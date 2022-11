–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia November 22, 2022 188 puntos de vista





Decenas de entidades, organizan la Semana de Lucha por el Tren, con numerosos actos y movilizaciones previstos.

En un contexto de profunda crisis energ茅tica y clim谩tica, la Semana de Lucha por el Tren reclama al Gobierno que ponga en marcha pol铆ticas m谩s ambiciosas de fomento del transporte ferroviario de pasajeros y mercanc铆as.

Las organizaciones ecologistas, sociales, pol铆ticas y sindicales participantes recuerdan la necesidad de apostar por el tren, el medio de transporte adecuado para conectar los territorios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro sistema de movilidad.

Bajo el lema 鈥淧or un tren que vertebre el territorio y enfr铆e el planeta鈥, la Coordinadora Estatal por el Tren P煤blico, Social y Sostenible, y la Plataforma del Pa铆s Valenci脿, junto con Alianza por el Clima, convocan por segundo a帽o consecutivo la Semana de Lucha por el Tren. En el marco de esta iniciativa, que tendr谩 lugar del 21 al 27 de noviembre de 2022, se organizar谩n m谩s de 30 actos de movilizaci贸n social, con la participaci贸n de m谩s de 80 organizaciones.

Mediante la Semana de Lucha por el Tren, las organizaciones participantes quieren denunciar que las pol铆ticas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) resultan insuficientes para conseguir la reducci贸n de las emisiones de gases con efecto invernadero que necesitamos en el actual contexto de crisis energ茅tica y clim谩tica.

Concentraciones, talleres, charlas y manifestaciones ser谩n algunas de las actividades previstas en las decenas de municipios implicados en esta segunda Semana de Lucha por el Tren, nacida el a帽o pasado coincidiendo con el A帽o Europeo del Ferrocarril. Con una imagen y mensajes comunes, las diferentes plataformas locales y regionales, formadas por entidades de muy diverso tipo, la ciudadan铆a reclamar谩 servicios ferroviarios prioritarios de trenes de cercan铆as y de trenes regionales asequibles para la gran mayor铆a de la poblaci贸n.

Desde la Plataforma del PV por el Tren P煤blico, Social y Sostenible, que vertebre el territorio y enfr铆e el planeta 鈥淟os servicios convencionales, utilizados por el 96 % de las personas usuarias del ferrocarril, que sufren desde hace a帽os un dram谩tico recorte de frecuencias, trayectos, y calidad, m谩s si cabe en Val猫ncia, donde se han suprimido en los 煤ltimos 5 a帽os 20.500 trenes, sin tener en cuenta la pandemia, que ha dejado la Media Distancia con un servicio reducido e insuficiente鈥.

Por otro lado, Desde los Movimientos Sociales denunciamos que, 鈥渓os n煤cleos de poblaci贸n m谩s peque帽os han visto c贸mo los trenes han dejado de parar en sus estaciones, obligando a sus habitantes a utilizar el veh铆culo privado para desplazarse, incluso el cierre total de l铆neas, como el de Utiel a Aranjuez, o los anunciados cierres temporales de las l铆neas de X脿tiva a Alcoi y Sagunt a Teruel鈥.

Teniendo en cuenta que el transporte es el responsable de casi el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Espa帽a, la Semana de Lucha por el Tren tambi茅n presta una especial atenci贸n a la emergencia clim谩tica. El ferrocarril el茅ctrico, convencional, es el medio de transporte ideal para reducir las emisiones y mitigar el cambio clim谩tico. Para las organizaciones convocantes, resulta incomprensible que el Gobierno no act煤e de forma urgente para promover el transporte ferroviario, tanto de mercanc铆as como de pasajeros, para cumplir los compromisos asumidos de reducci贸n de emisiones.

La Semana de Lucha por el Tren se enmarca en la campa帽a Tren y Clima. Una iniciativa orientada a crear un espacio de confluencia entre colectivos de diverso tipo en favor de una mayor vertebraci贸n del territorio y reducci贸n de emisiones mediante la promoci贸n del ferrocarril convencional.

Ya sea en Granada, Plasencia, A Coru帽a o Valencia, organizaciones diversas nos unimos en la Semana de Lucha por el Tren para reclamar el ferrocarril p煤blico y sostenible como medio clave para el transporte de personas y mercanc铆as. El tren debe ser nuestro mejor aliado en la construcci贸n de un nuevo modelo de movilidad y de desarrollo territorial.

Organitzacions de tot l鈥橢stat es mobilitzen unides en defensa del ferrocarril P煤blic, Social i Sostenible

Desenes d鈥檈ntitats, organitzen la Setmana de Lluita pel Tren, amb nombrosos actes i mobilitzacions previstos.

En un context de profunda crisi energ猫tica i clim脿tica, la Setmana de Lluita pel Tren reclama al Govern que pose en marxa pol铆tiques m茅s ambicioses de foment del transport ferroviari de passatgers i mercaderies.

Les organitzacions ecologistes, socials, pol铆tiques i sindicals participants recorden la necessitat d鈥檃postar pel tren, el mitj脿 de transport adequat per a connectar els territoris i reduir les emissions de gasos d鈥檈fecte d鈥檋ivernacle del nostre sistema de mobilitat.

Sota el lema 鈥淧er un tren que vertebre el territori i refrede el planeta鈥, la Coordinadora Estatal pel Tren P煤blic, Social i Sostenible, i la Plataforma del Pa铆s Valenci脿, juntament amb Alian莽a pel Clima, convoquen per segon any consecutiu la Setmana de Lluita pel Tren. En el marc d鈥檃questa iniciativa, que tindr脿 lloc del 21 al 27 de novembre de 2022, s鈥檕rganitzaran m茅s de 30 actes de mobilitzaci贸 social, amb la participaci贸 de m茅s de 80 organitzacions.

Mitjan莽ant la Setmana de Lluita pel Tren, les organitzacions participants volen denunciar que les pol铆tiques del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) resulten insuficients per a aconseguir la reducci贸 de les emissions de gasos amb efecte d鈥檋ivernacle que necessitem en l鈥檃ctual context de crisi energ猫tica i clim脿tica.

Concentracions, tallers, xarrades i manifestacions seran algunes de les activitats previstes en les desenes de municipis implicats en aquesta segona Setmana de Lluita pel Tren, nascuda l鈥檃ny passat coincidint amb l鈥橝ny Europeu del Ferrocarril. Amb una imatge i missatges comuns, les diferents plataformes locals i regionals, formades per entitats de molt divers tipus, la ciutadania reclamar脿 serveis ferroviaris prioritaris de trens de rodalia i de trens regionals assequibles per a la gran majoria de la poblaci贸.

Des de la Plataforma del PV pel Tren P煤blic, Social i Sostenible, que vertebre el territori i refrede el planeta 鈥淓ls serveis convencionals, utilitzats pel 96% de les persones usu脿ries del ferrocarril, que pateixen des de fa anys una dram脿tica retallada de freq眉猫ncies, trajectes, i qualitat, m茅s si cap a Val猫ncia, on s鈥檋an suprimit en els 煤ltims 5 anys 20.500 trens, sense tindre en compte la pand猫mia, que ha deixat la Mitjana dist脿ncia amb un servei redu茂t i insuficient鈥.

D鈥檃ltra banda, Des dels Moviments Socials denuncien que, 鈥渆ls nuclis de poblaci贸 m茅s xicotets han vist com els trens han deixat de parar en les seues estacions, obligant els seus habitants a fer servir el vehicle privat per a despla莽ar-se, fins i tot el tancament total de l铆nies, com el d鈥橴tiel a Aranjuez, o els anunciats tancaments temporals de les l铆nies de X脿tiva a Alcoi i Sagunt a Terol鈥.

Tenint en compte que el transport 茅s el responsable de quasi el 30% de les emissions de gasos d鈥檈fecte d鈥檋ivernacle a Espanya, la Setmana de Lluita pel Tren tamb茅 presta una especial atenci贸 a l鈥檈merg猫ncia clim脿tica. El ferrocarril el猫ctric, convencional, 茅s el mitj脿 de transport ideal per a reduir les emissions i mitigar el canvi clim脿tic. Per a les organitzacions convocants, resulta incomprensible que el Govern no actue de manera urgent per a promoure el transport ferroviari, tant de mercaderies com de passatgers, per a complir els compromisos assumits de reducci贸 d鈥檈missions.

La Setmana de Lluita pel Tren s鈥檈mmarca en la campanya Tren i Clima. Una iniciativa orientada a crear un espai de conflu猫ncia entre col路lectius de divers tipus en favor d鈥檜na major vertebraci贸 del territori i reducci贸 d鈥檈missions mitjan莽ant la promoci贸 del ferrocarril convencional.

Ja siga a Granada, Plas猫ncia, la Corunya o Val猫ncia, organitzacions diverses ens unim en la Setmana de Lluita pel Tren per a reclamar el ferrocarril p煤blic i sostenible com mitja clau per al transport de persones i mercaderies. El tren ha de ser el nostre millor aliat en la construcci贸 d鈥檜n nou model de mobilitat i de desenvolupament territorial.