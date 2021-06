Orgullo diverso, orgullo de clase

–

Un a帽o m谩s, la Confederaci贸n Nacional del Trabajo muestra su apoyo y asume las reivindicaciones del D铆a Internacional del Orgullo LGTBI+ que llenar谩n de nuevo las calles de manifestaciones y protestas en todos los territorios para reclamar derechos y para defender los que hasta ahora se han conquistado. D茅cadas de lucha del colectivo que comenzaron en los 煤ltimos a帽os de la dictadura militar franquista y contin煤an hoy con la misma vigencia, frente a nuevas amenazas a la diversidad sexual, sus derechos, la integridad y la dignidad del colectivo.

La sombra de los movimientos reaccionarios y ultraconservadores est谩n poniendo en riesgo los derechos LGTBI+ en paralelo a los derechos de la mujeres: desde las pol铆ticas abiertamente lgtbif贸bicas de Bolsonaro en Brasil y de Put铆n en Rusia a los 煤ltimos movimientos del gobierno h煤ngaro que acaba de decretar una nueva ley anti-LGTBI+ despu茅s que ese parlamento aprobase una declaraci贸n contra el Convenio de Estambul sobre prevenci贸n y lucha contra la violencia machista; o las autodenominadas 鈥渃iudades/zonas libres鈥 de ideolog铆a LGTB en distintas regiones de Polonia. En este mismo pa铆s fueron multitudinarias las manifestaciones promovidas por el movimiento feminista frente a las nuevas restricciones para ejercer el derecho al aborto.

Las manifestaciones en contra del derecho al matrimonio igualitario en 2005, el autob煤s transf贸bico de las plataformas ultracat贸licas y ultraderechistas, el intento de restricci贸n de la Ley del Aborto de Gallard贸n, los grupos 鈥減ro-vida鈥 que acosan a las mujeres a las puertas de las cl铆nicas, las sentencias mis贸ginas y machistas como, la del caso manada, o las sentencias que amparan a agresores lgtbifobicos, el desmantelamiento de servicios p煤blicos dirigidos a ayudar a las mujeres v铆ctimas de violencia machista o de los servicios de asesoramiento, denuncia y apoyo para el colectivo LGTBI+, el llamado pin parental, o las declaraciones institucionales a favor de 鈥渞evisar鈥 leyes auton贸micas que garantizan derechos鈥 son solo una secuencia r谩pida y una advertencia clara de que los derechos siempre estar谩n amenazados. Nos enfrentamos a un pulso constante en el que nada indica que debamos bajar la guardia. Menos a煤n desmovilizarnos o fragmentarnos.

La discriminaci贸n por raz贸n de identidad de g茅nero u orientaci贸n sexual en el 谩mbito laboral sigue siendo una realidad. Una realidad que castiga especialmente a las personas trans, que necesitan de un sindicato feminista y solidario para abordar, trabajar y luchar para que estas mismas desaparezcan de la esfera laboral y social. Reivindicamos que la diversidad de la clase obrera, lejos de ser una trampa, es un hecho hist贸rico, y por ello en CNT encontrar谩s la fuerza colectiva de un sindicato para luchar.

Orgull divers, orgull de classe

Un any m茅s, la Confederaci贸 Nacional del Treball mostra el seu recolzament i assumeix les reivindicacions del Dia Internacional de l鈥橭rgull LGTBI+, que ompliran de nou els carrers de manifestacions i protestes a tot el territori per reclamar drets i per a defensar els que, fins ara, s鈥檋an conquistat. D猫cades de lluita del col路lectiu que comen莽aren els 煤ltims anys de la dictadura militar franquista i continuen avui amb la mateixa vig猫ncia, davant les noves amenaces a la diversitat sexual, els seus drets, la integritat i la dignitat del col路lectiu.

L鈥檕mbra dels moviments reaccionaris i ultraconservadors estan posant en risc els drets LGTBI+ en paral路lel als drets de les dones: de les pol铆tiques obertament lgtbif貌biques de Bolsonaro a Brasil i de Putin a R煤ssia, als 煤ltims moviments del govern d鈥橦ongria que acaba de decretar una nova llei anti-LGTBI, despr茅s de que aquest parlament hagu茅s aprovat una declaraci贸 expressa contra el Conveni d鈥橧stambul, sobre prevenci贸 i lluita contra la viol猫ncia masclista; fins a les autodenominades 芦ciutats/zones lliures禄 de ideologia LGTB a diverses regions de Pol貌nia. En aquest mateix pa铆s foren multitudin脿ries les manifestacions promogudes pel moviment feminista davant les noves restriccions per poder exercir el dret a l鈥檃vortament.

Les manifestacions en contra del dret al matrimoni igualitari el 2005, l鈥檃utob煤s transf貌bic de les plataformes ultracat貌liques i d鈥檜ltradreta, l鈥檌ntent de restricci贸 de la Llei d鈥橝vortament de Gallard贸n, els grups 芦pro-vida禄 que assetgen les dones a les portes de les cl铆niques, les sent猫ncies mis貌gines i masclistes com la del cas de 芦la manada禄, o les sent猫ncies que protegeixen a agressors lgtbif貌bics. El desmantellament dels serveis p煤blic dirigits a ajudar les dones v铆ctimes de viol猫ncia masclista o dels serveis d鈥檃ssessorament, den煤ncia i recolzament pel col路lectiu LGTBI+, l鈥檃nomenat 芦pin parental禄, o les declaracions institucionals a favor de 芦revisar禄 lleis auton貌miques que garanteixen drets鈥 Son nom茅s una seq眉猫ncia r脿pida i una advert猫ncia clara de que els drets sempre estaran amena莽ats. Ens enfrontem a un pols constant que ens indica que no podem baixar la gu脿rdia, i menys encara desmobilitzar-nos o fragmentar-nos.

La discriminaci贸 per ra贸 de identitat de g猫nere o orientaci贸 sexual a l鈥櫭爉bit laboral segueix sent una realitat. Una realitat que castiga especialment a les persones trans*, que necessiten d鈥檜n sindicat feminista i solidari per abordar aquestes situacions, treballar i lluitar per a que desapareguin conjuntament de l鈥檈sfera laboral i social. Reivindiquem que la diversitat de la classe obrera, lluny de ser una trampa, 茅s un fet hist貌ric, i per tot aix貌, a CNT, hi trobareu la for莽a col路lectiva d鈥檜n sindicat per a continuar lluitant.

Orgullo diverso, orgullo de clase

Un ano m谩is, a Confederaci贸n Nacional do Traballo mostra o seu apoio e asume as reivindicaci贸ns do D铆a Internacional do Orgullo LGTBI+ que encher谩 novamente as r煤as de manifestaci贸ns e protestas en todos os territorios para reclamar dereitos e defender os que se conquistaron at茅 a data de hoxe. D茅cadas de loita do colectivo que comezaron nos 煤ltimos anos da ditadura militar franquista e contin煤an hoxe coa mesma vixencia, fronte a novas ameazas 谩 diversidade sexual, aos dereitos, 谩 integridade e 谩 dignidade do colectivo.

A sombra dos movementos reaccionarios e ultraconservadores est谩 po帽endo en risco os dereitos LGTBI+ en paralelo aos dereitos das mulleres: desde pol铆ticas abertamente lgtbif贸bicas de Bolsonaro en Brasil e Putin en Rusia ao 煤ltimos movementos do goberno h煤ngaro que acaba de decretar unha nova lei anti-LGTBI+ despois de que ese parlamento aprobase unha declaraci贸n contra o Convenio de Estambul sobre prevenci贸n e loita contra a violencia machista; ou as autodenominadas 鈥渃idades/zoas libres鈥 de ideolox铆a LGTB en distintas rexi贸ns de Polonia. Neste mesmo pa铆s foron multitudinarias as manifestaci贸ns promovidas polo movemento feminista fronte 谩s novas restrici贸ns para exercer o dereito ao aborto.

As manifestaci贸ns en contra do dereito ao matrimonio igualitario en 2005, o autob煤s transf贸bico das plataformas ultracat贸licas e ultradereitistas, o intento de restrici贸n da Ley do Aborto de Gallard贸n, os grupos 鈥減ro-vida鈥 que acosan 谩s mulleres 谩s portas das cl铆nicas, as sentenzas mis贸xinas e machistas como a do caso manada ou as sentenzas que amparan a agresores lgtbif贸bicos, o desmantelamento de servizos p煤blicos dirixidos a axudar 谩s mulleres v铆timas de violencia machistas ou dos servizos de asesoramento, denuncia e apoio para o colectivo LGTBI+, o chamado pin parental ou as declaraci贸ns institucionais a favor de 鈥渞evisar鈥 leis auton贸micas que garanten dereitos鈥 son so unha secuencia r谩pida e unha advertencia clara de que os dereitos sempre estar谩n ameazados. Enfront谩monos a un pulso constante no que nada indica que debamos baixar a garda. Menos a铆nda desmobilizarnos ou fragmentarnos.

A discriminaci贸n por raz贸n de identidade de x茅nero e orientaci贸n sexual no 谩mbito laboral segue sendo unha realidade. Unha realidade que castiga especialmente 谩s persoas trans, que necesitan dun sindicato feminista e solidario para abordar, traballar e loitar para que estas mesmas desaparezan da esfera laboral e social. Reivindicamos que a diversidade da clase obreira, lonxe de ser unha trampa, 茅 un feito hist贸rico, e por isto, na CNT atopar谩s a forza colectiva dun sindicato para loitar.

Harrotasun anitza, klase harrotasuna

Aurten ere, CNTk bere babesa erakutsi du, eta bere gain hartu ditu LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren aldarrikapenak. Aldarrikapen horiek kaleak manifestazioz eta protestaz beteko dituzte lurralde guztietan, LGTBI+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko eta orain arte lortutakoa defendatzeko. Frankismoaren diktadura militarraren azken urteetan hasi ziren kolektiboaren borroka-hamarkadak, eta gaur egun ere indarrean jarraitzen dute, aniztasun sexualaren, eskubideen, integritatearen eta duintasunaren aurkako mehatxu berrien aurrean.

Mugimendu erreakzionarioen eta ultrakontserbadoreen itzalak arriskuan jartzen ditu LGTBI+ eskubideak, emakumeen eskubideekin batera: Brasilgo Bolsonaroren eta Errusiako Putinen politika lgtbifobikoetatik hasi, eta Hungariako gobernuaren azken mugimenduetara, LGTBI+ kolektiboaren aurkako lege berri bat ezarri berri baitu. Eta noski, Polonian sortutako LGTB ideologiarik gabeko herri eta zonaldeak zenbait lekutan. Paradojikoki, oso jendetsuak izan ziren azken honetan mugimendu feministaren abortatzeko eskubidearen aldeko adierazpenak.

Sexu bereko ezkontza-eskubidearen aurkako adierazpenak, plataforma ultrakatoliko eta ultraeskuindarren autobus transfobikoa, Gallardonen Abortuaren Legea hondatzeko saiakera, emakumeak kliniken ateetara izorratzeko asmoz jarraitzen dituzten 鈥減ro-vida鈥 taldeak, sententzia misogino eta matxistak, hala nola, 鈥榤anada鈥檙en kasua, edo erasotzaileei babesa ematen dietenak. Etengabeko pultsu bati egin behar diogu aurre, eta ezerk ez du adierazten lasaitu gaitezkeenik. Are gutxiago desmobilizatu edo zatitu.

Lan esparruan, genero-identitateagatik edo sexu-orientazioagatik diskriminazioa oraindik ere errealitate bat da. Errealitate horrek bereziki zigortzen ditu trans pertsonak, eta horrexegatik sindikatu feminista eta solidarioa behar dute, langile trans hauek lan- esparrutik desager ez daitezen. Aurten, langile-klasearen aniztasuna, tranpa izan beharrean, gertaera historikoa dela aldarrikatzen dugu, eta horregatik, CNTn sindikatu batek borrokatzeko duen indar kolektiboa topatuko duzu.

Argullu diversu, argullu de clase