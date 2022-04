–

En la mina de oro de Kadumwa, situada en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, las mujeres tratan de conseguir el control de algunos pozos de mineral, normalmente en manos de hombres, para lograr mejores condiciones en un sistema de explotaci贸n sistem谩tica. Por Teresa Villaverde (P铆kara Magazine).

鈥淭odas las ma帽anas, si tengo dos d贸lares, voy a donde est谩n los chicos que bajan a la mina a extraer las piedras, las compro y luego las lavo y pico. Pero es un juego de azar. Puede que haya un poco de oro y, entonces, puedes ganar entre tres y cuatro d贸lares. Vendo ese oro y as铆 puedo pagar el alquiler y la vida de mis hijos鈥, cuenta Yoel. No quiere dar su apellido.

Est谩 sentada junto a un balde con arena en el camino que baja a la mina de oro Kadumwa, en la zona de Luhwindja, provincia de Kivu Sur, en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo. El pa铆s es un lugar estrat茅gico para las grandes mineras, ya que tiene oro, diamantes, esta帽o y tantalio, adem谩s del 50 por ciento de las reservas mundiales de cobalto y entre el 70 y el 80 por ciento del colt谩n, el mineral con el que se fabrican los m贸viles y los ordenadores. La disputa por el control de estos minerales ha provocado que, una vez terminada la guerra civil que tuvo lugar entre 1996 y 2003, la violencia haya continuado a manos de grupos armados y escisiones del Ej茅rcito. El conflicto se perpet煤a con la connivencia del Gobierno del pa铆s y de las grandes empresas, normalmente occidentales y chinas.

Yoel lleg贸 a esta zona hace cinco a帽os con su marido militar que 鈥渕uri贸 en el campo de batalla鈥. 鈥淒esde entonces me qued茅 sin medios para subsistir [el Gobierno no da manutenci贸n a las viudas de los soldados] y por eso trabajo en la mina鈥, a帽ade. Tiene cuatro criaturas. Detr谩s de ella, mientras habla, escuchan varios de sus jefes, miembros del comit茅 de direcci贸n, cuya presencia contrasta frente al resto de gente. Llevan traje y zapatos. Y camisas blancas impolutas. Ignorando esta vigilancia, Yoel reconoce que, aunque vive mejor que cuando trabajaba en canteras de obras transportando materiales a la espalda, es un lugar duro. 鈥淣o tengo buena salud. Picando y lavando piedras me estropeo las manos, la piel y la espalda, porque estamos much铆simas horas trabajando. Hay d铆as en que no encuentro oro y pierdo el dinero que he invertido. Y muchas veces, como nosotras no sabemos si los hombres han encontrado oro o no, tenemos que fiarnos de que lo que nos dicen. A veces nos estafan. Dicen que no hay nada cuando en realidad hay鈥, concluye.

Se refiere a una creencia popular seg煤n la cual las mujeres no pueden entrar en el agujero de la mina ni pasar cerca de los accesos porque su presencia hace que desaparezca el mineral. Esta superstici贸n es, en realidad, en una forma de robo. Al prohibirles bajar a la tierra y comprobar ellas mismas las vetas, en muchos casos son estafadas. Entonces, compran la piedra que los hombres sacan y ellos, adem谩s, les suelen ayudar a picarla para transformarla en arena y buscar el mineral. 鈥淎 veces los chicos j贸venes que las ayudan les mienten y les dicen que no hay nada鈥, cuenta Sifa, coordinadora de las mujeres que trabajan en la mina de Kadumwa que tambi茅n quiere presentarse solo con su nombre. Ella, como Yoel y la mayor铆a de las mujeres que trabajan en la mina, es desplazada. Tiene siete criaturas. Cuenta que los motivos para migrar suelen ser porque el marido ha abandonado a la familia o son viudas y necesitan medios de vida.

Sifa habla seria y despacio. No se ha sentado en una esquina del camino como su compa帽era. Permanece en pie. No solo coordina a las mujeres, forma parte del comit茅 de direcci贸n y tiene un pozo de oro. Lo cuenta con la postura humilde pero firme, tambi茅n delante de sus jefes. Sifa, gracias tambi茅n al trabajo que realiza en esta la zona AFEM (Association des Femmes des M茅dias, Asociaci贸n de las Mujeres en los Medios, en castellano), es parte de una peque帽a revoluci贸n en el sistema minero de Kadumwa.

En la zona alta que rodea al agujero hay casas y alguna tienda, pero no todo el mundo vive ah铆. Algunas personas, hombres, mujeres y criaturas que viven de la mina, tienen sus hogares repartidos en casetas en torno a los puntos de extracci贸n. Hay cosas que no pueden transmitirse en una foto. Ni en un v铆deo. El olor, lo resbaladizo que es el suelo h煤medo que atraviesa la mina y por el que las mujeres pasan en chanclas cargando baldes con arena y piedras. La estrechez del camino. La humedad del ambiente y de las casas, construidas con maderas y techos de metal, pero sin suelo, por lo que la gente vive sobre el barrizal. La tensi贸n del ambiente. La hostilidad abierta de algunas expresiones frente un grupo de periodistas blancas que est谩n visitando la zona. Pero tambi茅n la alegr铆a de otras, el orgullo de las mujeres que quieren hablar de su trabajo y denunciar sus condiciones. El cielo se est谩 oscureciendo y empieza a caer alguna gota. Cuando llueve en Rep煤blica Democr谩tica lo hace sobre el barro. Esto significa que, si te quedas en la mina cuando empieza a llover, es probable que no puedas salir en un buen rato. Al menos hasta que el terreno se seque y deje de ser tan resbaladizo. Esto obliga a la comitiva, hombres de traje, paracaidistas blancas y currelas, a subir al pueblo, a la zona alta, antes de lo previsto.

La mano de obra esclava que suple la falta de maquinaria

Kadumwa es una mina de oro artesanal, es decir, la falta de maquinaria se suple con mano de obra. Podr铆amos a帽adir, adem谩s, que la mano de obra con peores condiciones es la de las mujeres, como suele pasar en los sistemas mineros. En la misma zona se encuentra la minera canadiense Banro, industrial. La diferencia entre un tipo de mina y otra, adem谩s de la maquinaria, suele ser tambi茅n por el tipo de propiedad.

Las mineras de las grandes empresas occidentales suelen realizar la fase de exploraci贸n, m谩s cara, y una vez que encuentran una zona de minerales, tienen derecho a su explotaci贸n. A partir de ah铆, el truco est谩 en subcontratar filiales, que suelen ser chinas y que no entran en tratados internacionales, lo que les permite ser m谩s laxas en cuanto a derechos laborales. Adem谩s, el entramado de empresas dificulta saber qui茅n es la persona responsable cuando se dan 鈥搚 se dan todo el tiempo鈥 condiciones de explotaci贸n.

Algunas de estas zonas exploradas y explotadas por grandes mineras pueden quedar abandonadas porque ya no son tan rentables. Es entonces cuando las comunidades se acercan para extraer los minerales de esas zonas de forma artesanal. 鈥淣uestro comit茅 ha sido elegido por la comunidad鈥, asegura Amos Mirindi, jefe del comit茅 de direcci贸n de Kadumwa. 鈥淯na de las ventajas de esta mina es que no est谩 controlada por grupos armados鈥, afirma en otro momento. 鈥淥ficialmente no hay minas controladas por grupos armados, pero, aunque no se diga, estos llevan la propiedad y venta de muchas de esas minas鈥, asegura Justine Masika, presidenta de la asociaci贸n Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles (Sinergia de mujeres por las v铆ctimas de las violencias sexuales), situada en Kivu Norte, otra de las provincias del pa铆s. En esa zona el conflicto congole帽o est谩 m谩s activo. All铆 operan alrededor de 150 grupos armados y el Gobierno provincial suele establecer toques de queda ampar谩ndose en la inestabilidad. En el 煤ltimo mes de febrero, la hora obligatoria para estar en casa eran las diez de la noche. Muchas de las mujeres que llegan a Kadumwa lo hacen, de hecho, como desplazadas desde la provincia de Kivu Norte.

En la ruta que atraviesa las casas y da acceso a los agujeros hay varias zonas con agua. Un chico mete la mano y saca arena. Entre sus dedos se ve una viruta m铆nima de oro. La empresa minera que explot贸 con maquinaria industrial este terreno antes de abandonarlo perfor贸 la tierra, creando unos agujeros por los que el agua se filtra y se contamina. La falta de agua potable accesible es uno de los problemas b谩sicos de esta mina y conseguirla se ha convertido en un trabajo t铆pico de las mujeres. Cuando no tienen dinero para comprar piedra a los mineros, se desplazan cargando bidones amarillos de agua. Necesitan transportar 20 bidones al d铆a para conseguir el dinero m铆nimo con el que alimentar a su prole.

鈥淓n Kadumwa solo hay una fuente y todas las personas van ah铆. Las mujeres suelen disputar el agua con hombres j贸venes y hay peleas. Hace dos d铆as una mujer se cay贸, se rompi贸 una pierna y est谩 en el hospital. Para las mujeres con criaturas esto es un gran problema. Esta ausencia de agua limpia y de acceso al agua provoca infecciones, granos, heridas en la piel, infecciones en los genitales, alergias. Cada vez son m谩s frecuentes estas infecciones en las mujeres y se est谩n desarrollando en los ni帽os y ni帽as鈥, dice Sifa.

El control de los pozos, un logro estrat茅gico

Llueve con mucha fuerza y el agua da golpes contra la tejavana del habit谩culo de cemento situado en el pueblo, encima de la mina. En el espacio hay varias sillas. A un lado, las mujeres blancas, acompa帽adas de alguna integrante de AFEM que traduce del suajili al franc茅s. En frente, media fila est谩 ocupada por el jefe del comit茅 de direcci贸n de Kadumwa, Amos Mirindi, rodeado de otros hombres; la otra mitad la ocupan Sifa y sus compa帽eras. En las filas de detr谩s se agrupan otros mineros y mineras.

Sifa forma parte del comit茅 de direcci贸n, integrado por siete hombres y tres mujeres: una encargada de las mujeres, una presidenta de madres y una encargada de sensibilizaci贸n de las mujeres. En esta zona minera hay unas 5250 personas, de ellas, mil son mujeres. En Kadumwa, en concreto, son 125. 鈥淗ay 200 pozos en total en toda la zona鈥, dice Mirindi, 鈥渃uatro de ellos liderados por mujeres鈥. Sifa niega con la cabeza: 鈥淪olo dos鈥. 鈥淧ara tener un pozo en propiedad es necesario tener 3.000 d贸lares y las mujeres no los suelen tener. Adem谩s, muchos hombres piensan que no estamos hechas para ser propietarias, que va en contra de nuestra naturaleza y que deber铆amos trabajar en el campo鈥, contin煤a ella. Incluso siendo propietaria, se encuentran en situaciones desigualdad. Est谩 obligada a tener un asistente hombre al que paga a diario, salga o no mineral que vender. El asistente es quien entra en el agujero: 鈥淓n ese momento pierdes el control de la mina, porque no sabes en qu茅 han estado trabajando los hombres dentro y qu茅 han conseguido鈥. Este asistente es tambi茅n quien la representa en reuniones con hombres, porque no quieren hablar con la dirigente.

El rol cl谩sico de las mujeres en la mina era de trabajo en el peque帽o comercio que rodea a la extracci贸n, ejerciendo la prostituci贸n, cosiendo la ropa de los hombres, limpiando, cocinando para ellos, al servicio de los mineros. Pero ya no. O no solo. 鈥淭ener un pozo en propiedad est谩 rompiendo estereotipos contra las mujeres y, adem谩s, trabajo por romperlos. Apuesto por que las mujeres trabajen en mi pozo. Cuando se est谩 construyendo un agujero demuestro que, si pasamos, no desaparecen los minerales鈥, explica Sifa. A pesar de que ellas no pueden bajar, Sifa obliga a los hombres que trabajan con ella a repartir las piedras de forma justa: 鈥淟es digo que es importante que las mujeres tambi茅n encuentren minerales, porque esto supone transformar las din谩micas en la mina鈥.

La organizaci贸n de las mujeres en la mina de Kadumwa va m谩s all谩 y lo ven como un 茅xito para mujeres y madres. Seg煤n cuentan, cuando la propietaria del pozo es una mujer se solidarizan entre ellas y se apoyan. Por ejemplo, si un hijo o hija est谩 enferma y la madre no puede ir a trabajar, las mineras reservan algo de dinero para las medicinas. 鈥淨ueremos que el n煤mero de mujeres propietarias aumente porque entendemos nuestras necesidades y tenemos otra manera de trabajar鈥, asegura Sifa.

El control de alg煤n contribuye a mejorar la posici贸n de poder de las mineras, pero la prostituci贸n sigue siendo uno de los trabajos m谩s extendido entre las mujeres. 鈥淗ay un grupo de salud dentro del comit茅 que ense帽a a las mujeres a protegerse, les dan condones y cuando lo necesitan les dirigen y facilitan el acceso al centro de salud m谩s cercano鈥, dice Mirindi. En la misma fila de sillas, junto a Sifa, hay otra mujer. Es la otra propietaria. Quiere hablar, pero Mirindi contin煤a antes de que se presente: 鈥淎qu铆 respetamos el c贸digo minero. Cuando las mujeres llegan vemos si est谩n embarazadas, si est谩n embarazadas no trabajan鈥. Una mujer se revuelve en una de las filas de detr谩s y se acerca a una de las periodistas para susurrar, mientras el jefe habla: 鈥溌縀ntiendes franc茅s?鈥. 鈥淎lgo鈥, responde. La minera est谩 molesta porque el jefe no ha dejado hablar a su compa帽era, la otra propietaria: 鈥淭odo lo que dice es mentira鈥, dice se帽alando a Mirindi, 鈥渘o se miran las infecciones y las mujeres embarazadas trabajan鈥.