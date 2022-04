“Es inevitable. Nuestra rabia estalla. Con puños cerrados vamos hacia adelante. Somos las otras, no aguantamos más. La venganza es de todas, ¡somos las otras! El miedo se va cuando ya no hay nada que perder. Libres o muertas. Jamás humilladas. La venganza es de todas… ¡Somos las otras, somos cualquiera!”- Las Otras(banda punk)

Hay realidades que no podemos negar, el sistema de dominacion y explotacion, es decir el poder, deciden como desean que sea el comportamiento de la sociedad y las individualidades dentro de ella. Para eso a lo largo de la historia ha desarrollado leyes y sistemas de “justicia” que han sido pensadas desde privilegios elitistas, hasta que en cierto punto modifico su discurso para hacernos sentir que somos parte de las decisiones,cuando en realidadad necesitan más aprobación para ser sostenido.

Es cuando en un punto de quiebre rompemos con esta idea de dominación y sumisión al darnos cuenta que hay vacíos que son llenados para favorecer a algunxs, incluso si esto perjudica a otros animales o la tierra. Es ahi donde nos rebelamos, pero no solo con escupir a la cara de quien tiene un titulo ya establecido de autoridad, sino de quienes desean reproducir esa posicion autoritaria sobre nuestrxs cuerpxs en diferentes espacios. Asi es que nos damos cuenta que el sistema de dominacion, tiene muchas formas, y todas estan conectadas. Digo esto para comprender que la posición anticarcelaria, se desarrolla desde el punto en donde un ser esta dispuestx a enfrentarse a alguna de las formas de dominación y explotación que adopta el poder. Es decir se convierte en un ser peligroso para el poder o autoridad.Es una forma muy simple de resumir,una larga historia, pero lo intento con estas palabras. Por otro lado, ni una ley nos puede controlar que odiar ni que amar,las leyes son trampas o estan para favorecer a quienes sostienen este sistema. En este sentido legitimar la autodefensa, el sentir odio y otros sentimientos que se desaten cuando alguien sea agredidx,vulneradx o violentadx, sin la aprobacion de un sistema/estado/gobierno/congreso que nos lo apruebe. Esta es una pequeña introducción…

Reflexión que nadie me pidió pero que igual voy a compartir

(Alerta previa de contenido sobre abuso a las infancias, vi0lencia s3xual. Este texto puede tener elementos detonantes para algunas personas)

En Perú , territorio usurpado, el sistema legal/judicial es corrupto, irregular, revictimizante, machista, racista, clasista y prejuicioso hacia poblaciones vulnerables , por su misma naturaleza. Aquí (así como en otros países) las cárceles no están llenas sólo de “personas culpables” ,ya sea que mataron para conseguir dinero o un objeto ,contratadxs para matar, mataron por una ideologia de toma de poder o por “celos”, sino en gran parte de personas que no pueden pagar por una “buena defensa”, que no tienen plata para romper la mano a jueces/fiscales, que no tienen familia con contactos o de apellidos rimbombante para hacer “influencia”.Como personas que han caído por estar metidas en redes de prostitución siendo criminalizadas o transporte de droga para “sobrevivir” sea cual sea la razón por la que cayeron y seres representan que un peligro para el “orden social”. A quienes para “corregir” y “resarcir” su daño a la sociedad son privadxs de su libertad.

Los casos de Abus0 S3xual Infantil (ASI) son también víctimas de esta red estatal de injusticia peruana, sumándole que la prensa siempre vira la atención (y responsabilidad) hacia las infancias o las personas que “debieron cuidarlas”, mientras que a los agresores ( P3D3RASTAS) los hacen pasar por “monstruos”, creando un mito sobre esos abvsad0res como si se tratara de hechos aislados (y no un problema social). El ASI se da muchísimas veces más de lo que dicen las cifras, las familias callan por complicidad o por vergüenza, lxs víctimas no denuncian porque no tienen una red de soporte familiar, social y estatal que les sostenga para obtener alguito de eso que llaman ” justicia”. Los P3D3RASTAS/VI0LAD0R3S no son monstruos, son cualquier persona, con familia, con amistades, son cualquier vecino, son cualquier familiar,

Encima en este territorio las fuerzas políticas (partidos politicos) y religiosas (creyentes de una fe) impiden que en las escuelas ,que tambien son instituciones que suelen transmitir la idea de poder/sumición, haya EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, la que previene que esos niñxs luego ejerzan vi0lencia s3xual, la que les enseña a las infancias a reconocer y hablar cuando un adultx les toca/abvsa. Son esas mismas fuerzas políticas y religiosas que por populismo piden , por la coyuntura, pena de muerte (mientras que mantienen y apañan agr3sor3s s3xual3s en sus filas, sí o no Iglesias, sí o no cuellos blancos).

En este territorio , con este contexto, ¿cómo vamos a pedir pena de muerte? El Estado no mataría culpables, mataría (cómo lo ha venido haciendo) a gente vista como inferior por Estado y Sociedad. Cuando mataron a la última persona bajo esta modalidad “el monstruo de Armendáriz”, nunca se comprobó que él realmente era el culpable, la situación en ese momento dijo al primero que quisieron, una persona afro en situación de calle. Sin juicio justo, sin pruebas efectivas, sin claridad sobre si quis iera algún vínculo, lo mataron. ¿Pero qué hacemos? Ahí hay ya muchos actos/debate que como sociedad debemos asumir, desde las leyes me pregunto ¿por qué no legalizan la auto defensa con verdaderos enfoques en las víctimas de violencia? ¿Por qué se condena el respondedor físico o mortalmente a quienes son víctimas de violencia sexual oa alguien que lo descubre? ¿por qué nos sancionan/encarcelan si respondemos contra el P3D3RASTA? Entonces es donde vemos este vacio, esta conveniencia, esta dominacion que necesitan para aprobar nuestras decisiones y acciones ante la auto defensa legitima de nuestras libertas, cuerpx o vida.Se ve como esta “justicia” que el sistema creo y provee,esta hecha con sus privilegios y con un control sobre los demás individuo s. Finalmente, sólo nombraré algunos casos en los que se refleja cómo se han tratado el ASI/P3D3RASTÍA en la sociedad, medios de prensa y Estado: – ¿Se acuerdan los nombres de los agresores del Sodalicio? ¿Ha habido “justicia”? – ¿Se acuerdan el nombre del agresor/asesino de Jimenita? ¿Ha habido “justicia”? ¿Dónde estaba J cuándo se la llevaron? ¿Recuerdan qué institución se quiso lavar las manos? – ¿Se acuerdan el nombre del agresor de la niña de 13 años que fue obligad a a gestar producto de una vi0laci0n y estuvo internada en el Rebagliti? ¿Ha habido “justicia”? – ¿Saben o recuerdan cuántos casos de ASI/P3D3RASTIA en sus barrios quedaron en nada? – ¿Saben el nombre del que secu3stró, vi0l0 y demás a Damaris? – Ayer otro sujeto (30) abus0 de un niño de 10 años en Pisco, ¿se exige justicia con el mismo eco? Pocas personas se acuerdan de los nombres y rostros de estos P3D3RASTAS/VI0LAD0R3S. NI OLVIDO NI PERDÓN. P D . JUAN ANTONIO ENRÍQUEZ GARCÍA P3D3RASTA Y VI0LAD0R.

Es asi que vemos que la autoridad y su dominación esta en cualquier espacio de nuestras vidas . Las violaciones son una de las manifestaciones más invisibilazadas por nuestras sociedades enfermas, en realcion a la salud mental(y demás) no como justificación a agresiones . Las omisiones que se hacen en nuestro e ntorno de actitudes y comportamiento repugnantes tiene un barniz hipócrita que busca no afectar a quienes son de nuestro entorno consideramos como intocables, debido a la educación autoritaria y misogina, como familiares, amigxs, compañerxs. El patriarcado, que muchxs hipócritas niegan su existencia, está insertado en la sociedad y se complementa con la moral religiosa y valores cívicos que a pesar de ofrecer un marco de “justicia” frente a la violentacion que sufrimos simplemente da la espalda a este gran problema por temor a perder legitimación y en consecuencia su dominación. C omo dice Rita Segato,”La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político”. Al mencionar “ entorno “ no s referimos a lxs demás familiares, vecinxs, amigxs, compañerxs, y lxs que estén presentes en esos escenarios donde se realizan esas violaciones, o donde las alertas debieron dispararse antes ,pero fueron ignoradas por la cultura de violación, que se niegan a cuestionar y combatir. El problema con el tema legal, es que además de dejar todo en manos de la justicia del Estado, la niña (o quien es violadx) será toqueteada examinada oscultada (hasta grabada para el registro penal) de nuevo, “para verificar” el daño que se le hizo, o corroborar “si hubo o no daño” (tenemos que estar dispuestxs a aceptar lo que la ley tipifica como daño y lo que no – ¿Puede la ley o quienes la escriben y aprueban, sentir o saber más que quienes reciben el daño directa o indirectamente?). Además de que preguntas , debido a la edad y otras cosas , molesta n más. Por otro lado, la recolección de pruebas como videos, fotos, mensajes, etc. ¿Y si no hubiera un registro visual, si no hubiera testigxs, si no puediera consumarse una denuncia en la comisaría o fiscalía o en redes sociales etc, y si quien es agredidx no hablara en el momento o días después, y si alguien no nota que algo le está pasando a quien fué violadx…? Las ONG piden cadena perpetua.

Aquí entra el tema en que muchas veces la familia pide cárcel ya que no puede impartir justicia por sus propias manos: ya que pueden ir presxs o no pueden, o les dicen que ese no es el camino y en cambio la carcel sí, o porque quien viola y sus allegadxs tiene dinero (o más) o influencias (o más) como mencionamos antes. Recordemos un caso “dentro de la farándula” en que el hermano o tío de una chica que fué violada por el famoso “ Andy Vi “ , hizo justicia por sus propias manos (aunque no le dejaron consumarlo) y golpeó a Andy luego de que este le confiese que sí hubo acto sexual. El familiar fué luego denunciado por pegarl o . Y la prensa no hizo análisis. D e la prensa no esperamos nada, ya que sabemos de que lado están, del morbo y hacer dinero, aunque a veces por conveniencia aparenten (o estén solo por momentos) estar de “nuestro” lado haciendo reportajes coyuntural es sobre feminicidios . De lxs funcionarixs del Estado tampoco esperamos nada, porque están del lado de la opresión. Pero lejos de que se decida hacer con lxs desgraciado s violadores, está y debe haber más profundidad en el análisis, ya que lxs violadorxs no se forman por sí solxs, entonces aquí entra lo que la sociedad, nos va metiendo en la cabeza (a través de los medios de comunicación masiva sean privados o estatales, de la iglesia, de la familia, del colegio mismo, de la internet también, de las costumbres mismas,etc). Tiende a soltar mensajes que hacen apología de la violentacion hacia las vulnerables , pero que solo algunxs se inclinan a realizarlo sea con planificacion o sea espontáneamente. Sabiendo el castigo o no sabiendo, y aceptando el castigo o haciendo de todo para no ser atrapadx, a tal punto de matar a quien violan para que no halla testigx que luego le acuse o se vengue. *enlaces de apoyo* Conocé la historia de Higui, presa por matar cuando la estaban por violar

Lleva 13 años en prisión por matar a su violador, un hombre rico

Mujer en Francia enfrenta cárcel de por vida por matar a su violador

Por segundo día consecutivo, Roxana, joven que mató a su violador, protesta para no volver a prisión

La mujer que quemó al violador de su hija deberá cumplir la pena de 5 años

*El siguiente video que pondremos, es para alertar a la familia y conocidxs sobre las repudiables decisiones que se vierten en este programa que hace de los casos un espectáculo que refleja al Sistema Judicial del Sistema Legal con todas sus ideologías que usan para invalidar los argumentos y a quienes por cosas de lo que dicta la Sociedad aún creen en esa justicia. Programas como este, es la vitrina perfecta para que posturas anti-feministas reafirmen sus discursos. Y esto pasa por señal abierta (aunque daría igual si lo pasan en señal cerrada o sólo por internet) pero muestra como esos medios de comunicación sirven para alimentar la cultura de la violación y justificarla. Y luego son esos medios los que dicen repudiar y luchar contra las violaciones y la violencia de género. NO les creas. Obsesionada Con Su Violador – Caso Cerrado | Telemundo

