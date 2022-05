–

Se acaban de cumplir tres meses del comienzo de la agresi贸n del ejecutivo ruso contra la poblaci贸n ucrania. Aunque las noticias sobre la guerra no ocupen ya tanto espacio en los medios desinformaci贸n generalizados, se sigue dando una leve insistencia ideol贸gica, que no deber铆a enga帽ar a nadie, en que hay que defender la democracia; sabemos, sin duda, qu茅 bando inici贸 la agresi贸n en este caso, lo que desconocemos es ese posicionamiento tan n铆tido en cuanto a valores morales. No dejaremos de insistir en que lo que parece que est谩 en un cruento juego es el af谩n imperialista y el inter茅s econ贸mico entre diferentes poderes olig谩rquicos, a cual m谩s detestable. Una contienda la de Rusia y Ucrania que parece ya cronificada y donde hasta gente poco sospechosa de izquierdismo asegura que la paz pasa por alg煤n acuerdo con Putin y sus secuaces, seguramente cediendo a Rusia parte del territorio de Ucrania. El presidente este pa铆s, Zelensky, por su parte, realizando una analog铆a (隆como no!) con la lucha contra el nazismo ha asegurado que no piensa capitular y exige que se le env铆en m谩s armas pesadas (qued茅monos con este dato). Mientras tanto, la poblaci贸n sigue sufriendo y muriendo. No se me ocurre m谩s lucha contra la guerra que la de combatir el repulsivo militarismo, aunque determinadas circunstancias empujen a veces a la defensa a trav茅s de las armas; no, no soy ning煤n ingenuo pacifista.

La ambig眉edad sobre lo militar, que es lo mismo que decir contra el sistema pol铆tico y econ贸mica, de nuestra inefable izquierda parlamentaria, incluso de esa que se presenta con cierto prurito transformador, es notoria. As铆, al igual que ocurre con la conquista del conjunto de la estructura estatal, ciertos partidos 芦revolucionarios禄 parece que lo que quieren en realidad es poner a su servicio todo el aparato policial y militar. S铆, sabemos que las repulsivas derecha y ultraderecha (驴no son lo mismo?) de este inefable pa铆s desean lo mismo, pero al menos no enga帽an a nadie. As铆, si el PSOE ya dio gato por liebre a la poblaci贸n espa帽ola hace cuatro d茅cadas, propiciando la entrada en la OTAN y no cumpliendo ninguno de los acuerdos previos, en la actualidad el presidente del Gobierno de ese mismo partido no enga帽a a nadie apoyando expl铆citamente la pol铆tica de la alianza atl谩ntica. Podemos, o como narices se llamen ahora, a pesar de una leve cr铆tica a la OTAN, ya est谩 empezando a pasar por el aro; es lo que tiene aspirar a la conquista del poder.

Recordemos que el nacimiento de la OTAN se produjo tras la Segunda Guerra Mundial por la existencia de un enemigo igualmente militarista e imperialista. Tras el fin del comunismo, hace ya m谩s de tres d茅cadas, uno se pregunta c贸mo puede seguir existiendo una organizaci贸n que deber铆a haber ca铆do en la obsolescencia. No respond谩is, por favor, es una pregunta ret贸rica impregnada de sarcasmo. Volvamos a las guerras actuales, entre las que se encuentra la muy publicitada entre Rusia y Ucrania. Daremos un dato, que Espa帽a es nada menos que el s茅ptimo exportador mundial de armamento, una industria ba帽ada en sangre que produce ping眉es beneficios. Las empresas del sector armament铆stico, adem谩s, no tienen man铆as y lo mismo comercian con un bando que con otro. M谩s datos, se habla (y no precisamente en los medios de desinformaci贸n) de que la industria espa帽ola ha aumentado sus beneficios en m谩s de un 50 % gracias a la invasi贸n de Ucrania. Si a menudo a las personas se las engatusa con mistificaciones patri贸ticas y romanticismos nacionales, la realidad es que el nuevo miltarismo, al servicio del capitalismo, parece ya otro tipo de enga帽o. La OTAN, que deber铆a ser anacr贸nica a estas alturas, subsiste de manera obvia gracias a enemigos reales o imaginarios, que justifiquen un gasto militar exacerbado y se nutra de conflictos b茅licos permanentes. Mientras, sigue sufriendo la poblaci贸n ucraniana y tantas otras v铆ctimas de la industria del horror. 隆No a la OTAN, pero sobre todo no al militarismo en cualquiera de sus formas!

Juan C谩spar