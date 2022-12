Organizaciones sociales volverán a movilizarse contra el ajuste

Organizaciones sociales volver谩n a movilizarse contra el ajuste

Mario Hernandez

La UTEP rechaz贸 el bono otorgado por el gobierno y march贸 el viernes a Desarrollo Social comenzando la primera de tres jornadas que continuar谩n esta semana con manifestaciones el martes frente a hipermercados y el mi茅rcoles con cortes de calles y rutas en distintos puntos del pa铆s.

Mientras tanto, la Unidad Piquetera adelant贸 que retomar谩n las protestas durante la semana y anunci贸 un acampe por tiempo indeterminado en la puerta del ministerio de Desarrollo Social y en varios puntos del interior.

Las organizaciones de la llamada Econom铆a Popular volvieron a salir a la calle el viernes pasado. Miles de manifestantes agrupados en la UTEP (Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular) marcharon en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del pa铆s en rechazo a las pol铆ticas de ajuste.

鈥淣o podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunci贸 para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias tambi茅n merecen terminar el a帽o con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman 鈥渂ono鈥, que es un reconocimiento al trabajo que hacemos鈥, se帽alan en un comunicado difundido.

All铆 tambi茅n se indica que reclaman 鈥渓as herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la econom铆a popular y que cumplan con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios que sostenemos en los miles de barrios populares de todo el pa铆s鈥.

El bono anunciado es realmente insignificante frente a la magnitud de la crisis social. Se trata de una suma de $ 13.500, que se abonar谩 en dos cuotas, la primera el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Las encargadas de darlo a conocer hab铆an sido las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Kelly Olmos (Trabajo).

La movilizaci贸n de las organizaciones nucleadas en la UTEP march贸 al Ministerio de Trabajo, instituci贸n de la que depende el plan Potenciar Trabajo, que se abona a m谩s de 1.300.000 personas en todo el pa铆s. Ese plan es el que hoy, a tono con los pedidos de ajuste del FMI, el propio Gobierno nacional intenta recortar. Esto viene generando m煤ltiples tensiones al interior del Frente de Todos, entre los responsables pol铆ticos de esa cartera y los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales integrantes del Frente de Todos.

Contra ese ajuste tambi茅n se movilizaron el jueves 15 las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera, que realizaron cortes de calle y rutas en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del pa铆s. Estas organizaciones, que mantienen una posici贸n independiente en relaci贸n al Gobierno, vienen denunciando desde hace tiempo el monto baj铆simo que implica el Potenciar Trabajo, al mismo tiempo que exigen mayores recursos para comedores populares.

Miles de integrantes de la Unidad Piquetera cortaron accesos a Buenos Aires y las grandes ciudades

La Unidad Piquetera sali贸 a las calles y puntos estrat茅gicos de todo el pa铆s para continuar la lucha por los reclamos de desocupados y precarizados y evitar que prospere el ataque del gobierno, el FMI y las patronales, en el marco de distintas luchas obreras que unen a los trabajadores. Por la derrota de la ofensiva fondomonetarista, y la conquista del bono del 100%, aumento y apertura de los programas sociales, trabajo genuino, alimentos y salario m铆nimo igual a la canasta b谩sica.

Cientos de miles de piqueteros y piqueteras cortaron los accesos a grandes ciudades, se plantaron en rutas nacionales e internacionales con sus banderas y reclamos. Nadie pudo ignorar a esa marea humana empobrecida, que apunta con sus movilizaciones al coraz贸n del sistema y, sobre todo, pone en evidencia al gobierno del Frente de Todos que con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lleg贸 para profundizar una l铆nea de ajuste anti obrera, con recortes en las partidas y presupuesto para los trabajadores desocupados, bajo un gobierno que no solo no crea trabajo genuino sino que opera para deprimir los salarios, en consonancia con los reclamos de las patronales.

Bono de sub indigencia

Para el caso de los beneficiarios del Potenciar Trabajo el 鈥渂ono鈥 asciende a miserables $13.500, lo que no representa ni la mitad del propio plan (actualmente $30.000), ni una canasta individual de indigencia de $20.000, por lo que representa las migajas de un gobierno que orienta todos los recursos a garantizar el pago de la deuda externa.

Mientras tanto, el gobierno anunci贸 para las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y dependencias de Seguridad un bono de $30.000 (sic).

Este bono de miseria viene despu茅s de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de d贸lares, a pesar que fueron autorizados por el Banco Central.

Tampoco hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.

El gobierno subordina la precaria pol铆tica asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflaci贸n y la devaluaci贸n producto de las pol铆ticas econ贸micas aplicadas. Adem谩s, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidaci贸n de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.

En un pa铆s dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la poblaci贸n y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un 鈥渄oble aguinaldo鈥 o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflaci贸n.

Llegado el final del a帽o, los planes sociales -en consonancia con el salario m铆nimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta b谩sica que ascendi贸 el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades econ贸micas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.

Aun as铆, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, fueron detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras, incluso de las organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la pol铆tica oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.

Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, coloc谩ndose como supuesta reh茅n de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del ex ministro Juan Zabaleta y el 鈥渋nforme estad铆stico鈥 del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inici贸 la campa帽a sucia contra los trabajadores desocupados.

La Justicia ya le ha puesto un 鈥減recio鈥 al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia para que se culmine el proceso de auditor铆a virtual para la primera quincena de enero.

La lucha contra esta ofensiva anti obrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta r谩pida y capacidad de organizaci贸n de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones el bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario m铆nimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.

Se trata de una respuesta urgente ante la crisis econ贸mica vigente, que no debe exceptuar la lucha por una recomposici贸n general de los salarios y la pelea por el trabajo genuino.

Hay 芦una permanente subestimaci贸n al pobre que se organiza colectivamente禄

芦Quer铆amos discutir lo que se denomina aguinaldo, pero es un bono para fin de a帽o, 28.000 pesos禄, sostuvo el secretario general de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP), pero ese planteo 芦qued贸 en un segundo plano禄 luego de que se registraran irregularidades en beneficiarios del Potenciar Trabajo.

芦Nosotros estamos a favor de las auditor铆as. El problema es que el control siempre es sobre los pobres: queremos un Estado que controle todo, como la concentraci贸n econ贸mica禄, se帽al贸 el secretario general de la UTEP.

Y, al referirse a las cr铆ticas de la oposici贸n, agreg贸: 芦Lo que hay de fondo es una permanente subestimaci贸n al pobre que se organiza colectivamente. Se impone la idea de que los compa帽eros no trabajan, cuando es un esfuerzo descomunal el que hacen los trabajadores de la Econom铆a popular禄.

El entramado detr谩s de la auditor铆a frenada por las universidades

Por Agencia de Noticias Solidarias (ANSol)

Tras las denuncias por irregularidades y el lanzamiento de la validaci贸n de identidades, poco se sabe del trabajo al que se hab铆an comprometido a hacer las casas de estudios. Algunas se negaron a 芦prestar su sello y prestigio para propiciar la baja del plan social禄.

Mientras avanza a paso firme la validaci贸n de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en cuatro d铆as recolect贸 m谩s de 170.000 formularios completados, poco se explic贸 sobre la trunca auditor铆a que el 14 de julio pasado se hab铆an comprometido a hacer las Universidades Nacionales tras el acuerdo del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Educaci贸n, Jaime Perczyk. Desde esa fecha hasta la asunci贸n de Victoria Tolosa Paz en reemplazo de 芦Juanchi禄, pasaron tres meses en los que, se esperaba, las casas de estudios pondr铆an su nombre y prestigio para confirmar o descartar las irregularidades en el programa. Pero, 驴Qu茅 pas贸 con el pol茅mico informe?

Uno de los asesores directos del ministro Perczyk confirm贸 ante la consulta de este medio que 芦cuando asumi贸 Tolosa Paz lo primero que hizo fue cerrar la auditor铆a que ten铆an a cargo las Universidades, por lo que no va a existir el informe芦. Esto da cuenta de dos posibilidades: que el trabajo que deb铆an realizar la Universidad Tecnol贸gica Nacional (UTN), la de La Plata (UNLP), la de Moreno (UNM), la de La Pampa (UNLPAM), la de los Comechingones y la de Hurlingham (UNAHUR) nunca salga a la luz o que en realidad poco se haya hecho al respecto.

Lo seguro es que el hermetismo es total y pocos quieren hablar al respecto. ANSOL contact贸 tanto a voceros de la UNAHUR como de UNM para conocer detalles de la auditor铆a trunca, pero dejaron en claro que no ten铆an intenciones de hablar del tema. Lo mismo ocurri贸 con la Secretar铆a de Pol铆ticas Universitarias, a cargo de Oscar Alpa. Sin embargo, investigadores de otras casas de estudios confirmaron a este medio que al comprometerse a auditar al Potenciar Trabajo, 芦las universidades les estaban alquilando el sello al Ministerio de Desarrollo Social para realizar una operaci贸n medi谩tica en contra del programa禄 clave para las cooperativas y los Movimientos Sociales.

Esta versi贸n fue asegurada a ANSOL por otro referente econ贸mico de una de las universidades del conurbano nacidas al calor del kirchnerismo, qui茅n dej贸 entrever el malestar generado por el acuerdo entre Perczyk y Zabaleta: 芦El resto de las universidades no quer铆a hacer la auditor铆a y se negaron a participar, pero a otras les pareci贸 bien. En nuestro caso no nos interes贸 formar parte porque generar un informe que propicie la baja del Potenciar Trabajo es pol茅mico, y nosotros estamos en contra ideol贸gicamente de este tipo de medidas. Todo este debate hizo que luego los compa帽eros que deb铆an hacer la auditor铆a se echen para atr谩s, la vieron venir y freezaron el informe芦.

Vale recordar que apenas asumi贸 Tolosa Paz, desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron a La Naci贸n que hasta ese momento 芦las auditor铆as con las universidades solo llegaron a relevar 35.000 beneficiarios de planes禄 y que 芦a ese ritmo no se podr铆a terminar el proceso antes de que culmine el mandato de Alberto Fern谩ndez禄. 驴Es cierto entonces que las casas de estudios freezaron la auditor铆a ante el temor de que usen su sello para perseguir a beneficiarios del programa? Uno de los voceros de la ministra se lo neg贸 rotundamente a ANSOL, aunque no brind贸 mayores explicaciones.

Lo que es seguro es que la filtraci贸n de que 芦m谩s de 250.000 beneficiarios ten铆an a su nombre bienes registrables o declararon Bienes Personales o compraron d贸lares禄 a pesar de ser falsa y ser desmentida, sirvi贸 no solo para que la Justicia Federal inicie una investigaci贸n sino tambi茅n para que el Ministerio avance en hacer una validaci贸n de identidad a trav茅s de Mi Argentina para que los 1.383.279 de los inscriptos puedan mantener el programa social. Seg煤n asegur贸 la propia ministra, el 0.3% de casos incumplieron las normas cuando los Bancos les permitieron acceder al d贸lar ahorro o tarjeta.

驴Para qu茅 un beneficiario del Potenciar Trabajo comprar铆a d贸lares?

El Instituto del Conurbano (ICO) Bonaerense desarroll贸 en 2020 el mapa interactivo sobre asistencia social y alimentaria, que da cuenta del acceso e incidencia de los programas como el Potenciar Trabajo en los barrios. Carlos Mart铆nez, investigador docente del ICO opin贸 que 芦claramente ese 0,3% que accedi贸 a la compra de d贸lares no son estafadores, ponerlos en ese lugar es estigmatizador. Nadie que cobre un Potenciar Trabajo est谩 en condiciones de ahorrar en d贸lares芦.

Para el investigador, si un beneficiario compr贸 la divisa extranjera fue 芦por el contexto de crisis en el que viven, para vender esos d贸lares y ganar un poco m谩s禄. Es decir, haciendo uso de lo que la clase media y alta bautiz贸 como 芦d贸lar pur茅禄: con un Potenciar Trabajo de $27.275 llegas a comprar 100 USD oficiales, que al cambiarlo en el mercado informal o blue podr铆an significar $31.000. Es decir, 4.000 pesos m谩s para parar la olla. La pregunta que se hace Mart铆nez es 芦por qu茅 el sistema bancario permiti贸 que un beneficiario del Potenciar Trabajo tenga autorizada esa transacci贸n禄.

Consultado sobre el impacto que podr铆a tener la quita progresiva del programa social, asever贸: 芦el Potenciar Trabajo no tiene un impacto menor, porque es combinable con otros planes. No tiene una gran cantidad de beneficiarios, como pasa con la Asignaci贸n Universal por Hijo, pero s铆 es muy grande en transferencia de ingresos. En el Conurbano hay varios barrios donde todos los vecinos lo cobran por formar parte de una cooperativa. Uno entiende la necesidad del equilibrio fiscal, pero tocar este programa puede ser muy problem谩tico禄.

Las razones de la ofensiva contra los programas sociales

Por Marcelo Mache

Es evidente que asistimos a una campa帽a oficial, patronal, medi谩tica y judicial contra los programas sociales, con ataques y difamaciones de todo tipo, pero se omite que solo uno de cada siete desocupados accede a los mismos. La verdadera raz贸n de esta ofensiva es un reiterado anhelo de las patronales: producir una depreciaci贸n generalizada de los salarios.

Auditor铆as y reempadronamientos para producir miles de bajas; fake news sobre supuestos cientos de miles de beneficiarios de los planes comprando d贸lares y declarando bienes personales; decretos de prohibici贸n de nuevas altas; canje de herramientas por trabajadores; causas judiciales impulsadas de oficio; plan de deslinde del Potenciar Trabajo respecto al salario m铆nimo; la lista es larga y conduce a un solo prop贸sito: proceder a la liquidaci贸n de los programas sociales.

Entre las razones que ofrece el gobierno nacional se destaca el cumplimiento de las metas de 鈥渁horro fiscal鈥 y recorte del gasto p煤blico, sin embargo, no se utiliza la misma vara para los trabajadores desocupados y precarizados y para las patronales.

El gobierno acaba de lanzar el 鈥渄贸lar soja 2鈥, un beneficio para las patronales sojeras que implica un subsidio estatal donde el gobierno absorbe la diferencia entre el valor del d贸lar mayorista -que ronda los $165- y los $230 que se garantizan por d贸lar liquidado. Se estiman que se liquidar谩n alrededor de 3.000 millones de d贸lares, por lo que el gobierno subsidiar谩 con $195.000 millones, de un saque, a los capitalistas, mientras lleva gastado en todo lo que va del a帽o $363.946 millones en el Potenciar Trabajo.[1]

Si se lo compara con otros 铆tems durante todo el a帽o, como el pago de servicio de deuda y disminuci贸n de otros pasivos en $1.056.974,25 millones, o subsidios a las patronales energ茅ticas en $1.328.309, el gasto en programas sociales resulta irrelevante en t茅rminos fiscales, lo que supone pensar que la cosa va por otro lado.

Ca铆da del piso salarial

La existencia de programas sociales, que no alcanzan al conjunto de los trabajadores desocupados, opera como un l铆mite a la ca铆da de los salarios. Es com煤n ver a empleadores renegando porque no consiguen trabajadores para determinados puestos de trabajo, pero sin hacer hincapi茅 en los bajos salarios que se ofrecen a cambio de largas jornadas y/o tareas pesadas.

Esta orientaci贸n se expresa en m煤ltiple acciones patronales y gubernamentales. Por ejemplo, en las recientes negociaciones por la actualizaci贸n del salario minino el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se neg贸 a extender el aumento unos $500 para evitar que la cifra total a marzo del 2023 redondee los $70.000.

El gobierno, por su parte, promueve la desvinculaci贸n de los programas sociales en relaci贸n al salario m铆nimo, como medio para ajustarlos y reducir su influencia en el gasto p煤blico (algo que ya ocurre) y, principalmente, para liquidarlos como refugio ante la precarizaci贸n y s煤per explotaci贸n patronal y como respuesta limitada ante la desocupaci贸n.

La defensa de los programas sociales como asistencia econ贸mica a los desocupados en tanto se cree trabajo genuino es de inter茅s para el conjunto de los trabajadores, ya que bloquea la depresi贸n general de los salarios que buscan las patronales y el Estado. La lucha por su apertura y aumento, junto al salario m铆nimo que cubra la canasta b谩sica, es estrat茅gica para la defensa de una recomposici贸n general de los salarios y para enfrentar a los ajustadores.

Unidad Piquetera: 芦ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan禄

Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron el jueves 17 de noviembre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

En una carta abierta dirigida a la titular del ministerio, Victoria Tolosa Paz, sostienen: 芦nos dirigimos a usted con el objeto de plantearle una serie de cuestiones que preocupan a cientos de miles de trabajadores desocupados que representa esta Unidad Piquetera. En casi tres a帽os del gobierno que usted integra no hemos podido resolver el tan elemental problema de la asistencia a los comedores populares, ni con Arroyo ni con Zavaleta, sus dos antecesores que inclusive se remonta al gobierno de Macri y su Ministra Stanley. Con usted lamentablemente contin煤a una misma l铆nea, una pol铆tica de ajuste contra los que menos tienen. No podemos calificar de otra manera la falta de asistencia m铆nima a los comedores populares, la restricci贸n de determinados productos, para incluir una dieta b谩sica para ni帽os y adultos que desbordan los comedores populares, y la casi nula entrega de herramientas y maquinarias para asistir a los emprendimientos productivos barriales, con proyectos presentados hace varios meses e, inclusive, a帽os, y que siguen sin llegar a los que verdaderamente lo necesitan禄, denuncian.

Asimismo, apuntan contra lo que consideran una campa帽a estigmatizante de las organizaciones sociales con el objetivo de recortar los programas sociales: 芦para colmo y en los 煤ltimos d铆as han aparecido informaciones salidas desde su ministerio y de otros organismos del gobierno que son falsas, mentirosas y estigmatizantes, que solo tienen los objetivo de recortar programas sociales y de empujar el ajuste contra los que menos tienen. La informaci贸n de que habr铆a cientos de miles de personas enormemente ricas, como para ingresar al pago de bienes personales y compra de d贸lares, tiene una clara intencionalidad pol铆tica que se enmarca en una campa帽a que desde Milei a Cristina, pasando por Bullrich, Larreta y el propio Larroque y Kicillof, se empe帽a en responsabilizar a las v铆ctimas de la desocupaci贸n y de la generaci贸n de una enorme cantidad de pobres en la Argentina, de indigentes y de personas que necesitan la asistencia del Estado ante el fracaso de la pol铆tica de construir trabajo禄, remarcan.

芦Los desocupados somos las v铆ctimas de la pol铆tica de los gobiernos ajustadores de las 煤ltimas d茅cadas, no los responsables, 鈥揷ontin煤a la carta. Ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan o quieren presentarnos como aprovechadores, cuando en realidad las organizaciones independientes representamos la lucha por el trabajo genuino y que en ausencia de 茅l, reclamamos que el Estado se haga cargo de asistir a las familias con los programas sociales de los que dispone. El anuncio del cierre de los programas se debe al ajuste que manda el FMI y no que ha bajado la indigencia y la pobreza禄, sentencian.

芦La situaci贸n de cientos de miles de familias que siguen sin asistencia se sigue profundizando con la inflaci贸n imparable 鈥搒ostienen. Es mentira que sobran los programas sociales. Es mentira que para ingresar a un plan solo hace falta presentar un listado como dicen algunos fiscales. Es mentira que las organizaciones sociales entramos con un papelito y salimos con los planes en la mano. Les hemos dicho que somos partidarios de la universalizaci贸n de los programas, sin intermediarios. Nunca lo hicieron. Ustedes saben bien que hay sistemas que impiden el ingreso de una persona que no est谩 en condiciones de recibir un programa social. Si hay alguien que ingres贸 y no correspond铆a es responsabilidad integral del ministerio. Seremos los primeros en denunciarlos, porque hay mucha gente a la espera de ese cupo del programa social que ocupa una persona que no corresponde que ocupe禄.

En la misma l铆nea, consideran que todas estas denuncias que comenzaron a circular en la agenda medi谩tica en los 煤ltimos d铆as son una clara maniobra pol铆tica que responde a internas dentro del Frente de Todos: 芦estas mentiras se tratan de una maniobra pol铆tica y de una interna de la que no nos interesa participar. Nos vemos obligados a sacar esta carta ya que parecemos los villanos y los gobiernos parecen las v铆ctimas y es exactamente al rev茅s. Aqu铆 la responsabilidad es enteramente de los que nos han gobernado. Nosotros somos organizaciones que construimos en el territorio la lucha por la tierra, por la vivienda, por el trabajo y por todas las reivindicaciones en forma independiente y en unidad con toda la clase obrera. En definitiva, luchamos por una vida mejor para nuestros compa帽eros y compa帽eras禄.

Finalmente, advierten: 芦ante los incumplimientos sistem谩ticos de compromisos m铆nimos, intimamos en forma urgente a cumplir con la entrega de alimentos y de herramientas que fueron parte de las conversaciones en las que usted comprometi贸 su autoridad, pero que, sin embargo, siguen sin aparecer en los barrios y para los compa帽eros que lo necesitan. Si esto no ocurriera, los pr贸ximos d铆as vamos a volver a tomar en nuestras manos la pelea por las m铆nimas condiciones y reivindicaciones para nuestros compa帽eros. Ser谩 con los m茅todos hist贸ricos del movimiento piquetero: con movilizaciones, cortes de ruta y acampes. Sin respuestas, solo nos queda luchar por nuestros compa帽eros y compa帽eras禄, finaliza la carta.

Fuentes: Prensa Obrera, La Izquierda Diario, P谩gina 12, La Naci贸n, Perfil, Resumen Latinoamericano, Anred

[1] Nota del editor: Los programas Potenciar Trabajo y Pol铆ticas Alimentarias fueron incrementados con fondos por $ 120.000 millones en una 煤ltima partida el jueves 15 cuando se defini贸 una ampliaci贸n del presupuesto 2022.