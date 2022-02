–

De parte de ANRed February 23, 2022 80 puntos de vista

Organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera realizar谩n este mi茅rcoles 23 a las 10 una conferencia de prensa en el Obelisco porte帽o. All铆 anunciar谩n que los d铆as 11 y 12 de marzo realizar谩n 芦Plenario Piquetero Nacional禄 en Plaza de Mayo, con el objetivo de 芦construir un plan de lucha para enfrentar de conjunto el ajuste, sosteniendo la pelea por trabajo genuino y con todos los derechos, en un contexto en el que m谩s del 40% de la poblaci贸n est谩 por debajo de la l铆nea de pobreza, algo que amenaza con profundizarse tras el acuerdo que el gobierno de Fern谩ndez firm贸 con les saqueadores seriales del FMI禄, remarcaron. Reclaman 芦trabajo genuino禄, 芦basta de ajuste禄, 芦aumento de los programas al salario m铆nimo禄, 芦pol铆ticas p煤blicas efectivas y con presupuesto contra las violencias por razones de g茅nero禄, 芦apertura de los programas禄, 芦aplicaci贸n ya del cupo laboral trans禄, 芦asistencia integral a los comedores populares禄 y 芦Potenciar Trabajo sin punteros禄. Por ANRed.

Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera 鈥 que nuclea a movimientos sociales no alineados con el Gobierno nacional 鈥 anunciaron que este mi茅rcoles 23 a las 10 horas realizar谩n una conferencia de prensa conjunta en el Obelisco porte帽o, para anunciar detalles del 芦Plenario Nacional Piquetero禄 de delegados y delegadas piqueteras de m谩s de 30 organizaciones de diferentes puntos del pa铆s, que tendr谩 lugar los d铆as 11 y 12 de marzo en Plaza de Mayo.

芦Durante las pr贸ximas semanas en todas las provincias se har谩n reuniones previas para elegir a los y las representantes que nos acercaran las realidades de cada territorio, desde Ushuaia, como punto m谩s austral, hasta La Quiaca, en el extremo norte 鈥 informaron las organizaciones 鈥 El objetivo principal de este plenario es construir un plan de lucha para enfrentar de conjunto el ajuste, sosteniendo la pelea por trabajo genuino y con todos los derechos, en un contexto en el que m谩s del 40% de la poblaci贸n est谩 por debajo de la l铆nea de pobreza, algo que amenaza con profundizarse tras el acuerdo que el gobierno de Fern谩ndez firm贸 con les saqueadores seriales del FMI禄, remarcan.

En la misma l铆nea, agregan: 芦tarifazos e impuestazos, jubilaciones de miseria, inflaci贸n galopante que aumenta los alimentos de forma cotidiana, falta de trabajo y oportunidades para las juventudes, cada vez mayor precarizaci贸n de los y las trabajadoras. El hambre recorre las barriadas obreras mientras el gobierno ya anunci贸 el congelamiento del ingreso a los programas de empleo, un porcentaje de aumento salarial por debajo de la inflaci贸n, ninguna propuesta para mejorar los p茅simos alimentos que entrega a los comedores populares y otros manejos pol铆ticos que no hacen m谩s que atar a los trabajadores informales a los punteros oficialistas芦.

Asimismo, destacan que 芦la precarizaci贸n de la vida, adem谩s, golpea con mayor fuerza a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias禄. Y agregan: 芦la feminizaci贸n de la pobreza no es solo una frase, es una realidad cotidiana que vemos en nuestras dificultades para acceder a una vivienda digna o a un trabajo con todos los derechos. Los bajos ingresos que percibimos nos alejan cada vez m谩s de la independencia econ贸mica y muchas veces nos obligan convivir con nuestros agresores. A esto se suma la ausencia de pol铆ticas p煤blicas reales y un presupuesto acorde para combatir la violencia de g茅nero. Sobre nuestras espaldas recaen todas las tareas de cuidado. El empeoramiento de nuestras condiciones de vida se traduce en m谩s trabajo no remunerado, mayor carga mental y, en suma, una enorme precariedad a la hora de sostener la vida en cada rinc贸n del pa铆s禄.

En este marco, se帽alan: 芦el gobierno pretende pagar con nuestro trabajo, con nuestra salud y educaci贸n p煤blicas, con el futuro de nuestres pibes, la deuda que Macri contrajo con un FMI que irresponsablemente le dio miles de millones de d贸lares para fugarlos al bolsillo de los poderosos de siempre. Ahora los Fern谩ndez quieren hacernos pagar al pueblo toda esa plata que nunca represent贸 una mejora para nuestras condiciones de vida禄.

Finalmente, invitan a la poblaci贸n a sumarse a las asambleas que se har谩n en todo el pa铆s: 芦ven铆 a mostrar tu realidad, a proponer salidas para tu barrio y encontrarte con los y las cientos de miles que saldremos a las calles a luchar por nuestros derechos. Porque si el presente es lucha, el futuro es nuestro禄, finaliza el comunicado, que convoca a luchar por 芦trabajo genuino禄, 芦basta de ajuste禄, 芦aumento de los programas al salario m铆nimo禄, 芦pol铆ticas p煤blicas efectivas y con presupuesto contra las violencias por razones de g茅nero禄, 芦apertura de los programas禄, 芦aplicaci贸n ya del cupo laboral trans禄, la 芦asistencia integral a los comedores populares禄 y 芦Potenciar Trabajo sin punteros禄.

La Unidad Piquetera est谩 integrada por el el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, La William Cooke, R.U.P ., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, y la OLP Resistir y Luchar.