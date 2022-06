La jornada se inici贸 en la plaza de la Ermita de San Jer贸nimo a las 19:30 con una actuaci贸n de ni帽as y ni帽os del barrio representando la tragedia de las guerras.

Mar铆a 脕ngeles Montesinos, del colectivo Orriols Convive, destac贸 que la representaci贸n es parte de la labor que est谩n desarrollando con lxs ni帽os y j贸venes del barrio para vacunarlos contra la guerra y militarizaci贸n..Se帽al贸 que 鈥渆sto es parte de nuestra labor como educadoras el combatir la violencia generando conciencia pacifista entre los m谩s j贸venes 鈥 recordando que desde hace 1 mes,cada viernes realizan lecturas de poes铆as por la paz y contra las guerras.

En un ambiente festivo, participativo y reivindicativo se escucharon emblem谩ticas canciones pacifistas ente otras la famosa Imagine de Jhon Lenon

La segunda fase de la jornada consisti贸 en una manifestaci贸n que transcurri贸 por las calles que rodean la Plazabajo el ritmo de batucada de la conocida lesbian band . En el pasacalles que encabezaba la manifestaci贸n tras la pancarta inicial y los carteles con textos antiguerra destac贸 la aparici贸n de una impactante Giganta que simbolizaba la parca que con una gran guada帽a era seguida por el Hongo Nuclear y equipos de descontaminaci贸n vestidos con Equipos blancos de Protecci贸n Individual.

Tanto en la manifestaci贸n como en la concentraci贸n que sigui贸 se escucharon consignas como : 鈥淣o , No Guerras NO ; No , No , OTAN NO, No ,No Putin No;鈥濃 Gastos Militares para Escuelas y Hospitales鈥, o el tradicional: 鈥溌縌u茅 Queremos ? El fin de las guerras ; 驴Cu谩ndo lo queremos? Ya , Ya , Ya 鈥