De parte de Amor Y Rabia July 27, 2022 93 puntos de vista

por Chris Hedges

La expansi贸n masiva de la OTAN, no solo en Europa central y oriental, sino tambi茅n en Oriente Medio, Am茅rica Latina, 脕frica y Asia, presagia una guerra sin fin y un posible holocausto nuclear

La Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), y la industria armament铆stica que depende de ella para obtener miles de millones de beneficios, se ha convertido en la alianza militar m谩s agresiva y peligrosa del planeta. Creada en 1949 para frustrar la expansi贸n sovi茅tica en Europa Central y Oriental, se ha convertido en una m谩quina de guerra global en Europa, Medio Oriente, Am茅rica Latina, 脕frica y Asia.

La OTAN ampli贸 su presencia en el este de Europa violando sus promesas a Mosc煤 (1), tras el fin de la Guerra Fr铆a, de no incorporar a 14 pa铆ses de Europa Central y Oriental a la alianza (2). Dentro de poco se a帽adir谩n Finlandia y Suecia. La OTAN bombarde贸 Bosnia, Serbia y Kosovo, y lanz贸 guerras en Afganist谩n, Irak, Siria y Libia, lo que provoc贸 casi un mill贸n de muertes y alrededor de 38 millones de personas expulsadas de sus hogares (3). Est谩 ampliando su presencia en 脕frica (4) y Asia, ha invitado a Australia, Jap贸n, Nueva Zelanda y Corea del Sur, los llamados 鈥淐uatro de Asia Pac铆fico鈥, a su reciente cumbre en Madrid a fines de junio, y ha ampliado su alcance en el hemisferio sur, firmando en diciembre de 2021 un acuerdo de asociaci贸n de entrenamiento militar con Colombia (5). Ha respaldado a Turqu铆a, con el segundo ej茅rcito m谩s grande de la OTAN, que ha invadido y ocupado ilegalmente partes de Siria (6) e Irak. Las milicias respaldadas por Turqu铆a est谩n involucradas en la limpieza 茅tnica de los kurdos sirios y otros habitantes del norte y este de Siria (7). El ej茅rcito turco ha sido acusado de cr铆menes de guerra, incluidos m煤ltiples ataques a茅reos contra un campo de refugiados (8) y el uso de armas qu铆micas en el norte de Irak (9). A cambio del permiso del presidente Recep Tayyip Erdo臒an para que Finlandia y Suecia se unan a la alianza, los dos pa铆ses n贸rdicos han acordado ampliar sus leyes nacionales contra el terrorismo para facilitar la represi贸n de los kurdos y otros activistas, levantar las restricciones a la venta de armas a Turqu铆a y negar el apoyo al movimiento kurdo por una autonom铆a democr谩tica en Siria (10).

Es todo un r茅cord para una alianza militar que con el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica qued贸 obsoleta y deber铆a haber sido desmantelada. La OTAN y los militaristas no ten铆an intenci贸n de recoger el 鈥渄ividendo de la paz鈥, fomentando un mundo basado en la diplomacia, el respeto de las esferas de influencia y la cooperaci贸n mutua. Estaba decidida a permanecer en el negocio: la guerra. Eso signific贸 expandir su maquinaria de guerra mucho m谩s all谩 de la frontera de Europa y participar en un antagonismo incesante hacia China y Rusia.

La OTAN ve el futuro, como detalla en su 鈥淥TAN 2030: Unificada para una nueva era鈥 (11), como una batalla por la hegemon铆a con estados rivales, especialmente China, y llama a la preparaci贸n de un conflicto global prolongado.

鈥淐hina tiene una agenda estrat茅gica cada vez m谩s global, respaldada por su peso econ贸mico y militar鈥, advirti贸 la iniciativa OTAN 2030. 鈥淗a demostrado su voluntad de usar la fuerza contra sus vecinos, as铆 como la coerci贸n econ贸mica y la diplomacia intimidatoria mucho m谩s all谩 de la regi贸n del Indo-Pac铆fico. Durante la pr贸xima d茅cada, es probable que China tambi茅n desaf铆e la capacidad de la OTAN para generar resiliencia colectiva, salvaguardar la infraestructura cr铆tica, abordar tecnolog铆as nuevas y emergentes como 5G y proteger sectores sensibles de la econom铆a, incluidas las cadenas de suministro. A m谩s largo plazo, es cada vez m谩s probable que China proyecte poder militar a nivel mundial, incluso potencialmente en el 谩rea euroatl谩ntica鈥.

La alianza ha rechazado la estrategia de la Guerra Fr铆a que asegur贸 que Washington estuviera m谩s cerca de Mosc煤 y Pek铆n que Mosc煤 y Pek铆n entre s铆. El antagonismo entre Estados Unidos y la OTAN ha convertido a Rusia y China en estrechos aliados. Rusia, rica en recursos naturales, lo que incluye recursos energ茅ticos, minerales y cereales, y China, un gigante tecnol贸gico y manufacturero, son una potente combinaci贸n. La OTAN ya no distingue entre los dos, anunciando en su declaraci贸n de misi贸n m谩s reciente que la “profundizaci贸n de la asociaci贸n estrat茅gica” entre Rusia y China ha dado lugar a “intentos de refuerzo mutuo para socavar el orden internacional basado en reglas que van en contra de nuestros valores e intereses”.

El 6 de julio, Christopher Wray, director del FBI, y Ken McCallum, director general del MI5 brit谩nico, celebraron una conferencia de prensa conjunta en Londres para anunciar que China era 鈥渓a mayor amenaza a largo plazo para nuestra seguridad econ贸mica y nacional鈥 (12). Acusaron a China, al igual que a Rusia, de interferir en las elecciones estadounidenses y brit谩nicas. Wray advirti贸 a los l铆deres empresariales a los que se estaban dirigiendo que el gobierno chino estaba “dispuesto a robar su tecnolog铆a, sea lo que sea que hace que su industria funcione, y usarla para socavar su negocio y dominar su mercado”.

Esta ret贸rica incendiaria presagia un futuro nefasto.

No se puede hablar de guerra sin hablar de mercados. Los problemas pol铆ticos y sociales de EEUU, unido a la disminuci贸n de su poder econ贸mico, le ha llevado a abrazar a la OTAN y su maquinaria de guerra como ant铆doto contra su declive.

Washington y sus aliados europeos est谩n aterrorizados por la Belt and Road Initiative (BRI, por sus siglas en ingl茅s) que est谩 impulsando China, por valor de un bill贸n de d贸lares, que pretende conectar entre si un bloque econ贸mico de aproximadamente 70 naciones fuera del control de Estados Unidos. La iniciativa incluye la construcci贸n de l铆neas ferroviarias, carreteras y gasoductos que se integrar谩n con Rusia. Se espera que Pek铆n comprometa 1,3 billones de d贸lares para la BRI en 2027 (13). China, que va camino de convertirse en la econom铆a m谩s grande del mundo dentro de una d茅cada (14), ha organizado la Regional Comprehensive Economic Partnership (Asociaci贸n Econ贸mica Integral Regional) (15), el pacto comercial m谩s grande del mundo, formado por 15 naciones de Asia Oriental y el Pac铆fico que representan el 30% del comercio mundial. Ya representa el 28,7% de la producci贸n manufacturera mundial, casi el doble del 16,8% de EEUU (16).

La tasa de crecimiento de China el a帽o pasado fue un impresionante 8,1% (17), aunque se desaceler贸 hasta alrededor del 5% este a帽o (18). Por el contrario, la tasa de crecimiento de EEUU en 2021 fue del 5,7% (19) -la m谩s alta desde 1984- pero la Reserva Federal de Nueva York prev茅 que caer谩 por debajo del 1% este a帽o (20).

Si China, Rusia, Ir谩n, India y otras naciones se liberan de la tiran铆a del d贸lar estadounidense como moneda de reserva mundial y de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), una red de mensajer铆a que utilizan las instituciones financieras para enviar y recibir informaci贸n como como instrucciones de transferencia de dinero, eso provocar谩 una ca铆da dram谩tica en el valor del d贸lar y un colapso financiero en los EEUU. Los enormes gastos militares, que han llevado la deuda de los EEUU a 30 billones de d贸lares (21), 6 billones m谩s que todo el PIB de EEUU, se volver谩 insostenible. El servicio de esta deuda cuesta 300.000 millones de d贸lares al a帽o. Gastamos m谩s en el ej茅rcito en 2021 -801.000 millones, que ascendieron al 38% del gasto mundial total en el ej茅rcito- que los siguientes nueve pa铆ses que m谩s gastan en armas juntos, incluyendo China y Rusia. La p茅rdida del d贸lar como moneda de reserva mundial obligar谩 a Estados Unidos a recortar gastos, cerrar muchas de sus 800 bases militares en el extranjero y hacer frente a los inevitables problemas sociales y pol铆ticos provocados por el colapso econ贸mico. Es oscuramente ir贸nico que la OTAN haya acelerado esta posibilidad.

Rusia, a los ojos de los estrategas de la OTAN y EEUU, es el aperitivo. La OTAN espera que su ej茅rcito se empantane y degrade en Ucrania (22). Las sanciones y el aislamiento diplom谩tico, seg煤n el plan, expulsar谩n a Vladimir Putin del poder. Se instalar谩 en Mosc煤 un r茅gimen sat茅lite que cumplir谩 las 贸rdenes de EEUU.

La OTAN ha proporcionado m谩s de 8.000 millones de d贸lares en ayuda militar a Ucrania (23), mientras que EEUU ha comprometido casi 54.000 millones de d贸lares en asistencia militar y humanitaria para el pa铆s (24).

China, sin embargo, es el plato fuerte (25). Incapaces de competir econ贸micamente, EEUU y la OTAN han recurrido al instrumento de una guerra contundente para paralizar a su competidor mundial.

Las provocaciones contra China son similares al hostigamiento de Rusia por la OTAN.

La expansi贸n de la OTAN y el golpe de estado respaldado por Estados Unidos en Kiev en 2014 (26) llevaron a Rusia a ocupar primero Crimea, en el este de Ucrania, con su gran poblaci贸n de etnia rusa, y luego a invadir toda Ucrania para frustrar los esfuerzos del pa铆s por unirse a la OTAN.

La misma danza de la muerte se juega con China en torno a Taiw谩n, que China considera parte de su territorio, as铆 como con la expansi贸n de la OTAN en Asia-Pac铆fico. China vuela aviones de combate a la zona de defensa a茅rea de Taiw谩n (27) y EEUU env铆a barcos de guerra a trav茅s del Estrecho de Taiw谩n (28), que conecta los mares del sur y el este de China. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, calific贸 en mayo a China como el desaf铆o a largo plazo m谩s serio para el orden internacional (29), citando sus reivindicaciones sobre Taiw谩n y sus esfuerzos por dominar el Mar de China Meridional (30). El presidente de Taiw谩n, en un truco publicitario similar a Zelensky, pos贸 recientemente con un lanzacohetes antitanque en una foto del gobierno (31).

El conflicto de Ucrania ha sido una bonanza para la industria armamentista (32), que, ante la humillante retirada de Afganist谩n, necesitaba un nuevo conflicto. Los precios de las acciones de Lockheed Martin han subido un 12%. Northrop Grumman ha subido un 20%. La guerra est谩 siendo utilizada por la OTAN para aumentar su presencia militar en Europa Central y Oriental (33). Estados Unidos est谩 construyendo una base militar permanente en Polonia (34). La fuerza de reacci贸n de la OTAN de 40.000 efectivos se est谩 ampliando a 300.000 soldados (35). Miles de millones de d贸lares en armas est谩n llegando a la regi贸n.

El conflicto con Rusia, sin embargo, ya se est谩 volviendo contraproducente. El rublo se ha disparado a un m谩ximo de siete a帽os frente al d贸lar (36). Europa se precipita hacia una recesi贸n (37) debido al aumento de los precios del petr贸leo y el gas y el temor de que Rusia pueda parar por completo sus suministros. La p茅rdida de trigo, fertilizantes, gas y petr贸leo rusos, debido a las sanciones occidentales, est谩 creando estragos en los mercados mundiales y una crisis humanitaria en 脕frica y Oriente Medio (38). El aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energ铆a, junto con la escasez y la inflaci贸n paralizante, traen consigo no solo privaciones y hambre, sino tambi茅n agitaci贸n social e inestabilidad pol铆tica. La emergencia clim谩tica, la verdadera amenaza existencial, est谩 siendo ignorada para apaciguar a los dioses de la guerra.

Los impulsores de guerra son terriblemente arrogantes acerca de la amenaza de una guerra nuclear. Putin advirti贸 a los pa铆ses de la OTAN que 鈥渢endr谩n que hacer frente a consecuencias mayores que cualquiera que hayan enfrentado en la historia鈥 si intervienen directamente en Ucrania, y orden贸 a las fuerzas nucleares rusas ponerse en estado de alerta m谩xima (39). La proximidad a Rusia de las armas nucleares estadounidenses con base en B茅lgica, Alemania, Italia, los Pa铆ses Bajos y Turqu铆a significa que cualquier conflicto nuclear destruir铆a gran parte de Europa. Rusia y Estados Unidos controlan alrededor del 90% de las ojivas nucleares del mundo (40), teniendo cada uno alrededor de 4.000 ojivas en sus arsenales militares, seg煤n la Federaci贸n de Cient铆ficos Estadounidenses.

El presidente Joe Biden advirti贸 que el uso de armas nucleares en Ucrania ser铆a 鈥渃ompletamente inaceptable鈥 y 鈥渁carrear铆a graves consecuencias鈥 (41), sin explicar cu谩les ser铆an esas consecuencias. Esto es lo que los estrategas estadounidenses llaman 鈥渁mbig眉edad deliberada鈥.

El ej茅rcito de EEUU, tras sus fiascos en el Medio Oriente, ha cambiado su enfoque, que ha pasado de麓 la lucha contra el terrorismo y la guerra asim茅trica al hacer frente a China y Rusia. El equipo de seguridad nacional del presidente Barack Obama llev贸 a cabo en 2016 un juego de guerra en el que Rusia invadi贸 un pa铆s de la OTAN en el B谩ltico y utiliz贸 un arma nuclear t谩ctica de bajo rendimiento contra las fuerzas de la OTAN. Los funcionarios de Obama estaban divididos sobre c贸mo responder.

鈥淓l llamado Comit茅 de Directores del Consejo de Seguridad Nacional, incluidos los funcionarios del gabinete y los miembros del Estado Mayor Conjunto, decidi贸 que Estados Unidos no ten铆a m谩s remedio que tomar represalias con armas nucleares鈥, escribe Eric Schlosser en The Atlantic, 鈥渃ualquier otro tipo de respuesta, argument贸 el comit茅, mostrar铆a una falta de determinaci贸n, da帽ar铆a la credibilidad estadounidense y debilitar铆a la alianza de la OTAN. Sin embargo, elegir un objetivo nuclear adecuado result贸 dif铆cil. Golpear a la fuerza invasora de Rusia matar铆a a civiles inocentes en un pa铆s de la OTAN. Atacar objetivos dentro de Rusia podr铆a escalar el conflicto a una guerra nuclear total. Al final, el Comit茅 de Directores del NSC recomend贸 un ataque nuclear contra Bielorrusia, una naci贸n que no hab铆a jugado ning煤n papel en la invasi贸n del aliado de la OTAN pero que tuvo la desgracia de ser un aliado de Rusia鈥 (42).

La administraci贸n Biden ha formado un Tiger Team (Equipo Tigre) de funcionarios de seguridad nacional para realizar juegos de guerra sobre qu茅 hacer si Rusia usa un arma nuclear, seg煤n The New York Times (43). La amenaza de una guerra nuclear se minimiza con discusiones sobre “armas nucleares t谩cticas”, como si las explosiones nucleares menos poderosas fueran de alguna manera m谩s aceptables y no llevaran al uso de bombas m谩s grandes.

En ning煤n momento, incluida la crisis de los misiles en Cuba, hemos estado m谩s cerca del precipicio de la guerra nuclear.

鈥淯na simulaci贸n (44) ideada por expertos de la Universidad de Princeton comienza con Mosc煤 disparando un disparo de advertencia nuclear; La OTAN responde con un peque帽o ataque, y la guerra resultante produce m谩s de 90 millones de bajas en sus primeras horas鈥, inform贸 The New York Times (45).

Cuanto m谩s dure la guerra en Ucrania (y EEUU y la OTAN parecen decididos a canalizar miles de millones de d贸lares en armas al conflicto durante meses, si no a帽os) m谩s probable se vuelve lo impensable. Coquetear con el Armaged贸n para sacar provecho de la industria armamentista y llevar a cabo la b煤squeda in煤til de recuperar la hegemon铆a global de Estados Unidos es, en el mejor de los casos, extremadamente imprudente y, en el peor, genocida.

NOTAS

(4) CounterPunch (27.05.2022): The Rise of NATO in Africa.