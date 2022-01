Pregunta: 驴Acaso el Che Guevara no fue un asesino?. Respuesta: No. Fue un revolucionario antiimperialista.

Estudiante de Ciencias de la Comunicaci贸n: Usted se recibi贸 de arquitecto en 1996 y ejerci贸 la profesi贸n por diez a帽os. Supongo que habr谩 entrado varias veces en la Sal贸n de Actos de la Facultad [Montevideo].

Jorge Majfud: S铆, muchas veces. All铆 dictaban clases excelentes profesores como el arquitecto Mariano Arana y el doctor Jos茅 Claudio Williman.

ECC: El arquitecto Arana era un reconocido marxista.

JM: Creo que no. Es un hombre con ideas de izquierda y fue intendente por el Frente Amplio. Daba clases de Historia de la Arquitectura. No recuerdo ninguna clase sobre Marx. Quien daba clases sobre econom铆a marxista era el Contador Claudio Williman, como todos saben, un hombre del partido conservador, el Partido Nacional. Un hombre demasiado inteligente como para no asustarse dando clases sobre econom铆a marxista, cuando por entonces la sola palabra pon铆a nerviosos a m谩s de uno. Como ahora.

ECC: En las 煤ltimas horas ha surgido una pol茅mica, a ra铆z de las acusaciones de la senadora [uruguaya] Graciela Bianchi鈥

JM: No me diga.

ECC: La conoce, 驴verdad?

JM: Algo. Hace unos a帽os declar贸 que la embajada de EEUU en Argentina le hab铆a entregado documentos e informaci贸n secreta que revelar铆an la responsabilidad del gobierno de Ir谩n en el asesinato del fiscal argentino Nisman. Como me pareci贸 una operaci贸n il铆cita y bastante sospechosa por su inutilidad, amparado en la ley Freedom of Information Act solicit茅 a Washington una copia de los documentos o, por lo menos, la confirmaci贸n de su existencia. Incluso los servicios secretos, que son maestros en ocultar (escribimos art铆culos y libros sobre esto), no se arriesgan a mentir por escrito ante un requisito legal de este tipo. Luego de tres meses, me respondieron a la Universidad por documentaci贸n impresa y firmada. No saben de qu茅 habla la senadora. Ninguna informaci贸n clasificada fue compartida con ella.

ECC: Volvamos a lo del principio. La senadora ha acusado a la justicia uruguaya de estar infiltrada por la izquierda鈥

JM: S铆, le铆 algo, pero, como en el caso que le mencionaba antes, no present贸 pruebas.

ECC: S铆 present贸. De la universidad salen los profesionales, y, como todos saben, est谩 dominada por los marxistas. Como ejemplo, mencion贸 ese desgraciado hecho de que el sal贸n de actos de su Facultad de Arquitectura ahora lleva el nombre de Ernesto Che Guevara.

JM: Esas no son pruebas, sino conjeturas. Y bastante retorcidas. Primero, recordemos que los jueces son formados en la facultad de derecho, no de arquitectura, y, que yo sepa, Derecho ha sido, junto con Veterinaria y Agronom铆a, una de las pocas facultades donde predominan los conservadores (escrib铆 extensamente sobre las razones de por qu茅 en el mundo las universidades suelen ser liberales o progresistas). Hasta las elecciones anteriores, el gremio de estudiantes predominante sol铆a ser el gremio de los conservadores, no la FEUU [Federaci贸n de Estudiantes Universitarios del Uruguay]. Y digo 鈥減redominante鈥 por respeto, para no decir que 鈥渆st谩n dominados por鈥 como les gusta decir de los dem谩s quienes siempre han tenido el poder econ贸mico y pol铆tico de un pa铆s. Segundo, que me parece risible la idea de que las universidades siempre est谩n dominadas por alg煤n te贸rico que muri贸 hace d茅cadas, mientras que quienes no se dedican al estudio y la investigaci贸n son siempre m谩s listos o est谩n en contacto con 鈥渓a verdadera realidad鈥. Mitos en esteroides.

ECC: 驴Pero no le parece inaceptable que un sal贸n de una facultad lleve el nombre de un asesino?

JM: Tengo entendido que fue un nombre votado democr谩ticamente por los estudiantes. Aqu铆, en EEUU, los estudiantes no votan ni para ir al ba帽o. La democracia siempre molesta cuando los otros la ejercen.

ECC: 驴Usted hubiese votado para que pusieran ese nombre?

JM: No, porque me parece una figura que puede incomodar innecesariamente a algunos estudiantes que consideran al Che un asesino.

ECC: 驴Acaso no fue un asesino?

JM: No. Fue un revolucionario antiimperialista. Artigas, San Martin, Bol铆var, Washington, Lincoln, etc., mataron mucha gente en sus revoluciones. 驴Alguien cree que iban a las guerras armados con rosas y claveles? El Che y la Revoluci贸n cubana son productos directos del imperialismo estadounidense, algo que hunde sus ra铆ces en el siglo XIX. Cuando la CIA decidi贸 destruir la democracia de Guatemala en 1954, mont贸 un inmenso operativo de propaganda para hacer creer al mundo que 脕rbenz era comunista, algo que ha sido reconocido por la misma CIA, pero no por sus mercenarios latinoamericanos. 脕rbenz no era comunista, pero aun si lo fuese, hab铆a sido elegido por el pueblo y no hab铆a violado ninguna ley, ni nacional ni internacional. El mismo caso de Allende en Chile y tantos otros. Por esta gracia, s贸lo en Guatemala la CIA y Washington son responsables de la masacre de 200.000 guatemaltecos, casi todos pobres. Masacre que se llam贸 鈥済uerra civil鈥.

El Che todav铆a no era El Che cuando viv铆a en Guatemala y por este terrible Golpe de Estado debi贸 huir a M茅xico, donde conoci贸 a otros exiliados de otra dictadora sostenida por Washington, los hermanos Castro. Cuando la Revoluci贸n cubana triunf贸 en 1959, el Che dijo: 鈥淐uba no ser谩 otra Guatemala鈥, es decir, no ser铆a inoculada con la propaganda de la CIA a trav茅s de medios 鈥渄emocr谩ticos鈥. Cuando la CIA ya hab铆a puesto a Nardone en la presidencia de Uruguay, en 1961 una maquinaria mayor fue derrotada en Bah铆a Cochinos y le dio la raz贸n hist贸rica al Che: la CIA contaba con que su operaci贸n de propaganda iba a poner a la poblaci贸n contra Castro y result贸 lo contrario. Y perdieron.

Cuando Hugo Ch谩vez, otro presidente democr谩ticamente electo y acusado de dictador por esta tradici贸n dictatorial fue secuestrado en el golpe de Estado de 2002, muchos le reprocharon haber dejado que la gran prensa manipulase la opini贸n p煤blica y mundial. Cuando Ch谩vez recupera el poder y va contra estos conglomerados golpistas, es acusado de dictador.

ECC: Pero el Che ejecut贸 cobardemente a miles, sin piedad.

JM: Eso es lo que dice el exilio de Miami. Seg煤n la CIA, fueron unos cientos y fueron (seg煤n otro de sus informes) una cifra muy menor comparada a las ejecuciones del r茅gimen de Batista. No es algo con lo que yo podr铆a estar de acuerdo, pero los ejecutados eran miembros o colaboradores del criminal r茅gimen anterior. La revoluci贸n nicarag眉ense no hizo lo mismo en 1979 y los militares y colaboradores de Somoza se reagruparon para convertirse en el grupo terrorista de los Contras (seg煤n Reagan 鈥淟uchadores por la libertad鈥), entrenados por la CIA y financiados por la Casa Blanca.

En cuanto al adjetivo 鈥渃obarde鈥 creo que no se aplica al Che. Todos los capitanes, tenientes, generales de las dictaduras latinoamericanas desde el siglo XIX aparec铆an siempre cuando 芦el enemigo禄 estaba atado de manos. Los dictadores de las Rep煤blicas bananeras y los presidentes de los grandes imperios, aun hoy, env铆an sus poderosos ej茅rcitos a aplastar a cientos de miles de civiles inocentes, mientras esperan en sus despachos seguros, aguardando noticias del frente. M谩s all谩 de que podamos estar de acuerdo o no, el Che fue al frente de sus rebeliones. En Bolivia llevaba varias batallas ganadas con hombres mal alimentados y mal armados, enfrentando un r茅gimen asesorado por criminales nazis contratados por la CIA, como Klaus Barbie y los fascistas de siempre, lamiendo las billeteras de las grandes corporaciones.

ECC: Todo eso es pasado. Es hora de derrumbar los monumentos del pasado.

JM: De memoria y olvidos mercenarios estamos hechos. El Che fue ejecutado en 1967, pero las practicas imperiales de las Megacorporaciones contin煤an con sus mutaciones virales. M谩s que por el nombre del Che Guevara en una modesta sala de una Universidad, ser铆a m谩s urgente comenzar a derribar monumentos a los genocidas del poder global, como Fructuoso Rivera en Uruguay, Franco en Espa帽a, Robert Lee en EEUU, por no mencionar genocidas m谩s recientes, como George Bush, Tony Blair y Jos茅 Mar铆a Aznar, todos intocables.

[correos del 7 de enero]

ECC: Disculpe la molestia, pero creemos que no vamos a usar esta entrevista por el momento.

JM: 驴Tal vez pueda publicarla en mi blog personal?

ECC: Haga como quiera, pero no use mi nombre.

majfud.org / La Haine