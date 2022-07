–

De parte de Indymedia Argentina July 6, 2022 208 puntos de vista

As铆 fue la primera marcha internacional del Orgullo en la frontera entre Argentina y Bolivia. 鈥淢archamos desde nuestras corporalidades Ind铆genas, perif茅ricas, subversivas de nacimiento, castradas de posibilidades鈥.

Por Pewma Figueroa. Video: Nazarena Vercellone.

La primera Marcha Internacional de la diversidad sexual en las fronterizas ciudades de Villaz贸n, Bolivia Plurinacional y La Quiaca, Argentina, se realiz贸 este 28 de junio, D铆a Internacional del Orgullo. Travestizar la indianidad Qariwarmi, fue la consigna. Porque si hay algo que tenemos muy claro desde peque帽as las personas de la diversidad sexual en todas partes del mundo, es que las violencias de g茅neros no responden a l铆mites geogr谩ficos, como tampoco las violencias raciales.

La organizaci贸n del evento fue un trabajo conjunto entre Rosalinda Ancasi de la oficina de G茅nero y Diversidad de La Quiaca, y Marcos Colque del Movimiento LGBTQ+ de Villaz贸n.

鈥淓ramos todas morochas y eso fue lo m谩s hermoso, romper las fronteras con la marikonidad indigena鈥 dice la activista Alexis M茅ndez participante de la marcha.

Romper las fronteras con la marikonidad ind铆gena

Rosalinda Ancasi es la primera mujer trans visible de La Quiaca. Ella trabaja en la oficina de G茅nero y Diversidad de su municipio. Afirma haber luchado por mucho tiempo para finalmente llegar a lo que fue esta jornada: un d铆a hist贸rico para las personas de la diversidad sexual de La Quiaca y Villaz贸n. 鈥淢ovilizarnos de forma conjunta nos ayuda a lograr mayor visibilidad y que nuestras reivindicaciones tomen fuerza. Buscamos posicionarnos como personas que merecemos tener m谩s respeto y cari帽o por parte de la sociedad. Muchas veces sufrimos discriminaci贸n dentro de las familias, la comunidad y las escuelas鈥, dijo Rosalinda.

A esto se refiere el colectivo travesti trans al afirmar que las violencias son estructurales. 脡stas no se muestran de una 煤nica forma, ni en un solo espacio. La respuesta que se plante贸 la militancia fue trabajar desde distintos campos. La pol铆tica del cupo laboral travesti-trans, aprobado en 2021 en Argentina, fue un largo viaje iniciado por las travestis ind铆genas Lohana Berkins y Diana Sacay谩n hace m谩s de 20 a帽os.

En La Quiaca, desde que una mujer trans est谩 encabezando la oficina de la Diversidad, cuentan que se est谩 realizando transformaciones importantes para el colectivo lgbtttqpnb, en conjunto con organizaciones sociales y activistas.

鈥淢archamos por quienes hoy no pueden decir lo que son鈥

Marco Colque es referente del colectivo del Movimiento LGBT de Villaz贸n, Bolivia Plurinacional. 脡l se presenta como parte de la naci贸n Aymara, en cuyo lenguaje existe el pronombre neutro, adem谩s del femenino y masculino. 鈥淓sta marcha la hacemos no solo por nosotres, sino por todas las personas que a煤n hoy no pueden decir libremente lo que son. A elles les queremos decir que no est谩n solos, que somos una comunidad鈥, expres贸 Marco.

Las sexualidades no heterosexuales, las travestis-trans y todas aquellas identidades que transitan por fuera del binario, son a煤n rechazadas y juzgadas. Marco tambi茅n cont贸 que su familia y amigues lo han sabido respetar. Pero expresa que 鈥渢enemos que darnos a conocer para mostrar que existimos y contribuimos a la sociedad completa, como cualquier otra persona. Por tanto merecemos un trato digno desde la infancia鈥.

Las personas asistentes, entre las que hab铆an tambi茅n infancias, agradec铆an la idea de Marcos de musicalizar la marcha en Villaz贸n con bandas t铆picas, en vez de Djs o m煤sica electr贸nica como en otros lugares, logrando un ambiente de marcha territorial.

La Marcha Internacional comenz贸 el 28 de junio por la ma帽ana, con quienes fueron llegando desde distintas localidades y ciudades de ambos lados de la frontera. Humahuaca, Sucre, Tilcara, San Salvador, Salta, San Antonio de los Cobres entre otras. Y fueron coloreando las Quebrade帽as calles de La Quiaca. La plaza central fue vestida de lentejuelas, tacones altos, letreros y banderas trans y LGBT.

Cont贸 con la presencia del intendente Blas Gallardo y del Concejo Deliberante del municipio.

Las organizaciones exigen, entre otras demandas, el cumplimiento de la Ley de cupo laboral Travesti-Trans-No binarie en los organismos del estado. Se estima que m谩s de 200 personas participaron en lo que fue la primera Marcha del Orgullo en esta ciudad.

Orgullo Quebrade帽o

Por la tarde, les asistentes cruzaron la frontera hacia Bolivia, para reunirse en Villaz贸n y continuar la jornada. El punto de encuentro fue la Plaza de las Banderas, lugar donde por primera vez las banderas trans y del arco iris colmaron el espacio p煤blico. La felicidad del ambiente, la libertad, ansiedad y emoci贸n en los rostros de quienes asistieron, da cuenta de que salir del cl贸set no es solo metaf贸rico. Los espacios p煤blicos se disputan a diario, y la lucha por habitarlos hoy de forma colectiva ha dejado en claro no hay vuelta atr谩s, al cl贸set no se vuelve m谩s.

Entre las Organizaciones sociales estuvieron 鈥淥rgullo Quebrade帽o鈥, colectiva que nuclea a marikas, tortas y travas antirracistas que abrazan su indianidad y transitan experiencias de vida campesina. Desde 2018 se organizan realizando actividades que buscan entrelazar la vida cultural, la vida campesina y las formas rituales de la disidencia sexual.

Contrabandos y estereotipos

Gustavo Cabana, de la naci贸n Omahuaca y parte de la organizaci贸n, se帽ala que la pregunta en el andar de la organizaci贸n de la marcha fue 驴qu茅 ocurre con las desobediencias sexuales en los lugares fronterizos del territorio andino?. 鈥淟as marikas del colectivo usamos el rebozo como identidad politica, para hacer frente al orden heterosexual que baja por las v铆as del patriarcado blanco, como tambi茅n del patriarcado 茅tnico presente y que oprimen tan fuerte como los patriarcados occidentales鈥. Nos cuenta que durante la organizaci贸n de esta marcha, se dialog贸 en torno a la idea de que tal como existen maneras de contrabando para transitar las fronteras geogr谩ficas, 鈥渆xiste un contrabando torta, un contrabando marika, un contrabando trava inscripto

de nuestros cuerpos鈥.

Gustavo cuenta que 鈥渉ubo sentimientos encontrados en el evento, ya que en el lado de Argentina, hay un pensamiento estereotipado de Bolivia. Muchos estamos derribando prejuicios que vienen de las grandes ciudades en donde se concentra la cultura LGBT.

La xenofobia muchas veces responde a pensamientos nacionalistas y raciales ense帽ados, y las personas de la diversidad sexual no est谩n exenta de cometer discriminaciones hacia personas de la propia comunidad. Por el contrario, es una realidad que se repite sobre todo en las grandes ciudades para con personas racializadas, y de otros territorios.

Gran Ayllu trava, marika, torta y no binarie

鈥淓sos pensamientos de que en Bolivia o de las tierras altas, la gente es m谩s cerrada frente al tema, hoy lo estamos derribando con este gran Ayllu trava, marika, torta y no binarie鈥 cierra Gustavo. Esta cr铆tica a las fronteras de g茅nero y geogr谩ficas que producen desigualdades er贸ticas, afectivas, corporales, y pol铆ticas, fue parlamentada en el trascurso de la organizaci贸n de este evento. Los debates fueron travestidos en un manifiesto realizado y le铆do por la activista quebrade帽a Alexis Mendez.

Pese al frio y al viento de altura, nadie qued贸 indiferente frente a una voz que interpelaba y se hac铆a eco entre todas las personas presentes en esta hist贸rica jornada de manifestaci贸n. Alexis M茅ndez, se pronuncia ante la sociedad como una marika travestida perteneciente a la naci贸n Omahuaca, y de coraz贸n y afecto a la comunidad de Chorrillo. La artista independiente bailarina y coplera afirma que 鈥渘o hay que olvidar nuestras ra铆ces, tejido, comidas y coplas porque son una forma m谩s de resistencia鈥. 鈥淢archamos desde nuestras corporalidades Ind铆genas, perif茅ricas, subversivas de nacimiento, castradas de posibilidades鈥.

Se帽ala que la diversidad sexual en estos territorios insiste y resiste a la par de sus comunidades. 鈥淢iramos con respeto nuestras familias, nuestras ancestras, nuestros ayllus. As铆 lo hacemos hoy. Sin embargo todo tiene un l铆mite, la heteronorma tambi茅n ha llegado a los ayllus鈥, dice Alexis. Y se帽ala 鈥淣o podemos seguir permitiendo m谩s odio de ning煤n lugar. Hay personas que creen que la desobediencia sexual viene con la colonia, pero eso es imposible鈥.

Por suerte hoy existen los registros del rol importante que ten铆an las personas tercer g茅nero dentro de las comunidades de las culturas andinas, y tal como hoy, antes de la llegada de los colonos, exist铆amos tambi茅n. Por otro lado, una de las discusiones que se est谩 dando en la comunidad hace a帽os, es que desde lo LGTB de ciudad, se insiste en plantear rostros de piel blanca y clase media como la imagen oficial que hegemonizan la experiencia no heterosexual.

Marcha plurinacional, morena, marrona e ind铆gena

鈥淓s muy fuerte pensar que cuando viajamos a la ciudad vemos discriminaci贸n constante, un racismo muy potente para con nuestro cuerpos racializados, y muchas veces desde personas de la propia comunidad LGBT. Nuestros cuerpos ind铆genas vienen a incomodar esa geicidad blanca y hegem贸nica que se crea en las ciudades, porque nos resistimos a olvidar nuestras ra铆ces鈥 Alexis a帽ade que 鈥渓o LGBT te obliga a olvidar tus ra铆ces, y qui茅nes somos鈥

Con la modernidad se ha creado la idea de que la gente de ciudad est谩 m谩s avanzada en los debates, intentan higienizar la identidad de g茅nero y sexual desprendiendo nuestra historia ind铆gena, negra, morena y perif茅rica, del debate LGBT. 鈥淣os queda a nosotres aunar esos espacios, 谩reas y experiencias para crear conocimiento hacia nuestras guaguas, abuelas, tenemos historial de generaciones de travestis en la zona鈥 cuenta Alexis.

El hecho de haber realizado la primera marcha de la diversidad sexual en Villaz贸n y La Quiaca, forma parte de un importante proceso de descentralizaci贸n en donde la voz y los cuerpos de la diversidad sexual hoy se est谩n haciendo presentes en cada rinc贸n de los territorios. Marco comenta 鈥淗e ido a muchas marchas del Orgullo en ciudades grandes como Santa Cruz y La Paz. Sin

embargo, marchar en tu propia ciudad es una necesidad para educar a nuestros vecinos en el respeto a las identidades diversas que existen desde siempre en la historia.鈥 Salir a las calles de tus barrio, es salir con identidad. Y no solo la identidad de g茅nero. Hoy hablamos de una Pluridentidad, porque tambi茅n es una marcha morena, marrona e ind铆gena.

Marchar en territorios de las naciones Aymara, Quechua y Kolla es poner los cuerpos como s铆mbolo de protesta frente a las consecuencias de un patriarcado blanco, extractivista y colonial. El andar Plurinacional y diverso es reivindicar la existencia del tercer g茅nero que forma parte de la milenaria Cultura Andina. Es un recorrido hacia la memoria que nos lleva a recordar que el castigo y genocidio hacia la comunidad ind铆gena LGBTTTQ, comenz贸 en Abya Yala o la actual Am茅rica, con la llegada de los barcos Europeos hace cinco siglos.

Lentamente el despojo no solo fue de la tierra comunitaria, sino tambi茅n de una forma de vivir basada en la complementariedad y reciprocidad entre los seres que habitamos esta tierra. Aqu铆, la presencia de personas del tercer g茅nero de Los Andes, tomaban roles en ceremonias como mediadores entre lo femenino y masculino, pudiendo transitar entre ambos polos. 驴Por qu茅 entonces, debemos seguir reduciendo la experiencia a solo dos opciones?

Este 28 de junio, la invitaci贸n fue para las personas de Villaz贸n y La quiaca, a salir del enclosetado y competitivo mundo del binarismo hombre-mujer. A cruzar fronteras que no permiten el abrazo colectivo. Queremos caminar juntes hacia un buen vivir, donde nadie tenga que sentir miedo de salir a la calle por ser distinto.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2022/07/01/orgullo-indigena-y-transfronterizo-en-la-primera-marcha-internacional-la-quiaca-villazon/