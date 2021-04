–

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Oscar Reina, portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras (SAT), y N茅stor Salvador, Doctor en Historia Contempor谩nea, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) y de Defender Andaluc铆a, analizan para Sare Antifaxista la reciente decisi贸n de la Audiencia de Sevilla que ha confirmado 铆ntegramente la sentencia de febrero del a帽o pasado por 鈥渓a expropiaci贸n de alimentos” de 2012 en un Mercadona de 脡cija (Sevilla) contra miembros del sindicato agrario. Ambos est谩n entre ellos. Reina explica que 鈥渜uieren evitar a toda costa que cunda nuestro ejemplo, porque tras acciones como las que hacemos y por las que nos condenan y persiguen, existe un profundo sentimiento de dignidad y rebeld铆a que corren como la p贸lvora entre la clase obrera y trabajadora, que necesitan de referentes v谩lidos, que hagan lo que dicen, y dicen lo que hacen鈥.

脫scar Reina, portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras (SAT), explica que esa sentencia 鈥渟inceramente, es una muestra m谩s de la injusta persecuci贸n que sufrimos todo el activismo pol铆tico, sindical y social por parte del R茅gimen represor espa帽ol. Claramente es un nuevo ataque contra los Derechos y Libertades, no solo de l@s sindicalistas del SAT (que somos el sindicato m谩s represaliado de Europa), sino contra todas aquellas personas y organizaciones que creemos y defendemos con los hechos una Democracia Real鈥.

N茅stor Salvador, Doctor en Historia Contempor谩nea, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) y de Defender Andaluc铆a, a帽ade al respecto que 鈥渇ue un acto de desobediencia civil p煤blico y ha acabado ci帽茅ndose a una cuesti贸n de robo con fuerza y al final es una excusa para condenar lo que les preocupa que es la desobediencia civil y que la gente no la ejerza, m谩s en esta situaci贸n de crisis que vivimos. Tambi茅n era una acci贸n para denunciar que 300.000 familias estaban en el umbral de la pobreza, seg煤n Caritas. Por eso, nos han condenado, para que la gente no emprenda esa v铆a. Lo han revestido que era un robo con fuerza cuando todo el mundo vio im谩genes que no fue as铆鈥.

Ambos, encausados por esa acci贸n, entienden que se pretende amedrentar al SAT y a la poblaci贸n en general para evitar que ocurra de nuevo. 鈥淭otalmente. Hay una estrategia clara, de acoso y derribo contra nosotr@s, por todo lo que defendemos y significamos para la poblaci贸n. Obviamente somos un peligro para el sistema de privilegios que tienen montado. No les interesa que en Andaluc铆a haya un 鈥渇rente鈥 de lucha pac铆fica, no violenta, pero profundamente directa y necesaria. No quieren que existamos organizaciones y personas valientes y consecuentes. Quieren evitar a toda costa que cunda nuestro ejemplo, porque tras acciones como las que hacemos y por las que nos condenan y persiguen, existe un profundo sentimiento de dignidad y rebeld铆a que corren como la p贸lvora entre la clase obrera y trabajadora, que necesitan de referentes v谩lidos, que hagan lo que dicen, y dicen lo que hacen. Es por este motivo que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que nos venga, tenemos el deber de seguir en este camino. Es el momento de la lucha, de la resistencia, de dar la cara, es el momento de la valent铆a y de la justicia popular, desde abajo y a la izquierda鈥, explica Reina.

Para Salvador, 鈥渄e hecho se cre贸 una cierta alarma porque la gente que sufre necesidades iba a saquear supermercados. Y luego, es otro elemento de la represi贸n que lo hemos visto con B贸dalo, con Molero y las diferentes causas que nos est谩n metiendo para pringar al sindicato. Porque claro, los que estanos condenados y no tenemos antecedentes u otras sentencias que se van sumando, vale; no vas a la c谩rcel. Pero te queda esa posibilidad en la siguiente. De forma sutil, muchos militantes saben que si tienen una encima, a la siguiente se lo puedan pensar y se echen atr谩s. Es para lo que la usan, condenas peque帽as que van minando y es menos llamativo, no entras de principio, pero sabes a lo que te arriesgas鈥. De hecho, insiste en que 鈥渞eformaron el c贸digo penal para que los antecedentes durasen mas a帽os precisamente para eso鈥.

El SAT recurrir谩 esta sentencia como explica Oscar Reina. 鈥淧or supuesto. Es una injusticia clara esta condena. Adem谩s, incluso con la ley actual, que no es m谩s que 鈥榚l derecho penal del enemigo鈥, es tambi茅n una tropel铆a, pues por mucho que lo intenten, no se puede considerar robar a quien lo hace a cara descubierta, a plena luz del d铆a, llamando a las c谩maras de televisi贸n, para que con luz y taqu铆grafo pudiera observar el mundo entero, que era, es y ser谩 una ACCI脫N SIMB脫LICA, para DENUNCIAR P脷BLICAMENTE, la situaci贸n de pobreza, miseria, marginaci贸n y exclusi贸n social que a todos los niveles, sufr铆a y sufre Andaluc铆a y las personas que aqu铆 sobrevivimos鈥.

Por eso, insiste en que 鈥渧amos a seguir recurriendo mientras sea posible, hasta Europa si es necesario, pues ni somos ladrones, ni somos violentos, los verdaderos criminales, corruptos y peligrosos, est谩n en altas alcurnias, van de chaqueta y corbata y a esa gentuza nadie los persigue, nadie los juzga como por ejemplo los que est谩n en la casa real impuesta, que nadie ha elegido ni votado para que hagan las tropel铆as y conductas mafiosas y claramente irregulares que hacen鈥.

N茅stor Salvador admite que 鈥渘os queda recurrir al Tribunal Constitucional, aunque eso no frena la sentencia y luego iremos al Tribunal de Derechos Humanos de Europa como denuncia, para que se sepa que lo que fue un hurto se ha convertido en algo m谩s serio鈥. Hay que reconocer, por otro lado, que el Estado espa帽ol tiene varias condenas del Tribunal de Derechos Humanos aunque no parece afectarle. 鈥淓s una cuesti贸n simb贸lica. Hay m谩s sentencias, pero la mayor铆a se han ganado por gente del Pais Vasco. Nuestra idea es que nos pueden condenar, pero vamos a recurrir y a difundir estas agresiones鈥.

Oscar Reina a帽ade, por 煤ltimo, que 鈥渘o nos arrepentimos de nada. Lo volver铆amos a hacer una y mil veces, mientras siga habiendo sufrimiento en Andaluc铆a por culpa de pol铆ticas injustas y corruptas. Vamos a seguir luchando, resistiendo, combatiendo, desobedeciendo, con la cabeza muy alta, con el convencimiento de que estamos en el camino correcto, siendo insumisos judiciales, generando la contradicci贸n al sistema, como hemos demostrado con esta acci贸n y con esta sentencia, que a todas luces se ha visto que ya estaba escrita, pues llama poderosamente la atenci贸n de que tras casi 9 a帽os para juzgarnos, nos ofrecen un pacto antes del juicio, que no aceptamos, y qu茅 casualidad, que tan solo 14 d铆as despu茅s del juicio, nos cae exactamente la misma condena que el pacto que nos hab铆an ofrecido. Esto denota que esta justicia no es justa y no merece ese nombre, pues est谩 al servicio de los poderosos y es una obligaci贸n 茅tica, humana y moral, luchar hasta las 煤ltimas consecuencias por cambiarla鈥.