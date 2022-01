–

De parte de SAS Madrid January 8, 2022 77 puntos de vista

Hordago-El Salto publica en exclusiva uno de los cap铆tulos de 鈥楻esidencias SA鈥 (Txalaparta, 2021), donde se relata c贸mo 鈥渢ras la maleza de las privatizaciones y la mercantilizaci贸n de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupci贸n鈥. La pandemia ha aflorado el abandono de la atenci贸n sanitaria en el oasis vasco.

La privatizaci贸n de Osakidetza, uno de los pilares del supuesto oasis vasco,[1] es un factor clave para explicar la situaci贸n de las residencias para mayores. En palabras del Partido Nacionalista Vasco, este es 鈥渦n sistema p煤blico de salud referente en Europa鈥. 鈥淣o se barajar谩 la posibilidad de privatizar Osakidetza,鈥 afirm贸 Urkullu en el programa Euskadi Galdezka de Euskal Telebista en 2013. En opini贸n de los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK y los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el servicio de salud est谩 cada vez m谩s privatizado, 鈥渓o que permite que las empresas negocien con el dinero p煤blico que se inyecta al sector鈥. Estas organizaciones reivindican 鈥渃ambiar radicalmente el sistema actual鈥, pues 鈥渟on sectores del trabajo que deber铆an ser p煤blicos porque son esenciales para la vida鈥. Pero 鈥渆l PNV se sigue empe帽ando en privatizar m谩s servicios en Osakidetza鈥 y en 鈥渞ecortar el sistema sanitario鈥. Una pol铆tica que 鈥減retende favorecer los bolsillos privados frente al bien com煤n鈥, genera 鈥渟obrecostes鈥 y 鈥渞edunda en una menor calidad鈥.

Osakidetza, por su parte, evita convocar las 鈥渃omisiones de externacionalizaci贸n鈥, pese a las peticiones sindicales. Incumple, as铆, los compromisos adquiridos con las centrales sindicales, como 鈥渓a prohibici贸n expresa de privatizar o externalizar ning煤n servicio鈥. El Gobierno vasco 鈥渁dopta una postura autoritaria y antidemocr谩tica, ya que incumple los acuerdos de la Mesa General de la Funci贸n P煤blica Vasca y el Acuerdo Regulador de Osakidetza, donde se compromete a no externalizar nuevos servicios e incluso a revertir los ya externalizados y privatizados鈥.[2]

Las irregularidades salpican a la c煤pula (1990-2011)

La columna vertebral de Osakidetza lleva varias d茅cadas padeciendo escoliosis, y su desviaci贸n hacia la corrupci贸n ha ofrecido sonados episodios desde principios de la d茅cada de los 90, cuando se destap贸 un fraude masivo en los ex谩menes de una Oferta P煤blica de Empleo (OPE) a la que aspiraban m谩s de 50.000 personas en medio de una enorme crisis por la desindustrializaci贸n. El consejero de Salud era el socialista Jos茅 Manuel Freire Campo. Un affaire por el que llegaron a condenar a varios exaltos cargos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en 1998, entre ellos el director general de Osakidetza y el director de Gesti贸n Econ贸mica y Administraci贸n. Finalmente ser铆an indultados por el Gobierno espa帽ol en 2008, con Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero en la presidencia.

El dirigente del PSE Jos茅 Luis Marcos Merino acus贸 a Osakidetza, por entonces encabezada por el jelkide I帽aki Azkuna (1983-1987), de intentar incriminarle en un fraude de OPE y montar para ello un 鈥減roceso paralelo鈥 al procedimiento judicial. Durante la etapa de Azkuna, a帽os despu茅s premiado con un galard贸n al mejor alcalde del mundo,[3] el Tribunal Vasco de Cuentas P煤blicas (TVCP) puso en la diana su gesti贸n del servicio p煤blico de salud en la CAV. El diputado del PP Leopoldo Barreda incluso lleg贸 a solicitar en el Parlamento de Gasteiz una relaci贸n de todos los contratos de obras y de las empresas adjudicatarias de Osakidetza desde 1995. El Departamento de Sanidad reconoci贸 鈥渆rrores鈥 en las adjudicaciones, pero acus贸 a Barreda de 鈥渆rosionar injustamente鈥 la gesti贸n de Osakidetza, la cual consideraba 鈥渆specialmente transparente y envidiada por el resto de las comunidades aut贸nomas y el Insalud鈥. El Departamento calific贸 de 鈥渋nfundios鈥 las acusaciones y neg贸 la comisi贸n de 鈥済raves fraudes鈥 o 鈥減r谩cticas corruptas鈥.

En 2011, el propio Azkuna fue llamado a declarar a la comisi贸n del Parlamento que investigaba el conocido como caso Marg眉ello,[4] otro affaire por el que fueron condenados en 2018 algunos exaltos cargos de Osakidetza, nombrados por el PNV, como el exjefe de calidad del Hospital de Cruces y el exresponsable territorial de Sanidad en Bizkaia. El caso Marg眉ello debe su nombre al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Marg眉ello, amigo del entonces consejero de Salud Gabriel Incl谩n, sucesor en el cargo de I帽aki Azkuna y responsable del nombramiento como director de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor en el cargo, Jon Darp贸n.

Subasta de mascarillas

Nueve d铆as antes de abandonar el cargo, en 2009, el consejero Gabriel Incl谩n compr贸 mascarillas para 40 a帽os. Sanidad se gast贸 4,1 millones para usar las mascarillas como barrera en caso de pandemia de gripe A y luego subast贸 47 millones de mascarillas excedentes por un precio de 40.501 euros. El gerente de la empresa proveedora de las mascarillas hab铆a sido jefe de compras del vizca铆no hospital de Cruces. La empresa que gan贸 la subasta de 47 millones de mascarillas excedentes se ubicaba en Miranda de Ebro y su objeto social estaba dirigido al sector de productos f谩rmacos y medicamentos, aunque la administraban empresarios del sector de fabricantes mayoristas de sacos.

Anomal铆as en Osakidetza (2018-2021)

No hay que ir, sin embargo, tan atr谩s en el tiempo para encontrar irregularidades en Osakidetza. Estas tambi茅n han salpicado a la actual c煤pula de la Consejer铆a de Salud. El a帽o 2019 trajo el fraude de otra OPE[5] en la que de momento hay 20 investigados. Adem谩s, dimitieron cinco cargos de Salud, entre ellos el propio consejero, Jon Darp贸n. Uno de los cargos vacantes tras el tornado de dimisiones, el director general de Osakidetza, lo lleg贸 a ocupar Juan Diego,[6] exdirector gerente de EiTB que en la etapa de Ortuzar al frente del ente p煤blico estuvo imputado por malversaci贸n de fondos, hecho que se conoci贸 tras una denuncia de LAB. De hecho, la denuncia menciona a Ortuzar y al marido de la consejera del Gobierno vasco Arantza Tapia.

En plena marejada por las dimisiones por el esc谩ndalo de la OPE tambi茅n abandon贸 el barco el director econ贸mico financiero de Osakidetza, Ricardo Ituarte,[7] exalcalde del PNV en Santurtzi. De hecho, un hermano suyo hab铆a obtenido la m谩xima puntuaci贸n en la prueba de Anestesiolog铆a, la primera prueba denunciada en torno al fraude de la OPE. Aun as铆, un a帽o despu茅s de ser cesado, Ricardo Ituarte fue nombrado director de gesti贸n en la OSI de Tolosaldea.[8] Ocurri贸 en junio del 2020. Familiares de burukides del PNV que hab铆an sido fichados por Jon Darp贸n tambi茅n fueron recolocados en la Consejer铆a de Salud.[9]

Darp贸n, convertido en exconsejero de Sanidad, fich贸 dos meses despu茅s por Keralty, empresa del sector de la salud manejada por el millonario Joseba Grajales y el exvicelehendakari del Gobierno vasco Jon Azua. Cabe mencionar que dos altos cargos m谩s de Osakidetza pasaron a engrosar la lista de empleados del citado grupo.[10] La Comisi贸n 脡tica del Gobierno vasco consider贸 que no hab铆a irregularidades en el salto de parte de la c煤pula de la consejer铆a de Salud al grupo Keralty.

Un mes antes, el Gobierno vasco cre铆a que 鈥渘o tiene sentido la dimisi贸n鈥 de Darp贸n por la OPE de Osakidetza, sino 鈥渢odo lo contrario鈥. Tras la dimisi贸n de dicho consejero de Salud, el sindicato LAB la calific贸 como una 鈥渆videncia que Euskadi no es ni por asomo un oasis libre de corrupci贸n, sino todo lo contrario鈥.

Vacunaciones para la casta sanitaria

Nekane Murga, consejera de Salud hasta septiembre del 2020, fue recolocada en abril del 2021 al frente una direcci贸n de Medicina de Precisi贸n recientemente creada. Cuando estuvo al frente de la Consejer铆a, Murga sustituy贸 al consejo asesor de expertos en torno a la Covid por un comit茅 director de gestores. En este comit茅 figuran un alto cargo de Osakidetza llamado a declarar por el juzgado que investiga el fraude de la OPE de Osakidetza (el sindicato LAB pide su imputaci贸n) y la esposa del exconsejero de Salud Jon Darp贸n.

Murga nombr贸 presidente del comit茅 a una persona que ha ocupado diversos cargos p煤blicos, pero ninguno vinculado a la sanidad. Una de las personas que integra dicho comit茅, Ana Collazos, est谩 acusada de vacunarse indebidamente[11] y otro de los miembros, Ibon Etxeberria, tuvo que ser cesado tras saltarse el confinamiento para ir a jugar al golf. Es m谩s, el director gerente de Emergencias del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Jon S谩nchez, tambi茅n fue cesado por saltarse el confinamiento para acudir a su casa de veraneo. Para colmo, algunas medidas tomadas por el comit茅 han sido tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco. Previamente, el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Pandemia, Ignacio Garitano, present贸 su dimisi贸n.[12]

Gotzone Sagardui, la actual consejera de Salud, ha tenido que hacer frente a las pol茅micas e indebidas vacunaciones de Jos茅 Luis Sabas (director del hospital de Santa Marina) y de Eduardo Maiz[13] (director gerente del hospital de Basurto y exgerente de dos de los hospitales m谩s relevantes de Osakidetza con I帽aki Azkuna al frente de Osakidetza). Sabas y Maiz fueron ediles del Ayuntamiento de Bilbao en la etapa de la alcald铆a de Azkuna, el primero ejerci贸 de brazo derecha del alcalde y Maiz era uno de sus principales colaboradores.

Tras presentar su dimisi贸n, Sabas declar贸 que tanto la directora de Osakidetza como la consejera de Salud estaban al tanto de su vacunaci贸n y que no pusieron ning煤n impedimento.[14] Seg煤n el diario El Correo, 鈥渓os viales usados鈥 en la vacunaci贸n de Eduardo Maiz 鈥減roced铆an, al parecer, de las entregas repartidas en varias residencias del entorno y se trataba de unidades que hab铆an sobrado鈥.

Clientelismo y corrupci贸n

En la etapa de Sabas como director de Infraestructuras e Inversiones de la Consejer铆a de Salud, entre 1985 y 1999, con I帽aki Azkuna al frente, la filial vasca de Cofely, empresa vinculada a la trama de corrupci贸n de la 鈥淥peraci贸n P煤nica鈥 e importante adjudicataria de la Ertzaintza, firm贸 varios contratos cautivos para el suministro energ茅tico con cuatro hospitales de Osakidetza. En esta etapa el servicio publico tambi茅n adjudic贸 el contrato de aplicaciones de gesti贸n hospitalaria a Bilbom谩tica, empresa fundada por el empresario jeltzale V铆ctor Malpartida, vinculada a la trama de corrupci贸n de la 鈥淥peraci贸n Enredadera鈥 y gran adjudicataria de la Ertzaintza.

En el ramo de la construcci贸n, hay que mencionar contratos de Osakidetza adjudicados a Lurgoien (protagonista del affaire de la lonja de Pasaia) o Urazca (fundada por un exalcalde del PNV y vinculada a la trama de los papeles de B谩rcenas); en el ramo de consultor铆a, uno de los nombres que destaca es PwC (dirigida por el exburukide Asier Atutxa y multada por integrar el c谩rtel de las consultoras); y en lo que respecta a la alimentaci贸n habr铆a que sumar a varias empresas adjudicatarias de Osakidetza que fueron sancionadas por la trama de sobrecostes del c谩rtel de los comedores.

No es balad铆 se帽alar que antes de que Sabas abandonase Osakidetza, el burukide alav茅s Koldo Otxandiano, condenado en 2019 por integrar la trama de corrupci贸n del caso De Miguel, pas贸 a ser alto cargo de Osakidetza. La comisi贸n de investigaci贸n pol铆tica sobre la trama del caso De Miguel puso el foco sobre una empresa administrada por un exalto mando de la Ertzaintza, Miguel 脕ngel Guergu茅, exdirector de seguridad de Osakidetza en Araba.

Las redes de clientelismo en el sector de la limpieza tambi茅n se帽alan a Osakidetza. En 2016, el sindicato LAB denunci贸 鈥渆l efecto de puertas giratorias en el proceso de privatizaciones del flamante hospital de Urduliz鈥 (por entonces la directora-gerente de la OSI a la que pertenece el hospital era la esposa del consejero de Salud Jon Darp贸n) ya que 鈥渆xisten relaciones entre las empresas privadas y el Gobierno del PNV, como Garbialdi鈥.[15] El sindicato se refer铆a a Josu Olazaran, exsecretario del EBB del PNV que dirige la empresa de limpieza Garbialdi, gran adjudicataria de la Ertzaintza.

Tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilizaci贸n de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupci贸n. El impacto de la pandemia en la salud de la poblaci贸n ha aflorado el abandono de la atenci贸n p煤blica sanitaria en el oasis vasco. En palabras de trabajadoras de Osakidetza en torno al abandono de la atenci贸n primaria, 鈥渃omo quien quema su casa para no pasar fr铆o鈥.

‘Residencias SA. El negocio de los cuidados en Euskal Herria’ puede adquirirse en la p谩gina de Txalaparta.

Notas al pie de p谩gina

[1] El entonces lehendakari Patxi L贸pez declar贸 en 2010 que 鈥渆l Pa铆s Vasco constituye hoy un oasis en la pol铆tica espa帽ola que los vascos deber铆amos de ser capaces de exportar鈥. Andoni Ortuzar, exdirector general de Euskal Irrati Telebista (EiTB) y en la actualidad presidente del PNV, afirmaba con orgullo en 2016: 鈥淣o s茅 si Euskadi es un oasis o un para铆so, pero se le parece鈥. La ya exparlamentaria de Elkarrekin-Podemos Pili Zabala le replic贸: 鈥淯n para铆so para las grandes fortunas鈥. A帽adi贸 el diputado de EH Bildu Jon I帽arritu: 鈥渓a lacra de la corrupci贸n tambi茅n existe en Euskal Herria, el oasis vasco es un mito y hay que confrontarlo sin complejos”.

[2] En 2016, Medicus Mundi public贸 el informe 鈥楢menazas al derecho a la salud en Euskadi, desigualdades sociales y procesos de privatizaci贸n en el sistema sanitario鈥, donde se recoge que 鈥渄urante el a帽o 2016 Osakidetza externaliz贸 servicios a empresas privadas por un valor del 3,2% de su presupuesto鈥, pese a que no le 鈥渇ue posible analizar la evoluci贸n de la externalizaci贸n de servicios por no haber podido contar con datos al respecto鈥. El informe de Medicus Mundi se帽alaba tambi茅n que, en la CAV, 鈥渦n euro de cada diez invertidos en asistencia sanitaria (excluidas las recetas) se destina al pago de una empresa privada鈥. 鈥淓n 2014, el 8,9% del presupuesto del Departamento de Salud se utiliz贸 para contratar empresas privadas de provisi贸n鈥, a帽ad铆a. Advert铆a que la creciente privatizaci贸n de servicios, pod铆a suponer鈥渦na amenaza para la sostenibilidad del sistema p煤blico鈥. Seg煤n Medicus Mundi, 鈥渄entro de los hospitales concertados durante 2013, destaca el Instituto Onkologikoa, con 23 millones de euros, Cl铆nica Asunci贸n, con 21 millones, Matia Fundazioa, con 12 millones, y Policl铆nica, con 10 millones鈥. Asimismo, enumeraban 鈥渓os conciertos con hospitales de salud mental, Aita Meni, con 12 millones, o San Juan de Dios, con 13 millones鈥.

[3] Como alcalde de Bilbao, Azkuna mantuvo otro conflicto con el Tribunal Vasco de Cuentas P煤blicas (TVCP) en torno a un informe sobre irregularidades municipales en la adjudicaci贸n y construcci贸n del polideportivo y aparcamiento. Azkuna respondi贸 al Tribunal afirmando: 鈥測a tuve una bronca cuando era consejero de Sanidad y no me importa tener otra鈥. El Tribunal Vasco de Cuentas P煤blicas, presidido por el exdiputado general de Bizkaia Jos茅 Luis Bilbao que prometi贸 no citar en sus memorias asuntos relacionados con para铆sos fiscales y fajos de billetes, ha constatado que Osakidetza incumpli贸 la normativa en la adjudicaci贸n de contratos por valor de 80 millones de euros en el ejercicio del a帽o 2018.

[4] El ahora medi谩tico exconsejero socialista de Sanidad Rafael Bengoa, exasesor del expresidente estadounidense Barack Obama, calific贸 de 鈥渢rama鈥 el caso Marg眉ello. No le faltaban razones, ya que el PNV, el diario Deia y la empresa Betean (una auditora dirigida por un exburukide y ligada al caso De Miguel) protagonizaron, seg煤n el propio Bengoa, una 鈥渃ampa帽a orquestada鈥 contra 茅l en 2012 en torno al caso Osatek. El cruce de acusaciones por 鈥渋rregularidades鈥 en Osakidetza salt贸 a otra consejer铆a cuando la ahora vicelehendakari Idoia Mendia, por entonces consejera socialista de Justicia en el gobierno de Patxi L贸pez, denunci贸 contratos irregulares en la consejer铆a que encabez贸 en su momento Joseba Azkarraga. El caso Osatek fue archivado, un 鈥渃orrectivo judicial鈥 en palabras de Deia. El caso de las irregularidades en la Consejer铆a de Justicia, caso Iberm谩tica, termin贸 con un 鈥渃arpetazo judicial鈥, seg煤n El Pa铆s.

[5] A finales de la pasada d茅cada, tras el anuncio de una Oferta P煤blica de Empleo en Osakidetza para el a帽o 2018, el sindicato ELA la consider贸 insuficiente porque sus trabajadores soportan una tasa de temporalidad del 40%. Esto es, m谩s de 15.000 trabajadores desarrollan su labor a diario con un contrato temporal. En esta OPE se produjeron filtraciones e irregularidades denunciadas por opositores y varios sindicatos, un affaire investigado ahora por una jueza de Gasteiz que suguiri贸 en una providencia la falta de colaboraci贸n del Departamento de Salud.

[6] En la actualidad, Juan Diego es consejero delegado de una filial del Grupo Petronor, en manos de Repsol, multinacional cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, quien fuera m谩ximo responsable de Industria del Gobierno vasco y presidente del PNV.

[7] Tambi茅n dimitieron el director general de Recursos Humanos y el subdirector de Gesti贸n, Organizaci贸n y Desarrollo de Recursos Humanos.

[8] LAB denuncia que en la OSI de Tolosaldea 鈥渟e ha utilizado el dinero p煤blico para crear beneficio privado鈥 en relaci贸n a la 鈥渄euda hist贸rica鈥 que tiene el Gobierno vasco con Tolosaldea, ya que es la 煤nica comarca de la CAV que no cuenta con un hospital p煤blico y depende de la concertaci贸n con la pol茅mica cl铆nica Asunci贸n, reprobada por la Plataforma por la Sanidad P煤blica de Tolosaldea y diversos agentes sociales y pol铆ticos.

[9] El entonces consejero de Salud, Jon Darp贸n, hab铆a fichado a Isabel Octavio y Usoa Mediavilla. El 22 de septiembre del 2020, Isabel Octavio, esposa de Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, fue cesada como directora del gabinete de la consejera de Salud y nombrada asesora de Programas Sanitarios y Relaciones Ciudadanas, con sueldo de viceconsejera, en el Departamento de Salud. Asier Arzalluz lleg贸 a ser investigado durante la instrucci贸n del caso De Miguel. En la actualidad, Isabel Octavio ejerce de directora de Estrategia y Comunicaci贸n en EiTB. El 14 de septiembre de 2020, Usoa Mediavilla, hija del burukide Koldo Mediavilla, fue nombrada asesora en Comunicaciones, con sueldo de directora, en el Departamento de Salud. Usoa hab铆a sido asesora de Comunicaci贸n y Nuevas Tecnolog铆as de Lehendakaritza y candidata del PNV en unas elecciones al Parlamento vasco.

[10] El 8 de septiembre del 2020 fue cesada la viceconsejera y n煤mero tres de la Consejer铆a de Salud F谩tima Ansotegi y dos d铆as m谩s tarde salt贸 a Keralty como gerente global de operaciones. Hab铆a sido parlamentaria del PNV y concejala en los ayuntamientos de Gernika y Ondarroa. El 24 de agosto del 2020 era cesada la subdirectora de Calidad de Osakidetza Mar铆a Teresa Bacigalupe y pas贸 a ser gerente de gesti贸n sanitaria de Keralty. Keralty y las empresas relacionadas con el grupo hab铆an recibido m谩s de 2,3 millones de euros en ayudas del Gobierno vasco.

[11] La miembro del LABI se vacun贸 el 15 de enero del 2021, mientras que los trabajadores de urgencias del hospital, en el que sigue ejerciendo de jefa de servicio de Salud Laboral, no lo hicieron hasta el 21 de enero.

[12] El responsable de coordinaci贸n y rastreo dimiti贸 siete d铆as antes de que el viceconsejero de Salud I帽aki Berraondo abandonase su cargo en diciembre del 2020. Berraondo ha sido recolocado a finales de abril del 2021 como coordinador corporativo para el proceso de integraci贸n de Onkologikoa en la red del Servicio Vasco de Salud.

[13] Hab铆a un antecedente familiar en el caso del ya vacunado y cesado director gerente del hospital de Basurto, Eduardo Maiz. Un hermano suyo fue cesado en 2014 de su cargo de gerente de la Comarca Interior de Osakidetza por vulnerar el c贸digo 茅tico en la gesti贸n p煤blica.

[14] El l铆der de EH Bildu Arnaldo Otegi afirma que hay 鈥渦na casta y una 茅lite鈥 que tiene 鈥減rivilegios鈥 y 鈥渟e vacuna antes o se salta el confinamiento鈥.

[15] Garbialdi, con intereses en el sector de los residuos y asociada a la patronal de empresas de limpieza AELMA, contaba con 384 empleados en 2018, de ellos s贸lo 15 eran hombres. Cuatro sindicatos (ELA, LAB, ESK y CCOO) denunciaron en 2019 la actitud del sindicato CUT, este 煤ltimo promovido por la propia empresa seg煤n las mismas fuentes.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (04/01/2022)