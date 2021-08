–

De parte de La Haine August 22, 2021 75 puntos de vista

La lucha contra la injusticia, contra la opresi贸n, contra toda forma de inequidad, es tan vieja como la Humanidad misma. La historia de las relaciones entre los seres humanos se escribe no en nombre del amor y la armon铆a sino a sangre y fuego, todas sin excepci贸n: la de g茅neros, entre sociedades, entre clases sociales. 芦La violencia es la partera de la historia芦, dec铆a Marx. Sin dudas estas 煤ltimas, las diferencias econ贸micas, tienen un peso preponderante, y como acertadamente dijo este pensador decimon贸nico, supuestamente superado por vetusto, sus luchas constituyen 芦el motor de la historia芦. Si fuera cierto que las mismas terminaron, 驴por qu茅 cada vez hay m谩s controles de los capitales sobre la gran masa trabajadora?

El combate contra las distintas formas de opresi贸n ha tomado los m谩s diversos modos: desde la rebeli贸n de esclavos 鈥搑espuesta inmediata y visceral鈥 a grupos organizados de personas de la diversidad sexual 鈥搇uchando contra prejuicios y por cambios legislativos鈥, desde acciones armadas 鈥揳 veces s贸lo con piedras鈥 a proyectos pol铆ticos universales (la Revoluci贸n Francesa, la Internacional Comunista). El socialismo cient铆fico que va surgiendo hacia mediados del siglo XIX es, sin dudas, la m谩s ambiciosa de esas luchas.

El ideario socialista 鈥損resuntamente 芦pasado de moda禄 seg煤n el discurso triunfalista de la derecha neoliberal contempor谩nea鈥 sigue siendo vigente; las injusticias hacia las que se dirige siguen presentes, por lo que su esencia misma no ha cambiado. Pero s铆 necesita algunas puestas al d铆a luego de las experiencias transitadas en el siglo XX. Recordemos palabras del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa: 芦El socialismo cl谩sico fue prepotente y arrogante. Siempre nos enviaba a ver tal p谩gina para encontrar verdades y soluciones. Nos dieron catecismos. Y eso es un grave error.禄

De lo que se trata, est谩 claro, es combatir un estado de injusticia b谩sico: diferencias econ贸mico-sociales, exclusi贸n de los m谩s d茅biles, autoritarismo del m谩s fuerte. La v铆a de la negociaci贸n, del di谩logo consensuado 鈥搇a historia lo ense帽a una y mil veces鈥 no da mayores resultados. Los tiempos actuales, de neoliberalismo y triundo absoluto del capital sobre la clase trabajadora 鈥撀No hay alternativa禄 lleg贸 a decir Margaret Tatcher鈥 nos han hecho pasar de Marx a Marc鈥檚: m茅todos alternativos de resoluci贸n de conflictos. Pero las diferencias, la experiencia lo evidencia, no se arreglan nunca pac铆ficamente. Lograr un modificaci贸n, por m谩s peque帽a que sea, en la estructura del poder, cuesta horrores. No hay ninguna duda que junto a las fuerzas innovadoras que tiene la humanidad, la tendencia conservadora que rige a la especie tiene un peso descomunal. Como dijera Einstein: 芦es m谩s f谩cil desintegrar el 谩tomo que un prejuicio芦. Nadie cede alegremente una pizca de poder. 隆Nadie! Se le arranca a la fuerza.

Ning煤n cambio en la din谩mica del mantenimiento de los poderes se ha logrado hasta ahora por medio del consenso; si se llega a 茅l es porque hay un juego de fuerzas que avala, permite y legitima sentarse a dialogar en torno a una mesa. Se negocia siempre desde una posici贸n de poder. 芦El poder nace del fusil芦, dec铆a Mao Tse Tung, y la expresi贸n vale para cualquier situaci贸n humana. El poder, en cualquier de sus formas, es siempre una expresi贸n de fuerza asentada en una asimetr铆a: tiene m谩s poder el que tiene m谩s fuerza.

La historia reciente del socialismo, de las primeras experiencias de construcci贸n de una sociedad sin clases que hemos tenido en el transcurso del siglo XX, nos dejan muchas lecciones. Una de ellas, aunque suene a trivialidad, es que cambiar la sociedad es una tarea tit谩nica, dificil铆sima, y su resultado final nunca est谩 asegurado. Cambiar hondamente estructuras sociales puede llevar generaciones (nunca m谩s oportuna la frase de Einstein); el retroceso en los avances conseguidos est谩 siempre el acecho, y en cuanto puede se manifiesta con vehemencia: hace tiempo que termin贸 el esclavismo, pero a煤n persisten pr谩cticas esclavistas en m谩s de un lugar del planeta (30 millones de esclavos en el mundo, seg煤n la Organizaci贸n Internacional del Trabajo 鈥揙IT鈥); los derechos de las mujeres est谩n en franco ascenso, pero la violencia masculina sigue siendo uno de los principales factores de muerte de mujeres 隆en la civilizada Europa!

Las luchas sindicales de fines del siglo XIX y principios del XX arrancaron al capital jornadas de ocho horas y algunos beneficios para los trabajadores, pero el triunfo neoliberal actual ech贸 por la borda esas conquistas volviendo a la precariedad laboral; hoy, en esta nueva modalidad que constituye el teletrabajo, sin ninguna verg眉enza las patronales piden 芦la milla extra禄. En la extinta Uni贸n Sovi茅tica al menos oficialmente se hab铆an superado los prejuicios religiosos, pero hoy d铆a las guerras santas est谩n a la orden del d铆a en m谩s de una de sus ex rep煤blicas. Aunque se habla de los derechos de la ni帽ez, crecen la pornograf铆a infantil y el turismo sexual con menores en un mundo donde ya se ve mal castigar f铆sicamente a un ni帽o en la escuela (pero se les castiga en el Sur dej谩ndoles morir de hambre).

Es decir: lograr cambios sostenibles en la din谩mica humana no es solo fijar normas nuevas. Ello puede ser parte de un proceso (es su expresi贸n simb贸lica, si se quiere y sin ningua duda: algo toral), pero las leyes escritas no bastan. Los cambios son procesos lentos, dificultosos, que siguen los tiempos de la err谩tica psicolog铆a humana, y que a veces no tienen 芦l贸gica禄 (驴por qu茅 el pueblo nicarag眉ense ech贸 con su voto a los sandinistas para reemplazarlos por un gobierno pro Washington?, 驴por qu茅 la matanza irracional de los hutus a manos de los tutsis en Ruanda, tan maltrechos unos como los otros por la historia de exclusi贸n de ese territorio?, 驴por qu茅 tantas y tantas veces los votantes eligen a sus propios verdugos?: Trump, Bolsonario, Berlusconi, Macri, candidatos conservadores de extrema derecha鈥, y un largo etc茅tera que puede asustar).

Hoy d铆a, tras los pasos 鈥搉o se deber铆a decir fracasos鈥 de las primeras experiencias socialistas, la pregunta b谩sica gira en torno a c贸mo construir los instrumentos que posibiliten los cambios: 驴partido 煤nico?, 驴incidencia en las democracias parlamentarias?, 驴asociaciones de base?

Articulando esas lecciones aprendidas con el amplio abanico de organizaciones contestatarias que hay hoy en el mundo 鈥搃nstancias de luchas contra la injusticia, contra los poderes autoritarios鈥, es posible que nos acerquemos a entender por d贸nde pueden ir las alternativas. 芦Actuar localmente y pensar en forma global芦, puede ser una l铆nea importante a no descuidar. 芦Ninguna lucha es poco importante芦, tambi茅n marca un camino. Esto es: la arquitectura del gran cambio universal, del omnisciente manual de operaciones para el cambio 鈥搊 si se quiere: del libro sagrado鈥 debe desecharse. La organizaci贸n peque帽a, puntual, la reivindicaci贸n concreta (barrial, sindical, territorial, por intereses espec铆ficos) puede servir m谩s al proyecto de transformaci贸n. No se trata s贸lo de denunciar las iniquidades, por cierto; la cuesti贸n es plantear alternativas viables, y poder materializarlas.

Hoy, ante la escala global de los capitales transnacionales, ante la fuerza monumental de la tecnolog铆a militar del gran capital, ante los servicios de inteligencia quasi omn铆modos con que estos factores cuentan y el hipercontrol de la poblaci贸n planetaria que ya es un hecho incontrastable, para el campo popular 鈥揺so que cae bajo el amplio marco de los 芦alterglobalizadores禄 (驴socialistas?, para usar una vieja terminolog铆a)鈥 la situaci贸n se ve bastante dif铆cil. 驴C贸mo enfrentarse a todo ese poder? Lo mismo, seguramente, se habr谩n preguntado los primeros cristianos en las catacumbas del imperio romano.

La organizaci贸n de base, ese peque帽o pasito de hormiga, es el camino. La organizaci贸n por reivindicaciones parciales, m铆nimas si se quiere (que nunca son tan m铆nimas): el pozo de agua p煤blica, o la cooperativa de consumidores, o el grupo de mujeres maltratadas, etc., son puntos de convergencia desde donde empezar. Las izquierdas pol铆ticas 鈥搕odav铆a maltrechas por los pedazos del muro de Berl铆n que se vinieron encima鈥 debemos retomar la m铆stica de la organizaci贸n popular, del trabajo de base. El di谩logo parlamentario 鈥搒in negarlo, desde ya鈥 definitivamente no alcanza.

Si algo debemos tener claro es que el objetivo que nos mueve consiste en democratizar los poderes; esa es la 煤nica posibilidad real de cambio, de cualquier cambio: de g茅neros, en nuestros prejuicios, sociales, en la econom铆a mundial. En otros t茅rminos: genuino y real poder popular. Como dijera Atahualpa Yupanqui: 芦para que el fuego caliente tiene que ir por abajo芦. No hay otra alternativa.

Las movilizaciones populares que se han visto hacia fines del 2019 en distintas partes del mundo (Hait铆, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, Ecuador, Francia, Egipto, Irak, El L铆bano, EEUU, cada una con sus reivindicaciones particulares), silenciadas temporalmente luego por la pandemia de COVID-19 pero que no han desaparecido, marcan un camino. En muchos casos, en Latinoam茅rica, el grito antiextractivista de pueblos originarios avasallados por la megaminer铆a, las petroleras, los agrocultivos extensivos, las hidroel茅ctricas que desv铆a r铆os a conveniencia del gran capital, tiene la misma fuera que las explosiones urbanas. La cuesti贸n es c贸mo transformar todo ese potencial, esa disconforimidad, ese malestar que crea el capitalismo, en propuestas pol铆ticas realmente transformadoras. El desaf铆o est谩 abierto.

mcolussi.blogspot.com