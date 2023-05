–

Ya os habréis dado cuenta de que no he dicho ni pío de la abstención, para estas elecciones en las que según se decía, tanto se jugaba la izquierda. Bueno, pues ya veis los resultados: el PP gana, VOX gana, y la izquierda se queda de mascota en los diversos parlamentos. Vuelvo a decirlo: la izquierda pierde, porque no gana. Para que la izquierda pueda gobernar, solo tiene que ganar. Si gana la derecha, la izquierda podría ganar también, pero no lo hace. Es así de simple. La derecha ha ganado, consigue que la gente vote sus candidaturas. En cambio la izquierda no convence a su electorado. Y ahora que los analistas, digan cien mil tonterías.

Esta mañana hablaba con una amiga de los penosos resultados y me daba su veredicto. Ella, votante del PSOE de toda la vida, que no falta ni a una convocatoria, en esta ocasión se ha abstenido porque «no tengo ganas de votar». Conste en acta: me ofrecí a acompañarla y prefirió tomarse un café conmigo en su casa viendo una serie: «The Great». Y los motivos de su abstención, que me comenta, son los siguientes: que está harta de discusiones y divisiones que no entiende, que tras tantos años la gente como ella se siente defraudada porque la izquierda no cumple las cosas que promete, que cuando está en el poder se dedica a hacer cualquier cosa menos lo que está en el programa, que su hija la tiene hasta la cocorota con sus problemas, y que se siente un poco hinchada por la cerveza del mediodía. Y concluye con un pavoroso: «todos los políticos, son iguales». Le comento que en el Estado de Alarma, la izquierda hizo lo de los ERTES y que ha subido el salario mínimo… Le da lo mismo. Está harta. Me pregunta que por qué yo no voto… Pues por tradición, eso es así.

Podrá la izquierda decir lo que quiera, pero ese ese veredicto. Este proletariado irredento les ve como a una banda de pijos. A otros más simpáticos no les conoce por ir en candidaturas irrelevantes como la de Teresa Rodríguez. Y se hacen la ficha un lío con Yolanda, Garzón, Errejón, Echenique, Belarra y un montón de nombres que tienes que ir con una agenda haciendo un tetris pa saber qué dicen.

En España, eso es así, la izquierda solo gana de dos maneras: o bien en un partido hegemónico tipo PSOE, o bien en una especie de Frente Popular Unitario que incluya al PSOE. En España hay unos dos millones de comunistas, y el resto son de su padre y de su madre y no quieren saber nada de disputas doctrinarias. ¿Y entonces por qué gana la derecha? Desecan Doñana, privatizan la sanidad, nos convierten en una colonia, son unos cabrones…

Pues no lo sé. Lo mismo es que la derecha, a diferencia de la izquierda, es tradicional, como la Virgen, y no defrauda a sus electores.