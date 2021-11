–

La peculiar captura del jefe paramilitar Dar铆o de Jes煤s 脷suga David, alias Otoniel, pone nuevamente sobre la mesa, debates irresueltos pero vitales para la real construcci贸n de la paz. M谩s all谩 del manto de dudas que ha dejado el operativo y los m煤ltiples usos electorales que har谩 el Centro Democr谩tico de su 鈥減risionero鈥, es hora de abordar las cuestiones de fondo que devela el caso: la persistencia del paramilitarismo y del conflicto social armado, la indecorosa e inefectiva pol铆tica antidrogas del gobierno Duque, y el inconcluso proceso de reparaci贸n de las v铆ctimas.

Otoniel y el llamado Clan del Golfo no son un simple cartel del narcotr谩fico como lo quieren presentar Duque y Molano. Su car谩cter mafioso, no le puede quitar su origen y esencia contrainsurgente, en lo que la profesora Vilma Franco ha llamado mercenarismo corporativo ilegal, pero que en t茅rminos del derecho internacional implicar铆a la categor铆a de agentes de facto del Estado.

Nadie est谩 desvirtuando la financiaci贸n criminal del Clan del Golfo y su participaci贸n en esa gran empresa capitalista transnacional de los narc贸ticos, pero tampoco se puede negar que son paramilitares. Los Urabe帽os (como se les conoci贸 inicialmente) tomaron este nombre precisamente en la disputa dentro del paramilitarismo a principios de siglo, en representaci贸n del proyecto nacional fascista que dirig铆an los hermanos Casta帽o. No son simples capos de la droga, si no que han desarrollado acumulaci贸n por despojo en los territorios, han participado directamente de la guerra contra comunidades y movimientos sociales, y han intervenido electoralmente en sucesivas oportunidades.

El Clan del Golfo 鈥揷on o sin Otoniel- representa el fracaso del proceso de desmovilizaci贸n-legalizaci贸n del paramilitarismo que desarroll贸 Uribe V茅lez, pero tambi茅n de las aspiraciones del acuerdo de La Habana por ponerle fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Por mucho que intenten camuflarlos bajo nombres estramb贸ticos como GAO o GDO, los Urabe帽os, al igual que Rastrojos, Caparrapos, Pachenca, entre otros, son grupos neoparamilitares y deben ser comprendidos como tales.

Por eso hace un a帽o solicit茅 a la JEP como v铆ctima del paramilitarismo, no excluirnos del proceso de verdad, justicia y reparaci贸n que est谩 en curso, lo que exige la comparecencia de estos actores del conflicto dentro del sistema. Por eso mismo, hoy creo que la Paz Completa por la que hay que luchar no puede consistir en desmovilizar las guerrillas para dejar operando paramilitares en los territorios, sino que debe comprender tambi茅n un proceso de sometimiento a la justicia de estos grupos antes que seguir insistiendo en el rentable negocio de la DEA de descabezar capos para que se regeneren autom谩ticamente dejando intactas las estructuras criminales.

La persistencia del conflicto armado a trav茅s de estos grupos paramilitares, es un problema pol铆tico, que debe ser asumido y resuelto como tal, no una llana cuesti贸n policiaca y criminol贸gica. Desmantelar el paramilitarismo implica no solo perseguir sus fuentes ilegales, si no sus ra铆ces y tent谩culos legales, y en todo caso reconocer a sus v铆ctimas garantiz谩ndoles reparaci贸n integral. La extradici贸n expr茅s que pretende Duque, lejos de atender nuestras necesidades como sociedad, le da la espalda a nuestros derechos y a la verdad, contribuyendo a la perpetuaci贸n del fen贸meno narco-paramilitar.

En segundo lugar, la existencia de grandes grupos paramilitares financiados por la empresa transnacional de la coca铆na, solo denota la bancarrota de la mal llamada 芦Guerra contra las Drogas禄 que declarase Nixon hace ya 50 a帽os. Si se mantienen grandes carteles y grandes ganancias es porque el negocio sigue siendo rentable, por ello es una estupidez insistir en la misma receta. M谩s lamentable a煤n es que el gobierno colombiano sea m谩s papista que el Papa, respecto a la pol铆tica antinarc贸ticos, ya que hasta la Casa Blanca en su m谩s reciente documento plantea enfatizar el combate al narcotr谩fico hacia la reforma rural integral en Colombia, antes que seguir insistiendo en las pol铆ticas represivas.

La extradici贸n de nacionales es una verg眉enza para la soberan铆a jur铆dica de un Estado que se reivindique como independiente. Este mecanismo judicial, as铆 como la omnipresencia de la corrupta DEA norteamericana en el pa铆s, solo garantizan negociaciones criminales para alimentar la guerra jur铆dica continental y montajes judiciales para la persecuci贸n pol铆tica. No hay verdad, no hay reparaci贸n de v铆ctimas, no hay desmonte del narcotr谩fico. Tras casi 40 a帽os extraditando colombianos deber铆amos reconocerlo de una vez por todas, que es un modelo fracasado.

Otoniel ha hecho parte del conflicto armado. Otoniel fue determinador de cr铆menes de lesa humanidad, financi贸 y organiz贸 grupos armados. Hay miles de v铆ctimas de Otoniel y Los Urabe帽os por desplazamientos, asesinatos o amenazas. Otoniel conoce la verdad sobre ese s贸rdido reciclaje de violencias del viejo EPL a las AUC, y de las AUC al Clan del Golfo. Pido a la JEP vincularlo en el macrocaso 004 que juzga los hechos de guerra en Urab谩, as铆 como en el anunciado nuevo proceso que se abre sobre relaci贸n entre Fuerza P煤blica y paramilitarismo. En mi pr贸xima cita en la Comisi贸n de la Verdad, donde aportar茅 mi testimonio sobre la persecuci贸n pol铆tica contra la oposici贸n pol铆tica, tambi茅n le pedir茅 a esta entidad que lo llame a comparecer y aportar verdad. Solo as铆 habr谩 reparaci贸n integral a las v铆ctimas y quiz谩s, hasta nos enteremos sobre los verdaderos detalles de su captura.

