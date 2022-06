–

La plaza de la Ermita de San Jerónimo en Orriols se transformó el 24 J en epicentro del movimiento antiguerra valenciano.

Convocados por la Assemblea Popular València Contra les guerras y con la adhesión de más de 20 asociaciones y organizaciones la jornada se desarrollo en un ambiente festivo, participativo y combativo.

La Asamblea reclamó detener la guerra en Ucrania, la retirada de las tropas rusas y solidaridad con los que se oponen a la guerra incluídos objetores y desertores de ambos bandos.

En su manifiesto solicitan la disolución de la OTAN y de todos los bloques militares así como la cancelación de la Deuda Externa de Ucrania.

La Asamblea Popular Valencia Contra las Guerras, en la semana de la contracumbre a la reunión de la OTAN en Madrid ,se unió este 24 Junio al movimiento antiguerra a nivel.

mundial para exigir paralizar los combates en Ucrania,la retirada de las tropas rusas al interior de sus fronteras y el derecho a ejercer la autodeterminación,bajo supervisión internacional, para las regiones de Ucrania que lo reclamen, y respeto a todas las minorías.

La jornada se inició en la plaza de la Ermita de San Jerónimo a las 19:30 con una actuación de niñas y niños del barrio representando la tragedia de las guerras.

María Ángeles Montesinos, del colectivo Orriols Convive, destacó que la representación es parte de la labor que están desarrollando con lxs niños y jóvenes del barrio para vacunarlos contra la guerra y militarización..Señaló que “esto es parte de nuestra labor como educadoras el combatir la violencia generando conciencia pacifista entre los más jóvenes “ recordando que desde hace 1 mes,cada viernes realizan lecturas de poesías por la paz y contra las guerras.

En un ambiente festivo, participativo y reivindicativo se escucharon emblemáticas canciones pacifistas ente otras la famosa Imagine de Jhon Lenon.

La segunda fase de la jornada consistió en una manifestación que transcurrió por las calles que rodean la Plazabajo el ritmo de batucada de la conocida lesbian band . En el pasacalles que encabezaba la manifestación tras la pancarta inicial y los carteles con textos antiguerra destacó la aparición de una impactante Giganta que simbolizaba la parca que con una gran guadaña era seguida por el Hongo Nuclear y equipos de descontaminación vestidos con Equipos blancos de Protección Individual.

Tanto en la manifestación como en la concentración que siguió se escucharon consignas como : “No , No Guerras NO ; No , No , OTAN NO, No ,No Putin No;” ”Gastos Militares para Escuelas y Hospitales”, o el tradicional: “¿Qué Queremos? El fin de las guerras ; ¿Cuándo lo queremos? Ya , Ya , Ya”.

La tercera fase dió inicio con la lectura coral del manifiesto que condenó la criminal invasión de Ucrania por parte del ejercito de la Federación Rusa y se nombraron las organizaciones y asociaciones que se adhieren al manifiesto y han apoyado esta jornada

PAPA BALLA de la Federación Unión Africana y en nombre de un amplio colectivo de asociaciones de migrantes , alertó que los paises empobrecidos del planeta están amenazados de hambrunas y de graves efectos por efecto de la guerra y llamó a que la Unión Europea acoja a todas las personas que huyen de conflictos armados independientemente del lugar en donse se produzcan- eliminanto los filtros racistas y las discriminaciones xenófobas.

Antonio Jiménez por el MOC señaló la necesidad de “ solidarizarnos con las personas reprimidas en Rusia por oponerse a la guerra así como que demandamos protección para quienes se resisten al reclutamiento forzoso o desertan desde ambos bandos“.

La secretaria General de CGT Valencia Ana Belén Martínez señaló que aunque la la responsabilidad prinicipal de desencadenar la guerra abierta recae sobre el régimen de Putin por haber invadido un pais soberano, hay que reconocer que dicha guerra venía gestandose desde 2014 y es producto del choque entre el nacionalismo imperial de Rusia y el expansionismo de una OTAN al servicio de de los intereses estadounidenses. En la condena a la geopolítica de los imperios reivindicó la necesidad de la Disolución de la OTAN y la de todos los bloques de carácter militar.

María Huertas , del colectivo de mujeres de negro ,destacó que “el No a la guerra no representa una posición ingenua,porque como apoyamos desde Resistencia Feminista contra la Guerra [ link ; https://feministsagainstwar.org/es/…] el único camino hacia la paz es la desescalada bélica, acuerdos de desmilitarización y la reducción del arsenal nuclear“.

Mario Aráez de anticapitalistespv señaló ” que no podemos resignarnos a aceptar la actual situación, Es urgente y necesario organizar una respuesta desde abajo contra la Guerra, las agresiones imperialistas y la militarización de las sociedades Debemos construir un potente movimiento internacionalista por la paz capaz de hacer frente a la espiral bélica en curso que nos conduce directamente al desastre. Y hoy esta movilización indica el camino a seguir”.

El acto concluyó con el despliegue del mural del No a la Guerra en la plaza y la colocación de flores de papel en señal de Duelo por las Guerras.

La jornada terminó con el llamamiento desde la Asamblea a continuar sumando voces y colectivos contra las guerras y el militarismo. Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos, movimientos sociales y ciudadanía general en sumarse al reto.

Así lo señaló Alberto Martinez de ATTAC :Seguiremos la senda con paso corto y mirada larga para que NO A LA GUERRA que surge desde Abajo, siga extendiendose entre valencianos y valencianas .Para eso trabajaremos y lucharemos para generar una marea pacifista que inunde nuestras calles ,y que consiga detener la Guerra y logre la paz entre pueblos.

Para más información:



correo valenciacontralesguerres@gmail.com





Para ver manifiesto ir a https://pv.attac.es/manifest-de-las…