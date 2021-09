Organizaciones europeas exigen fin de la represión contra caravanas migrantes en México

08 sep 2021

Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situaci贸n de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayor铆a de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los tr谩mites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, M茅xico.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y M茅xico provocaron el despliegue de operativos de contenci贸n migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinaci贸n con la Guardia Nacional y el ej茅rcito que llevaron a la detenci贸n de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentaci贸n adecuada, nula atenci贸n m茅dica y de espacios diferenciados por g茅nero en la Estaci贸n Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protecci贸n internacional de personas v铆ctimas de desplazamiento forzado y devoluciones 鈥渆n caliente鈥 (sin atenci贸n de las diversas formas de regularizaci贸n migratorias).

Esta situaci贸n no es nueva sino que responde a la militarizaci贸n de las fronteras y la externalizaci贸n de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no consegu铆an disminuir el paso de personas migrantes en situaci贸n administrativa irregular desde M茅xico a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Hait铆, pero tambi茅n de Venezuela, Centroam茅rica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situaci贸n de violaci贸n de derechos humanos y la falta de atenci贸n por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedici贸n de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes d铆as, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes est谩n sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observaci贸n y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

El d铆a 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con ni帽xs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia m茅dica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produci茅ndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.

El d铆a 2 de septiembre, otra caravana sufri贸 una nueva represi贸n violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde tambi茅n fueron heridas las periodistas que documentan y acompa帽an la caravana.

Como en territorio europeo, vemos c贸mo las fronteras se profundizan y las violaciones de derechos humanos se multiplican. Por todo ello, nos unimos al llamado zapatista Contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida visibilizando la complicidad del gobierno mexicano ante la pol铆tica migratoria estadounidense, convirti茅ndose en su perro guardi谩n, y EXIGIMOS:

El fin de la represi贸n contra las caravanas migrantes y la creaci贸n de corredores seguros migratorios, dando cumplimiento a convenciones internacionales de derechos humanos. Es preocupante que la Guardia Nacional se encargue de labores de control migratorio. Son migrantes, no criminales.

Respetar y atender los procesos de regularizaci贸n migratoria y atenci贸n a todas las personas con necesidades de protecci贸n internacional que les permita poder acceder a los derechos fundamentales a alimentaci贸n, salud, vivienda y trabajo.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos que luchan por la Vida contra este sistema capitalista de muerte para que, desde sus tiempos, modos y geograf铆as, puedan realizar acciones de protesta, visibilizaci贸n, solidaridad y hermanamiento entre las luchas migrantes. Como dice el EZLN: 鈥渦n d铆a llegar谩 que tod@s seamos migrantes y extempor谩neos en este planeta. Y todo quien no tenga el color del dinero, ser谩 perseguido, cazado, confinado, desaparecido, eliminado. Por eso, contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida.鈥

Adhesiva, espai de trobada i acci贸 Barcelona, Catalunya

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista Grecia

Asociaci贸n Entreiguales Val猫ncia Pa铆s Valenci脿

Assemblea de Solidaritat amb M猫xic del Pa铆s Valenci脿

Ass. Solidaria Caf猫 Rebeld铆a-Infoespai Catalunya

Associa莽茫o Cultural Circulosc贸pio Portugal Portugal

Associazione Jambo, commercio equo Fidenza ( Italia)

Bigite Elkartea 鈥 Asociaci贸n Vizca铆na de Integradoras/es Sociales y Animadores/as Socioculturales Bizkaia, Pa铆s Vasco, Espa帽a.

Bizilur Euskal Herria

Bruixes Salines de S煤ria Catalunya

Caf茅 Libertad Kollektiv Hamburgo, Alemania

Casa de la dona de Val猫ncia Val猫ncia

Casa Nicaragua Li猫ge, Belgique

Cedsala Pa铆s Valenci脿

Centro de Documentaci贸n sobre Zapatismo -CEDOZ- Madrid, Estado Espa帽ol

CETRI 鈥 Centro tricontinental B茅lgica

CGT MENORCA Menorca

CIAC ( centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale) Parma( Italia)

Citizens Summons Bonn, Alemania

Colectivo Acci贸n Solidaria Viena, Austria

Colectivo Armadillo Finlandia Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista Grecia

colectivo gata-gata Alemania

Colectivo Paris-Ayotzinapa Francia

Colectivo Zapatista de Lugano Suiza

Collective Paris-Ayotzinapa Francia

Collettivo Antirazzista R-Esisitiamo Suiza

Comit猫 Acollida Zapatistes 鈥 Illes Balears i Piti眉ses Illes Balears i Piti眉ses, Estado espa帽ol

Coordenadora Nacional Gira Zapatista 鈥 Portugal Portugal

CSOA La Enredadera (barrio de Tetu谩n, Madrid)

CVFE, Li猫ge Belgic谩

Debats a S煤ria Catalunya

Diem25 Portugal Portugal, Europa

Editorial de extranjer@s Tesal贸nica, Grecia

ELA sindikatua Euskal Herria

Ermuko komite internazionalistak Pa铆s Vasco

Espiral de solidaridad semilla de resistencia Grecia

F贸rum Ind铆gena Lisboa Portugal

Gernikatik Mundura ONGD Euskal Herria-Pa铆s Vasco

Globale Film Festival Berlin Berlin, Alemania

Groupe CafeZ, Li猫ge Li猫ge, B茅lgica

Groupe Zapatiste Gersois France Gers

interventionistische Linke Alemania

Jornal MAPA Portugal

La Villana de Vallekas Madrid

LAPAZ Italia (asamblea italiana de coordinaci贸n del Viaje por la Vida) Italia

Las Ediciones de Colegas Grecia

Latir x Mexico Francia

Le贸n Resiste Guanajuato

LesbianBanda Valencia/Estado Espa帽ol

Lumaltik Herriak Pa铆s Vasco

Mundubat Euskal Herria

Museum for the Displaced Lisboa, global

N煤cleo de Lisboa da Rede 8 de Mar莽o 鈥 Greve Feminista Internacional 8M Portugal

Ongi etorri errefuxiauak Pa铆s Vasco

Pallasos En Rebeldia GALICIA

Pallasos en Rebeldia CATALUNYA

Pallasos En Rebeldia MADRID

Pensar茅 Cartoneras valencia/chiapas

Perif猫ries del Mon Pa铆s Valenci脿

Podemos Ahal dugu 鈥 Podemos Euskadi

RAZB red de acogida de l@s Zapatistas en B茅lgica B茅lgica

Scotland Zapatista Escocia

SOA il Molino Suiza

Taller Ahuehuete, Estado Espa帽ol

Taula per M猫xic, Barcelona, Catalunya

Tierra y Libertad para Arauco 鈥 Wallmapu FRANCIA

Trabajador@s cooperativ@s de miner铆a industrial (Cooperative workers of industrial mining, SE VIOME) Sal贸nica, Griego (Thessaloniki, Greece)

TxiapasEKIN Euskal Herria (Pais Vasco)

Union syndicale Solidaires Francia

Ya Basta Rhein Main Alemania

Zapateria Toulouse Francia

Zapatista Solidarity Network Reino Unido

Zapatisten Lagunak y GABILTZA Euskal Herria