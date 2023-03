–

March 19, 2023

Osvaldo Said贸n estaba con nosotrxs. Su presencia brotaba en una riqueza gestual o som谩tica. Lo vi por primera vez despidiendo a Le贸n Rozitchner. Ninguna tristeza puede ser ahora m谩s inoportuna que saber de su partida. Imposible atajar los recuerdos que ahora llueven como cascada. A pesar de no haberlo conocido tanto, mantuve con 茅l encuentros para mi decisivos. En su casa me narr贸 parte su juventud en un grupo de psicoanalistas del peronismo revolucionario impactado por dos acontecimientos aun hoy cruciales: la publicaci贸n del libro de Le贸n, Freud y los l铆mites del individualismo burgu茅s, y luego la aparici贸n de El Antiedipo. De los autores de este 煤ltimo, me dec铆a, les atra铆a la po茅tica y las indicaciones pr谩cticas. Del primero, en cambio, la dramatizaci贸n corporal del pensamiento. De esa tensi贸n deb铆a surgir una 茅tica pol铆tica. Leer, me dijo, no era retener ni entender, sino atravesar intensidades. Escuchar a Osvaldo era curativo. Desde entonces lo necesit茅 varias veces, por temas tanto de amores como de militancias. Siempre que le hablaba estaba llegando de Brasil (real o mentlamente), pa铆s de su exilio. Me hablaba de su Vida, de su Gabriela y del teatro. De su amigo Peter. De las cosas que tendr铆amos que hacer. El texto que aqu铆 republicamos en Lobo Suelto, termina proponiendo 鈥渦na 茅tica facultativa del cuidado como garante de la pulsi贸n de vida y no solo como escape de la muerte鈥. 驴No fue este su gesto de siempre? Cont谩bamos con Osvaldo para vencer al des谩nimo. Tratando de consolarnos con Cristian Sucksdorf, nos dec铆amos que nos cuesta imaginarnos a nosotros mismos sin la oralidad Osvaldo. De ah铆 que compartamos este bell铆simo video realizado en un Congreso de An谩lisis Institucional en Paran谩, Entre Rio, en el que nos habla del an谩lisis instituyente, de una historia de las practicas fundantes. Que tristeza sobre la tristeza.

Diego Sztulwark

