆as, lo que propiciar谩 convergir con m煤ltiples personas y colectivos (son anarquistas, para m铆, entre otros rasgos, aquellos que mantengan una coherencia entre medios y fines).

En fin, como casi siempre, me he puesto muy solemne. Lo que s铆 me parece es que me he convencido, por fin, de que soy un optimista, al menos en cuestiones antropol贸gicas. 隆C贸mo no serlo, si conf铆as en que los valores libertarios predominen en la sociedad!

Capi Vidal