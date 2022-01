–

El fascismo se ensalza, muestra su verdadera andadura, es la respuesta ideol贸gica capitalista en dominio del crimen. Como en el Estado espa帽ol, el fascismo internacional, no ha dejado de imponer el terror para la obediencia y sumisi贸n al Imperio Omnipotente. Es su arma favorita el seguir acosando y exterminando, como en consigna del general Mola, contra la Rep煤blica en v铆a de hacer la revoluci贸n <<Si queremos vencer, el terror tiene que ser tan aplastante que inocule hasta lo m谩s profundo de la conciencia de nuestros enemigos>>.

驴Percibimos que se avecinan grandes batallas ‘de manipulaci贸n’?

Margarita petalea la suerte se ha comprado un ca帽贸n por si acaso 隆Ah! 隆S贸lo por si acaso! Ay, ay, ay… s贸lo por si acaso. C贸mo su noble porte me sulibella, su franco lenguaje, su pantomima democr谩tica… me ha cautivado 隆dios! No pretende si no realizar el sue帽o de toda su vida antes de que se la destierre como Alfonso XIII 隆Ah que cuitada ella! (La Margarita) Qu茅 sencilla y flamenca, qu茅 Chamber铆 y Lavapi茅s, qu茅 de Madrid, del reino, qu茅 vencida de amor en misiones de paz qu茅 chulapa a lo Aznar de las fuerzas armadas. 隆Ay, por si acaso! S铆, s贸lo por si acaso… para hacer las salvas de ordenanza. Cual reina del capote, a dado fondo, transmite coces y ensalivadas entre banderillas novias de la muerte y de los ruedos. 隆Ah! 隆C贸mo se desoja Margarita en los plat贸s! Ni chance da a pararla los pies, ni siquiera a ofrecerla una manito entre p茅talo y p茅talo, unas suaves y edulcorantes preguntillas. Oh!, no… qu茅 visceral desoje se defiende con bravura como una acosada fierecilla, y es que nada hay m谩s inexorable que los n煤meros ‘que los muertos en misiones de paz’ qu茅 entramado, qu茅 peineta y qu茅 mantilla, m谩s apabullante, qu茅 capa y tricornio, qu茅 mujer m谩s Rajoy, espa帽ola, muy espa帽ola. Ay, ay, ay… Se帽or! 隆Qu茅 orgullosa de su ej茅rcito, y sus huestes! Sugerente Margarita lanzando bolas, balas y peladillas de rechupete, y ch煤pate esa mandarina!!! Qu茅 coqueter铆a en hombr铆a y qu茅 se帽ora a la vez de su se帽or su valent铆a presta para la corte de un fara贸n; tan guapos ellos, tan guerreros, tan en taparrabos cual simple gladiador desnudando su valent铆a ante la corte contra las gradas 隆Ah! Qu茅 derroche en generosidad las intrusiones!!! Qu茅 ma帽a y distinci贸n su diplomacia estimulando predisponer a guerras provocadas, y qu茅 atino en favor del que corra la sangre 隆Mamma mia! Como impiden las guerras sus misiones de paz apuntalando ca帽ones por si acaso… s贸lo por si acaso. 隆Oh! 驴Ser谩 acaso su 煤ltimo sacrificio, diga pues, la cuitada vencida de amor por la Comunidad (OTAN): se帽ora, no guarda ning煤n ca帽贸n en el desv谩n? 驴Ca帽贸n, yo?, no se帽ora, 隆ca帽贸n sin m谩s!, de esos sin instinto definido que lo mismo disparan al ruso, que a la isla Perejil sirviendo whisky al lord ingl茅s a su vez, que ponen vacunas y a la vez barren cenizas del volc谩n de los milagros en hermandad de vienes 隆Uy! Ay, ay, ay, diooosss… qu茅 orgullo gener贸 la ‘transici贸n’ tan democr谩tico sobre el soldadito valiente espa帽ol que al ruso pretende matar si la orden la da el T铆o Sam!!! Los estragos que oferta sentirse part铆cipe activo de la Comunidad (OTAN) 隆Ufff! 隆Lo que alivia frente al pueblo plebeyo el respaldo del Pent谩gono! Lo que hace lavarse las manos con el somos cultura Europa, restregando de mierda la patria querida, a la que el pueblo plebeyo debe obediencia por orden de los Generales del batall贸n 隆36! 隆Ah! Claro… si fue la Divisi贸n Azul gloriosa, en Leningrado, lo ser谩 mi fragata con su cabra legionaria por la libertad de Ucrania… Margarita se ha comprado un ca帽贸n y solt贸 de un tir贸n todo su preg贸n 隆pum!, calibre 183, por si acaso, ay, s贸lo por si acaso. 隆隆Puuummm 1969, contra Camboya y Laos, contra la ruta Ho Chi Minh!! M谩s de 543.000 soldados estadounidenses sobre la ruta Ho Chi Minh, el implacable presidente de Vietnam del Norte, que llev贸 a su pa铆s a la independencia de Francia; y, no hay duda a pesar de que muere en 1969, que la victoria sobre EEUU, fue obra en triunfo al reto que se propuso toda su vida: un Vietnam independiente. 隆Quinta compa帽铆a, tercer batall贸n, Campamento: santuario del Honor! Quinta compa帽铆a, primer batall贸n de la ‘Comunidad’: buuummm… soy de la OTAN, soy espa帽ol!!!

(Aqu茅l 2014) El d铆a despu茅s al 1潞 de Mayo d铆a internacional de la clase obrera en la ciudad de Odessa, en Ucrania, los grupos neonazis hab铆an prendido fuego la Casa de los Sindicatos. Conscientes que en ella se hallaban antifascistas en mayor n煤mero (al atentado que asalt贸 el despacho de los abogados de Atocha descargando todas las balas y toda su ideolog铆a en ellas asesin谩ndolos). El joven militante de 17 a帽os asesinado en llamas Vadim Papura, portando la bandera y marcando en desfiles otro mundo posible, con derecho a pensar, decidir y vivir en paz; otro resurgir lo marcaba, la diferencia de clase ideol贸gica contra el crimen macabro que estaban organizando; otro despertar, en la historia, protagonista de ella y v铆ctima a la vez por su inquebrantable firmeza. Nada es casual, nada lo fue; sus firmes ideas, su insumisi贸n juvenil, su rechazo a ser un maleante m谩s como ellos, un asesino a sueldo, del poder del crimen encubierto generando el terror en las calles. No. Nada es casual, nada lo fue; y asumir su verdadera cultura ideol贸gica, de vida e historia de su pa铆s contra la imposici贸n y explotaci贸n de clase, la marginaci贸n social contra el error imperdonable, de ser joven consecuente asumiendo libremente principios del marxismo-leninismo; y asumir ser vanguardia en lucha contra dichas bandas, que deber铆an estar prohibidas en todo el mundo 鈥渄e las democracias鈥, sin darles tregua a que cristalicen el crimen por el crimen sobre los principios de la Alemania de Hitler. Rostislav Vasilk fue otra victima m谩s, de la aberraci贸n fan谩tica, de ignominioso trato durante largas horas sometido a torturas y vejaciones de todo tipo; muchas personas sufrieron similar salvajismo, nunca sabremos la profundidad del terror causado ni el n煤mero de victimas.

Todo lo hemos estado viviendo a trav茅s del filtro de los medios de la precaria y carente informaci贸n oficialista y los organismos de los falsos derechos humanos proimperialistas. En sus informes dec铆an que se viv铆a una dictadura prorusa, y que era necesaria una etapa de libertad. AS脥 VENDIERON EL RELATO d` la urgente lucha por la libertad contra la dictadura prorusa ucraniana bajo lo que se conoci贸 como EuroMaid谩n. Y lo que pas贸 en realidad es que hab铆an instalado un gobierno fascista. Que hab铆an conseguido con el apoyo de una falsa 鈥渋zquierda鈥 europea, amante de las acuarelas angelicales en la tierra de los bautizos, en lluvia medi谩tica de confetis sobre atractivas revoluciones auspiciadas por la CIA (sugerentes en gama a todo color). Con todos y todas las ucranianas que he llegado a hablar, en general, se han sentido parte indiscutible de Rusia, supongo, por la sencilla raz贸n de que la mayor铆a de sus habitantes son rusos, hablan ruso y tienen cultura rusa. Fue precisamente Lenin, el que les concedi贸 el grado de Estado, dentro de todos los estados que configuraron la Uni贸n Sovi茅tica. Y, fue el pendenciero, vendepatrias, amigo de muchas fiestas en decremento del Vodka, y poca lucha, expresidente ruso Bor铆s Yelsin en 1991, el que vilipendi贸 Ucrania, apostando por los intereses m谩s contantes y sonoros de los oligarcas locales yanqui-europeos. Si de alguna aclaraci贸n sirve, en abril del mismo a帽o, se convoc贸 un refer茅ndum en toda la Uni贸n Sovi茅tica, sobre si el pueblo quer铆a seguir o no con esa uni贸n y m谩s del 80 % vot贸 que s铆. Pero ya todo estaba decidido por los LOS TRAID脫LARES a la causa del gobierno y los militares bien forrados de privilegios como en todo el mundo capitalista. Considero importante recordar que en la Rep煤blica Socialista Sovi茅tica, de Ucrania, se hizo una pregunta muy importante a los votantes <<驴Usted est谩 de acuerdo en que Ucrania debe ser parte de la Uni贸n de Rep煤blicas Soberanas Sovi茅ticas sobre la base de la Declaraci贸n de Soberan铆a Estatal de Ucrania?>> (Fue aprobado por el 81.7 % , de los votantes, con una participaci贸n del 83.5%.). Ante la avalancha de asesinatos cometidos por los paramilitares nazis en todo el territorio, sobre la diana en busca del rojo, la Pen铆nsula de Crimea, hizo un refer茅ndum y se proclam贸 independiente, uni茅ndose poco despu茅s a la Federaci贸n Rusa. En Donbass, otra regi贸n al este de Ucrania, tambi茅n se ha separado del estado fascista; llevan a帽os defendi茅ndose, de las arremetidas b茅licas contra su poblaci贸n, incluso bombardeando a los civiles, destruyendo sus casas y sus campos, asesinando a sus l铆deres, a mujeres y ni帽os… La resistencia de la milicia es loable, plausible, todo un ejemplo; cuentan con brigadistas internacionales antifascistas, que recuerda a las Brigadas Internacionales, en la guerra contra el fascismo en defensa de la Rep煤blica (隆NO PASAR脕N!!!)

Rusia lleva desde 1991 viendo c贸mo Norteam茅rica est谩 cercando sus fronteras. No solamente con bases militares en los pa铆ses, que entonces estaban integrados en el Pacto de Varsovia, y ahora, no m谩s que meras cofrad铆as en son ideol贸gico junto a comparsas confusionistas en su garras y sus generosos gobiernos nazis, con todo tipo de misiles 煤ltima generaci贸n, barcos y tropas de la OTAN. Es un paso m谩s en su b茅lica escalada por estrangular Rusia; para mayor dominio los yanquis, llevan su potencial ideol贸gico fascista de provocaci贸n m谩xima, armando hasta los dientes a lo que de Ucrania queda, forzando su integraci贸n en la organizaci贸n criminal OTAN, con la aberrante complicidad –en crimen anunciado– de los gobiernos europeos entre ellos 隆Espa帽a, una, grande y libre! No pod铆a faltar a la cita de los sultanes

proyaqui-sionistas, en primera linea de fuego el Gobierno centro 鈥渋zquierdista鈥 bendecidos por el Papa en sus encuentros, tras los pasos del maestro de las extorsiones y ocupaciones, el Aznar de las Azores. La ministra psoeista, fascista, Margarita Robles (la que tuvo al m谩s despiadado terrorista y denigrante General, Enrique Rodr铆guez Galindo, como asesor principal) que como el exministro de Interior de su mismo partido Jos茅 Barrionuevo, tanto le gustan los tricornios, uniformes y armas para reforzar la punter铆a de la guerra sucia con los GAL, asesinar mujeres y ni帽os en Afganist谩n, Libia, Siria, Palestina, Yemen, El Sahara… La Margarita, sin flor, desojada de p茅talos por la patria, se disputa la marat贸n del ca帽贸n, para ser la primera en la escalada b茅lica criminal en manos de la CIA y el Pent谩gono, reyes de la guerra sucia en el mundo contra l铆deres y organizaciones del pueblo. Hoy desnuda de toda dignidad, vuelca su paranoia antirusa, 驴en nostalgia a la Divisi贸n Azul, que otro general golpista contra la Rep煤blica, el dictador, les envi贸 a Rusia, para apoyar a sus amigos de la Europa imperialista en cruz gamada?

NOTA

Nos acostumbran a duelos irreversibles macabros unos, prepotentes y sensacionalistas de mal gusto otros, tir谩nicos en general, de una mediocridad patol贸gica fuera de toda l贸gica y contexto. As铆 de ruines son las mentes de los que provienen del Montaje Supremo de los Estados Miembros de las democracias que lideran criminales y ladrones con tanques de guerra. Los medios mediocres falderos de gama amplia como vestuario del eco sensacionalista prosistema, realejos de la trampa y la mentira, tambi茅n asumen su cultura social imponiendo a modo de emponzo帽ada solidaridad el perfil de humanidad, como moda dem贸crata en despertar de la pubertad despuntando una juventud agradecida, a su sistema social, no basado en planes de estudio, ni formaci贸n ni trabajo, sencillamente en 鈥渁yudas鈥, no a los padres que ejerzan tal plan de administraci贸n del elenco de familia, sino a los m谩s 鈥渏贸venes鈥, y no por serlo precisamente; incentivando que todo en sus garras es posible, as铆 como pedir a trav茅s de sus medios con seguridad y soltura lo que ni pap谩 ni mam谩 鈥渢e pueden ofrecer鈥, 驴modelismo siglo veintiuno, o g茅nero ‘cient铆fico’ de la informaci贸n directa? Nos roban todo; pide y vapulea, todo su sistema del poder y su encandilada base social, sin importarles ni pararse en meditar las consecuencias, cuanto m谩s miserables somos en 茅poca de crisis ni cuando peor nos encontramos a nivel an铆mico o econ贸mico, porque les importamos menos que las heces que abundan en las aceras, jardines y papeleras, de lo contrario, no abundar铆a tanto la soberbia. Nos involucran; diplom谩ticamente por pelotas, como si el ser votados les diera ese feudal derecho de acoso en abuso de poder; torturar, en abuso de poder; despedir laboralmente y desahuciar familias, en abuso de poder; subir precios y permitir desajustes y suicidios de impotencia, en abuso de poder; inmiscuirse en otro pa铆s, tomar tu casa y por las armas la casa del vecino de otro pa铆s y asesinar ‘defendiendo la paz’ (por imposici贸n), en abuso de poder. `Nos roban todo麓. As铆 lo cant贸 uno de los m谩s grandes m煤sicos de Europa, el portugu茅s 鈥淶eca鈥. Nos quitan todo hasta el derecho a ser y decidir lo que quiero y no quiero, y a su vez permiten, dan manga ancha a que otros, nos vilipendien sin nuestro permiso domando con forces de parto nuestra desobediencia, en acatamiento de la Europa (de la OTAN), mientras el presidente de gobierno, en TV, habla de ‘chuletones al punto’ en el para铆so de la mejor calidad de vida programada como escudo. As铆 nos encontramos pr谩cticamente la gran mayor铆a aunque algunxs no quieran verlo: como en una ratonera. As铆 nos tienen postrados jugando con nuestra libertad. Divididos, en su sociedad, que es la sociedad de los que muchos hablan de otra posible en discurso parlamentario asumiendo a su vez, su sociedad y su gobierno, su ej茅rcito, su contracultura y su iglesia ladina, con grandes dotes, trampeando a la luz su mezquindad sobre la mentira como verdad. 隆Que lejos y tan cerca cada vez m谩s del sensacionalismo del cuento americano, del gringo, con sus muertos en invasiones de interminables cementerios de cruces, salvas y banderas en asta colgadas hasta de la taza del v谩ter y a la puerta de su casa entre tracas y barrancas aireando su presencia entre nosotros, a la que algunos van uniendo la rojoigualda junto a la de la OTAN, como si fueran campos de amapolas y tulipanes, y no desechos b茅licos de guerra. 驴Nos convocar谩n a misas y alegr铆as, l谩grimas y procesiones, regada de calles en lluvia de velas, flores y pancartas en viva las tropas, a sus idas y venidas sobre la nueva aventura macabra?

PD

Estuve en Ucrania cuando los traidores se encontraban hurgando la guinda sobre el golpe de estado, contra la llamada Uni贸n Sovi茅tica, que por otro lado tan poco se parec铆a a la construida tras la Revoluci贸n de Octubre; pero much铆simo menos, la que dejaron los vendidos al imperio gringo. Recorr铆 la capital Kiev, y algunos pueblos de campesinos; admir茅 su folclore con luz de verano, hac铆a a煤n m谩s brillante su honestidad de gentes sencillas, comunicativas y muy activas. Fue para mi muy gratificante y educacional aquella experiencia hermosa e inolvidablemente. Recuerdo estando en Plaza Maid谩n, hoy llamada de la independencia, un grupo numeroso de hombres y mujeres que parec铆a que estaban discutiendo a voz viva, pero no, estaban confrontando opiniones sociales y pol铆ticas, una especie de asamblea espontanea; era su plaza, un lugar de reuni贸n del pueblo. Y de pronto toda esa imagen se dispara, tomada a帽os despu茅s por el monstruo nazi en manos del gran depredador imperio de las ocupaciones, de las guerras y golpes de estado silenciosos, decapitaciones y desarticulaciones de alternativas pol铆ticas contra sus intereses brotando im谩genes sobre los medios haciendo estremecer el mundo civilizado. Las calles que yo conoc铆 de la ciudad ucraniana de Lviv, tomadas por estas siniestras bandas, golpean mi mente y otras mentes por igual sensibles llamando al despertar, de la verdadera conciencia, dormida dentro del falso estado de bienestar de las democracias capitalistas, que invaden nuestro interior abotargando nuestras mentes, golpe谩ndonos a cada instante como queriendo grabar en nuestra mirada nuestra salvaci贸n o defenestraci贸n sobre el cielo prometido. Desde principios del 2014 se vivieron momentos de intenso dolor, de aberrantes sabotajes, reventonas y paseos a la muerte. El fuego flameaba libre el crimen y el vuelta atr谩s en la historia reviviendo la Segunda Guerra Mundial, sus calles tomadas por bandas de ese ayer, y ese hoy del 2014, impregnadas de vandalismo neonazi ensa帽谩ndose como en el caso de Rostislav Vasilk. Da escalofr铆o solo pensar que nunca sabremos la profundidad del terror causado. La Plaza Maid谩n tal y como yo la conoc铆 desaparec铆a. Esa plaza y casi todo el pa铆s fue tomado por los nazis asesinando a cientos de verdaderos militantes sindicalistas y pol铆ticos, dirigentes de clase, con el apoyo incondicional de Norteam茅rica y los gobiernos c贸mplices lacayos de toda Europa.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)