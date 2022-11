–

November 20, 2022

Muri贸 Hebe. La lloramos nosotrxs, sus orgullosxs hijxs.

Las Madres de la Plaza de Mayo supieron sostener como nadie en este mundo la causa que nos constituye: ah铆 donde el Estado asesina a quienes luchan por una revoluci贸n justa no habr谩 nunca ley leg铆tima.

Hac铆a falta que alguien encarnara toda la justicia y toda la arbitrariedad para gritar con fuerza que nunca, nunca nos iban a derrotar. Eso fue Hebe.

Lo dijo mil veces: 鈥渘uestrxs hijxs nos parieron鈥.

No hay una lucha popular que del 77 en adelante no haya encontrado en las Madres el principio moral mas alto de su propia fuerza.

El fallecimiento de la amada y admirada Hebe no es el final de nada, desde luego. Muy por contrario: ella lo prepar贸 todo con tiempo y dedicaci贸n, por lo que no nos cuesta demasiado entender que la emoci贸n desbordante que sentimos ahora es simplemente la de sentir en nosotrxs su grandeza, el agradecimiento de habernos preparado tan bien para heredar plenamente su lucha que fue, es y ser谩 la nuestra. Hebe es la mujer s铆mbolo real y mejor de la Argentina y sus alrededores.

Lloremos a Hebe, somos los hijxs de Hebe. Lo orgullosos hijos de las Madres.

