De parte de Indymedia Argentina September 20, 2021 281 puntos de vista

El 16 de septiembre pasado, referentes de una decena de organizaciones integrantes de la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, rechazaron el pago al FMI y convocaron a realizar una Jornada de Difusi贸n y Denuncia el pr贸ximo 22 de septiembre.

En rueda de prensa frente al Congreso, llamaron tambi茅n al gobierno de Alberto Fern谩ndez, a les legisladores y candidates, a actuar en consecuencia con la gravedad de la situaci贸n del pueblo y la fraudulencia del acuerdo de Macri con el FMI, suspendiendo de inmediato los pagos e investigando la totalidad de la deuda reclamada al pa铆s.

鈥淟as estafas no se pagan -enfatiz贸 Nora Corti帽as en su intervenci贸n- Decimos no al pago de una deuda fraudulenta que no debemos el pueblo y que no tenemos que pagar. Exigimos a les legisladores y a les candidates que suspendan todo pago hasta investigar, sancionar y repudiar esta deuda. Seguiremos hasta hacerle entender al gobierno que no puede hacerle pagar al pueblo con hambre y pobreza, una deuda fraudulenta, que esto atrasa el pa铆s y perjudica la atenci贸n a la crisis social, econ贸mica y ambiental鈥.

Sumaron sus voces en ese mismo sentido, referentes de Di谩logo 2.000, Economistas de Izquierda, la CICOP/FESPROSA, el MST, la CTA-A, el Movimiento de los Pueblos, CUBa-MTR, el PRML, Opini贸n Socialista, Marabunta, el FOL, MPL y CEMIDA. Llamaron al Congreso a rechazar el proyecto de Presupuesto, presentado ayer al filo de la medianoche, al reflejar 茅ste una continuidad del ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda calificada de crimen de lesa humanidad econ贸mico, en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, impulsado por la Autoconvocatoria durante el a帽o 2020.

La Jornada de Difusi贸n y Denuncia que se convoc贸 a realizar el 22 de septiembre, coincide con el primer pago de capital que exige el FMI, sobre los USD 45 mil millones que entreg贸 al gobierno de Mauricio Macri a sabiendas que su destino era la fuga de esos mismos recursos. El presidente Fern谩ndez ha denunciado el fraude, pero insiste contradictoriamente en negociar su pago. El Congreso tampoco avanza una investigaci贸n de los reclamos de deuda cuya 鈥渟ostenibilidad鈥 y pago aprueba, y el Poder Judicial sigue sin pronunciarse a favor del cumplimiento de los derechos del pueblo.

Este pago y un eventual nuevo acuerdo con el FMI, sea antes o despu茅s de las elecciones de Noviembre, comprometer谩n la econom铆a nacional por d茅cadas. Por eso, desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, se seguir谩 llamando a la movilizaci贸n, la denuncia y la lucha en las calles, porque solo con la fuerza y unidad popular podr谩 torcerse el brazo del capital financiero y poder destinar los recursos econ贸micos a la atenci贸n de la crisis social, econ贸mica y ambiental.

隆Las estafas no se pagan!

Las deudas son con los pueblos y la naturaleza!

Fuente: https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/2021/09/organizaciones-populares-rechazaron.html?m=1